05:07 10 февраля
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Эстонский солдат не смог обидеть русского ребёнка

Эстонский солдат не смог обидеть русского ребёнка


Эстонские и американские солдаты намерены повысить имидж Североатлантического альянса среди русскоязычных школьников бывшей советской республики.

7 января разведывательный батальон Сил обороны Эстонии и военнослужащие 503-го кавалерийского полка США начали трехдневный пеший поход на северо-востоке страны. Согласно официальным заявлениям, основная цель мероприятия заключается в отработке взаимодействия между представителями двух государств на уровне отделений, взводов и рот. Однако есть все основания полагать, что это не совсем так.


В заявленной программе «путешествия» отмечено посещение подразделениями эстонских городов Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарва. Напомним, что они считаются одними из самых русифицированных в республике. Например, в Нарве русские составляют 82% от всего проживающего в ней населения.

В данном контексте стоит отметить еще одну цель эстонско-американских «туристов», о которой в СМИ упомянули довольно поверхностно. В вышеперечисленных городах, военные собираются «знакомить со своей деятельностью школьников Северо-востока». Что конкретно понимается под этой фразой, никто из официальных лиц уточнять не стал.

Надо полагать, вся суть трехдневного похода заключается в тривиальной демонстрации военной силы и пропаганде деятельности НАТО среди русскоязычного населения Эстонии. Причем объекты воздействия подобного пиара выбраны довольно цинично. Детей, у которых еще не до конца сформировались собственные взгляды на окружающую действительность, проще всего убедить в каких бы то ни было вещах. Достаточно, например, показать красивую картинку в виде бравых солдат, обвешанных чем только можно. Недаром ведь американские и эстонские солдаты «прогуливаются» в полном походном снаряжении.

К сожалению, натовцы вряд ли будут рассказывать русским детям, как альянс «демократично» урегулировал конфликт в Югославии в 1999 году или как американские солдаты «прилично» ведут себя в Латвии или на военно-морской базе Окинава в Японии. Безусловно, в подобном случае у ребенка сложилась бы довольно однозначное отношение к пришедшим военным, естественно, совсем нелицеприятное для последних.

Кроме того, визит военнослужащих в северо-восточные города невольно коррелируется со скорым прибытием в страну многонационального батальона НАТО. Учитывая тот факт, что, по мнению эстонских властей, все русскоязычные жители республики ежедневно подвергаются информационному воздействию со стороны российских СМИ, демонстрация в Ида-Вирумаа миролюбивости и добродушия натовских солдат в лице американцев может разрушить тезис якобы кремлевской пропаганды об агрессивных намерениях блока в отношении России. Дело лишь в том, что и адресант абсолютно мистифицирован, и альянса никто не боится.

Таким образом, «отработка взаимодействия» является лишь неким прикрытием для более тонких в психологическом отношении действий. Задумка, конечно, неплохая, но реализация, как всегда, подкачала. Русских детей красивой оберткой не заманишь, им взрослые все объяснят.
Автор: Валерий Денбург


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Комментарии 1
  1. Громобой Сегодня, 04:54
    Русских детей красивой оберткой не заманишь, им взрослые все объяснят.
    Хорошо, коли так.
    Демонстрация своей техники и вооружения обязательно входит в программы натовских учений.Это подразумевает и широкое общение.Поэтому думаю,что место учений выбрано чисто с военной точки зрения---рядом русская граница,погружение в русскую языковую среду.Где как не там тренироваться эстонским разведчикам и примкнувшим к ним американцам?
    А информационная пропаганда на втором уже месте,что впрочем не значит на последнем,т.к. обработкой населения они занимаются на всём пространстве бывшего Варшавского блока ,включая союзные республики.Это действительно так и занимаются они этим кропотливо и тонко,нужно признать.Вся надежда "что в семьях объяснят",т.к. из других потоков ласковых слов о России мало.
    Громобой

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