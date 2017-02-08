08:15 08 февраля

США приводят в полную боеготовность свои силы в Персидском заливе

В Пентагоне заявили о том, что в состояние повышенной боевой готовности приводится американский военный контингент в странах Персидского залива и отдельно силы американского флота в самом заливе. Это объясняется ростом напряжённости в отношениях с Ираном и «обеспокоенностью общим состоянием боеготовности войск». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление чиновника американского военного ведомства.

США приводят в полную боеготовность свои силы в Персидском заливе


Речь зашла о военных кораблях, которые в связи с определёнными обстоятельствами не являются боеготовыми. Это корабли, проходящие плановый ремонт. В Пентагоне считают, что наличие таких кораблей в составе того сегмента ВМС США, который «отвечает» за Персидский залив, уже само по себе является определённой угрозой «для безопасности».


Из заявления чиновника Пентагона:
Все силы передового развертывания в Персидском заливе приводятся в наивысшее состояние готовности.


Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп назвал Иран врагом номер один для Штатов. Иранское руководство ответило тем, что сказало Трампу «спасибо» за «быстро продемонстрированный факт того, кем он является на самом деле». Далее иранские власти добавили, что в связи с заявлениями Трампа собираются совершенствовать боеготовность своих войск.

Стоит отметить, что Иран на данный момент вместе с Россией и Турцией является одним из посредников в урегулировании конфликта между сирийской оппозицией и официальным Дамаском. Трамп в ходе прошедшего телефонного разговора с президентом Турции Эрдоганом заявил, что Турция «есть и будет оставаться стратегическим партнёром США».

Использованы фотографии: The Times of Israel
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Комментарии 29
  1. 210окв Сегодня, 06:36
    Иран решили "нагнуть"?
    210окв
    1. Titsen Сегодня, 06:40
      Цитата: 210окв
      Иран решили "нагнуть"?


      Скорее Турцию оторвать от России и за Сирию посчитаться.
      Titsen
    2. сибиралт Сегодня, 06:47
      С Ираном не прокатит. Те могут залив американцам перекрыть. С-300 у них уже имеются.
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 06:48
        То же самое говорили про Ирак...
        Цитата: сибиралт
        С Ираном не прокатит. Те могут залив американцам перекрыть. С-300 у них уже имеются.
        210окв
      2. sergeyzzz Сегодня, 07:17
        Цитата: сибиралт
        С-300 у них уже имеются.

        И что сделает один дивизион С-300 против сотен томагавков, которые почти одновременно полетят на Иран? Не обольщайтесь, даже первый залп не отобьют.
        sergeyzzz
      3. Hades1911 Сегодня, 07:38
        Если будет надо Иран завалим.
        Hades1911
        1. Александр романов Сегодня, 07:58
          Цитата: Hades1911
          Если будет надо Иран завалим.

          Ирак с Афганистаном вы уже завалили трупами своих своих солдат.
          А что касаемо лично вас,то читая ваше завалим.....новый боевои диван купишь?
          Александр романов
          1. Hades1911 Сегодня, 08:08
            Ну и где Ирак и Афганистан?
            Я свое отслужил можно и на диване посидеть.
            Hades1911
    3. samarin1969 Сегодня, 07:09
      США уже "нагнули" Иран на блокировании десятков миллиардов долларов.
      п.с. Трамп в политике пытается подражать Путину, а в риторике - Жириновскому. wink
      samarin1969
    4. Злой543 Сегодня, 08:05
      Каждому президенту США по маленькой войне?
      Злой543
  2. Громобой Сегодня, 06:37
    Хуситы наверно тоже свои моторки расчехляют)
    Громобой
    1. роман66 Сегодня, 07:39
      первому , кто грохнет авианосец - надо давать героя России( посмертно)
      роман66
      1. Громобой Сегодня, 07:48
        Героя России надо давать за три авианосца,а за один---орден .Красной Звезды.
        Громобой
    2. кеп Сегодня, 08:08
      Цитата: Громобой
      Хуситы наверно тоже свои моторки расчехляют)


