14:21 08 февраля

Теракт в Донецке: Убит командир "Сомали" Гиви

Командир подразделения "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит в результате теракта в Донецке, передает ТАСС сообщение военного ведомства ДНР.



Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса,
говорится в сообщении.

В командовании добавили, что на месте теракта работает следственная группа. Обстоятельства преступления уточняются.

Между тем, Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщил, что теракт был организован украинской ДРГ.

Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведывательные группы,

- сказал источник.

Правоохранители ДНР "по горячим следам" вышли на предполагаемых исполнителей. Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени

– добавил собеседник.

Сообщается также, Гиви был убит в своем кабинете.

Прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте

– сказал источник.

Использованы фотографии: http://newspotok.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 395
  1. Комментарий был удален.
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:31
      Вечная слава Герою!
      Все, кто начинали, все погибли...
      Скептик-Самоучка
      1. krot Сегодня, 09:34
        Нет слов...(
        krot
        1. Zibelew Сегодня, 09:58
          Укропы безнаказанно ведут охоту...Твари. Бандеровцы выбивают лучших. Отсутствие подобных действий по отношению к бандеровцам, дорога к поражению. Яроша хотя бы к Билому отправили.
          Zibelew
          1. лесовозник Сегодня, 10:21
            Цитата: Zibelew
            Укропы безнаказанно ведут охоту...Твари. Бандеровцы выбивают лучших. Отсутствие подобных действий по отношению к бандеровцам, дорога к поражению. Яроша хотя бы к Билому отправили.

            СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ МИША!!! В то что это работа укропских диверсантов НЕ ВЕРЮ!!!!! Подозрительно выглядела гибель Мозгового ещё подозрительней Павлова теперь совсем сомнения отпали - "свои" это
            лесовозник
            1. INVESTOR Сегодня, 11:00
              Кто то из своих врагу помогает..
              INVESTOR
              1. Hammerlock Сегодня, 11:23
                СВОИ врагу помогать не могут!
                Hammerlock
                1. Татьяна Сегодня, 11:50
                  Только вчера смотрела и слушала видео-интервью с Мишей Толстых (Гиви), записанным уже после его ранения. Если не ошибаюсь, интервью было записано именно в кабинете Гиви. Я впервые узнала его настоящее имя.
                  Гиви ведь недавно был ранен, однако уже на следующий день был снова в строю. Война ведь не даёт время для полного выздоровления, особенно сейчас.
                  Ещё я подумала тогда, что Гиви – это настоящий Воин, Защитник народа и настоящий Герой!
                  И невольно на его фоне мне вспомнился его антипод - противный образ айдаровца труса-предпринимателя Семёна Семенченко, который благополучно наживается на войне (недавно его люди взорвали ж/д пути для поставки угля из Донбасса в Украину), на горе людском и на ПРОДАЖЕ ОРГАНОВ своих подчинённых.
                  Жизнь очень несправедлива, Гиви! Но Вы, Гиви, были для многих их ИСТИННЫМ Ангелом-Хранителем!

                  Гиви прожил свою жизнь достойно и честно, и погиб Воином на своём посту – в боевом строю!
                  Светлая память НАРОДНОМУ Герою Михаилу Толстых!
                  Наши самые искренние соболезнования боевым товарищам Гиви, его близким и родным, а также гражданам мужественной Новороссии – ДНР и ЛНР!

                  Татьяна
                  1. Лелёк Сегодня, 12:46
                    Цитата: Татьяна
                    Татьяна


                    Добрый день. Полностью с Вами согласен, но один вопрос всё же остаётся не ясным: как получилось, что ВУ было заложено в ЛИЧНОМ кабинете Михаила? Туда кроме своих никто не мог проникнуть.Ну, да компетентные товарищи разберутся, будем надеяться.
                    А вот у наших (вроде бы российских) ушлёпков смерть "Сомали" вызывает иные эмоции. Впрочем, чему тут удивляться - мерзавец он и в конюшне - мерзавец.
                    Лелёк
                    1. weksha50 Сегодня, 13:13
                      Цитата: Лелёк
                      А вот у наших (вроде бы российских) ушлёпков смерть "Сомали" вызывает иные эмоции. Впрочем, чему тут удивляться - мерзавец он и в конюшне - мерзавец.



                      Хоть Невзоров и большое овно, однако некий рациональный смысл в его высказывании присутствует... Это о том, что "такие герои не нужны НИКОМУ - ни той, ни другой стороне"...
                      Представляю, как бояре и мешки с деньгами боятся, чтобы такие пассионарии как Гиви и его соратники вернулись потом на Родину, в Россию, да с Победой...
                      weksha50
                  2. Arh Сегодня, 12:58


                    Михаил Толстых , Позывной Гиви , Батальон Сомали , Вечная Память ! ! !
                    Arh
            2. Alex777 Сегодня, 11:19
              Гибель Мозгового 100% свои. Он зарегистрировал в Киеве партию.
              Собирался на выборы по украинскому законодательству (Минск-2).
              В живых, насколько я слышал, нет никого из 3 учредителей партии.
              Alex777
          2. 23424636 Сегодня, 10:55
            странные гибели командиров то в Луганске то в Донецке А где ответка ни ни ,хоть одного конченного завалили а там этой мрази наросло волны.. Прокол Кремля однозначно. Посмотрите куда делись герои чеченских войн слиты и забыты и убиты.так и здесь ,Русский дух заменен сионским завыванием
            23424636
            1. freejack Сегодня, 13:18
              Прокол Кремля???.... Да ладно Вам... Молчаливое согласие Кремля... Может пару санкций теперь снимут... Хотя я думаю договор циничней: 1 комбат - 1 санкция!
              freejack
          3. Saburov Сегодня, 12:13
            Цитата: Zibelew
            Укропы безнаказанно ведут охоту...Твари. Бандеровцы выбивают лучших. Отсутствие подобных действий по отношению к бандеровцам, дорога к поражению. Яроша хотя бы к Билому отправили.


            Вы в это верите? Если укровойска не могут в своих рядах порядок навести, а СБУ кроме воплей с экранов о пойманных русских диверсантах и откровенных фейков ещё ничего ещё путнего не сделали. Неужели вы думаете что они смогли бы грамотно провести такую операцию? Что в случае с Моторолой, что с Гиви, я уверен что это кто то из своих их убирает...может борьба за власть, может из за того что много знали. А нам конечно скажут что укровойска и СБУ...не забывайте что там как рулила Донецкая братва, так и рулит.
            Saburov
            1. Zibelew Сегодня, 12:30
              Цитата: Saburov
              Вы в это верите? Если укровойска не могут в своих рядах порядок навести, а СБУ кроме воплей с экранов о пойманных русских диверсантах и откровенных фейков ещё ничего ещё путнего не сделали. Неужели вы думаете что они смогли бы грамотно провести такую операцию? Что в случае с Моторолой, что с Гиви, я уверен что это кто то из своих их убирает...может борьба за власть, может из за того что много знали. А нам конечно скажут что укровойска и СБУ...не забывайте что там как рулила Донецкая братва, так и рулит.

              СБУ что тоже онижедети? Весь верхний этаж здания СБУ в Киеве занимает отделение ЦРУ, куда пропуск даже укропам в малых погонах запрещён. И кто среди тех, кто это знает, может поверить в какие-то причудливо другие мотивы устранения командиров ДНР-ЛНР? Больно смотреть на бессилие спецслужб ДНР и ЛНР...Крота ищите, а не щёлкайте клювом. Так всех пассионариев хохлы выбьют. Гиви же не первый.
              Zibelew
              1. Saburov Сегодня, 12:52
                Цитата: Zibelew
                Весь верхний этаж здания СБУ в Киеве занимает отделение ЦРУ, куда пропуск даже укропам в малых погонах запрещён.


                Ох...Перестаньте нести ахинею как наши СМИ. ЦРУ, Госдеп, Мировое правительство, массоны и прочая чушь. Вы видели это ЦРУ, вы там были и откуда вам известно какой туда доступ? Вот честное слово, как бабка на базаре. Вам никогда не приходило в голову, что сейчас в век информационных технологий и развитой связи, незачем гонять свору сотрудников ЦРУ в Киев? Всё делается по связи и сети. Начните уже думать, а не смотреть новости.Вот покажите мне этих ЦРУшников в СБУ, покажите мне какой они доступ туда имеют, какие этажи занимают? А то это всё бабушка надвое сказала.
                Saburov
          4. Балу Сегодня, 12:55
            Россия должна официально уведомить украинскую, американскую стороны и НАТО о том, что в случае продолжения террористических атак на территориях ДНР и ЛНР, спецслужбы РФ будут отлавливать и уничтожать исполнителей и заказчиков терактов. Об этом в эфире ток-шоу «Право голоса» заявил российский политолог Сергей Марков.

            Маркову только дай слово остановиться не сможет. А Моссад кого-нибудь из терористов когда-нибудь предупреждало?
            Балу
          5. bolo Сегодня, 13:20
            Я сомневаюсь, что украинцы имеют потенциал к физическому устранению лидеров сепаратистов. Это скорее результатом споров внутри сепаратистов или результатом усилий Москвы тотального контроля сепаратистских войск.
            bolo
      2. Rokossovsky Сегодня, 09:35
        Прощай Миша. Ты был настоящим героем...
        Rokossovsky
        1. BilliBoms09 Сегодня, 09:43
          Командир подразделения "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит в результате теракта в Донецке, передает ТАСС сообщение военного ведомства ДНР.
          Моторола, Гиви..., когда будет ответка? Уничтожить Яроши, Парусика и т.д. и эти упыри задумаются, что это палка о двух концах!!!
          BilliBoms09
          1. user1212 Сегодня, 09:54
            Цитата: BilliBoms09
            Уничтожить Яроши, Парусика и т.д.

            Дык а кто вам мешает? Что за мода на чужом горбу выезжать
            user1212
            1. Now we are free Сегодня, 10:15
              "Бэтмен"
              Мозговой
              Козицын
              "Моторола"
              Болотов
              "Гиви"...
              Кто остался- Захарченко, "Стрелок" и "Бес"? И можно закрывать Новороссию/Донбасс?..

              ..................................... Простите, выговорился многоточием, ибо за такие выражения, какие хочется употребить можно улететь в Бан на этом сайте надолго если не навсегда. Мы накануне ОЧЕНЬ большого шухера, потому и убираются "Последние из Могикан". Скоро начнёт на границе так бабахать как давно не бабахало, если вообще бабахало за период с 2014-2017. Видимо народные- Фрунзе/Блюхер/Чапаев не нужны в таких больших разборках...

              Покойся с миром Миш, ты как и "Мотик" как и "Мозг" как и "Бэтмен" как и "Батя"- Козицин не опорочил своего имени ты как и они остался навсегда непобеждённым. У Руины например нет НИ ОДНОГО ГЕРОЯ этим ребятам а только лишь геи/дауны/воры.
              Мне бы очень хотелось, чтобы среди героев Новороссии БЫЛО ПОБОЛЬШЕ ФИДЕЛЕЙ, достойно прожившего до преклонного возраста, но к сожалению почти все они стали подобно Че Геваре- бессмертными слишком рано...
              Now we are free
              1. РУСС Сегодня, 10:35
                Цитата: Now we are free
                Козицын

                Козицын жив, Вы видимо имели ввиду Дрёмова?
                РУСС
                1. Now we are free Сегодня, 10:52
                  Да, спасибо за то, что поправили, не хотелось бы, чтобы и Козицын пополнил этот растущий в геометрической прогрессии скорбный список...
                  Now we are free
              2. Александр романов Сегодня, 10:36
                Цитата: Now we are free
                Кто остался- Захарченко, "Стрелок" и "Бес"? И можно закрывать Новороссию/Донбасс?.

                Стрелок ,а он кто? И что вы закрывать собираетесь .миллионы людей? Или вы реально думаете,что гибель известных людеи заставит тыссячи ополченцев сложить оружие?
                Александр романов
                1. Now we are free Сегодня, 11:07
                  Привет, Саш hi
                  "Стрелок" как бы у него на данный момент не "текла крыша" остаётся одним из основателей сопротивления вальцмано-бандеровской швали. А потому прекрасно может уложиться в этот список (тьфу-тьфу-тьфу) как Болотов, который как ты прекрасно знаешь тоже уже давно отошёл от дел, но и в Москве его достали...
                  Цитата: Александр романов
                  Или вы реально думаете,что гибель известных людеи заставит тыссячи ополченцев сложить оружие?

                  Да не дай Бог! Все жители ЛДНР ПРЕКРАСНО понимают, что их ждёт приди вальцмано-бандеровская власть в республики... Речь в моём комментарии о реперных точках проекта "Новороссия" и если хочешь -РУСКОГО МИРА, которыми и являются все убитые лидеры/командиры/деятели ЛДНР.
                  Возьми книгу и вырви оглавление, вырви название каждой главы и дай потом прочитать кому либо... В лучшем случае человек прочитает эту книгу с намного большим трудом ибо у него не будет реперных точек и понимание содержания будет сильно затрудненно. В худшем случае человек хмыкнет и небрежно вернув тебе книгу спросит, -Что за ... ты мне впариваешь? Она же вся у тебя изорванная а ты ещё говоришь, что эта книга должна послужить началом понимания нового пути, пути который должен объединить всех вокруг себя...
                  Now we are free
                2. elmi Сегодня, 12:01
                  Странно все это... Убирают талантливых лидеров командиров и нет ответки. Причем убирают постепенно и регулярно, а не сразу, давая наверно намек новым возможным ярким командирам, что кто будет выделятся - тот будет убран и мести за вашу гибель не будет...
                  elmi
                3. Лелёк Сегодня, 12:55
                  Цитата: Александр романов
                  Александр романов


                  Привет, Санёк.
                  Басурин озвучил виновника гибели "Сомали", но вопрос: как исполнитель проник в кабинет Михаила? Значит кто-то под личиной своего. А это уже чревато.
                  Лелёк
            2. BilliBoms09 Сегодня, 10:16
              Дык а кто вам мешает? Что за мода на чужом горбу выезжать
              Если вы не знаете, то каждый занимается тем, что лучше может! Для этого есть спецслужбы! Я делаю, то что могу лучше!
              BilliBoms09
            3. поневолебрат Сегодня, 10:18
              Дык уважаемый, тогда надо запретить все комменты и пожелания. 99% сочувствуют с дивана, кто-то занимается этим по службе. Вы ему предлагаете сейчас на работе написать административный, смотаться в куев и вальнуть там пол-хунты. А иначе выходит на чужом горбу, по вашему. Увы, у половины здесь пишущих денег только до зарплаты, даже на билет до куева не хватит. По-моему на чужом горбу едет наше правительство. А ЛДНР - то ли сливают, то ли намастырились работать укропы и их кураторы. А мы - разучились.
              поневолебрат
          2. ARS56 Сегодня, 10:27
            Судить, а если невозможно - надо уничтожать всю верхушку террористической хунты и боевые отряды террористов, которые ничем не отличается от ИГИЛ(запрещена в России).
            Вечная память героям Новороссии.
            ARS56
        2. Стропорез Сегодня, 10:52
          Какому по счёту Герою мы постоянно пишем "прощай", "земля пухом", "скорбим" и т .д.
          Берем поминальные ветки о Мозговом, Дрёмове, Беднове, Моторолле,теперь вот Гиви- всё под копирку.
          Громкие заявления, "найдём", "отомстим", "порвём", "не уйдут от наказания"....
          А потом вопросы "кто следующий"?
          Возникает сразу, один раз случайность,второй-совпадение, третий-закономерность!
          У кого -нибудь ещё есть вопросы? что Зачищают лидеров?.
          Какая , на фик, дрг в кабинете у полковника ДНР?
          Чего добиваются те, кто организовывает убийства?
          Почему нет размена зуб за зуб?
          Зачем ещё жив яценюк,парубий и прочее авно?Где эта месть? Где?
          Только сопли на могилах,да слова"ах каким он парнем был"...
          С гибелью этих Мужиков уходят последние надежды и вера в Новороссию ,Русскую Весну, в народовластие и справедливость.
          И ведь убивают эти сволочи не в бою, а трусливо из-за угла, из подтишка, в спину...
          Мерзко гадко и скорбно, мы не Пацанов хороним , мы Веру и Надежду хороним.
          А на могиле Гиви не сопли со слезами надо лить а Салют из всех стволов, всеми имеющимися средствами по заранее определённым целям!!!
          Огонь!!! Огонь за Всех павших!!! Огонь!!! soldier
          Стропорез
          1. Катерник Сегодня, 11:47
            Цитата: Стропорез
            Какому по счёту Герою мы постоянно пишем "прощай", "земля пухом", "скорбим" и т .д.
            Берем поминальные ветки о Мозговом, Дрёмове, Беднове, Моторолле,теперь вот Гиви- всё под копирку.
            Громкие заявления, "найдём", "отомстим", "порвём", "не уйдут от наказания"....
            А потом вопросы "кто следующий"?
            Возникает сразу, один раз случайность,второй-совпадение, третий-закономерность!
            У кого -нибудь ещё есть вопросы? что Зачищают лидеров?.
            Какая , на фик, дрг в кабинете у полковника ДНР?
            Чего добиваются те, кто организовывает убийства?
            Почему нет размена зуб за зуб?
            Зачем ещё жив яценюк,парубий и прочее авно?Где эта месть? Где?
            Только сопли на могилах,да слова"ах каким он парнем был"...
            С гибелью этих Мужиков уходят последние надежды и вера в Новороссию ,Русскую Весну, в народовластие и справедливость.
            И ведь убивают эти сволочи не в бою, а трусливо из-за угла, из подтишка, в спину...
            Мерзко гадко и скорбно, мы не Пацанов хороним , мы Веру и Надежду хороним.
            А на могиле Гиви не сопли со слезами надо лить а Салют из всех стволов, всеми имеющимися средствами по заранее определённым целям!!!
            Огонь!!! Огонь за Всех павших!!! Огонь!!! soldier

            - По неизвестной причине всех давно слили. Все знали и знают кто следующий , и никаких действий !
            Катерник
        3. Rus2012 Сегодня, 11:02
          Цитата: Rokossovsky
          Прощай Миша. Ты был настоящим героем...

