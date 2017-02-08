14:26 08 февраля

В Минске началась проверка деятельности Россельхознадзора

МВД Беларуси начало проверку в отношении чиновников Россельхознадзора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы силового ведомства.

В Минске началась проверка деятельности Россельхознадзора


Сообщается, что проверка проводится «по признакам преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Белоруссии ("Дискредитация деловой репутации конкурента")».

По данным правоохранителей, чиновники подозреваются в том, что они «ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ и распространяли недостоверную информацию для дискредитации белорусских производителей».

Только в Минской области были ограничены поставки с 96 сельхозпредприятий, их убытки составили более 5-ти млн. рублей.

По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки

– говорится МВД.

Ранее Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за препятствие поставкам белорусского продовольствия в Россию». В Москве по этому поводу высказали недоумение, а в Россельхознадзоре заявили, что ограничения поставок из Беларуси вводились «в рамках правил международной торговли».

Использованы фотографии: РИА Новости. Иван Руднев
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 47
  1. Мар.Тира Сегодня, 10:18
    Воевать так воевать!Под эту статью можно и Кремль подвести.Главное не надорваться.Бацька начал?
    Мар.Тира
    1. Зяблицев Сегодня, 10:46
      Янукович, наверное, уже и бражку поставил из ростовских яблок со своей делянки и калитку в штакетнике сделал, что бы в гости ходить можно было к соседу... Ждет Бацьку! laughing
      Зяблицев
      1. oleg-gr Сегодня, 12:54
        Каким популярным стал Россельхознадзор в Белоруссии. Даже дело на него завели.
        oleg-gr
        1. Доктор Зорге Сегодня, 13:16
          А если правда окажется? Не допускаете?
          Когда Баумгернера закрыли, все говорили, что молодец Батька, с коррупцией борется, почему сейчас все против? Начата война против Белоруссии.
          Доктор Зорге
          1. Olegovi4 Сегодня, 14:06
            Цитата: Доктор Зорге
            Начата война против Белоруссии.

