США приводят в полную боеготовность свои силы в Персидском заливе
В Пентагоне заявили о том, что в состояние повышенной боевой готовности приводится американский военный контингент в странах Персидского залива и отдельно силы американского флота в самом заливе. Это объясняется ростом напряжённости в отношениях с Ираном и «обеспокоенностью общим состоянием боеготовности войск». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление чиновника американского военного ведомства.
Речь зашла о военных кораблях, которые в связи с определёнными обстоятельствами не являются боеготовыми. Это корабли, проходящие плановый ремонт. В Пентагоне считают, что наличие таких кораблей в составе того сегмента ВМС США, который «отвечает» за Персидский залив, уже само по себе является определённой угрозой «для безопасности».
Из заявления чиновника Пентагона:
Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп назвал Иран врагом номер один для Штатов. Иранское руководство ответило тем, что сказало Трампу «спасибо» за «быстро продемонстрированный факт того, кем он является на самом деле». Далее иранские власти добавили, что в связи с заявлениями Трампа собираются совершенствовать боеготовность своих войск.
Стоит отметить, что Иран на данный момент вместе с Россией и Турцией является одним из посредников в урегулировании конфликта между сирийской оппозицией и официальным Дамаском. Трамп в ходе прошедшего телефонного разговора с президентом Турции Эрдоганом заявил, что Турция «есть и будет оставаться стратегическим партнёром США».
Речь зашла о военных кораблях, которые в связи с определёнными обстоятельствами не являются боеготовыми. Это корабли, проходящие плановый ремонт. В Пентагоне считают, что наличие таких кораблей в составе того сегмента ВМС США, который «отвечает» за Персидский залив, уже само по себе является определённой угрозой «для безопасности».
Из заявления чиновника Пентагона:
Все силы передового развертывания в Персидском заливе приводятся в наивысшее состояние готовности.
Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп назвал Иран врагом номер один для Штатов. Иранское руководство ответило тем, что сказало Трампу «спасибо» за «быстро продемонстрированный факт того, кем он является на самом деле». Далее иранские власти добавили, что в связи с заявлениями Трампа собираются совершенствовать боеготовность своих войск.
Стоит отметить, что Иран на данный момент вместе с Россией и Турцией является одним из посредников в урегулировании конфликта между сирийской оппозицией и официальным Дамаском. Трамп в ходе прошедшего телефонного разговора с президентом Турции Эрдоганом заявил, что Турция «есть и будет оставаться стратегическим партнёром США».
Использованы фотографии: The Times of Israel