          Вечная Память Герою!
          И пусть земля будет пухом...

          А всем остальным - Доколе?! ;(
          В первую очередь это смачный плевок всем спецам. И ЭТО- вы будете утираться и терпеть?
          Rus2012
          1. vanek77 Сегодня, 12:12
            Спецы Беднова убирали, на зверюг им приказа не дают. Своих только щелкают, не верю я в версию с ДРГ укровояк, хоть застрелите, сжечь беззащитных людей в здании, да это они могут, но таких командиров, как "Мотор" и "Гиви", НЕТ. Они за версту чуяли нациков, или диверсанты разгуливают по Донецку и Луганску толпами? Зачищены практически все. Все понеслось, когда по телеку руководство попросило ДНР и ЛНР не проводить референдум , который ранее сами и поддержали. Но разве можно было тому же Булатову и Стрелкову бросить республики и уехать, когда уже кровь лилась повсюду? Что стало с со Славянском и Краматорском. Кто не свалил, вырезали . Когда населенные пункты засыпали белым фосфором и ровняли "Тюльпанами", они просто уже не могли дать задний ход. Да в России им может и героев дали, но это было бы предательством по отношению к жителям республик . Вечная память всем кто отдал жизни в республиках и ополченцам их командирам и мирным жителям, женшинам и детям (даже за смерть одного из которых, обещали сверху отомстить), сынам и дочерям Новороссии.
            Может я и погорячился, но череда смертей, командиров и лидеров Республик, это уже слишком. Республики стали заложниками и разменной монетой в руках политиков и инструментом торгов с западом.

            .
            vanek77
      3. stas Сегодня, 09:39
        Пора принимать симметричные меры и карать бандеровцев.
        Где наш прославленный в фильмах спецназ?
        stas
        1. капрал Сегодня, 09:41
          Цитата: stas
          Где наш прославленный в фильмах спецназ?

          В фильмах.
          капрал
          1. stas Сегодня, 10:51
            Жаль, что реального кино не будет.
            Мультяшные херои уже на нашем ТВ достали.
            Неужели так сложно грохнуть Яроша и пару (для начала) командиров карательных батальонов, начиная с "Азова".
            stas
            1. Rus2012 Сегодня, 11:08
              Цитата: stas
              Неужели так сложно грохнуть Яроша

              ...на самом деле непросто, ибо, как говорят причастные - "стучат нещадно" селюки и прочие на все "неместное"...

              Если только местные, а они неорганизованы. И видать за целость собственной шкурки трепещут...

              Вот когда появятся "наши", вот тогда будут "сигнализировать" и забегать вперед телеги.
              Тошнотно и гнусно всё это...
              Rus2012
              1. демос1111 Сегодня, 12:11
                Почему же сложно. Вы что не знаете место расположения СБУ, РАДЫ, президенских аппортоментов? Да там в Киеве целей для калибров валом. Дело в духе, точнее в его отсутствии.
                демос1111
        2. user Сегодня, 09:48
          Пора принимать симметричные меры и карать бандеровцев.


          Однозначно, тут только так удар на удар. Тем более всех "майданутых" прикрыть всё равно не получится.
          user
          1. Koshak Сегодня, 09:53
            Цитата: user
            Однозначно, тут только так удар на удар.

            Захарченко пока только обещает.
            Koshak
            1. Александр романов Сегодня, 10:01
              Цитата: Koshak
              Захарченко пока только обещает.

              Захарченко никто и звать его никак. Что ему москва скажет,то и будет делать.
              Александр романов
              1. РУСС Сегодня, 10:36
                Цитата: Александр романов
                Захарченко никто и звать его никак.

                Печально....
                РУСС
              2. DPN Сегодня, 10:44
                Захарченко никто и звать его никак. Что ему москва скажет,то и будет делать.
                Верно, ему очень далеко до вашего звания,ОН за Донбас отвечает ,а мы за диван на котором сидим.
                DPN
                1. Александр романов Сегодня, 12:40
                  Цитата: DPN
                  ОН за Донбас отвечает ,а мы за диван на котором сидим.

                  За Донбасс отвечает Москва и в котля загоняли те,которых называли ИХТАМНЕТ
                  Александр романов
                  1. stas Сегодня, 13:08
                    Романов ты не прав, как всегда диванный генерал.
                    stas
              3. Салаватский МЧС Сегодня, 10:58
                После убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых в ДНР может измениться концепция мер безопасности, чтобы избежать подобного в будущем, сообщил Лайфу представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин. - Мероприятия [по обеспечению безопасности] постоянно происходят, делать их более жёсткими [после убийства Гиви] смысла нет. Пересмотрим концепцию, может, её нужно пересмотреть, чтобы больше такое не повторилось. В этом плане это возможно, - представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

                А после убийства Моторолы изменить концепцию мер безопасности не было никакой возможности?
                По моему МГБ мух не ловит!
                Салаватский МЧС
                1. vanek77 Сегодня, 12:19
                  Проснулись, когда потеряли практически всех командиров. Теперь может изменится не только концепция мер безопасности, но и концепция потерь на фронте, так как Моторола и Гиви, Мозговой. умели уничтожать противника с минимальными потерями в своих рядах. это были Витязи самородки, таких командиров мало, их следовало охранять, не менее чем руководителей республик.
                  vanek77
                2. Асадулла Сегодня, 12:51
                  По моему МГБ мух не ловит!


                  Нет ресурсов. Все ресурсы на фронте. Эфир-космос, из Москвы. Показательные акции запрещены. Оказалось, самое слабое место, тыл. Даже после убийства Сени, не было проведено элементарной контрразведывательной деятельности, связь в ретроспективе, прослушка, финансовая разведка. По той же самой причине, - нечем и некем. А ведь, по сути, смерть известных бойцов ничего не решала. Они были лишь одни из многих, попали под журналюг, потом надо было соответствовать легенде. На войне с укрофашистами, каждый боец, личность. Поэтому эти акции, элемент пропаганды. Все завывания о "местных разборках", слово в слово соответствуют официальному заявлению СБУ. А граждане Украины, понимая что к чему, начинают боятся всемогущего СБУ, которому закон не писан, и если они умудряются убить за линией фронта, то на своей территории....

                  На самом деле так оно и есть. Убийство на Украине, стало практически легальным бизнесом, по моим сведениям, ставка уже опустилась до 1000 гринов. Но от гражданина Авакова ставки намного больше. Чего удивляться, что пошла череда заказных убийств в Новороссии? Ожидать ответа? От кого и за какие деньги? От России, - никогда. Потому что Путин одел белые перчатки, он уже в истории на том же белом коне, впрочем вполне заслуженно. Кто из государственных мужей возьмет на себя ведро с навозом? В сегодняшней ситуации, - никто. Если только не свихнется крыша у какого Абрамовича и он не профинансирует подобное на территории самой Украины. Там не надо даже патриотов Русского мира или шизоидов-подрывников, просто дайте денег......
                  Асадулла
          2. Стас Снежин Сегодня, 10:56
            Искренне жаль настоящего Воина.
            Когда же, уже будет наоборот..
            Стас Снежин
        3. rJIiOK Сегодня, 09:49
          Простите, а каким боком наш спецназ должен убирать бандеровцев? Мы официально воюем с Украиной?
          rJIiOK
          1. stas Сегодня, 09:55
            Вот раком и боком стой, если еще чего то не понял, мухаморный ты наш херой ОК.
            stas
          2. Per se. Сегодня, 11:01
            Цитата: rJIiOK
            Мы официально воюем с Украиной?
            С кем официально воюют США, которым до всего есть дело? Янки на Украину залезли, бандеровцев к власти привели, обучают их, финансируют, своих ушлёпков в помощь присылают. Залезла бы так Россия в Канаду или Мексику... У наших границ убивают наших же русских, и нам не должно до этого быть дела? Наверное, вся беда Донбасса, что там заявили о НАРОДНЫХ республиках. Нашим олигархам это надо, потенциальные рассадники социализма... Петро Порошенко имеет бизнес в России, никто его барахло не национализирует, ворон ворону глаз не выклюет. Вот и печаль у наших "мальчишей-плохишей", то ли лицо потерять со "сливом", то ли щёки надувать из-за явной симпатии народа к Донбассу, и позорным провалом по Украине перед Штатами.
            Per se.
            1. vanek77 Сегодня, 13:37
              За оскорбительный комент извиняюсь, наверное старею, нервы сдают.
              vanek77
          3. vanek77 Сегодня, 12:27
            Тогда этого спецназа там быть не должно, но он там есть. Тогда он не должен охранять Захарченко и Плотницкого, так как по вашему это Украина. В таком случае они должны арестовать их и выдать Украине, если следовать вашей логике, людей сидящих в тепле и уюте и для которых, что за своими стенами, все чужое. В Сирии зато плющатся все, потому что там нефть и газ рекой, а тут всего навсего русские без нефти. Скажите не повезло? Наверное, если там была бы нефть и газ, то наши ВКС давно бы уже ровняли руину и такие как вы писали бы совсем другие коменты, полные "праведного" гнева. Вот такие и бьют в спину.
            vanek77
        4. Scoun Сегодня, 10:08
          Цитата: stas
          Где наш прославленный в фильмах спецназ?

          Какой нафиг спецназ?!!
          Тут стопудовый жирный крот в верхах ДНР/ЛНР сидит...
          - На руководящем посту ополчения сидит предатель!!! рядовой предатель не смог бы организовать убийства Болотова, главы МВД, точно узнать, подобрать время Мотороллы, Гиви и других ...
          Предателя надо срочно вычислять!!!
          Scoun
          1. ML-334 Сегодня, 10:39
            Ну да,а то можно подумать что кабинет Гиви-проходной двор.Думаю-очень жирная за всем этим стоит.
            ML-334
          2. Светлана Сегодня, 11:48
            Цитата: Scoun
            На руководящем посту ополчения сидит предатель!!! рядовой предатель не смог бы организовать убийства Болотова, главы МВД, точно узнать, подобрать время Мотороллы, Гиви и других ...
            Предателя надо срочно вычислять!!!

            Вычислять нет смысла - без вычислений понятно, что это мафия, у которой нет ни гражданства, ни национальности, ни понятий "Родина", "честь", "достоинство", "патриотизм". Только неутолимая жажда денег и власти. Это спрут, он захватил весь мир своими щупальцами. Народными руками он делает свои грязные дела, а потом убивает этот народ. Если вычислить, чьими руками были убиты народные герои, это мало что изменит, но тем не менее, и их надо бы найти и покарать, как положено карать предателей в условиях военного времени.
            Светлана
        5. DMB_95 Сегодня, 10:25
          Цитата: stas
          Пора принимать симметричные меры и карать бандеровцев.
          Где наш прославленный в фильмах спецназ?

          Нужны уже не ответы на их теракты , а постоянная работа по ликвидации командиров не только тербатов , но и ВСУ , сотрудников СБУ , и даже определённых укроинских госчиновников. Избирательный террор нужен . Чтобы они не перед телекамерами позировали , а по подвалам прятались. Нужно добиться страха и паники среди них . Как умирал Масхадов , прячась в подвале с телохранителем. Нужно использовать опыт , методы и возможности тех служб , которые ликвидировали Хаттаба, Басаева, Яндарбиева и остальных руководителей ваххабитов на Кавказе и за пределами России . Но нужен приказ из Москвы . А там всё о каком-то Минске-2 бредят...
          DMB_95
          1. Стропорез Сегодня, 11:02
            Цитата: DMB_95
            Нужны уже не ответы на их теракты , а постоянная работа по ликвидации командиров не только тербатов , но и ВСУ , сотрудников СБУ , и даже определённых укроинских госчиновников.

            Ответом может быть только восстановление Донецкой и Луганской областей в административных границах!!!
            Стропорез
            1. DMB_95 Сегодня, 11:07
              Цитата: Стропорез
              Ответом может быть только восстановление Донецкой и Луганской областей в административных границах!!!

              Это - перспектива. А ответные действия на террор нужны сразу .
              DMB_95
              1. Стропорез Сегодня, 11:16
                Цитата: DMB_95
                Это - перспектива. А ответные действия на террор нужны сразу .

                Скорее всего не будет ни того ни другого.
                Картина очевидна до безобразия,уничтожают тех, кто может "взбрыкнуть" при сливе ЛДНР обратно в каклию.
                Вот так.
                Стропорез
                1. DMB_95 Сегодня, 11:33
                  Цитата: Стропорез
                  Цитата: DMB_95
                  Это - перспектива. А ответные действия на террор нужны сразу .

                  Скорее всего не будет ни того ни другого.

                  Да понимаю я , что не будет . Просто надеюсь ошибиться .
                  DMB_95
                  1. Стропорез Сегодня, 11:43
                    Цитата: DMB_95
                    Да понимаю я , что не будет . Просто надеюсь ошибиться .

                    Мы уже 30-ть лет надемся...
                    Стропорез
          2. stas Сегодня, 13:03
            Все ждут указа царя. Но могли бы и профессиональную инициативу проявить наше МО с Шойгу.
            stas
            1. Стропорез Сегодня, 13:39
              Цитата: stas
              Все ждут указа царя. Но могли бы и профессиональную инициативу проявить наше МО с Шойгу.

              он главком.
              Стропорез
        6. DPN Сегодня, 10:32
          В кино и остался.
          DPN
        7. g1v2 Сегодня, 11:11
          Цитата: stas
          Пора принимать симметричные меры и карать бандеровцев.
          Где наш прославленный в фильмах спецназ?

          В Сирии , в Турции , много где. У него работы хватает.
          g1v2
          1. stas Сегодня, 13:05
            Их должно быть много на Донбассе а не в Сирии и Турции.
            stas
        8. Hon Сегодня, 13:46
          Цитата: stas
          Где наш прославленный в фильмах спецназ?

          В Сирии воюет
          Hon
      4. kapitan92 Сегодня, 09:44
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Все, кто начинали, все погибли...

        Напоминает системное уничтожение авторитетных командиров ДНР и ЛНР!!!
        По сообщению СМИ взрыв произошел на базе батальона "Сомали".
        Кто за этим стоит? Вопрос неоднозначный! Терзают смутные сомнения.
        Погиб достойный человек и боец! Вечная память.
        kapitan92
        1. ssergn Сегодня, 09:51
          Цитата: kapitan92
          Напоминает системное уничтожение авторитетных командиров ДНР и ЛНР!!!


          Не напоминает, это оно и есть. Тактика запугивания. Террор.....


          Михаилу вечная Слава и вечная Память.
          ssergn
          1. INTA_VEGA Сегодня, 10:08
            Цитата: ssergn
            Тактика запугивания. Террор.....

            Террор это целенаправленные обстрелы городов с мирняком.
            А здесь напоминает нашу тактику в Чечне – уничтожение наиболее видных командиров с целью как тактического ослабления противника, так и морально-психологического давления.