            кем начата? то то и оно, что ваш полоумный бесится и свою страну подводит под "монастырь".
            Olegovi4
          2. g1v2 Сегодня, 14:23
            Это еще не война . ЕСТЬ СТАРАЯ ПЕСНЯ ВЫСОЦКОГО - ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ И НЕ ДРУГ И НЕ ВРАГ , А ТАК . И сейчас именно тот случай. В свое время , когда заключался договор о союзном гос-ве , выгода от него была примерно одинаковая. Однако со временем Россия крепла и экономическая выгода от союзного гос-ва для РБ стала значительно больше , чем для РФ. Соответственно раз экономической выгоды для нас мало, то наше правительство хочет тогда получать другую выгоду - политическую, дипломатическую и военную. А Батька сразу про незалежность орать начинает - мол ущемляются его права и суверенитет. То есть платить дипломатической или политической поддержкой за экономические плюшки не хочет. Да еще и мухлюет , перемаркируя санкционные товары.
            Тогда остается еще военный аспект . Регулярно мы проводим учения Запад. В случае войны с НАТО всем очевидно, что с территории Белоруссии должен быть перерезан Сувалкский коридор и прорвана возможная блокада Калининграда. НАТО не ставит ничего серьезного в Прибалтике не потому что они за мир борются или провоцировать не хотят, а потому что понимают , что все что они установят в Прибалтике - будет уничтожено или захвачено в первые же 2 дня войны. И загонять туда хорошие части тоже бессмысленно - это смертники . А вот если РБ объявит , например, нейтралитет , то разговор уже другой . И уже Калининград удержать будет сложнее . А учитывая последнюю многовекторную политику Батьки и нежелание установки нашей авиабазы , РБ вполне может в случае войны сделать финт ушами и объявить о нейтралитете. Конечно тогда тоже есть варианты - пробиваться через Латвию и Литву , но такие вещи надо планировать заранее, чтобы не упереться в случае чего в закрытые границы РБ и не смотреть издали, как натовцы бомбят окруженный Калининград. soldier Тч лучше сейчас прояснить вопрос - можно ли полагаться на РБ или надо искать другие пути деблокады Калининграда. hi
            g1v2
      2. Доктор Зорге Сегодня, 13:45
        Не судите сгоряча. Вы человек военный. Не спешите делать выводы. :)
        У вас всегда такие разумные комментарии на ВО.
        С Уважением.
        Доктор Зорге
    2. Доктор Зорге Сегодня, 13:32
      А может и Россельхознадзоре постарались. Не допускаете?
      Доктор Зорге
    3. антивирус Сегодня, 13:33
      Кремль всегда виноват. В договорах о Союз Гос-ве и ЕАзЭС много мелких нестыковок(видимо)., по времени снятия барьеров- подзаконн актов и регламентов. Все стороны держат свои рынки под своим контролем и торгуются до последнего. Что сказано в дог-ах , которые Лукашенко не подписал совсем недавно? и какие оговорки - дополнения были со стороны РБ в ранее подписанных.?
      антивирус
      1. Доктор Зорге Сегодня, 13:36
        Так что? Почсните, права интересно.
        Я вообще-то кремль не обвинял, но это не значит, что надо Минск обвинять.
        Может это и взаимные косяки в договорах.
        Доктор Зорге
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:20
    В Минске началась проверка деятельности Россельхознадзора
    Кто о чём ,а вшивый о бане.По ТВ начали показывать и рассказывать о нелегальных продуктах.Завезённых в Россию через Беларусь.ФСБ берёт под контроль границу между РФ и Беларуссией. Плохой с Бацки бизнесмен .Хитрый и наглый зараза через край.Сейчас подождите новая серия марлизонского балета будет. Под названием ВЫ МЕНЯ НЕ ТАК ПОНЯЛИ.
    Наблюдатель2014
    1. ML-334 Сегодня, 10:48
      Помните,кто первым начал троллить Батьку?Наша незабвенная Псаки с её Белорусским морем.Могу и ошибаться в авторе,там ещё в ООН дамочка сидела.
      ML-334
    2. GradusHuK Сегодня, 11:02
      Все гениальное просто!Смотрите кому выгодно.
      GradusHuK
      1. 210окв Сегодня, 12:49
        Выгодно тому,кому крайне мешает союз России и Белоруссии...
        Цитата: GradusHuK
        Все гениальное просто!Смотрите кому выгодно.
        210окв
        1. Доктор Зорге Сегодня, 13:17
          И сил много, кто нас хочет рассорить. Жаль, что здесь на ВО появилось столько бело-руссо-фобов...
          Доктор Зорге
          1. 210окв Сегодня, 13:24
            Я прожил большую часть жизни рядом с вами в Смоленске и прекрасно понимаю откуда ноги этой травли растут.Провоцировать ЛАГа в Москве начали еще в конце 90-х..
            Цитата: Доктор Зорге
            И сил много, кто нас хочет рассорить. Жаль, что здесь на ВО появилось столько бело-руссо-фобов...
            210окв
          2. антивирус Сегодня, 13:36
            РБ -часть нового баланса сил(?) в мире, как ДНР и Сирия.И Куба с Венесуэлой,страшный Иран и С Корея с Сомали. А еще ЭБОЛА. Где вакцина?
            антивирус
  3. kapitan92 Сегодня, 10:20
    Агония режима Луки. Неужели терпение Москвы истощилось по отношению к запросам колхозника?
    В 2017г. РБ надо вернуть около 2 млрд. баков, а денех ек, в долг уже не дают и в "такси бесплатно не содют".
    kapitan92
  4. Комментарий был удален.
  5. dojjdik Сегодня, 10:44
    ага задумка травли белорусов на русских уже началась? или она давно уж идет полным ходом? праильно зачем "диктатору" Лукашенко нам Башнефть продавать мы эту самую нефтьбаш лучше соломону или альбертику какому нить отдадим чеб они эти нефтедоллары к себе в мерику сплавляли и нам втихаря кукиш показывали; пример саудовских шейхов зарпзителен и вообще вся нефть евреям должна принадлежать
    dojjdik
  6. Berkut24 Сегодня, 10:59
    Я смотрю, Батька возомнил себя Соединенными Штатами. Хочет засудить чиновников в России, которые на территории России и по российским законам выполняют свою работу. А он не боиться, что какой-нибудь Ханты-мансийский суд десятого улуса примет решение по его работе?
    Berkut24
    1. Доктор Зорге Сегодня, 13:31
      Вникните в суть вопроса.
      Доктор Зорге
      1. Berkut24 Сегодня, 13:59
        "По данным правоохранителей, чиновники подозреваются в том, что они «ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ"
        Я всё правильно прочитал? Если Россельхознадзор что-то делал не так на территории России, то:
        1) Не дело белорусского МВД шариться на территории России. Ибо МВД - это министерство ВНУТРЕННИХ дел.
        2) Если батька считает, что кто-то незаконно ему что-то прищемил в России - пусть подаёт жалобу в установленном порядке в российский суд.
        Berkut24
  7. Delink Сегодня, 11:02
    Все не проконтролируешь, пусть у себя разберется сначала прежде чем обвинять других.
    Delink
  8. Толстоевский Сегодня, 11:09
    кое-кто шибко сильно заигрался в независимость
    Толстоевский
  9. semuil Сегодня, 11:19
    То есть граждане России экономят на всём,что бы армию поднять в не простое время,а "брат" Лукашенко барыжит и наживается на этом во всю и ещё не доволен.А дальше чего придумает,ассоциацию с Евросоюзом,снос памятников?Не удивлюсь.Ему бы остановиться пока не поздно и пока ещё "брат".
    semuil
    1. Доктор Зорге Сегодня, 13:39
      Сами всё в кучу свалили и написали такое?
      Какие памятники? Не смейте провоцировать тему памяти наших советских Воинов!
      Доктор Зорге
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 11:30
    А что, не дали омары белорусские завести в Россию, вот бацька и волнуется! laughing
    a.s.zzz888
    1. Доктор Зорге Сегодня, 13:40
      Провокация, смените методичку. Трамп уже пришёл обаме. :)
      Доктор Зорге
  11. sancho16 Сегодня, 11:32
    Агония режима Луки. Неужели терпение Москвы истощилось по отношению к запросам колхозника?
    В 2017г. РБ надо вернуть около 2 млрд. баков, а денех ек, в долг уже не дают и в "такси бесплатно не содют".

