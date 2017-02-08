08:12 08 февраля
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Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым



Однако, здравствуйте!

Киевское руководство с трепетом готовится к первой встрече с Трампом, которую считает для себя судьбоносной. С целью облегчения судьбоносности встречи, украинская сторона и спровоцировала резкое обострение ситуации на Донбассе.


Как заявил глава украинского МИД Климкин, «визит состоится в ближайшие недели. Мы работаем по логистическим датам. Нам нужно его наилучшим образом подготовить».

«Администрация президента Украины воспользовалась эскалацией, чтобы напомнить Трампу о цене сближения с Путиным», - пишет журнал Foreign Policy, и приводит в подтверждение фрагмент из видеообращения Порошенко от 31 января: «Ведется массированный обстрел. Как можно заикаться о снятии санкций в таких обстоятельствах?»

Военное обострение пришлось, как известно, на конец января. К настоящему времени констатируется некоторое затишье, однако многочисленные источники фиксируют концентрацию украинских сил в зоне соприкосновения сторон.

На данный момент в Авдеевку из Краматорска переброшены два ракетно-тактических комплекса «Точка-У». На железнодорожной станции Бахмутовка выгрузились еще шесть «Точек-У». В район расположения 72-й мотострелковой бригады прибыли две роты националистов во главе с бывшим вождем «Правого сектора» Ярошем. Три батальона националистов переброшены в Мариуполь. В район Волновахи прибыли подразделения Нацгвардии Украины. С крымского направления на донецко-мариупольское идет переброска противотанкового артдивизиона. Из Харьковской области перебрасывается в полном составе 92-я мотострелковая бригада. И официальные представители ДНР, и местные жители говорят об очевидной подготовке украинской стороны к широкомасштабным боевым действиям.

Так готов или не готов Порошенко к войне?

«Война — это не покер. Ее нельзя объявлять когда вздумается. Война - это война!»

Очевидно, что Трампа пытаются поставить перед свершившимся фактом. Вопрос — кто? Какие инструкции и обещания получил Порошенко от своих прежних кураторов? Например, во время прощального визита господина Байдена? Эти тоже заботятся о том, чтобы поставить Трампа перед свершившимся фактом. Однако, в отличие от клинтоновско-обамовской банды, настроившейся уже играть в долгую, у Порошенко совсем другие риски. Для того, чтобы рассчитывать, что Трамп определит свою позицию на основе очевидной провокации, надо действительно считать его безумным фриком, как его изображали во время предвыборной кампании. А вдруг Трамп не так поймет, и все пойдет не по плану?

«- Где наша гвардия? Гвардия где? - Очевидно, обходят с флангов. - Кого? - Всех!»

Забавно, что именно сейчас тот же уполномоченный Климкин заговорил о возможности ввести военное положение. Военное положение и война — это совсем не одно и то же, на нынешней Украине уж точно. Война — это если выборы. Потому что на выборах в Украине побеждает только партия войны. А военное положение — это когда нет выборов. По определению. А тогда, собственно, и война — зачем? При условии крайней неопределенности с внешними кураторами для Порошенко единственный выбор — это выбор между войной и военным положением. А там — Трамп покажет.

Однако, до свидания!
Первоисточник: http://www.1tv.ru/


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Комментарии 6
  1. 210окв Сегодня, 06:47
    Кремль как я понимаю пытается "поймать" киевских ушлепков в Донбассе..Они то на войну явятся по любому..А как наши..?
    210окв
    1. Александр романов Сегодня, 08:07
      Цитата: 210окв
      А как наши..?

      Ну вас там точно не будет .
      Александр романов
      1. 210окв Сегодня, 08:09
        Точно так же,как и вас..
        Цитата: Александр романов
        Цитата: 210окв
        А как наши..?

        Ну вас там точно не будет .
        210окв
  2. Громобой Сегодня, 06:50
    На данный момент в Авдеевку из Краматорска переброшены два ракетно-тактических комплекса «Точка-У». На железнодорожной станции Бахмутовка выгрузились еще шесть «Точек-У».
    Такие игрушки надо на станции разгрузки уничтожать.Заигрался Порошенко в АТО.Его логика---чем больше крови,тем лучше.Оценит ли такое рвение Трамп,вот в чём вопрос.
    Громобой
  3. Волька Сегодня, 06:57
    все самое интересно будет позже, только не торопите события
    Волька
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:30
    Забавно, что именно сейчас тот же уполномоченный Климкин заговорил о возможности ввести военное положение

    И которая с косой,тоже истерит в раде, по поводу военного положения. Вылезла крыса из щели... angry
    a.s.zzz888

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