      Может быть.Иран уповает не только на свои силы,а вероятнее всего будет действовать используя религиозный фактор.
      Он(аятулла Хаменеи) также подчеркнул, что крайне наивно и опасно доверять Большому Дьяволу и его приспешникам, которые враждуют по сути с принципом исламского правления.
      http://parstoday.com/ru/news/iran-i59273
      кеп
  3. sasha.28blaga Сегодня, 06:39
    Это все камни в наш огород.
    sasha.28blaga
  4. Баракуда Сегодня, 06:46
    президент США Дональд Трамп назвал Иран врагом номер один

    Как-то не определятся все никак, кто же номер один - Россия,Китай,Иран,Северная Корея ?
    А впрочем США является де-факто номером один очень уж для многих стран, так что пусть радуются.
    Баракуда
  5. Мар.Тира Сегодня, 06:52
    Вот вам и Трамп,миротворец.А говорил,что уважает мнение других стран.Обама тоже так хорошо начинал.Даже Нобелевскую премию получил.Иран предлог,и мы это видели уже не раз.Ястреб ищет слабую жертву.Думаю Иран им будет не по зубам.Россия,и Китай не дадут его разорвать.Хотя бы из чисто политического соображения.Американец всегда будет пытаться оседлать вершину мира,кем бы он ни был.Хоть святым.Задача России показать ему,что он ошибается.
    Мар.Тира
    1. Sirocco Сегодня, 07:25
      Цитата: Мар.Тира
      Вот вам и Трамп,миротворец.

      Перестаньте смешить людей))))) Трамп миротворец, это кто сказал? Наши СМИ? Это равносильно тому как Пчелы против меда, так и политика США за Мир)))))
      А Муссирование в СМИ РФ Трампа, США, и их политики, связано с отвлечением внимания, от внутренних проблем в России, я так думаю, лично меня уже раздражает наше ТВ, словно не в России живем, а в США.
      Теперь по теме, думаю что этоа боеготовность напрямую относится к нам, у наших западных границ сосредоточены и танки, и военный контингент США, теперь в Средиземку, окунулись, и боеизготовились, тут я думаю не зря наш ВВП поднял наши ВКС, и проверка ПВО, не только с Украиной связано это.
      Sirocco
      1. Александр романов Сегодня, 08:00
        Цитата: Sirocco
        Трамп миротворец, это кто сказал?

        Елена Громова,совсем недавно ему оды пела в своих коментах.
        Александр романов
        1. Злой543 Сегодня, 08:10
          Ну обманули её, с кем не бывает? Никому верить нельзя.
          Злой543
  6. SarS Сегодня, 06:59
    Иран свои ПКР приводит в полную готовность.
    SarS
  7. Горменгаст Сегодня, 07:06
    Кусают российских союзников. Интересно, какова на настоящий момент версия "оси зла" в исполнении США? Асад в ней остался, или уже нет? Китай туда попал, или как. А Россия? Все еще рассматривается в качестве соратника вируса Эбола и ваххабитов, или уже нет?
    Горменгаст
    1. Александр романов Сегодня, 08:01
      Цитата: Горменгаст
      Кусают российских союзников.

      О как,у России появились союзники?
      Александр романов
      1. Горменгаст Сегодня, 08:07
        По Сирии Иран открытый, официальный союзник России.
        Горменгаст
      2. Hades1911 Сегодня, 08:10
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Горменгаст
        Кусают российских союзников.

        О как,у России появились союзники?


        А Беларусь ваш союзник?
        Hades1911
  8. демотиватор Сегодня, 07:07
    Началось? И у нас тоже есть новости на эту же тему. Лента.Ру пишет:
    Части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые несут боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую степень боевой готовности.
    Высшая степень БГ это, как я понимаю Боевая готовность "Полная".
    демотиватор
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:07
    Нобелевку Трапу, за мир срочно,а то он без премии на Иран не наподет, а так,с примией, пойдет стопами нигера.
    Изгоняющий либероидов
  10. viktor. Сегодня, 07:24
    интересно чтоб эту баржу с утюгами утопить,одной ракеты с Бастиона хватит?
    viktor.
  11. Jovanni Сегодня, 07:50
    США приводят в полную боеготовность свои силы в Персидском заливе

    Ну вот, и Трамп туда же! Ирану решил своё "А-а -я -яй!" сделать. Ничто не ново под Луной...
    Jovanni

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