            Вечная Слава настоящим воинам.
            INTA_VEGA
            1. ssergn Сегодня, 11:57
              Цитата: INTA_VEGA
              Террор это целенаправленные


              То есть взрыв в лифте это не террор? Взрыв в личном кабинете + вот это Ваше:
              Цитата: INTA_VEGA
              Террор это целенаправленные обстрелы городов с мирняком.


              это все звенья одной цепи, это и есть все террор. И цель у него одна. И сразу возникают мысли, а что будет с гражданами ЛДНР, если не дай Бог....
              ssergn
              1. Hon Сегодня, 13:59
                Хатаба убили отравленным письмом, Яндарбиева взорвали в автомобиле,
                Hon
              2. INTA_VEGA Сегодня, 14:10
                Цитата: ssergn
                То есть взрыв в лифте это не террор? Взрыв в личном кабинете

                Если цель убить конкретного человека, а не "неограниченный круг лиц, общественно опасным способом", то конечно нет. Это заказное убийство, или диверсия.
                Не вешайте клише, они очень мешают анализировать оперативную обстановку.
                Цитата: ssergn
                И цель у него одна.

                Цель любого террора – воздействие на власть через общественное мнение.
                Цитата: ssergn
                И сразу возникают мысли, а что будет с гражданами ЛДНР, если не дай Бог....

                Что будет вполне известно, не напоминайте:
                Часть умрет в боях, зачистках.
                Часть сядет в застенки как "изменники".
                Часть уедет в Россию.
                Часть будет целовать иконы с Бендерой и винить во всем "клятых... сами занете кого".
                Если ситуация не поменяется – как с поддержкой от РФ, так и политикой самих республик, то останется лишь вопрос в пропорциях названных частей.
                INTA_VEGA
          2. Коля Сегодня, 10:38
            И началось это с Одессы 2го Мая.

            Цитата: ssergn
            Тактика запугивания. Террор.....
            Коля
        2. Монархист Сегодня, 09:56
          Kapitan92. Вы правы,когда говорите:"терзают смутные подозрения"уж очень смахивает на работу"своих": ладно в доме или на улице,но в расположение своей части....
          Монархист
        3. weksha50 Сегодня, 09:59
          Цитата: kapitan92
          По сообщению СМИ взрыв произошел на базе батальона "Сомали".


          В том-то и дело... В СМИ пишут, что не просто на базе, а в своем кабинете его взорвали...
          Так что без "своих" кротов-подлюг не обошлось...
          weksha50
        4. Феникс_Львов Сегодня, 10:11
          Не "напоминает", это оно и есть.
          Феникс_Львов
      5. Владыка Ситх Сегодня, 09:45
        Прими Господь! Вечная память герою!
        Владыка Ситх
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:48
          Ситх - что у вас говорят? Проходит информация, что его подорвали в штабе...
          http://rusvesna.su/news/1486533716
          Скептик-Самоучка
          1. Владыка Ситх Сегодня, 10:16
            Вот также как и вы сижу читаю новости, у всех спрашиваю и се так же сидят и читают.
            Владыка Ситх
      6. тол100в Сегодня, 09:46
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Все, кто начинали, все погибли...

        Просто ни в какие ворота не лезет: погибнуть от взрыва в своем кабинете!
        тол100в
      7. 34 регион Сегодня, 09:48
        09.31. Скептик! А никого не мучают смутные подозрения? Довольно эффективно выбивается весь командный состав сопротивления. Это майданутые так эффективно действуют? Или это рука кремля? Или это сговор Киева и Москвы? Я что то не пойму. Кто кого сдаёт? США окраину или Москва ЛДНР? Почему погибшим героям нет места в большой политике? Инициатива наказуема? Это очередной намёк на наказуемость сопротивления? Что думаете? Я про всех посетителей ВО. Какие мысли по поводу постоянной и чёткой ликвидации популярных лидеров сопротивления? Или они не лидеры? Тогда кто? Они спутали все карты игры?
        34 регион
        1. kapitan92 Сегодня, 10:03
          Цитата: 34 регион
          А никого не мучают смутные подозрения? Довольно эффективно выбивается весь командный состав сопротивления. Это майданутые так эффективно действуют? Или это рука кремля? Или это сговор Киева и Москвы? Я что то не пойму.

          Смутные подозрения давно в голове!!!
          Рука Кремля, сговор Киева и Москвы, думается из области фантазии, а вот местные разборки власть имущих в республиках имеет место.
          Введение таможни на границе ДНР и ЛНР, "детские россказни" руководителей республик о невозможности объединения, имущественные вопросы "ахметовых" на этой территории.
          Печально все это!
          kapitan92
          1. 34 регион Сегодня, 10:06
            10.03. Капитан! А почему тогда нет сговора имущих в Киеве? По идее они должны мочить друг друга. Или в Киеве нищеброды, а в ЛДНР богатеи?
            34 регион
            1. kapitan92 Сегодня, 10:13
              Цитата: 34 регион
              А почему тогда нет сговора имущих в Киеве?

              Сговор был, есть и будет, когда есть что делить и приватизировать.Последний пример типичный сговор Бени и параши по приватизации "Приватбанка", когда бюджет окраины "кинули" на 100 млрд. гривен.
              Цитата: 34 регион
              По идее они должны мочить друг друга.

              Кого хотели ,и тех кто не успел смотаться уже "замочили", думаю счет еще не закрыт.
              kapitan92
              1. 34 регион Сегодня, 10:19
                10.13. Капитан! Стыдно признаться. Но я не знаю ни одного случая кого из лидеров Нью окраины замочили. Да и случаев постоянной ликвидации лидеров Нью окраины тоже не знаю. hi Про Сашко Билого не надо. Не тот калибр.
                34 регион
                1. kapitan92 Сегодня, 10:40
                  Цитата: 34 регион
                  Стыдно признаться. Но я не знаю ни одного случая кого из лидеров Нью окраины замочили. Да и случаев постоянной ликвидации лидеров Нью окраины тоже не знаю.

                  Начнем с того , кого Вы считаете лидерами окраины? Те которые сейчас в Раде, правительстве и госструктурах???Так это члены стаи параши.
                  Сброшу окраинский сайт-посмотрите кто и сколько покинули окраину с 2014г.
                  http://rus.newsru.ua/ukraine/21feb2014/otliot.htm
                  l
                  http://www.newsru.com/world/20feb2014/flyaway.htm
                  l
                  Бузина, Шеремет, Мороз, Веремий, - список уничтоженных режимом людей ,имеющих свое мнение на происходящее, можно продолжить, а надо?
                  kapitan92
            2. alexmach Сегодня, 11:16
              Ну в Киеве они более опытные, они уже 25 лет взаимные отношения строят и Украину делят.

              Но честно говоря я что-то сомневаюсь. Судя по тому, что ликвидировали всех известных это не случайные разборки за собственность и власть а чьи-то системные действия. Вопрос чьи?
              alexmach
        2. weksha50 Сегодня, 10:04
          Цитата: 34 регион
          А никого не мучают смутные подозрения?

          Цитата: 34 регион
          Или это сговор Киева и Москвы?


          Гм... Уж до такого додуматься... Вы что считаете, что Москве-Кремлю-России выгодно уничтожение ТАКИХ людей ? А кто тогда будет сохранять-охранять-оборонять Новороссию ?
          И уж России крайне невыгодно вводить свои войска на эти территории...
          Скорее всего, работает СБУ под руководством западных спецов, находя "гнилые" места в окружении этих погибших ребят... Иначе, без "своих", подорвать как Мотороллу, так и Гиви, не удалось бы...
          Мне кажется все-таки, что это и работа СБУ, и работа МЕСТНЫХ, новороссийских властей, которым такие воины, как Моторолла и Гиви, и на дух не нужны...
          weksha50
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:07
            "Гм... Уж до такого додуматься... Вы что считаете, что Москве-Кремлю-России выгодно уничтожение ТАКИХ людей ? А кто тогда будет сохранять-охранять-оборонять Новороссию ?"

            Именно ВЫГОДНО, поскольку они были за НАРОДНУЮ республику.
            Скептик-Самоучка
            1. weksha50 Сегодня, 11:24
              Цитата: Скептик-Самоучка
              Именно ВЫГОДНО, поскольку они были за НАРОДНУЮ республику.


              Да в последнее время понятие "народная" уж давно не муссируется, не упоминается... Это - политика...
              А Моторолла с Гиви были не политиками, а военачальниками-лидерами со стержнем в сердце и с умением управлять вооруженными людьми... Вот их то как раз и выбивают...
              weksha50
          2. 34 регион Сегодня, 10:35
            10.04. Векша! А какие плюшки имеет Россия от ЛДНР? Боюсь что сопротивление ЛДНР не входило в планы Кремля. Россия профукала весь Варшавский блок. И ради чего? Ради каких плюшек? А тут какие то жалкие ЛДНР! Если были сданы крупные карты, почему должны держаться мелочи? Мы не знаем всей закулисной игры. Россия одно время (когда дорожала нефть) загибала пальцы. После падения цены на нефть загнули Россию. Кто санкции вводил? Россия? Или против России? Гнилые места в окружении погибших ребят? А сколько гнилых мест вокруг наших олигархов? И кто из олигархов пострадал? Ну в смысле кони двинул. России выгодно или нет уничтожение этих ребят? Когда мы сдавали целые страны и регионы, это было выгодно России? Когда мы сдали всю нашу экономику. Это было выгодно России? Такое чувство, что, Горбачёв жил, Горбачёв жив! Просьба разубедить меня в этом. hi Бью челом барин! Рассуди уж!
            34 регион
            1. alexmach Сегодня, 11:25
              А какие плюшки имеет Россия от ЛДНР?

              Загибаем пальцы:
              - пока Украина занята Донбасом она не будет занята Крымом, особенно если там наступит очередная горячая фаза
              - блокирует вступление Украины куда бы ни было (правда весьма гипотетическое)
              - инструмент крайне жесткого давления на Киев.
              - возможность, возможно уже упущенная и не сыгравшая, разделения на части Украины.
              alexmach
            2. weksha50 Сегодня, 11:31
              Цитата: 34 регион
              Когда мы сдавали целые страны и регионы, это было выгодно России? Когда мы сдали всю нашу экономику. Это было выгодно России? Такое чувство, что, Горбачёв жил, Горбачёв жив! Просьба разубедить меня в этом. Бью челом барин! Рассуди уж!


              Гм... Был бы я барин - не находился бы на ВО... laughing hi

              Сложно спорить на эту тему... Вот в этом своем посте Вы смешали все в кучу - и сегодняшние, и давние события... В чем-то я с Вами согласен - и про сдачу ВД и про экономику...
              Про нынешний Кремль тоже сложно говорить... Мы не раз на ВО говорили о том, что даже в администрации президента проявляются разные течения... А если взять правительство, бояр из Думы, поголовно повязанных с бизнесом, то тут уж течений будет УЮЮЙ...
              И уж им-то как раз тема "народных" республик абсолютно не в жилу...
              То, что Горбачевых наверху полно - полностью согласен...
              Но и то, что уничтожение Мотороллы и Гиви без помощи ближнего окружения было невозможно - это уж точно...
              А говорить о том, что Моторолла и Гиви были убраны руками Кремля - мне кажется, что это уж чересчур...
              Опять таки - это лично МОЁ мнение, право на которое я имею, равно как и Вы - на своё... hi
              weksha50
          3. DimerVladimer Сегодня, 13:14
            Цитата: weksha50
            Гм... Уж до такого додуматься... Вы что считаете, что Москве-Кремлю-России выгодно уничтожение ТАКИХ людей ? А кто тогда будет сохранять-охранять-оборонять Новороссию ?


            Кому нужны командиры с авторитетом и со своим мнением?
            Нужны командиры, которые под козырек и айда пушечное мясо под пулеметы/артиллерию класть.
            DimerVladimer
        3. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:06
          34 регион.

          Если я озвучу сои мысли подозрения - боюсь, что меня забанят...
          Скептик-Самоучка
          1. 34 регион Сегодня, 10:39
            10.06. Скептик! Аналогично! hi Аж страшно от своих мыслей. А они действительно страшные. Но у нас есть Ура-патриоты. Они нас вылечат!!! Щас объяснят, альфу и омегу!
            34 регион
        4. KelWin Сегодня, 11:12
          Цитата: 34 регион
          Кто кого сдаёт? США окраину или Москва ЛДНР? Почему погибшим героям нет места в большой политике? Инициатива наказуема? Это очередной намёк на наказуемость сопротивления? Что думаете? Я про всех посетителей ВО

          Думается так, для Москвы не логично и грубо, сговор с Киевом исключен по определению, интересы диаметрально противоположные, значит не оно это.
          Мы вот привыкли что есть ДНР и ЛНР, вроде как объективная реальность. Хотя, если подумать, а почему не одна Новороссия? А значит есть серьезные причины, раз такого объединения не произошло, и, скорее всего, ноги растут из крупного капитала, бабло всегда рулит, так или иначе. И оно, это крупное бабло, очень не любит честных и порядочных людей, особенно тех, кто в состоянии наступить на хвост. Вот и получается, что нет тут никакой политики, а есть "бизнес", которому "мешают". Не знаю, что это конкретно, но думаю там вариантов масса. Ну так вот и получается, что уходят лучшие, Моторола, теперь Гиви...
          Светлая память Герою!
          KelWin
          1. 34 регион Сегодня, 11:24
            11.12. Кельвин! Я конечно извиняюсь! Значит в Киеве самый нормальный бизнес выходит? Там ведь никого не ликвидируют. А в ЛДНР выходит бизнес криминальный? А в чём тогда отличие бизнеса легального от криминального? Или нормальный бизнес это устранение (убийство) конкурента? И чем тогда бизнес отличается от криминала?
            34 регион
            1. KelWin Сегодня, 11:36
              Что там в Куеве я не знаю, да и неважно это. Просто нахожу параллели с нашими 90-ми, очень похоже. Вспомните сколько "легального" бизнеса вышло из криминального, чуть ли не весь. А тут, представьте только, скольким олигархам жизнь испортили, а они то вряд ли рады такому положению дел. И ресурсы у них есть и повод, тем более идет война, а этим гадам только проще, там ничего святого нет.
              KelWin
          2. Стропорез Сегодня, 11:36
            Цитата: KelWin
            сговор с Киевом исключен по определению, интересы диаметрально противоположные, значит не оно это.

            с чего бы?
            Цитата: KelWin
            Хотя, если подумать, а почему не одна Новороссия?

            Сами задаёте вопросы итут же сами отвечаете.
            Это называется" он всё знал"
            Стропорез
            1. KelWin Сегодня, 12:03
              Цитата: Стропорез
              с чего бы?

              А с чего Крым, ЛДНР.. На эту тему написано масса аналитики, о внеблоковом статусе, натовской ПРО и т.д. Зачем повторяться...
              Цитата: Стропорез
              Это называется" он всё знал"

              Это риторический вопрос
              KelWin
        5. Светлана Сегодня, 11:53
          Цитата: 34 регион
          Какие мысли по поводу постоянной и чёткой ликвидации популярных лидеров сопротивления? Или они не лидеры? Тогда кто? Они спутали все карты игры?

          Мавр сделал свое дело - мавр может уходить.
          Светлана
          1. vladimirvn Сегодня, 11:58
            "Бывали хуже времена,
            Но не было подлей".
            vladimirvn
      8. Андрей Саныч Сегодня, 09:49
        К сожалению все кто начал еще живы.
        Андрей Саныч
      9. сибиралт Сегодня, 09:53
        ДНР меркнет. Теряет имена. Горе!
        сибиралт
      10. Венд Сегодня, 09:56
        Моторола, Гиви. их уничтожают таким образом, потому что боятся.
        Венд
      11. INVESTOR Сегодня, 10:59
        Чувствуется американская тактика. Вечная память герою...
        INVESTOR
      12. dsm100 Сегодня, 11:48
        Ни чего , ни чего. Бандерлоги ответят за это.
        dsm100
      13. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:49
        https://www.youtube.com/watch?v=Faji89L6x4w

        Работайте, братья
        Скептик-Самоучка
      14. volodimer Сегодня, 12:09
        Да, "Вечная слава Герою!", да "когда будет ответка?"... НО, для меня, НЕ УБЕРЕГЛИ! "Бэтмен, Мозговой, Моторола, Болотов, Гиви..." это были люди-символы. Укроды могут радоваться, достойные люди мертвы, а их дерьмо яроши, парасюки, семенченки живы-здоровы. Но, ГЕРОЕВ будут помнить! А их........ ждёт суд, и забвение.
        volodimer
    2. cniza Сегодня, 09:32
      Это больше разгильдяйство , Царствие небесное и соболезнование родным и близким.
      cniza
      1. Gnol Сегодня, 09:44
        Разгильдяйство это захлопнуть дверь и вспомнить что ключи не взял! А это именно то что я сказал!
        Gnol
      2. Evgeniy667b Сегодня, 10:04
        Это не разгильдяйство, а уже сложившаяся система! И одной "гениальной работы СБУ" тоже пожалуй недостаточно? Вечная память Михаилу.!
        Evgeniy667b
    3. asadov Сегодня, 09:34
      Это не это подготовка к наступлению. Главное убрать командный состав, особенно тех кто реально умеет командовать и может повести за собой людей. Пора уже и ответку включать.
      asadov
      1. Gnol Сегодня, 09:37
        Вот именно идет подготовка к наступлению! Сами говорят и сами ни хрена не делают! Как так можно!
        Gnol
      2. Norma Сегодня, 09:39
        Цитата: asadov
        Пора уже и ответку включать.

