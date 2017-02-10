Польская делегация в Белоруссии. Два метода — одна цель

В Восточной Европе Польшу можно рассматривать как главного защитника интересов Евросоюза. Зачастую оборонительные действия Варшавы принимают наступательный вид, характеризующийся продвижением западных ценностей на соседние государства, к которым в том числе относится Белоруссия.На днях стало известно, что 15 февраля парламентская делегация Польши посетит Минск с двухдневным визитом. Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, мероприятие проводится в рамках последовательного развития польско-белорусского сотрудничества. Отметим, за последние полгода это уже третий приезд польских парламентариев в Белоруссию.Напомним, в начале августа прошлого года депутаты Сейма уже приезжали на переговоры к белорусским коллегам, в ходе которых глава польской делегации вице-спикер Ришард Тарлецкий выступил со следующим заявлением: «Позиция Беларуси является важной, и в Евросоюзе заинтересованы в том, чтобы она участвовала в принятии определенных решений в Европе». При этом Тарлецкий отметил, что Польша планирует занять место посредника в диалоге Минска с ЕС.Также нельзя не вспомнить про декабрьскую встречу польской делегации с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и председателем верхней палаты парламента Михаилом Мясниковичем, на которой стороны обговорили возможные пути ускорения интеграционных процессов между соседними государствами. В частности, политики договорились о проведении ежегодного форума приграничных регионов и обсудили ряд новых проектов в сфере образования и науки.Необходимо подчеркнуть, что, помимо участия в официальных переговорах, направленных на сближение Белоруссии и Евросоюза, польские парламентарии также организовывали встречи с представителями оппозиции. Известно, что на последних двух мероприятиях одним из главных вопросов стало обсуждение судьбы спутникового телеканала «Белсат», вещающего с территории Польши на Беларусь. С большой долей вероятности можно утверждать, что во время приезда, планируемого на следующую неделю, переговорщики Польши в очередной раз найдут время для поддержки оппозиционных сил соседнего государства.Резюмируя вышесказанное, складывается ощущение, что Варшава в отношениях Белоруссии и ЕС не столько пытается занять место посредника, сколько примеряет на себя роль куратора, ответственного за сопровождение Минска в Брюссель. При этом выполнение намеченной цели отрабатывается сразу по двум сценариям. С одной стороны, польские власти пытаются наладить диалог Запада и официального Минска, с другой — не отказываются от идеи провернуть в соседней республике украинский Майдан, являясь главной опорой белорусской оппозиции. Как бы то ни было, в отличие от событий трехлетней давности, развернувшихся при поддержке Запада на Украине, итог известен заранее. Невольно вспоминается выражение «предупрежден — вооружен».