    В место того что бы как зомби орать,хайль-Путин,за педеральным,железным занавесом следует знать.
    Это Путин подписывает международные договоры а потом отказывается их выполнять.
    Это Путин даёт Беларуси кредиты под проценты большие чем кто нибудь.
    Это Путин не платит Беларуси ни копейки за военные базы.
    Это Путин постоянно клянчит у Беларуси заводы и трубопроводы.
    Это Путин платит Беларуси за транзиты в пять раз меньше чем соседним странам.
    Это Путин запрещает Россиянам пить Белорусское молоко а спаивает вам боярышник.
    Это Путин превратил Россию,по коррупции в самую банановую республику,где пойманный
    на взятке министр и разграбившие министерство обороны живут во дворцах а Вася Пупкин за
    какую нибудь курицу,гниёт в тюрьме.
    Это Путин из соседей России делает врагов а далёкие враги,для него лучшие партнёры.
    Это Путин внушает Русским пиплам,что Беларусь слишком хорошо живёт за счёт России,
    только если слишком хорошо и за счёт России,то почему при таких бешеных ресурсах сама
    Россия так слишком хорошо не живёт и где все стабилизационные и резервные фонды?
    Это Путин развернул против Беларуси самый настоящий,экономический террор а не Лукашенко
    против России. Это Путин навесил на нас ярлык предателей,при том что это Беларусь до сих пор
    терпит западные санкции только из за дружбы с Россией а он ни разу за союзника не заступился,
    только сосётся с врагами в дёсны.
    Спасибо Россияне,век урок дружбы будем помнить!!!
    sancho16
    1. конёк-горбунок Сегодня, 11:50
      Цитата: sancho16
      В место того что бы как зомби орать,хайль-Путин,за педеральным,железным занавесом следует знать.


