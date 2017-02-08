14:20 08 февраля

Су-25 сняты с серийного производства

В России прекращено производство штурмовиков Су-25, авиапредприятия будут проводить модернизацию уже имеющихся в наличии самолетов, приводит Warspot сообщение главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Су-25 сняты с серийного производства


Су-25 у нас в серийных объёмах производиться больше не будет. Мы занимаемся только модернизацией уже новой версии Су-25ТМ,
сказал Мантуров.

В качестве замены Су-25 он назвал учебно-боевой самолет Як-130, который можно использовать как легкий штурмовик.

Ресурс напоминает, что Су-25ТМ создан в 1980-е годы на базе фронтового штурмовика Су-25Т, который в свою очередь является модификацией Су-25.

Су-25ТМ в ходе модернизации претерпел немало изменений (обновленная авионика, расширенная номенклатура вооружений), поэтому предлагался зарубежным покупателям под названием Су-39.

Су-39

Справка издания: «Су-25 был разработан в Опытно-конструкторском бюро им. Сухого, совершил свой первый полёт в 1975 году, а через шесть лет поступил на вооружение Советской армии. С начала серийного производства (1978 год) выпущено более 1300 единиц в различных модификациях. Сегодня Су-25 находится на вооружении армий многих стран бывшего СССР, а также африканских и ближневосточных государств».

Использованы фотографии: Минобороны РФ, airwar.ru
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Комментарии 82
  1. Вадим237 Сегодня, 09:20
    Пора нашим создавать штурмовики БПЛА.
    Вадим237
    1. cniza Сегодня, 09:28
      Цитата: Вадим237
      Пора нашим создавать штурмовики БПЛА.


      Давно пора , но пока никакой информации нет и похоже хотят сделать 6 - е поколение двух вариантов , один это будет беспилотник.
      cniza
      1. Alex_Rarog Сегодня, 09:48
        Да ядумаю там такой задел на модернизацию что их еще лет 20 модернизировать будут.... к этому времени что нибудь новое в серию уже пойдет..
        Alex_Rarog
      2. Вадим237 Сегодня, 09:59
        Шестое поколение у нас уже как четыре года создают, но вот с этим, перспектива принятия на вооружение Т 50 становится всё более призрачной - двигатель второго этапа доделают только к 2020му году за тем испытания, может быть, серийное производство наладят до 2025 - а там уже истребитель шестого поколения взлетит и скорее всего МО будет и дальше закупать Су 35 который ни чем не хуже, но вдвое дешевле Т 50 - в ожидании шестого поколения, просто перепрыгнем через поколение, так как пятое, должно было появится у нас на вооружении ещё 20 лет назад.
        Вадим237
      3. просто экспл Сегодня, 10:35
        там не совсем беспилотник , будет ведущий , управляемый человеком , и он управляет беспилотными ведомыми , которые и будут выполнять основную работу .
        просто экспл
      4. DMB_95 Сегодня, 11:00
        Цитата: cniza
        Цитата: Вадим237
        Пора нашим создавать штурмовики БПЛА.


        Давно пора , но пока никакой информации нет и похоже хотят сделать 6 - е поколение двух вариантов , один это будет беспилотник.

        Да, пора. Только когда они пойдут в серию , тогда и нужно сворачивать производство СУ-25 последней модификации . Сколько раз уже было - одно прекратили , другое так и не начали . А Мантуров - известный "спец" по боевой авиации .
        DMB_95
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:41
      Цитата: Вадим237
      Пора нашим создавать штурмовики БПЛА.

