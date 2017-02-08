Теракт в Донецке: Убит командир "Сомали" Гиви

Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса,

Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведывательные группы,

Правоохранители ДНР "по горячим следам" вышли на предполагаемых исполнителей. Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени

Прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте