Пентагон не увидел перемещения российских войск у границ с Украиной

Нами не обнаружена передвижение российских войск, которое могло бы сказать, что такая активность является началом чего-то более масштабного.

В администрации президента США фактически признали тот факт, что не обладают достаточными данными о происходящем в Донбассе. Напомним, что ранее вдоль линии соприкосновения сторон с американской авиабазы в Сицилии направлялся дальний разведывательный беспилотник, который проводил разведку на местности около 10 часов. После этого Пентагон заявил, что осуществлял «мониторинг перемещения российских войск у границы Украины». Далее чиновники главного американского ведомства заявили, что никаких перемещений обнаружено не было.Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис:В то же время Дэвис заявил, что США «обеспокоены новой вспышкой насилия в Донбассе» и в утвердительном формате заметил, что «Россия к этому имеет отношение». Официальный представитель Минобороны США добавил, что «американская точка зрения остаётся неизменной в течение длительного времени». Об этом сообщает ТАСС Какое конкретно отношение Россия имеет к новому витку конфликта в Донбассе, Джефф Дэвис так и не пояснил, как не пояснил он и того, есть ли у США реальные доказательства или же все утверждения снова основываются на постах в социальных сетях из серии ОБС («одна баба сказала»)... При учёте непоследовательной риторики Дэвиса второй вариант выглядит более подходящим.