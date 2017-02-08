Китай посоветовал США "освежить в памяти" историю Второй мировой войны

Я всего лишь хочу предложить американским друзьям: освежите в памяти историю Второй мировой войны.

Как сообщает РИА Новости , после заявления госсекретаря Рекс Тиллерсона о намерении США защищать Японию, включая оспариваемые Китаем острова Сэнкаку, министр иностранных дел КНР Ван И порекомендовал американской стороне "освежить в памяти" историю Второй мировой войны:Как заметил Ван И, в Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года четко прописано, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю его ранее захваченные земли, включая острова архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В 1946 г. Китай установил свою юрисдикцию над архипелагом при содействии США. В дальнейшем, по его словам, некоторые страны незаконным путем заняли часть островов Наньша, что привело к появлению данной территориальной проблемы.По мнению Ван И, территориальный спор должен решаться непосредственно вовлеченными сторонами путем консультаций и диалога, при этом страны вне региона должны активно поддерживать усилия вовлеченных сторон по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море.