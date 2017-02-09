Когда Украина станет Новороссией?

Китайские мудрецы никому не желали жить в эпоху перемен, но времена не выбирают — они выбирают нас. Можно точно сказать, когда началось наша великая эпоха перемен: в 1991 году, с крушением СССР. Тогда началась великая трансформация пространства СССР, а сегодня она распространяется евроскептиками на Европу, а Трампом — на Америку.Можно сказать, что в 1991 году, после окончания третьей холодной, началась четвёртая мировая гибридная война, об этом сегодня открыто говорят западные «мировые СМИ» своими провокационными и подстрекательными материалами. Началась четвёртая мировая, как и все (!) предшествующие мировые войны, с геополитического отступления России, однако на этот раз не до Москвы: экспансия Запада была остановлена далеко от столичных рубежей — в Крыму, на Донбассе и в Сирии, где были нанесены чувствительные поражения «натовскому легиону» и его туземным ландскнехтам.Нетрудно заметить, что в этой битве Россия придерживается (осознанно или непроизвольно?) стратегии Кутузова в борьбе с Наполеоном, следует как бы естественному ходу событий, поправляя его в свою пользу в Крыму, на Донбассе и в Сирии. А далее, политически, в Европе и даже в Америке.Серия последовательных геополитических поражений привела к настоящему политическому землетрясению на Западе: Брекситу в Британии, поражению на выборах гей-демократической Хиллари Клинтон и пришествию в Белый дом Вашингтона консерватора Дональда Трампа, росту евроскептицизма в Европе, обещающего целый ряд громких политических сенсаций в 2017 году.Россия, видимо, будет продолжать эту кутузовскую стратегию и дальше, возможно, России нужно просто дождаться окончания политических землетрясений на Западе, и он сам уберётся восвояси в свои пределы, как Наполеон из захваченной им Москвы. Однако, это потребует от Москвы продолжения нанесения по наполеоновским планам Запада в XXI веке новых кутузовских ударов.Активная фаза четвёртой мировой началась 22 февраля 2014 года, когда, по словам политолога Е. Сатановского, «дивизия СС «Галичина» заняла Киев» в результате госпереворота против президента В. Януковича, который называют также бандеровской «революции гидности», при поддержке (или по заданию?) ЦРУ и лично Виктории Нуланд, идеолога цветных революций и помощника госсекретаря США.Так началась великая трансформация постсоветской Украины, перерождение её буквально на наших глазах в бандеровскую Украину. Вообще, мы являемся свидетелями потрясающих перерождений Украины: всего лишь 25 лет назад была советская Украина, с которой у нас связаны самые добрые воспоминания, о которой мы пели: «Украина золотая…»После крушения СССР в 1991 году советская Украина трансформировалась в постсоветскую «незалежную» и продолжила перерождаться в националистическую Украину — не Россию, и в итоге, после Евромайдана и госпереворота 2014 года, — в галичанско-бандеровскую Украину. Другими словами, мы видим три разные «Украины» на протяжении всего лишь 25 лет! И этот процесс не закончен…Бандеровская националистическая «революция гидности» вызвала к жизни, в качестве ответной реакции, Русскую весну на юго-востоке Украины. Её расстреляли, сожгли, репрессировали в Одессе, Харькове, Славянске, Краматорске, Мариуполе, однако, она расцвела в Крыму, и выстояла на Донбассе.На Донбассе «русская весна» выстояла, трансформировавшись в новороссийские республики Донецка и Луганска, конечно, при поддержке России. Если Запад помогал и помогает до сих пор Бандере, прикрывает его политически, то Россия помогает и поддерживает политически родившуюся в пламени гражданской войны с бандеровцами Новороссию.Эти роды ещё не закончились, бандеровская армия ещё на пороге новороссийских республик и в бессильной злобе наносит кровавые артиллерийские удары по непокоренному Донбассу. Но в этих кровавых муках Донбасс рождает новую Украину-Новороссию, а Россия выступает в качестве повивальной бабки…Роды Украины-Новороссии ещё не закончены, всему своё время. Но виден уже конец бандеровского режима, теряющего поддержку и в евроскептичной Европе, и в трамповской Америке, и в массах даже «свидомого» украинского населения: рейтинг «циничного Бандеры» Порошенко сегодня упал до 13-15%. Загнанный в угол, Бандера бросается сегодня на Новороссию, чтобы продлить свою агонию, выбить с Запада хоть какие-нибудь деньги на «борьбу с агрессором», пока там совсем не отвернулись от него.Это предсмертные судороги, скоро уже мы увидим четвёртую Украину-Новороссию, которая, оттолкнувшись от Донецка и Луганска, освободит Киев от бандеровской дивизии СС «Галичина». Когда? Может быть, уже в 2017 году, всё-таки этого год столетия великой русской революции…