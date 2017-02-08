В состав ВМС США вошел 65-й эсминец типа "Арли Берк"
Как сообщает интернет-портал flot.com, в боевой состав Военно-морских сил США принят очередной, 65-й по счету, ракетный эсминец типа "Арли Берк" DDG-115 "Рафаэль Перальта", построенный на верфи компании "Дженерал Дайнемикс Бат Айрон Уоркс" после четырехлетнего перерыва.
В ноябре 2004 г. 25-летний сержант морской пехоты Рафаэль Перальта вызвался участвовать в операции по зачистке от боевиков одного из районов иракского города Фаллуджа. Подчиненная ему команда из восьми солдат успела проверить четыре дома. В пятом доме пехотинцы нарвались на засаду. Сержанта Перальту ранили в лицо и шею. Капрал Роберт Рейнольдс, получивший пулю в руку, видел, как его командир медленно осел на пол и остался лежать в луже крови. В этот момент из соседней комнаты под ноги солдат выкатилась желтая ручная граната. Рейнольдс рассказывает: сержант Перальта успел дотянуться до гранаты и закрыть ее своим телом. Сержанта убило взрывом, остальные отделались легкими ранениями. Рафаэль Перальта был посмертно награжден медалью Почета - высшей воинской наградой США.
В рамках программы строительства серии эсминцев типа "Арли Берк" планировалась поставка ВМС США 62 кораблей к 2013 году. Головной корабль серии введен в эксплуатацию 4 июля 1991 года. Однако по причине отказа от многосерийной постройки эсминцев нового поколения типа "Зумвальт", значительно возросших в цене, было решено довести число кораблей класса "Арли Берк" до 75 единиц.
В настоящее время на стапелях компании "Дженерал Дайнемикс" на различных стадиях постройки находятся еще три эсминца серии – "Томас Хаднер", "Дэниел Инуе" и "Карл Левин".
Эсминцы вооружены двумя пусковыми установками управляемых ракет "Томагавк", артиллерийским орудием Mark.45, двумя шестиствольными 20-мм зенитными артустановками, двумя установками запуска противокорабельных ракет "Гарпун", двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами. Вооружение управляется единой системой "Иджис". На борту может размещаться один вертолет "СиХоук-60". При полном водоизмещении 8775 тонн, длине 154 метра и ширине 20 метров корабли развивают скорость до 32 узлов. Дальность плавания - 4400 миль. Экипаж составляет 334 человека.
В ноябре 2004 г. 25-летний сержант морской пехоты Рафаэль Перальта вызвался участвовать в операции по зачистке от боевиков одного из районов иракского города Фаллуджа. Подчиненная ему команда из восьми солдат успела проверить четыре дома. В пятом доме пехотинцы нарвались на засаду. Сержанта Перальту ранили в лицо и шею. Капрал Роберт Рейнольдс, получивший пулю в руку, видел, как его командир медленно осел на пол и остался лежать в луже крови. В этот момент из соседней комнаты под ноги солдат выкатилась желтая ручная граната. Рейнольдс рассказывает: сержант Перальта успел дотянуться до гранаты и закрыть ее своим телом. Сержанта убило взрывом, остальные отделались легкими ранениями. Рафаэль Перальта был посмертно награжден медалью Почета - высшей воинской наградой США.
В рамках программы строительства серии эсминцев типа "Арли Берк" планировалась поставка ВМС США 62 кораблей к 2013 году. Головной корабль серии введен в эксплуатацию 4 июля 1991 года. Однако по причине отказа от многосерийной постройки эсминцев нового поколения типа "Зумвальт", значительно возросших в цене, было решено довести число кораблей класса "Арли Берк" до 75 единиц.
В настоящее время на стапелях компании "Дженерал Дайнемикс" на различных стадиях постройки находятся еще три эсминца серии – "Томас Хаднер", "Дэниел Инуе" и "Карл Левин".
Эсминцы вооружены двумя пусковыми установками управляемых ракет "Томагавк", артиллерийским орудием Mark.45, двумя шестиствольными 20-мм зенитными артустановками, двумя установками запуска противокорабельных ракет "Гарпун", двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами. Вооружение управляется единой системой "Иджис". На борту может размещаться один вертолет "СиХоук-60". При полном водоизмещении 8775 тонн, длине 154 метра и ширине 20 метров корабли развивают скорость до 32 узлов. Дальность плавания - 4400 миль. Экипаж составляет 334 человека.