      С 2013 года в разработке программа создания ПСШ(перспективный самолет-штурмовик)...обещают к 20-му году пустить его в серию.Сроки явно не реальные,но ,полагаю к 25 году очень возможно,что такой штурмовик будет создан.
      Судя по публиковавшимся документам, разработка ведется в рамках ОКР «Шершень-ЭП» с формулировкой «Перспективный самолет-штурмовик на базе самолета типа Су-25». Осенью 2013 года ОКБ Сухого получило госкредит на сумму 210 миллионов рублей для создания эскизно-технического проекта машины.
      НЕКСУС
  2. 210окв Сегодня, 09:21
    Я не думаю что ЯК 130 в полной мере заменит "Грача"....Нужен совершенно новый самолет с функцией штурмовика..
    210окв
    1. просто экспл Сегодня, 10:36
      он никак не заменит , грач бронированный, а Як это учебный . с высоты духов погонять может . но на низах где МЗА и стрелковка как нерусских на базаре , Як огребать будет сильно .
      просто экспл
      1. Topotun Сегодня, 10:43
        Согласен, ЯК и СУ как танк с легковушкой сравнивать..... И по бронированию и по массе вооружения...
        Topotun
    2. alexmach Сегодня, 11:33
      Тут вопрос, во первых вечный
      - а нужен ли?
      и второй
      - а если нужен, чему все-таки модернизация СУ-25 плоха? Чего ему по-вашему в роли штурмовика то не хватает? Ну естественно кроме того, что производства его нету..
      alexmach
  3. капрал Сегодня, 09:23
    Я согласен, что Су-25 - уже старик, но что
    в качестве замены Су-25 он назвал учебно-боевой самолет Як-130
    -это к наркологу.
    капрал
    1. dauria Сегодня, 12:03
      -это к наркологу.


      Броня-броня.... По опыту локальных войн место подрыва ракеты ПЗРК для вертолёта Ми-24 не имеет значения- аппарат разрушается практически всегда. А там броня серьёзная, от стрелковки действительно работает. По 2 десятка дыр привозили. Пока незачем заменять Су-25. Те что есть пусть остаются, не выкидывать же. Только будущее броневиков над полем под вопросом. Штаты тоже призадумались.
      dauria
  4. Мар.Тира Сегодня, 09:25
    А людей куда?Модернизация это не полный цикл производства?Надеюсь не оставят у разбитого корыта,как в прежние годы?В наше время кадрами не разбрасываются.
    Мар.Тира
    1. donavi49 Сегодня, 09:35
      Каких людей? Улан-Уде из задела последний Грач в 90-е сдал. Тбилиси еще трепыхается.

      Заявление Мансурова стоит относить к закрытию планов выпуска спарки на базе УБМ - с новым прицельным комплексом, с немного измененным планером и архитектурой борта. Планировался этакий двухместный Су-25NG - исключительной новой постройки. Видно от этого отказались.

      Модернизирует 121 завод давно. Там все на мази.

      В Улан-Удэ всех давно на вертушки перевели.
      donavi49
      1. kapitan92 Сегодня, 09:53
        Цитата: donavi49
        Улан-Уде из задела последний Грач в 90-е сдал. Тбилиси еще трепыхается.

        Тбилиси уже давно не трепыхается.
        Думается причина финансовая. Выстроить полный цикл производства в Улан-Уде выливается в серьезную копеечку. Приходится выбирать или восстановление производства Ту 160 или выпуск сушек.(ИМХО)
        kapitan92
      2. Alex_59 Сегодня, 11:29
        Цитата: donavi49
        Каких людей? Улан-Уде из задела последний Грач в 90-е сдал.

        О! Еще кто-то адекватный нашелся. Ура!
        Alex_59
      3. alexmach Сегодня, 11:31
        Я вот тоже читаю новость и думаю, а где же и когда его производили то?
        alexmach
  5. Стройбат запаса Сегодня, 09:25
    И как легкий УБС может заменить тяжелобронированный штурмовик? Су-25 из ПЗРК не вдруг собьешь, а Як-130? Чушь по-моему, типа отказа от штурмовиков ради истребителей-бомбардировщиков, который когда-то уже учиняли.
    Стройбат запаса
  6. Bronevick Сегодня, 09:27
    Так они вроде сняты с производства лет 20, если не больше.
    Bronevick
  7. aviator65 Сегодня, 09:34
    В качестве замены Су-25 он назвал учебно-боевой самолет Як-130, который можно использовать как легкий штурмовик.

