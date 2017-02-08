08:12 08 февраля

Игорь Додон заявил, что выступает за реальный нейтралитет Молдавии

Молдавский президент, который недавно посетил с визитом Российскую Федерацию, заявил о том, что сделает всё от него зависящее, чтобы на молдавской территории не было иностранных войск. Речь, в частности, зашла о российском миротворческом контингенте, который в течение многих лет обеспечивает безопасность на берегах Днестра. Такое заявление Додон, напомнивший, что Молдавия на основании Конституции является нейтральным государством, сделал в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гёттемюллер.

Отметил Додон и то, что пока собирается воздержаться от каких-либо тесных контактов с НАТО, которые ранее обозначались предыдущим руководством. По словам президента Республики Молдова, он выступает против открытия «бюро связи» НАТО в стране. Игорь Додон отметил, что если он говорит о желании сделать Молдавию по-настоящему нейтральным государством – без военнослужащих иностранных держав, то это касается как стран Запада, так и стран Востока.




Додон в беседе с Гёттемюллер заявил, что большинство граждан Молдавии выступают сегодня против размещение в стране натовского «бюро связи» и иных объектов.

РИА Новости приводит заявление президента Молдавии:
Если это решение будет принято, потому что соглашение уже подписано и утверждено до моего вступления в должность, я не исключаю, что в будущем мы вернемся к статусу этого офиса и примем решение в интересах большинства граждан Молдавии. Но я выразил свою личную обеспокоенность в связи с возможным открытием офиса НАТО в Кишиневе. Мы считаем, что на этом этапе этот шаг создаст препятствия в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor
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Комментарии 8
  1. ВСЗМК Сегодня, 06:59
    Речь, в частности, зашла о российском миротворческом контингенте

    А следующий президент будет прорумынский и опять война?
    ВСЗМК
    1. Jovanni Сегодня, 07:40
      Цитата: ВСЗМК
      А следующий президент будет прорумынский и опять война?

      Так что пусть пока ребята в Приднестровье послужат. И Родине, и как говорится, делу мира...
      Jovanni
    2. просто экспл Сегодня, 07:50
      если все правильно сделать то следующий президент Молдавии будет Путин , а так как президент высшее должностное лицо у власти , при чем по всей стране , по всему государству , даже по молдавскому федеральному округу .
      просто экспл
  2. Баракуда Сегодня, 07:05
    Решили Швейцарией заделаться ? А не получится, не дадут.
    Баракуда
    1. просто экспл Сегодня, 07:49
      да это обычная отмазка перед 3.14ндосами , а то они его давить начали . он и отмазывается , мол мы не против наты , мы просто нейтральные .
      это типа объясняет почему он выгоняет натовское бюро по связям .
      просто экспл
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:05
    Кто же ему даст этот нейтралитет? В современном мире так не получится.Один уже пытался это сделать.Сейчас в Ростове гасится!Даже более признанные государства уже определились с кем они.
    Мар.Тира
  4. Горменгаст Сегодня, 07:08
    Формально правильное высказывание, а выглядит, словно камень в адрес ПМР и России. am

    Интересно, кто заплатит 6 миллиардов долларов за потребленный ПМР газ, в случае "воссоединения"?

    Годовой бюджет - 1,5-2 миллиарда долларов в разные годы.
    Три-четыре года бюджетники не получают зарплаты, депутаты и прочие "президенты" - бесплатные, никакимх госинвестиций (их и так нет) - просто красота. am

    Это не госдолг, это коммерческий долг за потребленный товар; это всяко надо платить - или официально отказываться от ПМР, которое немедленно пожелает присоединится к России (а возьмут или нет - неизвестно).
    Горменгаст
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:09
    Говорить все красиво умеют-интересно, он хоть что нибудь сделал в поддержку своих слов?
    Изгоняющий либероидов

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