        А она есть, ответка-то?
        Norma
      3. Балу Сегодня, 09:47
        Не хочется верить, соболезнование близким.
        Кто следующий?
        Воинской удачи, терпенья, победы ЛДНР над бандерлогами.
        Балу
      4. Злой543 Сегодня, 09:50
        Убирают идейных и известных, те кто в реальности планирует и руководит не показывают. Или Вы думаете что бывшие шахтеры имеют навыки оперативного планирования? Этим занимаются другие добровольцы. Такие как Гиви раздули искру.
        Злой543
    4. KudrevKN Сегодня, 09:45
      Это не бл..., это террор!? Террористическая хунта объявила террор Донбассу, но, к сожалению, Донбасс не объявил хунте бандерлогов контр террор? К глубокому сожалению, но не киевские майдауны погибают подобно Коновальцу и Бандере от справедливого возмездия, а Герои и лидеры Новороссии!? Не территориальные отделы СБУ взлетают на воздух, а лифты в жилых домах? Не склады с вооружением и эшелоны с боеприпасами, а автомобили с военно начальниками ЛДНР? И пока Киев и Львов не содрогнутся от взрывов заминированных грузовиков и убийств высоко поставленных бандеровцев, мы так и будем "праведно" возмущаться "вероломством" хунты и "выражать соболезнования родным и близким" Героев Донбасса?!! Вечная память Михаилу!
      KudrevKN
      1. user Сегодня, 09:50
        но, к сожалению, Донбасс не объявил хунте бандерлогов контр террор?


        Я думаю что им это сделать не дают, вот такое можно сделать заключение из всего этого.
        user
        1. ИванИванов Сегодня, 11:53
          Скорее всего не дают. Зачем-то отменили прессконфу Захарченко по ситуации. Даже наш корр. Сладков говорит странные вещи: "мы все ОПАСАЕМСЯ что начнутся ответные действия в тылу" (с) Это как понимать?
          ИванИванов
      2. INTA_VEGA Сегодня, 10:18
        Это не террор, это война. Уничтожение военачальников противника это вид тактики. Как мы в Чечне делали.
        Почему ДНР и ЛДНР перестали проводить рейды на территорию противника и не работают силами своих ДРГ – большой вопрос, который стоит адресовать их руководству.
        Даже если Россия перестала достаточно помогать ресурсами и людьми – сборы, подготовка и отправка ДРГ "на охоту" не требует от молодых государств неподъемных сил и средств.
        Отсутствие реакции действием и дальнейшая потеря командиров приведут республики к краху и полной государственной несостоятельности.
        INTA_VEGA
        1. Гнусный скептик Сегодня, 10:42
          Это будет огромный подарок для недругов! С того самого момента, как представители республик ликвидируют кого-либо из "мелькающих на экранах" представителей и пособников украинского нынешнего руководства, их сразу, слышите, сию секунду, на мировой арене представят как ТЕРРОРИСТОВ. Внесут в этот самый список, поставят на один уровень с ISIS. Чего пока не было. И как только это произойдет - все станет еще хуже!
          Пат, одним словом.
          Гнусный скептик
        2. ИванИванов Сегодня, 11:55
          Держат их скорее всего. Цитата нашего военкорра в донецке Сладкова: "мы все ОПАСАЕМСЯ что начнутся ответные действия в тылу" ??? О_|_О
          ИванИванов
  2. Мар.Тира Сегодня, 09:33
    Лихо расправляются с легендарными командирами движения Новороссии.Это результат политики Кремля.Ни вашим,ни нашим.,враг осмелел,знает что ни чего ему не будет.И это ни паника,это действительность.С реактивного гранатомёта Шмель ,так просто,среди белого дня не стреляют..А с людьми так нельзя поступать.Аукнется!А он смерти не боялся.Предательства да!
    Мар.Тира
  3. Монос Сегодня, 09:33
    Покойся с Миром, Воин. Ты прожил красивую жизнь.
    Монос
    1. Монос Сегодня, 09:36
      Такое не должно быть безнаказанным. Мозговой, "Бэтман", "Моторола", "Гиви". Сколько можно? Когда ответка будет?
      Монос
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:40
        Монос
        Такое не должно быть безнаказанным. Мозговой, "Бэтман", "Моторола", "Гиви".
        Болотов hi
        Наблюдатель2014
      2. Gerurra Сегодня, 09:50
        Никогда!!!В Приднестровском противостоянии тоже были такие командиры.Независимые ,смелые с личным мнением о ситуации.Всех убрали физически.Поэтапно.
        Gerurra
      3. Александр романов Сегодня, 09:54
        Цитата: Монос
        Когда ответка будет?

        Этот вопрос вы задаите Путину.
        Получите ответ-нужно придерживаться Минска 2.
        Захарченко следующий!!! И у Захара теперь два варианта
        1.- Плюет на то,что говорит Москва .выкидывает ОБСЕ из республики и начинает кошмарить укропов по всей линии.
        2.-Говорит,что нужно придерживаться Минска 2. А потом он сдохнет в своем кабинете.
        Александр романов
        1. Монос Сегодня, 10:05
          А может для начала надо наладить контрразведку? Ввести комендантский час, патрули, проверки, задействовать все процедуры, а не благодушничать, как будто ничего особенного не происходит.
          Монос
        2. Monster_Fat Сегодня, 10:17
          Да, похоже кто-то очень умный руководит этими терактами. Кто это может быть? Ну во-первых, для теракта против известных людей, которых охраняют нужна организация, причем достаточно серьезная-то есть планирование, подготовка, постоянное отслеживание жертвы, опора на 5-ю колонну и пр. после теракта нужно обеспечить исполнителям отход или залегание на дно. То есть нужна серьезная подготовка с опорой на агентуру и прочее. Кто это может совершить? СБУ? Вполне особенно если им помогут в этом профессионалы из США и стран НАТО. Спецназ НАТО или США? Тоже вполне могут-особенно США, там поднаторели в убирании наркобаронов и контрабандистов из разных стран. Кремль, русские? Тоже могут вполне, причем это может быть даже и не гос-структуры, а спецы нанятые кем-то у кого есть много денег и влияния, причем здесь может быть "многоходовочка"-кто-то влиятельный в России получает приказ или деньги из Вашингтона или из ЕС и уже проводит операцию. Но есть одно "НО"-если он "засветится" то все-кирдык, причем полный. На мой взгляд нити теракта тянутся в Киев где есть силы могущие планомерно уничтожать известных деятелей Новороссии, естественно под управлением и под контролем США и ЕС причем ничем не рискуя, так как из Новороссии до них невозможно дотянуться или почти невозможно, а Россия в конфликте не участвует...
          Monster_Fat
          1. Monster_Fat Сегодня, 10:29
            Да и не забывайте, что именно так же избавляются и на самой Украине от своих одиозных деятелей в политике, журналистике, вооруженных силах и пр.
            Monster_Fat
            1. ИванИванов Сегодня, 11:57
              Умный он прежде всего потому что дают играть в одну калитку
              ИванИванов
        3. INTA_VEGA Сегодня, 10:26
          Этот вопрос задается Республикам.
          Или они делом докажут свое право называться государствами, или скатятся до псевдогосудартсвенных образований, единственный смысл существования которых будет - дать юридическую помеху для вступления Украины в НАТО.
          INTA_VEGA
          1. Гнусный скептик Сегодня, 10:47
            А делом - это как? Массовое самоубийство совершить?
            Потому что как ни выкручивай, а для сил, "поддерживающих республики"
            единственный смысл существования которых будет - дать юридическую помеху для вступления Украины в НАТО

            Ну это, конечно, не единственный смысл, но по паскудности все они рядышком сидят.
            Так что вопрос не туда адресован.
            Гнусный скептик
        4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:38
          Александр романов hi Три года назад россиян пресcовали вот такими роликами.Три года!!! Люди живут на Донбассе под бендерским прицелом.Вторая мировая была шесть лет и один день.Одно происходящие хоть даёт надежду.Как неделю весь ТВ полит бомонд заговорил об открытом вмешательстве в конфликт на Донбассе.Вот вам ,чтобы память освежить чем потчевали нас.
          Наблюдатель2014
          1. 34 регион Сегодня, 11:13
            10.38. Наблюдатель! Хороший ролик! Если Путин сольёт Новороссию это страшно! А почему США не сливают свои интересы? На эту тему есть ролик? А что будет если США сольёт свои интересы? Судя по ролику, России шах и мат. И где тут наше мудрое предвидение и руководство? Нас просто прижали к стенке (судя по ролику). Противно от просмотра этого ролика. Это называется, Как Россию загнали в мышеловку!
            34 регион
            1. ИванИванов Сегодня, 12:48
              ламанш никому не нужен, как не нужна вся украина, часть ее очевидно враждебна, но свое оборонять необходимо, много не знаю, но разве не так действовали в 2008, или в Крыму нас кто-то поддержал, или против нас не настроен весь "цивилизованный"? в фильме про крым путин говорил что привел войска в боеготовность, т.е. готов был воевать, а что теперь, стимулов нет? имхо для выхода из мышеловки надо действовать по типу 30-х годов, быстро и решительно реформировать экономику, а у нас пока строят яхты за 400 млн евро. и снимают такие вот ролики. Договаривались о минске-2, ответственность не прописали? как тогда собирались обеспечивать? одни вопросы блин..
              ИванИванов
        5. dauria Сегодня, 11:29
          Захарченко следующий!!! И у Захара теперь два варианта
          1.- Плюет на то,что говорит Москва .выкидывает ОБСЕ из республики и начинает кошмарить укропов по всей линии.


          А дальше ? Даже если на какое-то время ресурсов для войск хватит, дальше что ? Где брать простые вещи - электроэнергию, нефть, газ, металл, вооружение от техники, боеприпасов до шмоток, продовольствия ? Как и зачем воевать народу , если Россия не поддержит? Они и так сделали немыслимое - встали и стоят насмерть за свой кусок родины. Этим людям каково - надеяться только на себя ?С той стороны целая страна, с западной поддержкой, спецслужбой, пусть плохая, но она есть и время работает на Украину. Понимаю отлично, что для стратегической безопасности России нужна ВСЯ Украина. Но как и на что рассчитывает Путин - не пойму.
          dauria
  4. капрал Сегодня, 09:33
    Кто там безопасностью занимается?
    Цитата: Gnol
    Да что за !!!
    капрал
    1. Бомба Сегодня, 09:37
      Какая безопасность? Без своих тут дело не обошлось 100%...
      Бомба
      1. VadimiGSVG Сегодня, 09:43
        Где-то предатель(и) есть.Вечная слава героям ДНР и ЛНР!
        VadimiGSVG
      2. Norma Сегодня, 10:02
        Цитата: Бомба
        Без своих тут дело не обошлось

        А зачем им?
        Norma
      3. bubalik Сегодня, 11:21
        Бомба Сегодня, 10:37 ↑
        Какая безопасность? Без своих тут дело не обошлось 100%

        ..может МГБ само сценарий со смертью инсценировало?
        bubalik
    2. Gnol Сегодня, 09:38
      Могу предположить. Но боюсь удалят!
      Gnol
  5. KudrevKN Сегодня, 09:34
    Царствие Небесное, Тебе Герой!
    KudrevKN
  6. роман66 Сегодня, 09:34
    а почему ответа за Моторолу не было? вот и второй раз прилетело
    роман66
  7. флотский33 Сегодня, 09:35
    И шапки долой... Вечная Память Войну.
    флотский33
  8. активатор Сегодня, 09:35
    Вполне ожидаемо ,герои нужны только мертвые либо же участь стрелкова .
    активатор
    1. Евген_Василич Сегодня, 09:49
      кому они нужны мёртвые? вашему украинскому некрокульту они нужны мертвые.
      возникает вопрос - а ответка этим мутантам в человеческом обличии когда нибудь будет?
      Евген_Василич
    2. 34 регион Сегодня, 09:55
      09.35. Активатор! Пожалуй ты прав! Герои нужны мёртвыми, а успешные процветающими (и живыми)! hi
      34 регион
    3. user3970 Сегодня, 10:09
      Дико извиняюсь . Но почему со стороны Донецка нельзя организовать диверсионную группу и покуролесить на киевской "Рублёвке " , или сжечь и взорвать воентехнику в прифронтовой зоне ?
      user3970
  9. Vladimir_1980 Сегодня, 09:35
    Да как так-то(((((((((((********** что там происходит. Вечная ПАМЯТЬ ДРУЖИЩЕ.
    Vladimir_1980
    1. Александр романов Сегодня, 09:55
      Цитата: Vladimir_1980
      что там происходит.

      Минск 2
      Александр романов
  10. tolyasik0577 Сегодня, 09:35
    Вот интересно, почему до сих пор землю загаживает всякие яроши, да семенченки да прочие отмороженные звери?!! Защитнику Русского мира низкий поклон и вечная память. Человек вписавший в историю России свое имя.
    tolyasik0577
    1. Белая Русь Сегодня, 09:43
      Что за хрень там происходит? Элита дохнет как мухи. Почему украинцы работают лучше нас? Думаю это не они и тут политика или разборки. А Гиви жалко как и моторолу. Злят народ или запугивают.
      Белая Русь
    2. Вадим237 Сегодня, 09:45
      Всё, последнего известного защитника Русского мира в ДНР убрали, остались только двое Захарченко и Плотницкий - этих тоже скоро уберут.
      Вадим237
      1. tomket Сегодня, 10:04
        Цитата: Вадим237
        Всё, последнего известного защитника Русского мира в ДНР убрали, остались только двое Захарченко и Плотницкий - этих тоже скоро уберут.

        Захарченко и Плотницкого уберут? Ну ну... Скорее Стрелка и Безлера. Но вначале какого нибудь Бабая найдут.
        tomket
        1. Вадим237 Сегодня, 10:41
          "Скорее Стрелка и Безлера" - в Москве основателя "Молота" грохнули - этих, в лёгкую, может ожидать та же участь - они все на видном месте.
          Вадим237
  11. Сергей уи Сегодня, 09:36
    Всех адиозных командиров убрали, Бэтмена, Дремова, Мозгового, Павлова, теперь вот Гиви. recourse . И не будет никаких ответных мер, никого в Киеве не подорвут, так как убирают скорее всего наши. Запихивают Донбасс в Украину
    Сергей уи
    1. Hades1911 Сегодня, 09:42
      Цитата: Сергей уи
      Всех адиозных командиров убрали, Бэтмена, Дремова, Мозгового, Павлова, теперь вот Гиви. recourse . И не будет никаких ответных мер, никого в Киеве не подорвут, так как убирают скорее всего наши. Запихивают Донбасс в Украину


      Скорее всего вы правы hi
      Hades1911
    2. сунженец Сегодня, 09:57
      Цитата: Сергей уи
      Всех адиозных командиров убрали, Бэтмена, Дремова, Мозгового, Павлова, теперь вот Гиви. recourse . И не будет никаких ответных мер, никого в Киеве не подорвут, так как убирают скорее всего наши. Запихивают Донбасс в Украину

      С Вашей оценкой ситуации, думаю согласятся многие. Народные республики либерально- капиталистическому правительству РФ не нужны, еще пример опасный могут электорату подать.
      Только слово "одиозный" здесь вообще не к месту.
      ОДИОЗНЫЙ — (от лат. odiosus - ненавистный - противный), известный своими отрицательными качествами, вызывающий резко неприязненное отношение.
      Кто из перечисленных известен своими отрицательными качествами?
      сунженец
      1. Сергей уи Сегодня, 10:08
        Ну так они и вызывают неприятные чувства у Суркого и компании.
        Сергей уи
      2. кеп Сегодня, 10:18
        Цитата: сунженец
        С Вашей оценкой ситуации, думаю согласятся многие. Народные республики либерально- капиталистическому правительству РФ не нужны, еще пример опасный могут электорату подать.


