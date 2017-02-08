Су-25 сняты с серийного производства
В России прекращено производство штурмовиков Су-25, авиапредприятия будут проводить модернизацию уже имеющихся в наличии самолетов, приводит Warspot сообщение главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
В качестве замены Су-25 он назвал учебно-боевой самолет Як-130, который можно использовать как легкий штурмовик.
Ресурс напоминает, что Су-25ТМ создан в 1980-е годы на базе фронтового штурмовика Су-25Т, который в свою очередь является модификацией Су-25.
Су-25ТМ в ходе модернизации претерпел немало изменений (обновленная авионика, расширенная номенклатура вооружений), поэтому предлагался зарубежным покупателям под названием Су-39.
Справка издания: «Су-25 был разработан в Опытно-конструкторском бюро им. Сухого, совершил свой первый полёт в 1975 году, а через шесть лет поступил на вооружение Советской армии. С начала серийного производства (1978 год) выпущено более 1300 единиц в различных модификациях. Сегодня Су-25 находится на вооружении армий многих стран бывшего СССР, а также африканских и ближневосточных государств».
Су-25 у нас в серийных объёмах производиться больше не будет. Мы занимаемся только модернизацией уже новой версии Су-25ТМ,сказал Мантуров.
В качестве замены Су-25 он назвал учебно-боевой самолет Як-130, который можно использовать как легкий штурмовик.
Ресурс напоминает, что Су-25ТМ создан в 1980-е годы на базе фронтового штурмовика Су-25Т, который в свою очередь является модификацией Су-25.
Су-25ТМ в ходе модернизации претерпел немало изменений (обновленная авионика, расширенная номенклатура вооружений), поэтому предлагался зарубежным покупателям под названием Су-39.
Су-39
Справка издания: «Су-25 был разработан в Опытно-конструкторском бюро им. Сухого, совершил свой первый полёт в 1975 году, а через шесть лет поступил на вооружение Советской армии. С начала серийного производства (1978 год) выпущено более 1300 единиц в различных модификациях. Сегодня Су-25 находится на вооружении армий многих стран бывшего СССР, а также африканских и ближневосточных государств».
Использованы фотографии: Минобороны РФ, airwar.ru