Статистика потерь ВСУ с начала обострения ситуации на Донбассе

Надо учитывать, что точных данных о потерях украинской стороны никто не назовет. Нам зачастую бывает сложно посчитать, сколько людей потерял враг. Киев не называет точных данных о потерях, стараясь занижать количество погибших, чтобы не создавать панику.

Данные очень закрытые. Эту статистику можно вести, но дадут ли ее озвучить? СБУ и прочие силовые структуры работают очень жестко. Даже большие похороны, которые недавно проходили на Майдане, рекомендовали не показывать во избежание нагнетания обстановки. И основная масса телеканалов предпочла не показывать. Это по факту цензура. Все всё знают, но вы нигде эту информацию не найдете напечатанной.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и ВОЗ считают, что данные о количестве погибших украинских военных, гражданских и членов вооруженных группировок занижались на протяжении всего периода проведения антитеррористической операции.