14:21 08 февраля

В состав ВМС США вошел 65-й эсминец типа "Арли Берк"

Как сообщает интернет-портал flot.com, в боевой состав Военно-морских сил США принят очередной, 65-й по счету, ракетный эсминец типа "Арли Берк" DDG-115 "Рафаэль Перальта", построенный на верфи компании "Дженерал Дайнемикс Бат Айрон Уоркс" после четырехлетнего перерыва.



В ноябре 2004 г. 25-летний сержант морской пехоты Рафаэль Перальта вызвался участвовать в операции по зачистке от боевиков одного из районов иракского города Фаллуджа. Подчиненная ему команда из восьми солдат успела проверить четыре дома. В пятом доме пехотинцы нарвались на засаду. Сержанта Перальту ранили в лицо и шею. Капрал Роберт Рейнольдс, получивший пулю в руку, видел, как его командир медленно осел на пол и остался лежать в луже крови. В этот момент из соседней комнаты под ноги солдат выкатилась желтая ручная граната. Рейнольдс рассказывает: сержант Перальта успел дотянуться до гранаты и закрыть ее своим телом. Сержанта убило взрывом, остальные отделались легкими ранениями. Рафаэль Перальта был посмертно награжден медалью Почета - высшей воинской наградой США.




В рамках программы строительства серии эсминцев типа "Арли Берк" планировалась поставка ВМС США 62 кораблей к 2013 году. Головной корабль серии введен в эксплуатацию 4 июля 1991 года. Однако по причине отказа от многосерийной постройки эсминцев нового поколения типа "Зумвальт", значительно возросших в цене, было решено довести число кораблей класса "Арли Берк" до 75 единиц.

В настоящее время на стапелях компании "Дженерал Дайнемикс" на различных стадиях постройки находятся еще три эсминца серии – "Томас Хаднер", "Дэниел Инуе" и "Карл Левин".

Эсминцы вооружены двумя пусковыми установками управляемых ракет "Томагавк", артиллерийским орудием Mark.45, двумя шестиствольными 20-мм зенитными артустановками, двумя установками запуска противокорабельных ракет "Гарпун", двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами. Вооружение управляется единой системой "Иджис". На борту может размещаться один вертолет "СиХоук-60". При полном водоизмещении 8775 тонн, длине 154 метра и ширине 20 метров корабли развивают скорость до 32 узлов. Дальность плавания - 4400 миль. Экипаж составляет 334 человека.


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Комментарии 30
  1. Hades1911 Сегодня, 09:25
    Надо хотя бы 100 построить. 75 как-то маловато.
    Hades1911
    1. cniza Сегодня, 09:30
      Это ,конечно, серьёзная сила и угроза.
      cniza
  2. капрал Сегодня, 09:27
    Ну как горячие пирожки am ...слов нет, остается матерно завидовать.
    ======================================
    Что касается морпеха- герой.
    капрал
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:31
      прошу прощения что не в тему,НО:
      МОЛНИЯ: «Гиви» погиб | Русская весна
      Стало известно о гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, больше известного как «Гиви».
      Об этом «Русской Весне» рассказал источник в Народной Милиции ДНР.
      «Сегодня 8 февраля в 6:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых», — сообщил источник «Русской Весны»

      Источник: http://rusvesna.su/news/1486533716http://rusvesna
      .su/news/1486533716
      андрей юрьевич
    2. электроОлег Сегодня, 09:40
      Что касается морпеха- герой.


      Ага. Герой-колонизатор.

      А вот Гиви очень жаль.
      электроОлег
      1. san4es Сегодня, 10:21
        Когда морпех погибал, он о друзьей спасал, а призедента факами обкладывал
        san4es
        1. электроОлег Сегодня, 10:24
          Извини, я не могу его рассматривать без того контекста о котором я уже написал. Он не срочник в конце концов, сам призвался и в порыве к лёгкой наживе поймал гранату от защитников Родины. Да будет так с каждым колонизатором.
          электроОлег
  3. Мар.Тира Сегодня, 09:30
    Вот так в честь героя военного вторжения в чужую страну,с последующим уничтожением городов, называют американские корабли.Любой сошедший со стапелей вероятного противника корабль,это тревожная нотка для нас.
    Мар.Тира
    1. капрал Сегодня, 09:39
      Цитата: Мар.Тира
      Вот так в честь героя военного вторжения в чужую страну

      Наши воины-афганцы тебе рукоплещут.
      капрал
      1. электроОлег Сегодня, 10:32
        Наши воины афганцы не за баблом поехали а по призыву. Это огромная разница. И ты знаешь что было до афгана в самых южных точках СССР? Эти душманы через горы минами нашу территорию обстреливали. У моего отца таким образом расчёт тогда погиб. А этих обезьян кто звал в Ирак?
        электроОлег
        1. Hades1911 Сегодня, 10:51
          Нет в этом никакой разницы.
          Все воюют за свою страну.
          Hades1911
          1. электроОлег Сегодня, 10:58
            Как удобно не видеть никакой разницы, пока лично тебе шариковая мина во двор не упала.
            электроОлег
          2. faridg7 Сегодня, 12:35
            Цитата: Hades1911
            Нет в этом никакой разницы.
            Все воюют за свою страну.
            Это да, даже в 20-е годы прошлого века американцы ехали воевать в Россию с Россией, за свою страну. Только вот они не защищать ехали, а захватывать ( территории ли, рынки ли, ресурсы ли- неважно) и с тех пор в стремлениях американцев ничего не изменилось, и для вас до сих пор нет разницы- вы её просто не способны понять и увидеть
            faridg7
          3. НЕКСУС Сегодня, 13:30
            Цитата: Hades1911
            Все воюют за свою страну.

