Статистика потерь ВСУ с начала обострения ситуации на Донбассе
Как сообщает газета газета "Взгляд", 7 февраля глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что потери украинских военных с начала обострения обстановки в Донбассе составили 200 человек убитыми и около 300 ранеными. Минобороны Украины заявляло о 10 убитых бойцах и 66 раненых под Авдеевкой. Согласно открытым официальным данным потери за январь составили 36 человек. Высокие реальные потери вынудили, по данным разведки ДНР, экстренно вернуться из Германии Петра Порошенко.
Представитель Центра беспилотной авиации ДНР Александр Жучковский пояснил по этому поводу:
– рассказал основатель движения «Донецкая республика», бывший спикер народного совета ДНР Андрей Пургин.
Схожей позиции придерживаются международные эксперты.
– говорилось в отчете о результатах работы мониторинговой миссии ООН, опубликованном осенью 2014 года.
Представитель Центра беспилотной авиации ДНР Александр Жучковский пояснил по этому поводу:
Надо учитывать, что точных данных о потерях украинской стороны никто не назовет. Нам зачастую бывает сложно посчитать, сколько людей потерял враг. Киев не называет точных данных о потерях, стараясь занижать количество погибших, чтобы не создавать панику.
Данные очень закрытые. Эту статистику можно вести, но дадут ли ее озвучить? СБУ и прочие силовые структуры работают очень жестко. Даже большие похороны, которые недавно проходили на Майдане, рекомендовали не показывать во избежание нагнетания обстановки. И основная масса телеканалов предпочла не показывать. Это по факту цензура. Все всё знают, но вы нигде эту информацию не найдете напечатанной.
– рассказал основатель движения «Донецкая республика», бывший спикер народного совета ДНР Андрей Пургин.
Схожей позиции придерживаются международные эксперты.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и ВОЗ считают, что данные о количестве погибших украинских военных, гражданских и членов вооруженных группировок занижались на протяжении всего периода проведения антитеррористической операции.
– говорилось в отчете о результатах работы мониторинговой миссии ООН, опубликованном осенью 2014 года.