    Странное решение... Если не сказать больше. belay
    aviator65
  8. Wedmak Сегодня, 09:34
    Ну да, про замену Су-25 яком он загнул конечно.
    Однако прорабатывается вариант создания штурмовика на базе Су-34 . И в этом есть смысл: ПЗРК развиваются стремительными темпами и летать низко становится опасно. У нас есть СВП-24, так что точность ударов гарантирована. Су-34 уже имеет бронированную кабину. Осталось всего ничего, доработать под требования ВКС.
    Wedmak
    1. Geosun Сегодня, 09:52
      Вы забываете одну существенную деталь. После возвращения самолета с задания, проводится технический регламент по обслуживанию перед следующим вылетом. У СУ-25 он составляет пару часов, а у СУ-34 в разы... Так что сколько надо иметь СУ-34, чтоб закрыть разницу в самолетовылетах.
      Geosun
      1. Wedmak Сегодня, 10:04
        У СУ-25 он составляет пару часов, а у СУ-34 в разы...

        Именно поэтому я написал про требования к новому штурмовику. И что этот вариант прорабатывается. Нельзя же просто взять самолет, что-то там переделать и заявить - вот новый штурмовик.
        Далеко не факт, что если возьмутся за переделку, то мы увидим тот же облик утенка.
        С другой стороны, есть сомнения, что Россия потянет еще и создание перспективного штурмовика. И так уже ПАК ФА, ПАК ДА, возобновление производства Ту-160, Армата, эсминец маячит на горизонте, новые подлодки "Калина", с Ангарой никак не разберутся, Восточный достраивать надо, про авианосец разговоры не утихают.
        Куда ни плюнь, везде новые разработки. Оно конечно радует, но ресурсы не бесконечны.
        Wedmak
      2. Topotun Сегодня, 10:45
        Да и требования к ВПП немного разные....
        Topotun
        1. Wedmak Сегодня, 11:03
          Да и дальность применения разная.
          Wedmak
    2. tomket Сегодня, 10:58
      Цитата: Wedmak
      Однако прорабатывается вариант создания штурмовика на базе Су-34 . И в этом есть смысл: ПЗРК развиваются стремительными темпами и летать низко становится опасно.

      Какой то ляпнул, а вы повторяете. Давайте разработаем штурмовик на базе Ту-160, а что ПЗРК ведь так стремительно развиваются....
      tomket
      1. Wedmak Сегодня, 11:05
        Ну, если вам главком ВКС "какой-то"....
        в июне 2016-го, главком ВКС Виктор Бондарев сообщал, что бомбардировщик Су-34 «рассматривается как универсальная платформа для создания ударных машин, которые заменят целый ряд самолетов фронтовой авиации».

        «В будущем он, может быть, заменит и Су-25, и мы выйдем на одну линейку различных модификаций Су-34. Будет достигнута универсальность», – заявил тогда Бондарев.


        https://topwar.ru/100356-smi-na-baze-su-34-budet-
        sozdan-shturmovik.html
        Wedmak
        1. Чаронда Сегодня, 13:25
          Печально что таких назначают главкомама. Мебельщика- Сердюкова и Рэмбо-Грачева мы уже видели,могли только красть и топить в крови собственную армию и этот Мансуров такой же тип.Его заявления говорят о его не соответствии занимаемой должности.
          Чаронда
  9. Alex_59 Сегодня, 09:35
    Су-25 собирали в Тбилиси, Су-25УБ - в Улан-Удэ. Основное серийное производство было именно в Тбилиси и прекратилось оно уже давно по известным причинам. А то, что осталось в Улан-Удэ словом "серийное" характеризовать сложно. Формально оно может быть и серийное - заводская серия в пару самолетов в десятилетие, масштабно конечно, с размахом, нечего сказать. Так что непонятно что они там прекратили.
    Alex_59
  10. Громобой Сегодня, 09:36
    Як-130 так не сможет,живучесть не та.
    Громобой
  11. трофим Сегодня, 09:40
    Грач конечно машинка возрастная, но полноценной замены нет и не предвидится (по крайней мере по открытой информации). Мантуров, есче тот спец в промышленности в целом и в авиапроме в частности (ну как в свое время табурет в обороне). В сложившейся ситуации главное что бы эти (минпромторг) линию не просрали как было с МиГ-31. А про штурмовик БПЛА это на мой взгляд очень далекое будущее. Это ведь не бомбер работающий с эшелона по координатам, тут башкой быстро крутить надо, решения нестандартные мгновенно принимать.
    трофим
  12. kafa Сегодня, 09:42
    "В качестве замены Су-25 он назвал учебно-боевой самолет Як-130, который можно использовать как легкий штурмовик."
    Рука лицо ! А ещё можно Sukhoi Superjet 100 обозвать стратегическим ракетоносцем !
    Машину сняли . А замена ?!
    kafa
    1. kafa Сегодня, 09:50
      Су-25 возвращался при очень серьёзных повреждениях !
      Су-34 и уж тем более Як-130, не те машины .


