Игорь Додон заявил, что выступает за реальный нейтралитет Молдавии

Если это решение будет принято, потому что соглашение уже подписано и утверждено до моего вступления в должность, я не исключаю, что в будущем мы вернемся к статусу этого офиса и примем решение в интересах большинства граждан Молдавии. Но я выразил свою личную обеспокоенность в связи с возможным открытием офиса НАТО в Кишиневе. Мы считаем, что на этом этапе этот шаг создаст препятствия в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию.

Молдавский президент, который недавно посетил с визитом Российскую Федерацию, заявил о том, что сделает всё от него зависящее, чтобы на молдавской территории не было иностранных войск. Речь, в частности, зашла о российском миротворческом контингенте, который в течение многих лет обеспечивает безопасность на берегах Днестра. Такое заявление Додон, напомнивший, что Молдавия на основании Конституции является нейтральным государством, сделал в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гёттемюллер.Отметил Додон и то, что пока собирается воздержаться от каких-либо тесных контактов с НАТО, которые ранее обозначались предыдущим руководством. По словам президента Республики Молдова, он выступает против открытия «бюро связи» НАТО в стране. Игорь Додон отметил, что если он говорит о желании сделать Молдавию по-настоящему нейтральным государством – без военнослужащих иностранных держав, то это касается как стран Запада, так и стран Востока.Додон в беседе с Гёттемюллер заявил, что большинство граждан Молдавии выступают сегодня против размещение в стране натовского «бюро связи» и иных объектов. РИА Новости приводит заявление президента Молдавии: