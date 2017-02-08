08:12 08 февраля

Пентагон не увидел перемещения российских войск у границ с Украиной

В администрации президента США фактически признали тот факт, что не обладают достаточными данными о происходящем в Донбассе. Напомним, что ранее вдоль линии соприкосновения сторон с американской авиабазы в Сицилии направлялся дальний разведывательный беспилотник Global Hawk, который проводил разведку на местности около 10 часов. После этого Пентагон заявил, что осуществлял «мониторинг перемещения российских войск у границы Украины». Далее чиновники главного американского ведомства заявили, что никаких перемещений обнаружено не было.

Пентагон не увидел перемещения российских войск у границ с Украиной


Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис:
Нами не обнаружена передвижение российских войск, которое могло бы сказать, что такая активность является началом чего-то более масштабного.



В то же время Дэвис заявил, что США «обеспокоены новой вспышкой насилия в Донбассе» и в утвердительном формате заметил, что «Россия к этому имеет отношение». Официальный представитель Минобороны США добавил, что «американская точка зрения остаётся неизменной в течение длительного времени». Об этом сообщает ТАСС.

Какое конкретно отношение Россия имеет к новому витку конфликта в Донбассе, Джефф Дэвис так и не пояснил, как не пояснил он и того, есть ли у США реальные доказательства или же все утверждения снова основываются на постах в социальных сетях из серии ОБС («одна баба сказала»)... При учёте непоследовательной риторики Дэвиса второй вариант выглядит более подходящим.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 13
  1. Coffee_time Сегодня, 06:23
    Да и в прошлые разы они ничего не видели, вообще они работают по принципу громче крикнуть.
    Coffee_time
    1. сибиралт Сегодня, 06:36
      Похоже, по этому беспилотнику ВСУ и шмаляли из "Бука". laughing
      сибиралт
  2. sasha.28blaga Сегодня, 06:30
    Все перемещения под землёй, поэтому и не видно с беспилотника. Им надо было подземник запускать.
    А всё таки, неужели все считают, что РФ не причастна к конфликту в Донбассе?
    sasha.28blaga
    1. СерегаБосс Сегодня, 08:07
      Я за всех не берусь отвечать, но я считаю что РФ не причастна к госперевороту вна Украине и не является участником внутриукраинского конфликта и тчк. А что там баба из пентагона мелит, мне и большинству россиян плевать с самой высокой колокольни.
      СерегаБосс
  3. 210окв Сегодня, 06:30
    laughing А суслик есть все таки есть!
    210окв
  4. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:31
    Когда Крым возвращался вы много видели?
    Дмитрий Потапов
  5. Баракуда Сегодня, 06:56
    Если они врезавшийся "самолет" найти не смогли, то Российских войск тем более.
    Баракуда
    1. serkhan Сегодня, 07:20
      а кто бы смог найти в пентагоне самолет, как говориться "а был ли мальчик"?
      serkhan
  6. Горменгаст Сегодня, 06:59
    Внезапное прозрение Пентагона. laughing

    USA на старости слаба глазами стала;
    А у людей она слыхала,
    Что это зло еще не так большой руки:
    Лишь стоит завести Очки.
    Горменгаст
  7. Мар.Тира Сегодня, 07:10
    Цитата: Coffee_time
    Да и в прошлые разы они ничего не видели, вообще они работают по принципу громче крикнуть.

    Э!Не скажите.Американцы ни чего так просто ни делают.И отговорка что просто проверяли наличие войск может подействовать только на наивного.Там работает Амеровский спецназ,и они получают полную информацию.В том числе и с Дрона.
    Мар.Тира
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:13
    Завтра Трампа переклинет и он заявит что Россия ввела в на укроину всю свою армию, авиацию, флот...Ведь кричал что не с кем не будет воевать-а сам флот и армию в Персидский залив направил-типично американский лжец и лицемер.
    Изгоняющий либероидов
  9. Stinger Сегодня, 07:35
    США «обеспокоены новой вспышкой насилия в Донбассе» и в утвердительном формате заметил, что «Россия к этому имеет отношение»
    Как член у комара. Он есть, но его никто не видел.
    Stinger
  10. к174ун7 Сегодня, 07:53
    При Хусейныче видели полчища русских танков на границе, а сейчас пока не увидели. С другой стороны все видят как в Прибалтику и Польшу к границам России стаскивают сотни единиц бронетехники под видом русской "угрозы". Важно не что видят, а как это преподносится. России крайне нужны не только боевые генералы от инфантерии, но и талантливые генералы информационных войск. Командир RT Маргарита Симоньян воюет со своими инфобойцами здорово. Нужно достойное подкрепление. А что и как перемещать, то это Шойгу давно разъяснил:"Наша территория , что хотим, то и перемещаем".
    к174ун7

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