      kafa
      1. Wedmak Сегодня, 10:06
        Су-34 и уж тем более Як-130, не те машины .

        Як действительно только учебный, да наркодилеров гонять. А вот Су-34 вполне себе платформа. Учтите, что снижаться до 2-3 км для атаки уже нет необходимости. СВП-24 прекрасно себя зарекомендовала.
        Wedmak
        1. kafa Сегодня, 10:15
          " СВП-24 прекрасно себя зарекомендовала."
          Это да . Только на одном театре военных действий ! И таки кто мешает провести глубокую модернизацию "ветерана" с применением существующих возможностей ?!
          МиГ29 стал МиГ35 (после долгих мытарств ).
          kafa
          1. alstr Сегодня, 10:21
            Особенно СВН-24 поможет в горной местности. Ага. Два раза.
            Чисто теоретически надо создавать тяжелый бронированный беспилотник-штурмовик.
            alstr
            1. Wedmak Сегодня, 10:32
              Особенно СВН-24 поможет в горной местности. Ага. Два раза.

              В чем различия горной местности и равнинной с 5 км? Или с 6 км? Если уж так надо, то туда можно послать вертушки, они более маневренны.
              надо создавать тяжелый бронированный беспилотник-штурмовик.

              Далекое будущее. Сейчас ни один беспилотник не сможет пройти в горах и нанести удар. А тяжелый, еще и значит маломаневренный.
              Wedmak
              1. Topotun Сегодня, 10:47
                Различия в углах с которых надо атаковать... Как с 3 км накрыть пещеру...
                Topotun
                1. Wedmak Сегодня, 11:25
                  Как с 3 км накрыть пещеру...

                  Есть такая штука Х-25. Примерно 100 кг ВВ и набором различных голов самонаведения. Или поболее - Х-29.
                  Если мало, то есть КАБ-1500. В Сирии уже применяли парочку.
                  Wedmak
                  1. Topotun Сегодня, 12:26
                    И цену имеет мама-не горюй, трудно сравнить с С-25.....
                    Topotun
              2. alexmach Сегодня, 11:45
                В чем различия горной местности и равнинной с 5 км? Или с 6 км?

                Не в высоте? И в расстоянии до земли?

                А для этого вашего прицельного устройства ещё и в атмосферных условиях. Я так понимаю они для него должны быть очень важны. Одно дело бомбить над пустыню. Другое что-то на европейской равнине, Отдельное дело горы с перепадами высот и разными микроклиматическими там эффектами, или скажем приморские районы.
                alexmach
              3. Чаронда Сегодня, 13:29
                Вы почитайте о отказах в горной местности и полной бесполезности систем автоприцеливания на Су-17. Это еще в Афганистане прошли и убедились,а Сирия это не Чечня и не Азербайджан,с которым весьма натянутые отношения.
                Чаронда
          2. Wedmak Сегодня, 10:23
            И таки кто мешает провести глубокую модернизацию "ветерана" с применением существующих возможностей ?!

            Таки модернизацию и производят. Только вот планер не вечен, все равно когда-то придется списывать.
            Wedmak
          3. alexmach Сегодня, 11:40
            И таки кто мешает провести глубокую модернизацию "ветерана" с применением существующих возможностей ?!

            Отсутствие их производства мешает.
            А так, да, имеющиеся можно дооборудовать, вон в Сирии они же с этим СВП и работают. Отличный бомбовоз получился. Вот только ресурс имеющихся далеко не бесконечен.
            alexmach
        2. просто экспл Сегодня, 10:38
          а ПВО прорывать Вы тоже с 2-3 км будете ?
          просто экспл
          1. Wedmak Сегодня, 10:48
            а ПВО прорывать Вы тоже с 2-3 км будете ?

