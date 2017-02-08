В Минске началась проверка деятельности Россельхознадзора

По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки

МВД Беларуси начало проверку в отношении чиновников Россельхознадзора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы силового ведомства.Сообщается, что проверка проводится «по признакам преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Белоруссии ("Дискредитация деловой репутации конкурента")».По данным правоохранителей, чиновники подозреваются в том, что они «ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ и распространяли недостоверную информацию для дискредитации белорусских производителей».Только в Минской области были ограничены поставки с 96 сельхозпредприятий, их убытки составили более 5-ти млн. рублей.– говорится МВД.Ранее Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за препятствие поставкам белорусского продовольствия в Россию». В Москве по этому поводу высказали недоумение, а в Россельхознадзоре заявили, что ограничения поставок из Беларуси вводились «в рамках правил международной торговли».