14:23 08 февраля

Статистика потерь ВСУ с начала обострения ситуации на Донбассе

Как сообщает газета газета "Взгляд", 7 февраля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что потери украинских военных с начала обострения обстановки в Донбассе составили 200 человек убитыми и около 300 ранеными. Минобороны Украины заявляло о 10 убитых бойцах и 66 раненых под Авдеевкой. Согласно открытым официальным данным потери за январь составили 36 человек. Высокие реальные потери вынудили, по данным разведки ДНР, экстренно вернуться из Германии Петра Порошенко.

Статистика потерь ВСУ с начала обострения ситуации на Донбассе


Представитель Центра беспилотной авиации ДНР Александр Жучковский пояснил по этому поводу:
Надо учитывать, что точных данных о потерях украинской стороны никто не назовет. Нам зачастую бывает сложно посчитать, сколько людей потерял враг. Киев не называет точных данных о потерях, стараясь занижать количество погибших, чтобы не создавать панику.



Данные очень закрытые. Эту статистику можно вести, но дадут ли ее озвучить? СБУ и прочие силовые структуры работают очень жестко. Даже большие похороны, которые недавно проходили на Майдане, рекомендовали не показывать во избежание нагнетания обстановки. И основная масса телеканалов предпочла не показывать. Это по факту цензура. Все всё знают, но вы нигде эту информацию не найдете напечатанной.

– рассказал основатель движения «Донецкая республика», бывший спикер народного совета ДНР Андрей Пургин.

Схожей позиции придерживаются международные эксперты.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и ВОЗ считают, что данные о количестве погибших украинских военных, гражданских и членов вооруженных группировок занижались на протяжении всего периода проведения антитеррористической операции.

– говорилось в отчете о результатах работы мониторинговой миссии ООН, опубликованном осенью 2014 года.


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Комментарии 27
  1. Мар.Тира Сегодня, 10:03
    Убийство Гиви перекрывает радость от эффективности обороны.А в плане контрразведки,в Новороссии дела обстоят из рук плохо,если не сказать матом,и хуже.ЦРУ не дремлет,методично предоставляя данные о местоположении командования армии защитников Донбасса,диверсантам украинской хунты..
    Мар.Тира
    1. русский молдаван Сегодня, 10:08
      Погиб Гиви,Светлая Память Герою!!!!!!Плач в сердце и Боль в Сердце!!!!!!!Светлая Память!!!!!
      русский молдаван
    2. Skynet Сегодня, 10:15
      Оч жалко человека!
      Но что-то системность напрягает. Убирают активных...
      Я понимаю, что мы, якобы, туда не лезем, но неужели наши спец. службы вообще не помогают?
      Хотя, у меня лично, есть подозрения, что именно провозглашенные НАРОДНЫЕ Республики не устроили наших богоизбранных.
      Вот полиция, это да, юридически правильно!
      Skynet
      1. DMB_95 Сегодня, 10:45
        Цитата: Skynet
        Оч жалко человека!
        Но что-то системность напрягает. Убирают активных...
        Я понимаю, что мы, якобы, туда не лезем, но неужели наши спец. службы вообще не помогают?..

        Наши спецслужбы не могут действовать без приказа сверху . В отсутствии таких приказов спецслужбам и другим структурам и состоит проблема . Решатся они там когда-нибудь ? Надеюсь..
        DMB_95
        1. 210окв Сегодня, 12:45
          Что там на самом деле делается,и где спецы,нам про это не расскажут.Конечно жаль человека!Но вот про слив ЛДНР как то не верится,особенно перед грядущими выборами.Да,и хотелось бы знать сколько потерь в ЛДНР.Кроме командира,в самом батальоне "Спарта"говорят несколько человек погибло..
          Цитата: DMB_95
          Цитата: Skynet
          Оч жалко человека!
          Но что-то системность напрягает. Убирают активных...
          Я понимаю, что мы, якобы, туда не лезем, но неужели наши спец. службы вообще не помогают?..

          Наши спецслужбы не могут действовать без приказа сверху . В отсутствии таких приказов спецслужбам и другим структурам и состоит проблема . Решатся они там когда-нибудь ? Надеюсь..
          210окв
      2. Мавр Сегодня, 11:10
        Первое: разумеется, что убирают активных, ибо какой смысл убирать ненужных. Второе: если бы наши спец. службы не помогали, история Новороссии завершилась бы ещё в 2014 году. А вот то, что без предателя внутри Донецка не обошлось - это просто на поверхности. И кстати, насчёт "ответки": а кого убирать в Киеве? Пороха, Авакова, Турчинова? То-то радости будет у Тимошенко, Ляшко и прочей шелупони. Пусть уж сами друг друга жрут. А вот контрразведке ДНР - жирный минус
        Мавр
    3. Scoun Сегодня, 10:16
      Цитата: Мар.Тира
      ЦРУ не дремлет,методично предоставляя данные о местоположении командования армии защитников Донбасса,

      Это не ЦРУ, это завёлся стопудовый крот, предатель в рядах ополчения который имеет доступ к информации с высоким статусом секретности, это не рядовой предатель... его надо срочно вычислять.
      Слить информацию о перемещениях высоких должностных лиц.. мог сделать только из приближенных людей.. гибель главы МВД, гибель Болотова, Мотороллы и других.. дело рук этого предателя, судя по всему он набил руку в работе с исполнителями терактов и убийств.
      Scoun
    4. Skynet Сегодня, 10:20
      Вот ЦРУ работает, а наши?
      Где КГБ? В Белоруссии?
      А должно быть в Новороссии!
      Skynet
    5. УВБ Сегодня, 10:50
      Напрягает то, что убийство произошло на базе "Сомали", в его собственном кабинете! В голове не укладывается!
      УВБ
    6. Балу Сегодня, 12:02
      А в плане контрразведки,в Новороссии дела обстоят из рук плохо,если не сказать матом,и хуже.