            ПВО не прорывать надо, а уничтожать. Этим обычно занимаются КР и планирующие боеприпасы. Опять же - какая ПВО? Патриот? С-300? Панцирь? Тор? Или Железный купол?
            Wedmak
            1. PSih2097 Сегодня, 11:11
              Цитата: Wedmak
              ПВО не прорывать надо, а уничтожать.

              ну если только "Искандерами" или тяжелыми РСЗО (если достанут) с кассетной головой. По опыту Сирии, если бы у бородатых были хотя бы ЗРК средней дальности (Бук, Improved Hawk, ASTER 30-SAMP/T) наши бомберы так безнаказано не летали бы...
              PSih2097
              1. Wedmak Сегодня, 11:33
                если бы у бородатых были хотя бы ЗРК средней дальности

                Это верно, пришлось бы вертушками вылавливать всю эту технику и уничтожать. Весьма вероятно с потерями.
                Тем не менее... 30 мм пушка или ПЗРК стоит гораздо дешевле и гораздо проще в управлении, чем ЗРК типа Бука. А головной боли для низколетящих самолетов могут доставить прилично.
                Wedmak
                1. Чаронда Сегодня, 13:33
                  Вы почитайте как в Афганистане спарками ДШК установленными на рельсовых дорожках и укрытых в горах выкашивали нашу авиацию во время войны в Афгане. Вы хоть документалистику почитайте,а то нахватались где то верхушек и писулек всяких Мансуровых,который судя по его заявлениям,нигде кроме бани не воевал.
                  Чаронда
  13. Нелюдь Сегодня, 09:51
    Хреново. Вероятно, мощностей для выполнения госзаказов не хватает, вот и высвобождают новые. А Як-130 врядли пригоден для того, чтобы заменить Грача. Остаётся только надеяться, что имеющихся Сушек нам хватит, чтобы пережить грядущую бурю.
    Нелюдь
    1. Alex_59 Сегодня, 09:54
      Цитата: Нелюдь
      Вероятно, мощностей для выполнения госзаказов не хватает, вот и высвобождают новые.

      Несомненно. Особенно в Тбилиси.
      Alex_59
      1. Нелюдь Сегодня, 10:05
        А это тут каким боком?
        Нелюдь
        1. Alex_59 Сегодня, 10:40
          Цитата: Нелюдь
          А это тут каким боком?

          Ну это... как его... поскромнее бы сказать.... в общем Су-25 выпускали в Тбилиси. smile
          Alex_59
          1. Нелюдь Сегодня, 11:04
            "В России прекращено производство штурмовиков Су-25...."


            Ну... Это... Как бы поскромнее бы сказать... Тбилиси - это - где-то в России, как я понял, да? wassat
            Нелюдь
            1. Alex_59 Сегодня, 11:25
              Цитата: Нелюдь
              Тбилиси - это - где-то в России, как я понял, да?

              Тбилиси - это где-то в Грузии, поэтому мощностей для госзаказов РФ у них там нет и быть не может. А в РФ Су-25 не производился. Производился Су-25УБ и УТГ в Улан-Удэ мелкими партиями до середины 90-х. А с середины 90-х дай бог в Улан-Удэ десяток самолетов собрали. С таким "массовым" выпуском им конечно Сушки мешали наращивать мощности для госзаказа, ага, точняк.
              Alex_59
              1. Нелюдь Сегодня, 11:37
                А почему бы и не мешали? Если Сушки на У-УАЗ производились даже мелкими партиями, значит там есть цеха, оборудованные для их сборки. А значит их могли переоборудовать под выпуск другой техники. А Тбилиси здесь каким боком, я так и не понял.
                Нелюдь
                1. Alex_59 Сегодня, 11:52
                  Цитата: Нелюдь
                  А Тбилиси здесь каким боком, я так и не понял.