      А вот и змагар нарисовался,и решил набросить на вентилятор,что бы стравить братские народы не поленился даже огромный пост настрочить с вымышленными обидами
      конёк-горбунок
      1. Доктор Зорге Сегодня, 13:30
        Причём тут вентилятор.
        Вы отрицаете, что есть враги внутри наших стран, которые работают на пиииндоссию? Речь о разных баумгентрерах и тп., которые хотят либо обанкротить предприятия либо свои интересы по конкуренции иметь.
        Доктор Зорге
      2. КП8789 Сегодня, 14:19
        Цитата: конёк-горбунок
        Цитата: sancho16
        В место того что бы как зомби орать,хайль-Путин,за педеральным,железным занавесом следует знать.


        А вот и змагар нарисовался,и решил набросить на вентилятор,что бы стравить братские народы не поленился даже огромный пост настрочить с вымышленными обидами

        Да нет батенька.Это вы ежедневно, в том числе на этом ресурсе занимаетесь стравливанием народов. Вы как малые дети, что нашептали СМИ вам в уши, тому и верите.
        Читайте лучше Ленина:"Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов".
        КП8789
    2. Vyacheslav73 Сегодня, 11:52
      Уважаемый, ты не пори горячку...Путину говори спасибо, а не Россиянам.Народы не должны ссориться из-за этих недоцарьков. Мы не знаем -как на самом деле,только то, что нам втюхивают СМИ недоцарьков,поэтому давай подождем, когда время расставит все по своим местам.Для меня как белорусы,так и украинцы- братья.Придет время- Русь отряхнется от всяких пиявок и прилепал,так что остынь и...держи пять !!! drinks
      Vyacheslav73
      1. Доктор Зорге Сегодня, 13:20
        Верно пишите. У нас есть внутренние враги, которые хотят навредить любым способом.
        При Сталине это называлось Вредительством.
        Доктор Зорге
    3. JD1979 Сегодня, 11:54
      В дурку провели интернет?

      Спасибо Россияне,век урок дружбы будем помнить!!!


      Для попрошайки главный враг не тот кто совсем не дает, а тот кто давал, а потом сказал иди на хр*н, сам зарабатывай.
      JD1979
    4. shuric-jmuric Сегодня, 12:17
      Цитата: sancho16
      Это Путин

      о, и у этих во всем Путин виноват.
      shuric-jmuric
    5. Hades1911 Сегодня, 12:42
      Видать Беларусь Китаю хочет отойти.
      Hades1911
      1. Доктор Зорге Сегодня, 13:46
        Это из С-Ш-П так видать? :)
        Доктор Зорге
    6. andj61 Сегодня, 12:55
      Цитата: sancho16
      Это Путин подписывает международные договоры а потом отказывается их выполнять.

      Если Вы по поводу ЕАС, то Путин вовсе не отказывается выполнять соглашение. Он просто воспользовался содержащимся в соглашении правом ввщдить особые меры защиты своей экономики. Правда и Лукашенко, закрывая глаза на всякие-разные рыбопродукты-яблоки-сыры и т.д, которые проходят оформление в Белоруссии и ввозятся в Россию ничего не нарушает: обязанность введения контроля на границе двух стран в этом случае возлагается на Россию. А контроль-то жидковатый!

      Цитата: sancho16
      Это Путин даёт Беларуси кредиты под проценты большие чем кто нибудь.

      Но эти проценты меньше, нежели для резидентов России. Есть возможность взять кредит у кого-то ещё - берите! Рынок большой. bully
      Цитата: sancho16
      Это Путин не платит Беларуси ни копейки за военные базы.

      Вообще-то официально отдельных военных баз у России в Белоруссии нет.Тот же Лукашенко попросил разместить самолёты и ещё кое-что на безвозмездной основе.Просьбу выполнили. Зачем же тогда в этом упрекать? what
      Цитата: sancho16
      Это Путин из соседей России делает врагов а далёкие враги,для него лучшие партнёры.