        Вот и мне так кажется.Причем Киеву они не нужны по этой же причине.
        Царство небесное всем кого вспомнили.
        кеп
  12. стас57 Сегодня, 09:36
    эхххх,обино то как.
    Прощай
    стас57
  13. V.ic Сегодня, 09:36
    Павшему ВОИНУ вечная память! Убийцам и пособникам вечное проклятье!
    V.ic
  14. tomket Сегодня, 09:36
    Печальная новость... Ожидаемая к сожалению....
    tomket
  15. Корсар0304 Сегодня, 09:37
    Жаль воина, вечная память ему.
    Киевская хунта делает все чтобы ослабить Новороссию,
    Корсар0304
    1. 34 регион Сегодня, 10:03
      09.37. Корсар! А что делает Россия чтобы ослабить окраину? Ресурсы ЛДНР не бесконечны. Ливия в 6 млн пала. Сирия в 20 млн еле дышит. Сколько населения в ЛДНР? На сколько его хватит? Или оно будет истреблено по максимуму? Удивительное дело! Противники Киевского режима погибают регулярно. Руководство Киевского режима не пострадало ни разу. Или постоянно несёт потери но не замечает потери бойцов? Странно всё это.
      34 регион
      1. Ююка Сегодня, 11:57
        А что делает Россия чтобы ослабить окраину? Ресурсы ЛДНР не бесконечны. Ливия в 6 млн пала. Сирия в 20 млн еле дышит. Сколько населения в ЛДНР? На сколько его хватит? Или оно будет истреблено по максимуму? Удивительное дело! Противники Киевского режима погибают регулярно. Руководство Киевского режима не пострадало ни разу. Или постоянно несёт потери но не замечает потери бойцов? Странно всё это.

        Странно если смотреть на это с точки зрения защитников Донбасса... А вот со стороны, например, того же Сбербанка - ничего личного, только бизнес request постоянно подвергается нападениям, а сидит там! Ну и экономическая помощь Украине - в виде всяких скидок, шагов навстречу... Почему Россия все время хочет всем нравиться?? Всем, только не своим гражданам и тем, кто действительно тянется к нам? Почему те же люди с Донбасса не могут получить гражданство России без всякой волокиты - чем это угрожает нацбезопасности?
        Ююка
  16. Norma Сегодня, 09:37
    Как жаль...
    Вечная память!

    Как бы кто-то из своих наводит.
    Norma
  17. Михаил55 Сегодня, 09:38
    Вечная память! Упокой Господи рТ Михаила! Не последняя ли это капля??? Очень жалко тезку...
    Михаил55
  18. Ныробский Сегодня, 09:38
    Прочитал - мороз по коже. Вечная память Михаилу. Очень жаль........
    Ныробский
  19. 72jora72 Сегодня, 09:38
    Давайте сей час не будем озвучивать версии кто убил и кому выгодно.Давайте просто помолчим и вспомним Михаила..........
    72jora72
  20. Vincent Сегодня, 09:38
    Полный пи..ц!!!! Да сколько можно же... Куда этот ый кремль смотрит?! Или командиров бабы ещё нарожают???
    Vincent
    1. Вадим237 Сегодня, 09:47
      А Кремль это не интересует и интересовать не будет.
      Вадим237
      1. RUSIVAN Сегодня, 10:03
        А при чем тут вообще КРЕМЛЬ,ПОЯСНИТЕ, или вы так лишь бы ляпнуть???
        RUSIVAN
  21. potterz Сегодня, 09:39
    Вечная слава! Настоящий герой! Соболезнования родным и близким! Б...................
    potterz
  22. OlegYOla Сегодня, 09:39
    Наверно пренебрежение своей безопасностью и лихость героя Новороссии soldier дала, этот печальный результат recourse - спецы и у укропов есть angry
    «На войне как на войне».... Вечная слава Герою!
    OlegYOla
  23. vpk72 Сегодня, 09:39
    хитропланщики - что скажете?
    хоть ссы в глаза - все божья роса...
    vpk72
  24. Микадо Сегодня, 09:39
    упокой Господь его душу.. хорошие люди не должны уходить так рано. Светлая память, соболезнования семье..
    Микадо
  25. GeorgeSev85 Сегодня, 09:41
    Я конечно в шоке ... от комментариев.

    Да-да, и Моторолу, Мозгового, Беса и всех остальных убили тоже украинские диверсанты. Перед главным зданием СБУ должна посьавить памятник Захарченко и Плотницкому за такой пиар


    За 100 лет ничего не изменилось. Чекисты как убивали своих полевых командиров так и убивают, начиная из предателей, царских генералов, которые пошли служить большевикам, уничтоженных в 1937-138 гг. Вот такая судьба ждёт любого, кто связался с чекистами.

    и т.д и т.п. И ведь пишут то не СВИДОМИТЫ

    Вообще пишут что якобы из РПО Шмеля его убили. Кто, что думает?
    GeorgeSev85
    1. tomket Сегодня, 09:52
      Цитата: GeorgeSev85
      Я конечно в шоке ... от комментариев.
      Да-да, и Моторолу, Мозгового, Беса и всех остальных убили тоже украинские диверсанты. Перед главным зданием СБУ должна посьавить памятник Захарченко и Плотницкому за такой пиар

      Одно дело, если бы гибли в бою, другое дело ,что гибнут от терактов. Видимо хромает у Захарченко контрразведка. Мы же не слышим ничего о ликвидации укронационалистов.
      tomket
    2. Александр романов Сегодня, 09:56
      Цитата: GeorgeSev85
      Кто, что думает?

      А нехрен тут уже думать.
      Александр романов
  26. Astana_KZ Сегодня, 09:41
    Вечная память Герою!!!!!!!!
    Astana_KZ
  27. Bronevick Сегодня, 09:41
    Месяца не продержатся как сдадут весь Донбасс. Просрали Новороссию.
    Bronevick
    1. Ныробский Сегодня, 11:31
      Цитата: Bronevick
      Месяца не продержатся как сдадут весь Донбасс. Просрали Новороссию.

      Не дождётесь.......
      Ныробский
  28. sergei1975 Сегодня, 09:41
    Да сколько это может повторятся?Сколько НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ потеряно в терактах! Надо жестко ответить СБУ ,ВСУ,МВС и другой бандеро-фашистской орде!
    sergei1975
  29. MoJloT Сегодня, 09:42
    Ну и где обещание ВВ ответить в случае продолжения террора хунтой ?
    MoJloT
    1. Вадим237 Сегодня, 10:15
      Он уже забрал свои слова назад - как три года прошло.
      Вадим237
  30. BAI Сегодня, 09:42
    Да, хохлы зачистили всех известных и опасных (для себя) командиров Донбасса. А в ответ - никого.
    BAI
    1. синдикалист Сегодня, 09:48
      Не смешите - "хохлы"
      синдикалист
    2. Hades1911 Сегодня, 09:58
      Кто нормальный поверит что это были хохлы?
      Hades1911
      1. Вадим237 Сегодня, 10:18
        Поверим, так как профессионалы - ликвидаторы на территории Украины не перевились - скорее всего это бывшие - из спецназа ГРУ СССР, кто то ушёл, а кто то свою деятельность продолжил - за бабки.
        Вадим237
        1. Hades1911 Сегодня, 10:34
          Цитата: Вадим237
          Поверим, так как профессионалы - ликвидаторы на территории Украины не перевились - скорее всего это бывшие - из спецназа ГРУ СССР, кто то ушёл, а кто то свою деятельность продолжил - за бабки.


          Украина на такой заказ бы навряд ли пошла.
          Hades1911
          1. pussamussa Сегодня, 11:34
            Трампуша позвонил Путе, он позвонил в ЛДНР, что пора завязывать и надо сливать. Зачистили основных командиров.
            pussamussa
  31. Blue Fox Сегодня, 09:43
    Я что-то не понимаю, при ведущихся боевых действиях, командиров достаточно высокого уровня, по меркам ДНР и ЛНР, устраняют направо и налево. Какие нахрен ДРГ? Как тут не вспомнить слова полковника Серпилина про диверсантов которых он не признаёт при должной организации службы?
    Приличных слов нет, а жалость моя войну не нужна.
    Покойся с миром!
    Blue Fox
  32. Nikoha.2010 Сегодня, 09:43
    Та ё-моё! Ну почем? "Моторолу" не уберегли...Теперь "Гиви"...Слов нет! Царствие небесное!
    Nikoha.2010
  33. zb-65 Сегодня, 09:43
    А некоторые "умеренные патриотыУкраины",посещающие рос.ТВ, обвиняют наших людей в жестокости и других "смертных грехах", из-за предложения отстреливать всех этих майданных вождей и упоротых националистов...
    zb-65
  34. Товарищ Глебов Сегодня, 09:43
    Вечная память славному воину! Орите дальше про безальтернативность минских соглашений и при ХПП насчет Донбасса.
    Товарищ Глебов
  35. bionik Сегодня, 09:44
    Мат,мат и ещё раз мат!!!!!! Светлая память обоим!!!
    bionik
  36. володин 51 Сегодня, 09:46
    Убит на базе?Где охрана?Вечная память.
    володин 51
  37. DenZ Сегодня, 09:46
    Да уж, России и Новороссии пора заканчивать играть в секту свидетелей Минска-2.
    Все может очень плохо закончиться.
    DenZ
  38. НовыйДоктор Сегодня, 09:47
    Вечная память.
    Эти ( очень нехорошее слово) убирают из подтишка ...
    НовыйДоктор
  39. Sanya4544 Сегодня, 09:47
    Вечная память...

    Недолго укропам осталось...
    Sanya4544
  40. bratchanin3 Сегодня, 09:49
    Выходит, если в открытом бою Донбасс не взять, так по одиночке, да по огородам, как курей перебьют. И чо, ничего сделать нельзя?
    bratchanin3
  41. Дамир Сегодня, 09:49
    НЕТ СЛОВ.....
    Дамир
  42. Мар.Тира Сегодня, 09:49
    Цитата: BilliBoms09
    Командир подразделения "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит в результате теракта в Донецке, передает ТАСС сообщение военного ведомства ДНР.
    Моторола, Гиви..., когда будет ответка? Уничтожить Яроши, Парусика и т.д. и эти упыри задумаются, что в это палка о двух концах!!!

    Они исполнители.Главари сидят в ЦРУ, Лэнгли,штат Вирджиния.Не даром беспилотник шарился.Вычисли частоту разговоров Гиви,передал информацию,точное местонахождение.Остальное дело исполнителя.Думаете США так просто отдадут захваченное.Навряд ли?Если не примем меры,командиров не будет, быстро истребят.
    Мар.Тира
    1. Вадим237 Сегодня, 10:21
      В ЦРУ сейчас перестановки - им вообще сейчас не до Украины.
      Вадим237
  43. МВГ Сегодня, 09:49
    Царство небесное, вечная память. Все воины попадают в рай. Спи спокойно, ты свое отвоевал.
    МВГ
  44. SoboL Сегодня, 09:49
    А Двадцати трем персонажам новость понравилась. Почему бы "плюсики" подобным новостям не отключить?!
    Вечная Память, Михаил.
    SoboL
  45. Егоза Сегодня, 09:50
    Ну что? Всех убрали, кто бился за НАРОДНУЮ республику? Вот теперь пойдут соболезнования и даже могут какую-нить помощь оказать....Захарченко орденом наградить....вспомнить о "правительстве в изгнании" , на международном уровне поговорить....Вот только ПРЕДАТЕЛЬСТВО ни для кого даром не пройдет.
    Прощай, Гиви, прощай наш герой. Рано или поздно правда откроется, а мы всегда будем тебя помнить.
    Егоза
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:01
      Вот именно, всех убрали, кто был за НАРОДНУЮ....
      Скептик-Самоучка
  46. Гнусный скептик Сегодня, 09:50
    Вот и все... Не люблю употреблять слово "икона" в отношении людей, но если Михаила убили, то не осталось никого, кто ассоциировался бы в сознании людей с защитой Донбасса при попытке создания "народных республик". Он был последним.
    А еще, паршиво иногда быть пророком...
    Гнусный скептик
  47. петька слесарь Сегодня, 09:51
    что пообещали и кому, чтобы слить и забыть Моторолу?
    а за Гиви, наверное, больше предложили?
    это не об убийцах- им ,понятно, заплатили...
    это о тех , которые в М-формате... все совещаются и к чему-то принуждают....
    петька слесарь
  48. Kulneff2009 Сегодня, 09:52
    Славный СЫН РОДИНЫ!!!!!!!!!!!!! Жалко и обидно до слез! Покойся с миром! Вечная тебе память!
    Kulneff2009
  49. Oznob Сегодня, 09:53
    Если кто-то в высоком разрешении выложит фотографию Гиви с Моторолой, где они в папахах сидят, буду очень благодарен (для портрета на стену, пусть мальки растут и видят).
    Oznob
    1. кеп Сегодня, 10:25
      Цитата: Oznob
      Если кто-то в высоком разрешении выложит фотографию Гиви с Моторолой, где они в папахах сидят, буду очень благодарен (для портрета на стену, пусть мальки растут и видят).


      http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/2/4/
      9185426.jpg
      https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2
      F%2Fs00.yaplakal.com%2Fpics%2Fpics_original%2F6%2
      F2%2F4%2F9185426.jpg&text=%D0%B3%D0%B8%D0%B2%
      D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D
      0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&n
      oreask=1&pos=0&lr=120352&rpt=simage
      кеп
  50. salat Сегодня, 09:53
    Вечная память Герою!!!
    salat
  51. 72jora72 Сегодня, 09:54
    Цитата: Сергей уи
    Всех адиозных командиров убрали, Бэтмена, Дремова, Мозгового, Павлова, теперь вот Гиви. recourse . И не будет никаких ответных мер, никого в Киеве не подорвут, так как убирают скорее всего наши. Запихивают Донбасс в Украину

    Прекратите херню нести....
    72jora72
  52. Ярославский Сегодня, 09:54
    Не забудем не простим....Вечная память, земля пухом тебе Михаил....нет слов....не уберегли....как же так....
    Ярославский
  53. Алексей11 Сегодня, 09:55
    Просто шок, где те кто орали "своих не бросаем", всех то воевал за наши интересы убивают как хотят, а наши Топы только млеют невразумительное. Кремль заигрался с этими ками. Всё идёт к неуправляемой мести и озлоблению.
    Алексей11
  54. Altona Сегодня, 09:56
    Цитата: 34 регион
    Почему погибшим героям нет места в большой политике?

    ----------------------------
    Арсений Павлов и Михаил Толстых, насколько я понимаю, в политику не лезли. Эти люди чисто военные и просто могли эффективно организовать военную машину. И вряд ли руководству ЛДНР нужно было их ликвидировать.

    Светлая память погибшему Михаилу.
    Altona
  55. трофим Сегодня, 09:56
    Методично зачищаются люди имеющие авторитет и популярность в народе и армии. И не только на территории ЛДНР, и не только в течении последних лет. Начинать отсчет я думаю нужно с Льва Рохлина. А убогие укропы, я так подозреваю, тут вовсе не причем, они сами в шоке, и не знают то ли зрада, то ли перемога.
    трофим
  56. kit-kat Сегодня, 09:56
    Ну и кто террорист? Вот же укросуки.
    Ну, ничего. На его место придёт другой. А он останется героем своего народа.
    kit-kat
  57. Taran 75 Сегодня, 09:56
    Прав Багдасаров , пора руководству ДНР высылать в глубь Украины свои ДРГ и мстить по полной .....
    Taran 75
    1. zb-65 Сегодня, 09:58
      Если,уж,не "с особой жестокостью и цинизмом", то, хотя бы "по законам военного времени".....
      zb-65
  58. АлеБорС Сегодня, 09:56
    Вечная память! На фоне всего закручивающегося вокруг ЛДНР, вполне предсказуемая акция. Предполагаю быстрое наступление ВСУ, плюс активизация всех нелегалов и замороженных ДРГ. Похоже это только начало. Дальше будет хуже..
    АлеБорС
  59. weksha50 Сегодня, 09:56
    Мдаааа... "на месте теракта работает следственная группа"...
    Что же так запросто дали погибнуть - да еще от взрыва в своем кабинете ? Ведь уже участь Мотороллы должна была привести в движение все мыслимые и немыслимые механизмы для сохранения своих лидеров... Все СМИ пестрели информацией о том, что СБУ при помощи западных инструкторов активизировала свою деятельность по уничтожению лидеров ВС ЛНР и ДНР...
    Или кому-то (внутри руководства ДНР-ЛНР) эти убийства так выгодны ? Не поверю, что и в случае с Мотороллой, и в случае с Гиви (М.Толстых) не обошлось без предателей в ближнем окружении...