                  Печально...
                  Alex_59
  14. Yakut Сегодня, 09:59
    Ну вообще как ни крути а штурмовая авиация наверное доживает свой век. Посмотрите на потери тех же Су25 в Донбасе, и это при не такой уж серьезно насыщенностью ПЗРК армии ополчения в начальный период войны.
    В Сирии наши Су25 работают исключительно как бомбардировщики. Ниже 5000 метров не летают.
    Ниша штурмовика плотно перекрывается ударными вертолетами, которые имеют гораздо более высокую меневренность над полем боя, меньше находятся в зоне поражения и имеют шанс спрятаться за складками местности.
    Тенденция очевидна. Американцы ведь то же А10 давно уже не производят. Тянут ресурс оставшихся в строю и не более.
    Yakut
    1. Инжeнeр Сегодня, 10:16
      В Сирии наши Су25 работают исключительно как бомбардировщики. Ниже 5000 метров не летают.

      Это вы сами придумали только что? Интересно, а как они исключительно как бомбардировщики с 5км используют НАР такие как С-25?
      Вот как раз Сирия и показала насколько штурмовики такие как Су-25 актуальны. Да и янки что-то отказались от списания всех А-10, хотя считалось, что это уже решенный вопрос.
      Инжeнeр
      1. Wedmak Сегодня, 10:24
        а как они исключительно как бомбардировщики с 5км используют НАР такие как С-25?

        А зачем использовать НАР ,если есть возможность высокоточного сброса обычной КАБ-250?
        Wedmak
        1. Topotun Сегодня, 10:49
          КАБ сколько стоит? В трубу вылететь можно...
          Topotun
          1. Wedmak Сегодня, 11:02
            То есть то, что выпускаются сразу десяток НАРов, вас не смущает? Сколько один НАР стоит?
            Wedmak
            1. Topotun Сегодня, 12:37
              Всяко много меньше например Х-29, стоимость таких игрушек в Инете не найти...А вообще отказ от штурмовиков довольно сомнителен. Сразу после войны тоже решили что нахрен они не нужны. А Афган показал что без них не очень....
              Topotun
        2. Serg81 Сегодня, 11:05
          ага по площади, например по роте пехотинцев КАБ-250 бросать??
          Serg81
          1. Wedmak Сегодня, 11:39
            например по роте пехотинцев КАБ-250 бросать??

            Видимо о кассетных боеприпасах вы не знаете. Знакомьтесь - РБК-500.
            Wedmak
      2. alexmach Сегодня, 11:47
        А где это вы видели что бы наши НАР в Сирии использовали?
        alexmach
        1. Topotun Сегодня, 12:38
          Видео неоднокртано показывали, правда больше с вертолетов....
          Topotun
  15. Инжeнeр Сегодня, 10:08
    В качестве замены Су-25 он назвал учебно-боевой самолет Як-130

    Интересно, чем думал Мантуров, когда такое сказал - головой или ж@пой? В общем завод раздербанят теперь 100%
    И да, Су-39 - это чисто противотанковый вариант штурмовика.
    Инжeнeр
    1. Alex_59 Сегодня, 10:41
      Цитата: Инжeнeр
      В общем завод раздербанят теперь 100%

      Какой завод?
      Alex_59
  16. tochila Сегодня, 10:40
    А Ту-160 можно заменить Ил-76м(модернизированный!!!Какая разница - те же два крыла и хвост!!А уж грузоподъемность!!!
    tochila
    1. Wedmak Сегодня, 10:49
      А уж грузоподъемность!!!

      Ага... КР можно выталкивать из аппарели прямо руками.
      Кстати интересно, если действительно так сделать, она сможет начать нормальный полет?
      Wedmak
      1. Serg81 Сегодня, 11:06
        да сможет, все равно ей надо Н-ное расстояние от самолета пролететь, чтобы двигатель заработал.
        Serg81
    2. PSih2097 Сегодня, 11:16
      Цитата: tochila
      А Ту-160 можно заменить Ил-76м

      Можно, только старт ракеты будет такой...

