В Минске началась проверка деятельности Россельхознадзора
МВД Беларуси начало проверку в отношении чиновников Россельхознадзора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы силового ведомства.
Сообщается, что проверка проводится «по признакам преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Белоруссии ("Дискредитация деловой репутации конкурента")».
По данным правоохранителей, чиновники подозреваются в том, что они «ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ и распространяли недостоверную информацию для дискредитации белорусских производителей».
Только в Минской области были ограничены поставки с 96 сельхозпредприятий, их убытки составили более 5-ти млн. рублей.
– говорится МВД.
Ранее Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за препятствие поставкам белорусского продовольствия в Россию». В Москве по этому поводу высказали недоумение, а в Россельхознадзоре заявили, что ограничения поставок из Беларуси вводились «в рамках правил международной торговли».
Сообщается, что проверка проводится «по признакам преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Белоруссии ("Дискредитация деловой репутации конкурента")».
По данным правоохранителей, чиновники подозреваются в том, что они «ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ и распространяли недостоверную информацию для дискредитации белорусских производителей».
Только в Минской области были ограничены поставки с 96 сельхозпредприятий, их убытки составили более 5-ти млн. рублей.
По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки
– говорится МВД.
Ранее Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за препятствие поставкам белорусского продовольствия в Россию». В Москве по этому поводу высказали недоумение, а в Россельхознадзоре заявили, что ограничения поставок из Беларуси вводились «в рамках правил международной торговли».
Использованы фотографии: РИА Новости. Иван Руднев