    Вечная память Михаилу и вечное уважение... Хочется верить, что из памяти людской он еще долго не уйдет...

    P.S. Вспомнил его танец на своем дне рождения... "Бойся ты, бойся"... Стар я стал, сентиментален и слезлив... Слезы на глаза навернулись, сердце защемило...
    Найти !!! Обязательно найти и уничтожить без всякого суда исполнителей и организаторов !!!
    weksha50
  60. OlegLex Сегодня, 09:56
    Ну вот ещё одного командира убили. Причём в это раз прямо в своем кабинете, то есть в месте которое защищено даже лучше чем собственная спальня. Можно конечно кричать что киевская хунта ведёт террористическую деятельность, ведёт себя неправильно и вообще не честно. Однако если к этому подходить в рамках подготовки к ведению боевых действий, причём успешных БД, то это грамотно спланированные операции проведённые именно в в то время и в том месте которые максимально нанесут удар по боевому духу обороняющихся бойцов ДНР ЛНР, Это ещё одно подтверждение того что впереди крупномасштабные боевые действия. И на этот раз хохлы максимально готовы к этому. И с четырнадцатого года они в основной массе из братского народа стали врагами. врагами идейными. которые действительно считают, что тот кто говорит на русском, или что, ещё хуже русский, вообще должны умереть. А уже умершие не должны лежать в украинской земле и их прах нужно выкопать, сжечь, а пепел развеять по ветру. И как бы мы не хотели, как бы не избегали войны в которую нас втягивает украинская верхушка, воевать придётся, и похоже уже в этом году.
    А Гиви жаль и его гибель вызывает скорбь, но он солдат, он воин, а на войне убивают. И за него отомстят его боевые товарищи. А вот смерть детей и женщин которых кладут в могилы заради сиюминутных политических амбиций вызывает только ненависть и желание давить гадов голыми руками.
    OlegLex
  61. pussamussa Сегодня, 09:58
    Сливают проект "Новороссия" очевидно.
    pussamussa
  62. KGB WATCH YOU Сегодня, 09:58
    Царствие небесное погибшему герою.
    Снова украинская ДРГ в Донецке, перед штабом Сомали в 6:00 утра выстрелила из Шмеля в кабинет? Ну ну..., охотно верим.
    Щас еще захар собирает заседание, в 10 раз освободит Мариуполь и возьмет Лондон.
    KGB WATCH YOU
  63. demon666 Сегодня, 10:00
    Кто следующие?захар
    demon666
    1. Вадим237 Сегодня, 10:24
      С вероятностью 70 процентов - следующим будет Плотницкий с сотоварищами.
      Вадим237
      1. libivs Сегодня, 10:29
        Нее... Это как раз таки непотопляемое и весьма ценный партнер.
        libivs
        1. Вадим237 Сегодня, 10:44
          На этого уже покушались - неудачно, второй раз, умаю, не промахнутся.
          Вадим237
          1. libivs Сегодня, 11:53
            Бизнес дело такое... да и партнеры у плота еще те.
            libivs
          2. Стропорез Сегодня, 12:24
            Цитата: Вадим237
            На этого уже покушались - неудачно, второй раз, умаю, не промахнутся.

            его же инсцинировка
            Стропорез
  64. NordUral Сегодня, 10:00
    Расслабились ребята, да и проникло к вам, скорее всего много с той стороны, под видом своих. Да и на месте тоже таких "своих" хватает, раз гибнут такие парни. Вечная память ему! Надеюсь, что Москва и вы учтете все и сделаете правильные выводы, особенно Москва. А то такие теракты начнутся и у Кремля, если и дальше Кремль будет делать вид, что так и надо.
    NordUral
    1. Nikoha.2010 Сегодня, 10:12
      Цитата: NordUral
      Надеюсь, что Москва и вы учтете все и сделаете правильные выводы, особенно Москва.

      Да нас рать Москве, что за кольцом в России творится, а вы про Донбасс! Какие выводы? Кому? Кто следующий? Своих не бросаем? Гуманитарки и военторга хватило? МГБ или как их там, Яроша и прочих фашиков нельзя стереть просто с этой земли. Минск-2 раз туды их!
      Nikoha.2010
      1. Monster_Fat Сегодня, 10:46
        Там и "расслабляться"-то нечему-те кто в теме, те знают, что там настоящая "махновщина", все держится на "авторитетах" и отношения строятся "по -понятиям". Тех, кто как например, тот же Гиркин, пытался там навести порядок и создать что-то, хотя бы напоминающее регулярную армию, свои же и по-выживали... "Вольница", что поделать...
        Monster_Fat
  65. Berkut24 Сегодня, 10:01
    Пора уже запускать грамотных ликвидаторов к свинорылам.
    Berkut24
  66. pilot69 Сегодня, 10:02
    Вечная память!!! Лучшие всегда уходят первыми.
    Только после убийства Мотороллы не покидала меня поганая мыслишка, что Гиви следующий. Что происходит? Есть кто с Донбасса?
    pilot69
  67. Л. А. А. Сегодня, 10:04
    Царство ему Небесное!
    Л. А. А.
  68. Восточный ветер Сегодня, 10:04
    А на голубых экранах зомбоящиков всё утонет в звездеже про ый "Минск-2", псевдоэксперты будут городить свои стратагемы, Соловьев блистать своей заговорщицкой ухмылкой, подмигивая Ковтуну и т.д. А люди будут гибнуть... Наши ВКС доказали свою боеготовность - сколько можно бояться собственной силы? Для чего? Дать МИДу поиграть в дипломатию?
    Восточный ветер
    1. Комментарий был удален.
  69. сунженец Сегодня, 10:04
    Погиб последний из командиров-идейных лидеров, которые стояли у истоков ЛДНР. И ни один теракт не раскрыт, преступники не наказаны. ПОЧЕМУ???
    Больно и обидно.
    сунженец
  70. COJIDAT Сегодня, 10:05
    Что же творится! ВС РФ сидят на попе ровно, пока парней с землей на Донбассе ровняют, ппц.. Вечная память Герою!
    COJIDAT
    1. БАРХАН Сегодня, 11:34
      Цитата: COJIDAT
      Что же творится! ВС РФ сидят на попе ровно, пока парней с землей на Донбассе ровняют, ппц.. Вечная память Герою!

      Я в трауре.Я в шоке.Опять.
      И опять вопрос ...почему мы так себя ведём?Почему война на наших границах волнует наши власти меньше ,чем война у верблюжатников?Почему физическое уничтожение и унижение русских людей не волнует наши власти?Почему пинками республики загоняются в попрыгляндию ? А я отвечу ,почему всё это....Потому,что у нашей власти дети,родные,деньги ,недвижимость там...за границей.Все планы на будущее своё и своих детей там и никак не связаны с Россией.Кто же станет делать плохо себе,своим детям и своим родным ?В России они ,как на вахте....денег заработать и свалить.Любое проявление народного волеизъявления для этой нечисти подобно смерти и идёт вразрез с планами ворья.Значит будет всячески преследоваться и уничтожаться.
      Вот именно поэтому принимаются такие решения и проводится такая политика.Я не голосовал за эту власть,я -коммунист.И поэтому моя совесть чиста.Ну,а "патриоты" за ЕР кушайте большой ложкой.
      И поверьте это только начало.Может кто то считает,что фашисты ограничатся только территориями ЛДНР и Крымом?Нет конечно.Так ,что не волнуйтесь посидеть в окопах придётся всем,никто не отмажется.И уже на своей территории.
      Лично я ,чего греха таить,верил Путину до последнего.Больше не верю.Дела надо доводить до конца.До победного конца.Помните топтание у стен Тбилиси и возвращение домой?
      И чем отличается по делам Путин от Януковича?Тот не хотел крови и получил море крови.Путин хочет мирное решение и сговор с фашистами люто ненавидящих Россию и получит войну уже у нас дома.
      Когда говорят ,что на Украине некому встать против фашистов -это бред.Да только дайте оружие и разрешение и украинцы сами задорно вырежут и нациков и сочувствующих,причём они сами прекрасно знают кто и чем дышит.
      Извините братцы за сумбур.Но я в гневе.Просто трясёт от злости.
      Миша ,вечная тебе память и Царствия Небесного...Для меня вы с Моторолой были и остаётесь настоящими героями.
      БАРХАН
      1. Cat Man Null Сегодня, 11:43
        Да не нужны там ни Моторола, ни Гиви...

        Мужчина, мозх влючите... блин...
        Cat Man Null
        1. БАРХАН Сегодня, 11:59
          Цитата: Cat Man Null
          Да не нужны там ни Моторола, ни Гиви...

          Мужчина, мозх влючите... блин...

          Не могли бы Вы свою мысль более внятно развернуть?
          БАРХАН
        2. libivs Сегодня, 12:06
          Мысль поясните? Неужто Путин опять переиграл всех, и мы одержали очередную сокрушительную победу (так и хочется сказать перемогу)? А может Гиви был затаившимся либералом-белоленточником? А Моторола агентом Моссада? Хотя здравое зерно в этом есть. Гиви был последним командиром, имя которого было способно сплотить людей на борьбу. Теперь их нет...
          libivs
      2. libivs Сегодня, 11:58
        Я хоть и не коммунист, но целиком и полностью присоединяюсь к мнению коллеги и разделяю его гнев по поводу всего этого маразма олигархических межсобойных договорняков партнера Владимира с партнером Петро, посредниками которых работают к своей выгоде фрау Меркель и месье Оланд.
        libivs
  71. Altona Сегодня, 10:05
    Цитата: OlegLex
    Ну вот ещё одного командира убили. Причём в это раз прямо в своем кабинете, то есть в месте которое защищено даже лучше чем собственная спальня.

    --------------------------
    Значит в его окружении есть крот или предатель. И это кстати и нас касается. У нас пятая колонна это не только Макаревич и Венедиктов, Гозман и Чубайс. У них есть и "спящая армия".
    Altona
  72. ando_bor Сегодня, 10:05
    Цитата: SoboL
    А Двадцати трем персонажам новость понравилась. Почему бы "плюсики" подобным новостям не отключить?!

    - А как мы тогда узнаем, что их здесь уже чуть ли не половина?
    Нельзя голову в песок прятать, непонимание реальности - наказывается.
    ando_bor
  73. Комментарий был удален.
  74. PValery53 Сегодня, 10:06
    Светлая память Герою М.Толстых. С потерей бдительности наступает безнаказанность. Доколе?!.
    PValery53
  75. malgos Сегодня, 10:07
    Варианта всего два:
    1. Либо отпетое разгильдяйство в этом подразделении;
    2. Либо убили свои;
    malgos
    1. libivs Сегодня, 10:16
      Стрелков пишет, что по непроверенной информации, в окно канцелярии шмальнули из Шмеля...
      libivs
  76. libivs Сегодня, 10:07
    Слов нет... Царствие Небесное и Вечная Память. Следующим будет Захар, затем Аксенов, ну и наконец сакральный наш Владимир Владимирович (хотя навряд, ему видать все таки на роду Гаага написана)... Очередной раз слава безсмертному творению Суркова, которому как известно нет альтернатив. Интересно, мы дождемся ли когда известия о безвременной кончине пана Билецкого или пана Мосийчука? Или это тоже партнеры?
    libivs
    1. Л. А. А. Сегодня, 10:11
      А вы очень похожи на одного из предателей.
      Л. А. А.
      1. libivs Сегодня, 10:13
        А непредатель может ответить, когда закончится эта вялая шизофрения?
        libivs
        1. Л. А. А. Сегодня, 10:37
          Если бы не предатели, война бы уже закончилась.
          Л. А. А.
          1. libivs Сегодня, 10:41
            А по существу? Имена в студию этих негодяев, благодаря которым хунта до сих пор в Киеве, а народ на Донбассе под снарядами...
            libivs
            1. Л. А. А. Сегодня, 10:44
              Это те кто говорит о мире, во время уничтожения людей. Какой мир? Если людей убивают.
              Л. А. А.
              1. libivs Сегодня, 11:01
                Тогда Вы, уважаемый. что то попутали... Это не ко мне, я сторонник того чтобы разобраться с бандеровщиной раз и навсегда. А для этого к сожалению есть только один путь, хотим мы этого или нет, и он лежит уже за пределами дипломатии...
                libivs
                1. Л. А. А. Сегодня, 11:09
                  Прошу прощения, я недопонял.
                  Л. А. А.
    2. demon666 Сегодня, 10:13
      Попробуйте ответить задавить супер санкциями
      demon666
    3. Маз Сегодня, 12:40
      Вот только не Аксенов. Не надо путать землю ДЛНР с территорией РФ
      Маз
      1. libivs Сегодня, 12:58
        А украм как то пофигу что там за территория. И вообще они воюют с Россией. Это нам по телевизору вдувают, что мы партнеры и альтернативы минску нет, а у них там вроде как вставай война народная... Или не было ДРГ на территории Крыма? Это не считая того, что ФСБ работает по тихому. Разберутся с Донбассом примутся за Крым...
        libivs
  77. Вадим237 Сегодня, 10:10
    Это всё дело рук настоящих профессионалов своего дела, оказывается в ВСУ такие ещё имеются - всех известных полевых командиров ЛДНР убрали за два года.
    Вадим237
  78. Моонзунд Сегодня, 10:11
    На душе гадко, убили последнего знакового командира Новороссии. Всех подряд, методично, хладнокровно. Можно визжать что угодно, но Предательство на лицо. Грустно все это, товарищи. Похоже, решение принято и претворяется в жизнь. Просто нужно ботексным соблюсти приличия, чтоб народ не сильно возмущался. Грустно и стыдно.
    Моонзунд
  79. ПолканОВ Сегодня, 10:11
    ... земля пухом. А мстители ждут отмашку...
    ПолканОВ
    1. Bourgeois Сегодня, 10:21
      Долго ждут. Сколько их уже убили, тех кто там с самого начала, самых авторитетных командиров? Да пожалуй с гибелью Гиви, уже никого и не осталось. И все ждут и ждут отмашку.
      Не будет ответки, как всегда. За Мотороллу тоже обещали отомстить, и где? Болтовня все.

      Вечная память Гиви!
      Вечная память и всем остальным.
      Bourgeois
  80. ПолканОВ Сегодня, 10:13
    Цитата: KudrevKN
    Царствие Небесное, Тебе Герой!

    ... не в первый день о Царствии говорить...
    ПолканОВ
  81. Холуай Сегодня, 10:17
    В ДНР в структурах Контрразведки сидят не умные люди...Я после убийства Моторолы здесь писал что надо переходить на призыв, и отказаться от сброда всякого в виде добровольцев...Мне здесь даже из ДНР ответили,что не беспокойтесь...типа всё под контролем и призыв не нужен...Я им даже намекал что у вас с такой системой безопасности даже Главу в лёгкую взорвут...

    Чудес не бывает...
    Холуай
  82. Комментарий был удален.
    1. Serg81 Сегодня, 10:28
      Так вы это о людях, которые там живут и желаете и им смерти. Ну-уну
      Serg81
      1. Prawdorub Сегодня, 10:35
        О террористах.Разве не В.Путин говорил, что их нужно "мочить в сортире?"
        Prawdorub
        1. Serg81 Сегодня, 10:39
          А кто признал ДНР и ЛНР террористическими организациями. И тогда еще вопрос, почему тогда украина с ними ведет переговоры и подписывает документы????
          Serg81
          1. Prawdorub Сегодня, 11:52
            Какие это организации?Уточните в Киеве
            Prawdorub
        2. Serg81 Сегодня, 10:46
          Я так понял вы считаете то , что произошло в киеве в начале 2014 года революцией гидности. И когда так называемые протестующие устроили шабаш в центре города с киданием всего в милицию - это для вас правильно, но когда в другой части страны люди вышли на улицу и сказали, что все что произошло это неправильно, то тогда это по вашему терроризм???
          Вы в обще следили, что происходило и происходит в украине с 2013 года???
          Serg81
        3. Салад Сегодня, 10:53
          Вспомните, для начала, после чего это он сказал.
          Салад
        4. Cветлейший Сегодня, 12:08
          Цитата: Prawdorub
          О террористах.Разве не В.Путин говорил, что их нужно "мочить в сортире?"

