Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым

Однако, здравствуйте!Киевское руководство с трепетом готовится к первой встрече с Трампом, которую считает для себя судьбоносной. С целью облегчения судьбоносности встречи, украинская сторона и спровоцировала резкое обострение ситуации на Донбассе.Как заявил глава украинского МИД Климкин, «визит состоится в ближайшие недели. Мы работаем по логистическим датам. Нам нужно его наилучшим образом подготовить».«Администрация президента Украины воспользовалась эскалацией, чтобы напомнить Трампу о цене сближения с Путиным», - пишет журнал Foreign Policy, и приводит в подтверждение фрагмент из видеообращения Порошенко от 31 января: «Ведется массированный обстрел. Как можно заикаться о снятии санкций в таких обстоятельствах?»Военное обострение пришлось, как известно, на конец января. К настоящему времени констатируется некоторое затишье, однако многочисленные источники фиксируют концентрацию украинских сил в зоне соприкосновения сторон.На данный момент в Авдеевку из Краматорска переброшены два ракетно-тактических комплекса «Точка-У». На железнодорожной станции Бахмутовка выгрузились еще шесть «Точек-У». В район расположения 72-й мотострелковой бригады прибыли две роты националистов во главе с бывшим вождем «Правого сектора» Ярошем. Три батальона националистов переброшены в Мариуполь. В район Волновахи прибыли подразделения Нацгвардии Украины. С крымского направления на донецко-мариупольское идет переброска противотанкового артдивизиона. Из Харьковской области перебрасывается в полном составе 92-я мотострелковая бригада. И официальные представители ДНР, и местные жители говорят об очевидной подготовке украинской стороны к широкомасштабным боевым действиям.Так готов или не готов Порошенко к войне?«Война — это не покер. Ее нельзя объявлять когда вздумается. Война - это война!»Очевидно, что Трампа пытаются поставить перед свершившимся фактом. Вопрос — кто? Какие инструкции и обещания получил Порошенко от своих прежних кураторов? Например, во время прощального визита господина Байдена? Эти тоже заботятся о том, чтобы поставить Трампа перед свершившимся фактом. Однако, в отличие от клинтоновско-обамовской банды, настроившейся уже играть в долгую, у Порошенко совсем другие риски. Для того, чтобы рассчитывать, что Трамп определит свою позицию на основе очевидной провокации, надо действительно считать его безумным фриком, как его изображали во время предвыборной кампании. А вдруг Трамп не так поймет, и все пойдет не по плану?«- Где наша гвардия? Гвардия где? - Очевидно, обходят с флангов. - Кого? - Всех!»Забавно, что именно сейчас тот же уполномоченный Климкин заговорил о возможности ввести военное положение. Военное положение и война — это совсем не одно и то же, на нынешней Украине уж точно. Война — это если выборы. Потому что на выборах в Украине побеждает только партия войны. А военное положение — это когда нет выборов. По определению. А тогда, собственно, и война — зачем? При условии крайней неопределенности с внешними кураторами для Порошенко единственный выбор — это выбор между войной и военным положением. А там — Трамп покажет.Однако, до свидания!