      PSih2097
      1. Вадим237 Сегодня, 11:23
        Ну такой проект воздушного старта реализуем - когда из договора о РСМД выйдем.
        Вадим237
  17. tomket Сегодня, 10:59
    Мансурова посадить на Як-130 и отправить на штурмовку, для эксперимента , так сказать. Научного.
    tomket
  18. rudolff Сегодня, 11:31
    Если из арсенала штурмовика убрать НУРСы и пушку (по целям на земле), отпадет необходимость в атаках на низких и предельно низких высотах. ПТУРы уже достаточно дальнобойные, а бомбам высота до лампочки, был бы прицельный комплекс нормальный. При атаках с высоты бронирование не шибко важно. С учетом того, что ПЗРК скоро будут в военторгах на сдачу давать, вопрос: а нужны ли штурмовики вообще? НУРСы, пушки, ПТУРы останутся в арсенале вертушек. Собственно, вопросы и по Су-34. Переутяжелен ненужным бронированием.
    rudolff
    1. Alexey RA Сегодня, 11:48
      Цитата: rudolff
      ПТУРы уже достаточно дальнобойные, а бомбам высота до лампочки, был бы прицельный комплекс нормальный.

      Проблема в том, что как только мы вводим в БК ПТУР - нам тут же требуется либо наземный авианаводчик с подсветкой, либо второй член экипажа, либо ПТУР "выстрелил-забыл".
      Потому как по результатам испытаний одноместного штурмовика с УРО (Су-39) было установлено, что даже для военного летчика-испытателя первого класса:
      При выполнении ряда режимов боевого применения психофизиологическая нагрузка на летчика близка к предельной

      Собственно, поэтому Су-39 и прикрыли. Как и Ка-50. Потому как если уж испытатели не все справляются, то в линейных частях найти пилотов, работающих весь полёт в режиме "и швец, и жнец, и на дуде игрец", будет сродни ненаучной фантастике. smile
      А оператора на Су-39 было не впихнуть - хоть он и делался на базе спарки, но объёмы и масса второго места были плотно оккупированы БРЭО.
      Alexey RA
  19. alstr Сегодня, 12:04
    Цитата: Wedmak
    Особенно СВН-24 поможет в горной местности. Ага. Два раза.

    В чем различия горной местности и равнинной с 5 км? Или с 6 км? Если уж так надо, то туда можно послать вертушки, они более маневренны.

    В реальных боевых действиях, если ты поднялся выше 1 км, то ты труп, т.к. для ПВО ты легкая мишень.
    В горах есть ущелья по которым надо лететь, есть пещеры, которые можно разглядеть только с определенного угла и т.д. Плюс туман, облачность и прочие погодные условия. А снизившись самолет попадает под огонь ближнего ПВО (зенитки и ПЗРК). И вот здесь полезна уже броня.
    Цитата: Wedmak

    Далекое будущее. Сейчас ни один беспилотник не сможет пройти в горах и нанести удар. А тяжелый, еще и значит маломаневренный.

    Так вот и надо над этой темой работать, а не приспосабливать неприспосабливаемое.
    alstr
  20. Оператор Сегодня, 12:26
    Слава Богу - ВКС РФ наконец-то признали штурмовую авиацию суицидальной в условиях массового распространения ПЗРК.

    Даешь в РА разведБПЛА+УР РСЗО am
    Оператор
  21. 113262а Сегодня, 12:50
    Опыт небратьев на Донбассе показал неэффективность штурмовиков при сильной насыщенности войск противника фронтовым ПВО. НЕЛЕТАЮТ! А духов по горам и пустыням гонять-и этих хватит! Оно,и вертушки уже отходят.
    113262а
  22. Чаронда Сегодня, 13:11
    Посадите Мантурова и его родню на Як-130 и отправьте в зону боевых действий. России пора избавляться от Мантуровых,потому что вред от них огромен и очевиден. Як-130 совершенно лишен бронирования ,это штурмовик-камикадзе,на один вылет. Предлагали же умные люди начать производство новых Су-39 на замену Су-25,но Мантуровы вредят России и препятствуют этому. Может Мантуров исламский террорист?! В Афганистане уже применяли не бронированные Су-17,в качестве штурмовиков,их потери по сравнению с бронированными Су-25 были огромны. Мантурова на мыло !
    Чаронда

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