            Вы матрассы как шакалы,лезите куда не зовут...о какой войне ЗА СВОЮ СТРАНУ вы тут вещаете?На вашу страну кто-то нападал,чтоб вы за нее воевали? Гопники вы,а не воины.
            Цитата: Hades1911
            Надо хотя бы 100 построить. 75 как-то маловато.

            Зачем? Чтоб очередную страну под фундамент сровнять ? Не было бы у нас РВСН ,вы бы всей этой кодлой шакальей и к нам бы давно пожаловали,да еще и Европу бы натравили,как было уже не раз.
            И кто реальная угроза миру?
            НЕКСУС
  4. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:31
    Простите что не в тему...
    Гиви погиб...

    https://ria.ru/world/20170208/1487406582.html
    Скептик-Самоучка
  5. электроОлег Сегодня, 09:31
    Зачем они повесили эту гамбургерную харю инетересно?
    электроОлег
    1. капрал Сегодня, 09:37
      Цитата: электроОлег
      Зачем они повесили эту гамбургерную харю инетересно?

      Током мозги повредило?
      капрал
      1. электроОлег Сегодня, 09:45
        Цитата: капрал
        Током мозги повредило?


        С какого момента я должен скорбить о колонизаторах? Возможно такой же герой-наёмник ликвидировал Гиви и Моторолу.
        электроОлег
        1. Hades1911 Сегодня, 10:53
          Гиви и Моторолa они не были наемниками?
          Hades1911
          1. электроОлег Сегодня, 12:30
            Нет, они были добровольцами.
            электроОлег
          2. НЕКСУС Сегодня, 13:35
            Цитата: Hades1911
            Гиви и Моторолa они не были наемниками?

            С какого перепуга,если они жители Новороссии ? Они ополченцы,а не в пример вашему ЧВК-отребью ,наемники. Или в голове матрасса не видно разницы,воевать за свою землю или воевать непонятно за что,при этом получая не хилые деньги? Что вы,шакалы,забыли в Ираке,Ливии,Сирии,Югославии? Кто вас туда приглашал,упырей?
            Борцы за Родину...тьфу...
            НЕКСУС
  6. Корсар0304 Сегодня, 09:31
    Что ж сказать... Остается только пожелать нашим кораблестроителям таких же темпов. Ну или на крайняк - хоть вполовину таких в ближайшее время.

    P.S. Если написанное про Рафаэля Перальта правда, то достоин и уважения и того, что в его честь назвали корабль. Молодец мужик, хоть и амер.
    Корсар0304
  7. Инжeнeр Сегодня, 10:01
    Молодцы янки! Строят и строят. Потому в Черном море как у себя дома. А наши корабли с советских времен в Мексиканском заливе не были. Да с котлами на мазуте там и делать нечего. А с катерами с 4 Калибрами на борту Черное море снова Русским не станет.
    Инжeнeр
    1. san4es Сегодня, 10:49
      ...В Чёрном море - как дома, но знают, что в гостях.А Мексиканском ... вообще ненадо быть - жарко-там, как в духовке
      san4es
  8. Zlat070 Сегодня, 10:14
    К сожалению не рядовые солдаты решают где им умирать, а вот КАК умереть зависит в какой то мере от солдата! Если солдат умер закрывая своим телом боевых товарищей, то это подвиг и он достоин уважения!!!
    Zlat070
    1. электроОлег Сегодня, 10:49
      Не хочешь ли сказать, что некоторых вермахтовцев, геройски штурмовавших Сталинград, ты желал бы увековечить в своей памяти?
      электроОлег
  9. exo Сегодня, 11:39
    65 эсминцев, 33 пассажирских Боинга 737 в месяц.Впечатляет. Особенно сравнение с нами: 3 Ту-204/214 за год.На двух заводах.Один фрегат за 10 лет.
    exo
    1. kefan Сегодня, 12:40
      65 эсминцев, 33 пассажирских Боинга 737 в месяц.

      А ты сравни экономику США и России, и все станет ясно.
      kefan
  10. kefan Сегодня, 12:39
    Также жду с огромным нетерпением когда же наконец "Лидеры" будут на флот поступать.
    kefan
  11. ukoft Сегодня, 13:47
    ну вопрервых у них радары не афар. вроде как на блок 3 будут. с низколетящими целями проблемы. так как заточен корабль против советских пкр весом в несколько тонн. радары подсветки тоже не самые лучшие
    ukoft

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