          Видишь, ты уже знаешь где встретишь свой конец.
          Cветлейший
    2. tomket Сегодня, 10:28
      Цитата: Prawdorub
      Смерть террористам ДНР и ЛНР, выступающим против территориальной целостности Украины!

      А батька разрешил такими словами бросаться ? А то смотри, картошку отправит полоть. Зимой.
      tomket
      1. Prawdorub Сегодня, 10:36
        Лукашенко как раз выступает против ДНР и ЛНР, он не хочет получить у себя условные Гомельскую и Могилевскую народные республики
        Prawdorub
        1. Serg81 Сегодня, 10:41
          С такой политикой как у луки - это в скором времени может стать реальностью. Еще немного и по всем вашим каналам будут рассказывать как вас русские "оккупанты" притесняли и гнабили
          Serg81
        2. Serg81 Сегодня, 10:49
          Вы я так понял ваще не поняли причину создания республик и почему началась эта война
          Serg81
        3. Салад Сегодня, 11:46
          Батька боится не следствие, а причину, которая отправит его в Ростов.
          Салад
          1. Serg81 Сегодня, 12:36
            ну причина, я так думаю, выйдет из следствия действий
            Serg81
    3. serezhasoldatow Сегодня, 11:34
      Вы хоть понимаете, что ляпнули? ДБ-по Лаврову.
      serezhasoldatow
      1. Cветлейший Сегодня, 12:11
        Цитата: serezhasoldatow
        Вы хоть понимаете, что ляпнули? ДБ-по Лаврову.

        Чё бы вы понимали, в Белоруссии тоже свои скаклы есть. Вот они шавки и тявкают радостно. Так что он понимает...
        Cветлейший
  83. Холуай Сегодня, 10:20
    И не надо СБУ и ВСУ за дураков здесь держать...Пока что они в Разведке переигрывают и ДНР и ЛНР в чистую!

    Главе ДНР надо срочно менять всю свою охрану и окружение на 100%...Наверняка и там есть внедрённые агенты СБУ и ВСУ...
    Холуай
  84. masiya Сегодня, 10:22
    Вот они снова вместе... Вечная память герою!!! ( зря эту марку выпустили...)
    masiya
  85. ТОР2 Сегодня, 10:23
    Руководителя МГБ к стенке...
    ТОР2
  86. Мар.Тира Сегодня, 10:24
    Цитата: Вадим237
    В ЦРУ сейчас перестановки - им вообще сейчас не до Украины.

    Вот они на это и надеются,что мы так думаем.Надо знать эту мерзкую структуру.
    Мар.Тира
  87. Cartalon Сегодня, 10:24
    Убирают идейных они там не нужны не кремлю не украм, оставят проплаченых ребят, что бы спокойно всё порешать.
    Cartalon
  88. Vladimir Сегодня, 10:28
    Это просто ликвидация несговорчивых,как вы думаете кто мог проникнуть на хорошо охраняемую базу в Макеевке?,или РПО "ШМЕЛЬ" достанет на 800м,или Ярош под стол взрывчатку заложил?
    Vladimir
    1. libivs Сегодня, 10:36
      Гиви вроде бы вписался в систему... Кроме укров есть вероятность, что свои могли. Миша был человек сложный и вспыльчивый, может кто то и припомнил обиду.
      libivs
    2. Skarpzd Сегодня, 12:12
      предельная дальность шмеля вроде как 1000 метров. прицельная 600. но эт надо профи быть что б хотя бы метров с 300 в окошко уложить.
      Skarpzd
      1. libivs Сегодня, 12:15
        Вот это и настораживает...
        libivs
      2. Маз Сегодня, 12:38
        Предельная дальность Шмель-М - 1700 метров. Загляните в Википедию хотя бы
        Маз
        1. Skarpzd Сегодня, 12:45
          уважаемый, у меня нет данных с какого именно шмеля стреляли (а их вроде как три модефикации, а может и больше сейчас). написал по памяти со времен своей службы. а кипедии путь школьники читают
          Skarpzd
        2. libivs Сегодня, 12:46
          Не путайте теорию с практикой. Я еще не видел человека который попадал бы в цель с РПО с таких дистанций...
          libivs
          1. Skarpzd Сегодня, 12:52
            так и я про то же
            Skarpzd
  89. Lester7777 Сегодня, 10:28
    Гиви, Моторола... Надеюсь, их именами назовут когда-нибудь улицы Киева. А сейчас мне просто интересно, когда силовые структуры ДНР начнут адекватно отвечать на террористические акты, устраиваемые киевскими фашистами? И обеспечат адекватную охрану своих офицеров.
    Lester7777
    1. Маз Сегодня, 12:37
      Пушилина охраняют, шоб не похудел.
      Маз
  90. arnulla Сегодня, 10:29
    Эту Украину уже не исправить...Предпосылки были видны еще с советских времен
    arnulla
  91. kursk87 Сегодня, 10:29
    Контрразведка ДНР вновь прозевала диверсионную группировку ВСУ, Слишком много промохов, погибают одни из лучших командиров и бойцов. Надеюсь власти ДНР и ЛНР усилят работу по выявлению и уничтожению диверсионных групп. Вечная память герою Донбасса
    kursk87
    1. Вадим237 Сегодня, 10:51
      Ни одного виновного в убийстве командиров ЛДНР не нашли - ни одного.
      Вадим237
  92. Skynet Сегодня, 10:31
    Перенесу сюда из соседней ветки

    Оч жалко человека!
    Но что-то системность напрягает. Убирают активных...
    Я понимаю, что мы, якобы, туда не лезем, но неужели наши спец. службы вообще не помогают?
    Хотя, у меня лично, есть подозрения, что именно провозглашенные НАРОДНЫЕ Республики не устроили наших богоизбранных.
    Вот полиция, это да, юридически правильно!
    Skynet
  93. Горный стрелок Сегодня, 10:33
    Вечная слава. Настоящий командир.
    Нельзя безнаказанно спускать "им" это. На войне, как на войне.Не исполнителей, а заказчиков наказать am
    Горный стрелок
  94. Вадим Коровин Сегодня, 10:33
    Шо за БРЕД!
    ДРГ в рабочем кабинете....
    Это извините как????
    Следующий в рабочем кабинете будет Захар или ВВП?
    Вадим Коровин
  95. Skynet Сегодня, 10:34
    Цитата: ПолканОВ
    ... не в первый день о Царствии говорить...

    Да забудьте вы попов! "Вы не в церкви, Вас не обманут" (с)
    Skynet
    1. Александр романов Сегодня, 10:40
      Цитата: Skynet
      Да забудьте вы попов! "Вы не в церкви, Вас не обманут" (с)

      Умное есть что сказать?
      Александр романов
      1. Skynet Сегодня, 10:51
        Да!
        С чем Вы не согласны?
        Вы учились в Советской школе?
        При чем тут церковь? что это вообще за образование? (не Ваше, в смысле хрень такая, которая опять возродилась на бывшем бассейне в мск ;) )
        Skynet
  96. RUSIVAN Сегодня, 10:36
    Всех приближенных,а может и не только ,проверить на полиграфе,крыс нужно выявлять,а иначе так и будут убирать одних за другим...
    RUSIVAN
  97. Sevastyan Сегодня, 10:37
    Да поминет Господи, невинно убиенного раба Божья Михаила во Царствии своем! Земля тебе пухом Михаил! Вечная память!!!!
    В Новороссии нужен, ох как пригодился бы СМЕРШ)
    Sevastyan
  98. Fonmeg Сегодня, 10:42
    Вы верите в то, что в личный кабинет видного командира свободно заходят ДРГ врага, ставят взрывное устройство и спокойно уходят?! Не верю!!!
    Fonmeg
  99. konovalovkott Сегодня, 10:43
    Царства Небесного воину!
    konovalovkott
  100. Макаров Сегодня, 10:48
    в очередной раз "мгб", показала свою несостоятельность...
    Макаров
  101. Black_PR Сегодня, 10:53
    Цитата: капрал
    Цитата: stas
    Где наш прославленный в фильмах спецназ?

    В фильмах.

    Уважаемый, спецназ - это оружие, хорошо натренированное, качественно смазанное и находящие в постоянной готовности... Только вот его ещё применять с умом надо, и приказ нужен, что главное. Отмашка нужна.
    Black_PR
  102. Тень тьмы Сегодня, 10:54
    Ни что так не пугает власть, как самоуважение русских.
    Тень тьмы
  103. DPN Сегодня, 10:54
    ВСУ выбивают командиров,всё как на войне,Россия как может её оттягивает и возможно не которым из здесь присутствующим отсидеться не получится. Дело пахнет 41годом почти вся Европа против.
    Михаилу слава и пусть земля ЕМУ будет пухом.
    DPN
  104. Skynet Сегодня, 10:55
    Цитата: Макаров
    в очередной раз "мгб", показала свою несостоятельность...

    Она, МГБ, есть?
    Вот сегодня опять сомнения в её существовании!
    Skynet
  105. Altona Сегодня, 10:56
    Цитата: SoboL
    А Двадцати трем персонажам новость понравилась. Почему бы "плюсики" подобным новостям не отключить?!

    --------------------------------------
    Я, например, плюсы ставлю за информативность или оперативность статьи, а не наличие в ней негативной или позитивной информации. Нравится или не нравится конкретно это статья-это просто новость, некая данность, которую изменить мы не сможем.
    Altona
  106. Коллега Сегодня, 10:59
    Это не должно остаться безнаказанным!!!
    Коллега
    1. Skynet Сегодня, 11:05
      Это, к сожалению, политика нашего государства...
      Ну не нужны нам народные республики! Куда девать богоизбранных то тогда?
      Skynet
  107. infantry76 Сегодня, 11:01
    ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ ГЕРОЮ ДОНБАССА! ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, БЛИЗКИМ, СОСЛУЖИВЦАМ И ГРАЖДАНАМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ! СМЕРТЬ НАЦИСТАМ И ФАШИСТАМ!
    infantry76
  108. трассер Сегодня, 11:05
    На таких героях стояла и стоит земля русская. Вечная память. Ну и новости лять.
    трассер
  109. Bondik05 Сегодня, 11:07
    Не иначе в ряду укроДРГ вступили Бетмен и остальные супер герои. Иначе как объяснить столько успешных операций без потерь и провалов? На мой взгляд виновники известны, но сделать им хоть что - то не возможно. Я говорю о капитале и олигархах. У капитала нет национальности, власть имущие уже договорились и все порешали. Видно мешают народные лидеры бизнесу. Поэтому и будем наблюдать дальше гибель и стенных лидеров, жвачку про Минск-2, комментарии про внутренние дела Укропии, и т.д. Муторно от всего этого.
    Вечная память Герою. Очень, очень хочется верить, что смерть была не напрасной.
    Bondik05
  110. dojjdik Сегодня, 11:07
    может всеж вспомним Ливан как когда то "бестолковые" арабы своих полевых командиров хоронили-тогда нам было как то по барабану далеко все это -ну а тепер уже близко на Донбасе уже; диверсии против израиля а не война с украиной это лучший ответ
    dojjdik
  111. Curbstone 24 Сегодня, 11:07
    Свои же и завалили. Зачищают главных лиц, восстания Донбасса. Скорее всего готовят Донбасс к втюхиванию в Украину. И всё вернётся к тому, с чего начиналось. Только с одним изменением. В людском плане Донбасс для России будет потерян вдрызг. Сколько людей полягло в этой бессмысленной мясорубке, что-бы всё вернулось так как и было. Люди этого предательства не простят.
    Curbstone 24
  112. кудесник Сегодня, 11:08
    Может пора ДНР и ЛНР перенять тактику ВСУ? Если ВСУ позволяет использовать себе террористические методы ведения войны, то почему им не получить адекватный ответ? Цели известны всем давно, пора рубить головы? Пониманию, что методы ведения такой войны осуждаемы, но те кто её уже начали должны понять, что они тоже не имеют защиты от аналогичных методов. Очень печально, когда гибнут достойные люди, которые сражаются за свою Родину не по принуждению и за деньги, а за свою семью, за свой народ.
    кудесник
    1. serezhasoldatow Сегодня, 11:30
      Только не террористическими актами, а партизанскими методами.
      serezhasoldatow
    2. Маз Сегодня, 12:33
      Это если считать ДЛНР народными сверху до низу. А оно олигархично-бандитское. Так что никаких партизанских дейсвтий не будет. Забудьте. Воры никогда не пойдут дальше собственного забора зоны их территории, удела, земли.... А то что вы тут предложили присуще госслужбе, а де вы её видите в ДЛНР? Там сплошное служение местным олигархам и интересам хатаскрая
      Маз
  113. a.s.zzz888 Сегодня, 11:10
    По ТВ дали подробности убийства Гиви. Стреляли из "Шмеля"... Вечная память солдату не объявленной войны укронацистами!
    ВСЕХ ИХ ровнять с землёй!
    a.s.zzz888
  114. RUSIVAN Сегодня, 11:15
    Вот,что бывает когда объявляют перемирие,я более чем уверен,если бы им дали приказ продвигаться вперед,а не сидеть и ждать очередной провокации,то и Моторола и Гиви были живы,потому как на войне,защищая свою землю и освобождая свою же землю от мразей они чувствовали себя как рыбы в воде ,а когда идет перемирие(условное) и нет команды "Фас",это хорошая возможность убирать таких командиров...
    RUSIVAN
  115. kirillovleva Сегодня, 11:20
    Квалифицировать как терракт устранение граматного командира противника накануне войны (хотя она и не прекращалась) - умелая работа контрразведки и ДРГ противника и полная беззубость соответствующих служб ЛДНР - ни охраны, ни прикрытия, ни размещения в безопасном месте (могли и снайпером "поработать", "Шмель" - это чтобы на 200%). И ни одной подобной акции вотношении военных преступников из ВСУ, к примеру руководсьва 55арт.бригады, на протяжении нескольких лет!!! обстреливающей жилые кварталы.
    kirillovleva
  116. Skarpzd Сегодня, 11:20
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Vladimir_1980
    что там происходит.

