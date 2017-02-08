08:15 08 февраля

Китай посоветовал США "освежить в памяти" историю Второй мировой войны

Как сообщает РИА Новости, после заявления госсекретаря Рекс Тиллерсона о намерении США защищать Японию, включая оспариваемые Китаем острова Сэнкаку, министр иностранных дел КНР Ван И порекомендовал американской стороне "освежить в памяти" историю Второй мировой войны:
Я всего лишь хочу предложить американским друзьям: освежите в памяти историю Второй мировой войны.


Китай посоветовал США "освежить в памяти" историю Второй мировой войны


Как заметил Ван И, в Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года четко прописано, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю его ранее захваченные земли, включая острова архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В 1946 г. Китай установил свою юрисдикцию над архипелагом при содействии США. В дальнейшем, по его словам, некоторые страны незаконным путем заняли часть островов Наньша, что привело к появлению данной территориальной проблемы.


По мнению Ван И, территориальный спор должен решаться непосредственно вовлеченными сторонами путем консультаций и диалога, при этом страны вне региона должны активно поддерживать усилия вовлеченных сторон по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море.


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Комментарии 12
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
    И Ван прав в одном -с сша просто спорить бесполезно. С сша надо спорить имея за спиною мощный ударный кулак.
    Изгоняющий либероидов
    1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 07:28
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      с сша просто спорить бесполезно.

      А на это и не надо тратить время, надо гнать свою политическую пургу, в интересах своего государства. У мерикосов свой стиль в мировоззрении - создание бардака и проблем другим... В мутной водице рыбку ловить, они спецы отменные.
      товарищ ШУХЕР
  2. Васян1971 Сегодня, 07:19
    " Китай посоветовал США стороне "освежить в памяти" историю Второй мировой войны."
    А чо там освежать-то?! Всех победили в одиночку, а остальные под ногами мешались.
    Васян1971
    1. Наган Сегодня, 08:03
      Как раз Китаю и следовало бы освежить память 2й Мировой, а также предыдущих воин за последние веков 5, а то и поболе. Кого и когда китайцы побеждали? Упс, никого. А от кого огребали? Да от всех, кому не лень было. И если что, то опять огребут, хоть от той же Японии, потому что японцы по психологии воины, а китайцы - вечные терпилы.
      Наган
      1. Гнусный скептик Сегодня, 08:10
        "Все течет - все меняется"
        Гнусный скептик
  3. саняджан Сегодня, 07:26
    Мировым террористам ничего не докажешь, они делают всё для дестабилизации мира, их экономика как и экономика фашисткой Германии завязана на войну.
    саняджан
  4. viktor. Сегодня, 07:28
    США просто поверили в себя,видят,слышат и помнят они то что им интересно,и это будет до тех пор пока не выхватят хороших пелюлий!
    viktor.
  5. Jovanni Сегодня, 07:34
    По мнению Ван И, территориальный спор должен решаться непосредственно вовлеченными сторонами путем консультаций и диалога, при этом страны вне региона должны активно поддерживать усилия вовлеченных сторон по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море.

    Ваня конечно правильно говорит, и про поддержку стран вне региона... Чего бы им и Россию не поддержать на Украине. Ну, в усилиях по поддержанию мира...
    Jovanni
  6. кеп Сегодня, 07:44
    И Ван прав,пусть историю повторяют и не лезут в чужие разборки.Так надёжнее между двух дерущихся можно и отхватить. laughing
    кеп
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:48
    Нарываются мерикатосы с Китаем. И китайцы долго терпеть не будут.
    a.s.zzz888
    1. Наган Сегодня, 08:07
      Еще как будут. Китайцы - вечные терпилы.
      Наган
  8. Горменгаст Сегодня, 08:11
    Китаю самозваные надзиратели не нужны. am
    Горменгаст

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