В Сирии запечатлена крайне редкая модификация Т-90
Как сообщает «Вестник Мордовии», Т-90 и Т-90А, произведенные в России, участвуют в боевых действиях в Сирии с ноября 2015 года, находясь на вооружении правительственных войск. За прошедшее время машины показали себя с наилучшей стороны, продемонстрировав исключительную надежность, высокую маневренность, отличную защищенность и высокую огневую мощь.
Недавно появились материалы, свидетельствующие о применении в Сирии крайне редкой модели Т-90 – Т-90К, являющегося его командирской версией. Он используется сирийцами в качестве обычной машины.
Всего было выпущено два экземпляра указанных машин в рамках первой партии танков, закупленных для Российской армии в 2004-2005 годы. От классического варианта их отличала литая башня. По внешним признакам их можно идентифицировать по двум антеннам. Данная бронетехника была публично показана на московской выставке вооружений сухопутных войск МВСВ в 2008 году, после чего она пропала из поля зрения.
Они еще не были оснащены тепловизионными прицелами белорусского производства "ЭССА", вместо него устанавливался модернизированный ночной инфракрасный прицельный комплекс Т01– К05 "Буран-М", а также доработанный комплекс оптико-электронного противодействия "Штора-1". Танки были оборудованы командирским комплектом средств связи и навигации. Высокая подвижность достигалась за счет 1000-сильного двигателя В-92С2.
Недавно появились материалы, свидетельствующие о применении в Сирии крайне редкой модели Т-90 – Т-90К, являющегося его командирской версией. Он используется сирийцами в качестве обычной машины.
Всего было выпущено два экземпляра указанных машин в рамках первой партии танков, закупленных для Российской армии в 2004-2005 годы. От классического варианта их отличала литая башня. По внешним признакам их можно идентифицировать по двум антеннам. Данная бронетехника была публично показана на московской выставке вооружений сухопутных войск МВСВ в 2008 году, после чего она пропала из поля зрения.
Они еще не были оснащены тепловизионными прицелами белорусского производства "ЭССА", вместо него устанавливался модернизированный ночной инфракрасный прицельный комплекс Т01– К05 "Буран-М", а также доработанный комплекс оптико-электронного противодействия "Штора-1". Танки были оборудованы командирским комплектом средств связи и навигации. Высокая подвижность достигалась за счет 1000-сильного двигателя В-92С2.