      Возможно не хватает опыта и спецов. Сложная обстановка.
      Балу
  2. demon666 Сегодня, 10:04
    Донецк предложил Киеву план мирного урегулирования
    demon666
    1. Вадим237 Сегодня, 10:36
      Этих планов урегулирования будет ещё миллион - можно автоматический станок, по печати планов запускать - воз как был так и останется на месте и имя ему "Война"
      Вадим237
  3. demon666 Сегодня, 10:05
    Это для успокоения души?
    demon666
  4. PValery53 Сегодня, 10:11
    А по какой же причине лидеры бандер до сих пор коптят небо?!. - Что за либерастика?!.
    PValery53
  5. Мар.Тира Сегодня, 10:22
    Цитата: Scoun
    Слить информацию о перемещениях высоких должностных лиц.. мог сделать только из приближенных

    А беспилотник зря что ли крутился там.Конечно нет.Не будем гадать,не благодарное это дело.Нам остаётся только констатировать факт.
    Мар.Тира
  6. Nikoha.2010 Сегодня, 10:28
    Все всё знают
    И всем всё пофиг?
    Мясо! Тупое и упоротое мясо! За Що гибнете хлопцы?
    Nikoha.2010
    1. Балу Сегодня, 12:04
      За Що гибнете хлопцы?

      Заводы стоят, работы нет. куда податься, только в пушечное сало. Там хоть еда и одежда бесплатно, вот только бесплатный сыр погубил немало мышей.
      Балу
  7. максим1987 Сегодня, 10:30
    .ЦРУ не дремлет,методично предоставляя данные о местоположении командования армии защитников Донбасса,диверсантам украинской хунты..

    laughing везде то у вас страшный оскал американцев bully .Да за пару тысяч $ многие там готовы сказать кто и где, да и Гиви не тот человек чтоб по конспиративным квартирам отсиживаться
    максим1987
    1. Балу Сегодня, 12:06
      везде то у вас страшный оскал американцев

      А разве не так? Вы бы видели как Бурбулис в интервью по ТВ захлебываясь слюнями от восторга с придыханием вещал: американские друзья помогли нам написать конституцию, кодексы, законы... Это гражданин РФ. В первые ельцинские годы на него было покушение. В новостях прозвучало тогда о взрыве толи на яхте, то ли рядом с яхтой. Но живучий...
      Балу
  8. Восточный ветер Сегодня, 10:44
    Господа, вряд ли до озлобленных селюков (не деревенских, не крестьян, Боже упаси, а именно селюков, как наследников тупой кугутской скаредности и самолюбования) из нацбатов дойдёт, что Порошенко готов вести войну до последнего хохла...
    Восточный ветер
  9. Мар.Тира Сегодня, 10:54
    Цитата: максим1987
    .ЦРУ не дремлет,методично предоставляя данные о местоположении командования армии защитников Донбасса,диверсантам украинской хунты..

    laughing везде то у вас страшный оскал американцев bully .Да за пару тысяч $ многие там готовы сказать кто и где, да и Гиви не тот человек чтоб по конспиративным квартирам отсиживаться

    Ага!И власть на Украине захватила кучка олигархов,не имеющих,НИ КАКОГО отношения к спец.службам США.Так собрались на сходняк и решили.А флаг США над СБУ,ну так что же бывает!Кому вы лепите дядя?????????
    Мар.Тира
  10. Vladimir71 Сегодня, 10:55
    Что там говорить тут только один Гиви со своим подразделением , за 3 года войны накрошили не одну тысячу укропа , Гиви стал народным героем . Сражался достойно , и умер как солдат , на посту . В памяти народной себя увековечил .
    Vladimir71
  11. CHeroBu4ok(BLR) Сегодня, 10:57
    Очень жаль что разведка так прозевала, интересно кто так смог проникнут аж в кабинет что там охраны и людей не было?
    CHeroBu4ok(BLR)
    1. Балу Сегодня, 12:07
      В новостях речь шла о выстрелен из шмеля.
      Балу
  12. Волька Сегодня, 11:27
    работают профессионалы, а в руководстве армии ЛДНР похоже завелся крот, точнее крыса и видимо не одна... череда последних террактов яркое тому подтверждение. Смерть шпионам. Гиви, пусть земля тебе будет пухом.
    Волька
  13. Михаил55 Сегодня, 12:05
    Не любитель не по теме, но это нет тот случай! ГИВИ - и плевать, что всего один человек. Очень горько. Зуб за зуб...не наш метод, но данный случай становится уже СИСТЕМОЙ! Нужен АДЕКВАТНЫЙ ответ. ЖДЕМ!
    Михаил55
  14. Лелёк Сегодня, 13:05
    (Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и ВОЗ считают, что данные о количестве погибших украинских военных, гражданских и членов вооруженных группировок занижались на протяжении всего периода проведения антитеррористической операции.)

    Точное число погибших, пропавших без вести и раненных знают только члены их семей, а остальные только предполагают либо сознательно занижают. Время расставит все точки.
    Лелёк

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