    Минск 2

    Ну, полагаю, самое позднее к октябрю про Новороссию можно будет забыть.
    Skarpzd
    1. Маз Сегодня, 12:30
      Ну, так то уж пессимистично , зачем? Ванька-встанька ещё нужен будет. Ежели не застрелится.
      Маз
  117. Berg Berg Сегодня, 11:25
    Герой Гиви,пусть земля будет тебе пухом ,а душа твоя в Раю ! Как говорится первыми умирают лучшие - ТЫ ЛУЧШИЙ ! Если такие как ВЫ не могут жить на этой окраинской земле ,значит украинцы не достойны ,чтоб рядом с ними жили светлые люди ! Украина переродилась в фашистское-террористическое государство и с ним надо поступать,как .........
    Berg Berg
  118. serezhasoldatow Сегодня, 11:28
    Земля тебе пухом! Очень плохо, что не берегутся.
    serezhasoldatow
  119. Monster_Fat Сегодня, 11:32
    Тем, кто здесь призывает Россию отправить своих специалистов для терактов на территории Украины в ответ на действия украинских террористов. Я прекрасно понимаю ваши чувства после череды неотмщенных убийств известных командиров Новороссии. Но давайте подумаем, чем может обернуться хотя бы один провал такой миссии-это какой-же вой в западных СМИ поднимется против нашей страны! Это же такое идеологическое оружие дадим в руки наших заклятых друзей" и "доброжелателей" на западе! Сразу же начнется "ор" во всех западных СМИ, что коварные русские таким образом могут и к Меркель подослать убийцу и к прочим неугодным политикам. Оно нам надо? Вы не подумайте, что в соответствующих органах у нас "тишь да благодать"- не беспокойтесь-там думают об "ответках" и хорошо думают. О каких? Гм...никто вам этого здесь не скажет. Просто "тоньше" надо быть, "тоньше" и действовать" так чтобы и комар носа не подточил". wink
    Monster_Fat
    1. Skarpzd Сегодня, 11:34
      ну и какой же вой начнется? ну помимо того который уже с 2014 года идет?
      Skarpzd
    2. Cветлейший Сегодня, 12:04
      Если бы мы Ввели войска по запросу Януковича мы бы точно понесли меньше потерь: людских, имиджевых и финансовых. А тявкать они и так тявкают, если вы не заметили...
      Cветлейший
      1. Skarpzd Сегодня, 12:21
        соглашусь. прошляпили момент. а какой шанс был.....
        Skarpzd
      2. Monster_Fat Сегодня, 12:22
        Все верно, и я того же мнения. И если вы читаете мои посты по этому поводу , то я не раз говорил, что мы два раза как минимум просрали ситуацию, когда можно было все решить относительно безболезненно как для России так и для Новороссии. Но мы не смогли этого сделать из-за прозападной политики, которую проводили все время и в результате которой все деньги нашей страны и нашей "элиты" оказались в западных банках. Путин уже давно бы ввел войска с самого начала, но у него "на плечах повисли" "господа-товарищи" из ближнего круга "завязанные на запад", слезно умоляя не делать этого и обещая "разрулить" ситуацию, используя свое влияние на "западе". Как оказалось не смогли "разрулить" (или не захотели), а просто "заморозили" ситуацию. Теперь же имеем то, что имеем, ничего не поделать-момент был упущен и действовать можем в настоящих рамках... И вы даже не представляете сколько всякой шушеры до сих пор повисает на плечах Президента, слезно моля не злить "запад", иначе он нас лишит последнего "хамона" (образно выражаясь)....
        Monster_Fat
  120. Бубырь Сегодня, 11:33
    Внезапно "прозревшее" ОБСЕ, резолюция ПАСЕ по украине, недавние слова посла Германии в украине, и это печальное событие говорит о том что война закончилась и такие люди как Гиви стали не нужны. Приходит время политиков.
    Бубырь
  121. AID.S Сегодня, 11:33
    К сожалению контрразведка не всесильна, но смерть знаковых фигур не означает, что на их места не найдутся такие же достойные.
    AID.S
  122. Сергей956 Сегодня, 11:34
    ДНР пора принимать ответные аналогичные меры. Кровь за кровь! СБУ и нацикам должно понравиться.
    Сергей956
  123. Михаил_59 Сегодня, 11:34
    Почерк кураторов-жидофашей вспоминается.
    Михаил_59
  124. Dave36 Сегодня, 11:34
    Захар следующий...и не важно, если уедет к нам..ибо я не верю в смерть Болотова...Гиви вечная память..((((
    Dave36
  125. PROXOR Сегодня, 11:36
    В принципе всё становится понятно. Есть одна присказка. Один раз случайность, второй раз совпадение, а третий раз это уже закономерность. Сильные командиры ненужны руководству ЛДНР ибо оно само гниленькое и слабенькое. Вот и устраняют конкурентов. Жаль ЛДНР, но новое государство на такой крови нормально не построишь.
    PROXOR
  126. Cat Man Null Сегодня, 11:40
    Гм... ожидаемо было...

    Мои упреки Гиве... надо было беречься такой... ерунды...

    Парень полез в политику, и не вписался... Оно убивает на раз, именно так :(
    Cat Man Null
    1. bk316 Сегодня, 12:59
      А там я так понимаю от политики не скроешься. Специфика мелких образований: из грязи в князи и сразу царек.
      bk316
  127. Родина Россия Сегодня, 11:40
    Пусть земля будет пухом...

    Сколько можно, почему шакалов не отстреливают...
    Что, снайперов нет? Вооружения?
    Или выгодно кому такая ситуация?
    Родина Россия
  128. mojohed2012 Сегодня, 11:43
    Вечная память и благодарность герою!
    mojohed2012
  129. Волька Сегодня, 11:45
    Вечная память Герою!
    Волька
  130. von_Tilsit Сегодня, 11:56
    После Мотороллы ясно было что он следующий. Интервью с Гиви после того теракта помните? Мне кажется, что ему уже тогда все ясно стало, просто вслух не говорил.
    von_Tilsit
  131. staviator Сегодня, 11:58
    Цитата: arnulla
    Эту Украину уже не исправить...Предпосылки были видны еще с советских времен

    И не повторять ошибки ссср,,при любом случае в спину нож воткнут,как было при Гитлере и Ленине,так и с Белорусией,как нам плохо так сразу стали подмахивать Западу.Сколько волка не корми...От таких "друзей "пользы никакой,а гонору охренеть.У США друзей нет,есть деловые партнеры и вассалы и ничего живут и доминируют в этом мире
    staviator
  132. Cветлейший Сегодня, 11:59
    Вот оно лицо Хунты, называет террористами: ДНР и ЛНР, но теракты совершает не они. Убивает тех, кому по Минским договорённостям должны дать амнистию! Киев не собирался и не выполнит нечего.
    Почему Донбасс сдерживали когда ополченцы могли разогнать этот реставрированный Хазарский каганат?
    Cветлейший
  133. bk316 Сегодня, 12:02
    Какая ответка от НАС (в смысле РФ)?
    РФ не воюет на Донбассе вам Путин неясно сказал?
    Ну послал порошенко личным указом ДРГ в Донецк.
    Предположим мы даже это знаем и копия приказа в СВР лежит.
    Нам что порошенко грохнуть?

    А в голову не приходит, почему американцы не покушались на Сталина, Хрущева , Андропова?
    bk316
  134. САА Сегодня, 12:08
    Потрясён и расстроен до глубины души.. Светлая память Герою! Очень надеюсь, что однажды в школах наши дети, внуки будут готовить доклады, рефераты по Героям Новороссии, как в своё время делали мы по Героям ВОВ. Память о таких Людях должна жить в веках.
    САА
  135. лаврентий павлович Сегодня, 12:09
    Это предательство своих, слишком много врагов народа расплодилось и во власть влезли. Стыдно за Россию, которая идет на поводу Запада, пытаясь сохранить Минские договоренности, на которые давно Киев и его группа поддержки наплевали. Предательство то что официальный Кремль общается с фашистским правительством в Киеве, что до сих пор наша армия не уничтожила бандеровских выродков. Не надо завоевывать Украину, нужно одним ударом разбить ВСУ, а армия ЛДНР дойдет до Киева и наведет порядок в стране. Это наша земля и никаких компромисов не должно быть.
    лаврентий павлович
    1. Dave36 Сегодня, 12:13
      Да с чего вы все считаете, что не ДРГ - одни и те же люди...одинаково выглядят, говорят на одном языке..Шмель - оружие компактное...вообще нет проблем)
      Dave36
    2. libivs Сегодня, 12:35
      Увы. Все уже гораздо серьезнее. Одним ударом не получится точно. Только лишь грамотная, тщательно подготовленная операция ВС РФ по всем оперативным направлениям. С подавлением средств ПВО и РЭБ, возможно морским десантом в районе Одессы. Главная цель - победа, а не некий договорняк. ВСУ серьезная сила, пусть с потрепанным вооружением (легко восполняемым с помощью друзей если будет решение), но тем не менее уже обстрелянная и натасканная, прошедшая очень серьезную идеологическую обработку. Обладающая отличным мобилизационным ресурсом за счет того самого русского населения Новороссии, которое могло быть в 2014 году на нашей стороне. Эта плата за бездарно упущенное время в попытках олигархических крокодилов договориться между собой... И время работает против нас, нужно готовиться. Впрочем о чем это я... У нас же Сирия еще на балансе, куда залезли в воду не зная броду. Две войны мы не потянем явно. Какую то надо закрывать. И главное. О какой победе может идти речь если в правительстве Медведев, в Сбербанке - Греф, Кудрин в советниках? Это не считая всякого рода виолончелистов. Как тут не впасть в пессимизм и отчаяние? день...
      libivs
  136. rotor Сегодня, 12:12
    Россия не воюет с Украиной, никакой ответки с нашей стороны не будет, если только со стороны МИДа.
    rotor
    1. bk316 Сегодня, 12:51
      Не будет и по МИДу. руина же не признает , что это сделало ВСУ.

      То есть юридически:на территории Украины неустановленными лицами совершено преступление в отношении члена незаконных вооруженных формирований. То есть это врутреннее дело украины.
      Тот кто тут сегодня выступает просто мозг не включает.
      Какая ответка?
      Единственный способ - признать ЛДНР, заключить союз (как с ЮОР).
      Вот тогда появятся возможности для ответных действий, но тогда и не нужно никаких особых действий: уничтожение 5-10 тысяч солдат , сотни танков, тысячи орудий за пару дней быстро охладят руину.
      bk316
  137. kefan Сегодня, 12:12
    Светлая память Герою Новороссии! Ну и конечно же опять так никого из убийц не найдут как всегда!
    kefan
  138. Мар.Тира Сегодня, 12:14
    Цитата: лесовозник
    Цитата: Zibelew
    Укропы безнаказанно ведут охоту...Твари. Бандеровцы выбивают лучших. Отсутствие подобных действий по отношению к бандеровцам, дорога к поражению. Яроша хотя бы к Билому отправили.

    СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ МИША!!! В то что это работа укропских диверсантов НЕ ВЕРЮ!!!!! Подозрительно выглядела гибель Мозгового ещё подозрительней Павлова теперь совсем сомнения отпали - "свои" это

    Басурин уже назвал имя заказчика.Это опять Шкиряк,по заданию которого убили Мозговых.Прямо как РЭМБО какой то.И так будет до тех пор,пока не устранят проблему.Но её судя по действиям устранять на собираются.Значит потери будут продолжаться,пока не грохнут кого нибудь из Кремлёвских деятелей!
    Мар.Тира
  139. vladimirvn Сегодня, 12:18
    В память о Гиви и всех сложивших головы за свободу и независимость на Донбассе.
    ..Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
    То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
    В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
    Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
    И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
    Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
    Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
    Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.
    Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
    Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!
    В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!
    Ветер воет... Гром грохочет...
    Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
    — Буря! Скоро грянет буря!
    Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
    — Пусть сильнее грянет буря!..
    М. Горький "Песня о Буревестнике"
    vladimirvn
    1. ИванДМБ89 Сегодня, 13:27
      Не опошляйте память павшего - горькой отрыжкой бездарного пролетарского написателя
      ИванДМБ89
  140. wildcat3981 Сегодня, 12:20
    Как по мне, это подлый и продуманный шаг. Украине нужно взвинтить градус непримиримости. Естественно, в ответ ДНР и ЛНР будут действовать куда жестче и непримиримей. В итоге, война станет ожесточенней. Петя хочет миротворцев на Донбассе. Это его единственный шанс удержаться у руля.
    wildcat3981
  141. fzr1000 Сегодня, 12:20
    Анащенко, Толстых... что то участились теракты последнее время. Грустно.
    fzr1000
  142. Real Stalinist Сегодня, 12:21
    Моторола, теперь Гиви...
    Не пора ли уже ответочку кинуть?
    Real Stalinist
  143. rotor Сегодня, 12:23
    Светлая память Герою Новороссии! Царствие Небесное воину Михаилу!
    rotor
  144. viktor. Сегодня, 12:23
    Михаилу вечная память и покой.
    viktor.
  145. Маз Сегодня, 12:28
    А чего вы так удивились, коллеги? К этому идёт давно. Не в первый раз. Что, образ ДЛНР оказывается с гнильцой, изменой и вонью - давно говорили наши добровольцы. Что республики меж собой не объединяются сколько времени вам не странно? Что бандитов внутри не меньше чем снаружи. Не пора ли там навести порядок в этих атаманских вольницах. Не зажрались ли руководители ДЛНР. А Мишку жалко - от народа пацан, любимец - не к государеву двору пришёлся. Будем посмотреть на Беса. На него вся надёжа.
    Маз
    1. libivs Сегодня, 12:52
      А разве Бес не в ссылке?
      libivs
  146. Маз Сегодня, 12:42
    Цитата: Monster_Fat
    Там и "расслабляться"-то нечему-те кто в теме, те знают, что там настоящая "махновщина", все держится на "авторитетах" и отношения строятся "по -понятиям". Тех, кто как например, тот же Гиркин, пытался там навести порядок и создать что-то, хотя бы напоминающее регулярную армию, свои же и по-выживали... "Вольница", что поделать...

    Хоть один нормальный пост про реальную ситуацию. Поддерживаю.
    Маз
  147. Fil743 Сегодня, 12:51
    Вечная память всем полегшим в этой мясорубке! Укропы явно напрашиваются на настоящую войну,. Это очередная провокация, прошляпленная МГБ ДНР. ДРГ ВСУ гуляют в Донецке как у себя дома. Или сверху опять указявка пришла?
    Fil743
  148. Хаос Сегодня, 12:54
    В данном конкретном случае виноват начальник охраны. Вечная память Гиви!
    Хаос
  149. Принц_Пенсии Сегодня, 13:02
    Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени
    А чего их искать? Все преступники и не скрываются. А исполнители, расходный материал.
    Принц_Пенсии
  150. Mr Shrek Сегодня, 13:07
    Вечная память Михаилу.... как же так получилось что не уберегли... очень жаль Настоящего Героя, я помню его еще по началу войны. А всякие сволочи которые глумятся над его именем и радуются гибели пусть сгниют заживо, гиены и шакалье, типа Невзорова и Шкиряка и им подобные.
    Всех настигнет заслуженная кара.
    Батальону Сомали желаю только сплоченности в этот тяжелый миг, да они потеряли командира, но за него надо отомстить по полной!
    Вечная память....
    Mr Shrek
  151. Egor-dis Сегодня, 13:08
    Бесы под этой новостью в группе ВО ВКонтактах до потолка прыгают. А модераторы группы ВК опять кофе пьют.
    Egor-dis
  152. keeper03 Сегодня, 13:14
    Когда же наконец снаряды будут залетать в кабинет майданутых, потрошенковых и иже с ними ?!?!? Вот тогда можно будет думать о Мире, а сегодня, пока у власти эти фашисты при поддержке Фашингтона до Мира, как до моря раком !
    keeper03
  153. Prager Сегодня, 13:18
    Вечная слава Герою! Вот только когда ответка будет? Ярош, и многие другие уже давно заждались. БЛЯЯЯЯЯТЬ, как угнетает бессилие, хоть волком вой.
    Prager
  154. 72jora72 Сегодня, 13:23
    Цитата: pussamussa
    Трампуша позвонил Путе, он позвонил в ЛДНР, что пора завязывать и надо сливать. Зачистили основных командиров.

    Надеюсь тебя пьяные гопники в подворотне "зачистят".....особо циничным способом.....
    72jora72
    1. pussamussa Сегодня, 14:10
      Не понимаешь , что всех командиров Новороссии ликвидировали для того , чтобы загнать обратно в незалежную. Ни одно убийство не раскрыто. Вряд ли это дело рук СБУ.
      pussamussa
  155. Sovetskiy Сегодня, 13:31
    Резануло 93 "лайка".Как то "плюсики" в данной ситуации ставить такой новости, рука не поворачивается.
    «К врагу у меня вопросов нет. Враг- это враг, и киллеры врага делали то, что должны. Вопросы нужно задавать тем, кто должен следить за тем, чтобы на территории республик ничего такого не происходило», — прокомментировал убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) ополченец Павел Кухмиров.
    Если это Гражданская война, то почему ополчение не уничтожает таким же образом их главарей и командиров? Москва за свой имидж толерантности и гуманизма переживать будет, по этому "отмашку" и не дает?
    Sovetskiy
  156. Homo Сегодня, 13:34
    Я не буду говорить о достоинствах Гиви, я не буду рассуждать о том "кто" и "как", это мутное дело и не нам в нём разбираться. Но я вижу другое, началась предвыборная кампания 2018, началось промывание мозгов российских избирателей. И что бы ни произошло на Донбассе, кого бы ни убили (в соседней стране), это не даёт никому права начать поливать грязью нашего Президента! "Засланцы" отрабатывают зарплату, либералы "писают кипятком", это их работа - а вот посмотрите сколько "диванных" аналитиков, "стратегов", "патриотов" а ещё больше хомячков-обывателей набросились на Президента и с какой радостью и рвением "обсасывают" мутные проблемы в мутной соседней стране свалив всё на нашего Президента! А сколько сочувствующих и поддерживающих их, не сосчитать. Можно подумать, что основная задача Президента Рф это решать проблемы соседей? А я не уверен что сейчас на Донбассе "всё путём" и РФ должна "попу рвать" для решения их проблем. Сравните Донбасс и Крым, Абхазию, Осетию, Приднестровье - настроение и поведение людей, количество их в окопах и на диване, да много чего ещё... Вот это предмет для анализа, обсуждений, размышлений а не "посылать нам туда войска или нет", "посылать наш спецназ или нет", "должны мы им что то или нет"! request
    Homo

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