      Это вообще бездоказательно. История показала - у России нет друзей и союзников. И добрые чувства к России могут испытывать люди, а не правительства.
      Цитата: sancho16
      Это Путин внушает Русским пиплам,что Беларусь слишком хорошо живёт за счёт России, только если слишком хорошо и за счёт России,то почему при таких бешеных ресурсах сама Россия так слишком хорошо не живёт и где все стабилизационные и резервные фонды?

      Как раз Путин ничего такого народу не внушает - народ сам делает выводы: не стоит помогать тем, кто нам даже по минимуму не помог - ни с признанием Абхазии и Ю.Осетии, ни с Крымом. Лукашенко это ничего не стоило, но он не сделал этого. Народ считает, что его выбор должен стоить его стране денег. По поводу нашего нац. богатства - у нас у всех такие вопросы имеются! good
      [
      Цитата: sancho16
      Это Путин постоянно клянчит у Беларуси заводы и трубопроводы.
      Это Путин платит Беларуси за транзиты в пять раз меньше чем соседним странам.

      Клянчит? Вы не хотите платить деньги за ресурсы, которые поставляются по нашей внутренней цене, а предложение заплатить трубопроводами и заводами считаете выклянчиванием? Я Вас умоляю!
      По цене за транзит - получаете ресурсы в пять раз дешевле - и транзит в пять раз дешевле. Всё честно. request
      Цитата: sancho16
      Это Путин запрещает Россиянам пить Белорусское молоко а спаивает вам боярышник.
      Почему запрещает? У меня жена регулярно покупает молоко производства Мозырь - никто этому не препятствует.

      Цитата: sancho16
      Это Путин превратил Россию,по коррупции в самую банановую республику,где пойманный
      на взятке министр и разграбившие министерство обороны живут во дворцах а Вася Пупкин за какую нибудь курицу,гниёт в тюрьме.

      good За первую часть - все правильно, а насчёт курицы - нет. Меньше, чем за 10000 ущерба никто и дела не возбудит, хотя стоило бы. Да и по первой части - то, что было при Ельцине и сейчас - небо и земля! Даже гаишники стали брать меньше!
      Цитата: sancho16
      Это Путин развернул против Беларуси самый настоящий,экономический террор а не Лукашенко против России. Это Путин навесил на нас ярлык предателей,при том что это Беларусь до сих пор терпит западные санкции только из за дружбы с Россией а он ни разу за союзника не заступился, только сосётся с врагами в дёсны.

      Лирику опускаем, но вот каким образом Беларусь из-за дружбы с Россией терпит западные санкции - не понятно. Санкции против Беларуси ввели из-за нарушений на выборах и за нарушение прав человека задолго до 2014. Сейчас вроде их сняли - как раз из-за того, что Лукашенко не поддерживает Путина. А Путин-то Лукашенко, в отличие от западных стран и самого Лукашенко - поддерживал всегда. Но Лукашенко желает нашу нефть и переработанные нефтепродукты продавать на запад - и из-за этого поднимает шум. А Вы его поддерживаете...
      andj61
      1. антивирус Сегодня, 13:45
        Это вообще бездоказательно. История показала - у России нет друзей и союзников. И добрые чувства к России могут испытывать люди, а не правительства.
        Когда РБ станет частью РФ ,тогда сразу "не союзник" а братья.
        антивирус
    7. Olegovi4 Сегодня, 14:10
      Цитата: sancho16
      орать,хайль-Пути

      вам бы головку то подлечить. а то совсем плохо. или уже кастрюльку примеряете?
      Olegovi4
  12. Altona Сегодня, 11:52
    Цитата: sancho16
    В место того что бы как зомби орать,хайль-Путин,за педеральным,железным занавесом следует знать.

    -----------------------------------
    Вышиванку давно стирал? Сними, постирай, а лучше выброси или в сундук убери.
    Altona
  13. Rostislav Сегодня, 12:12
    Когда Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума.
    Rostislav
  14. Сергей956 Сегодня, 12:17
    С каких это пор Белоруссия начала командовать Россией? Это хвост виляет собакой? Пора уже этот хвост прижать дверью. Пора предупредить А.Г., что в случае минского майдана, его выдадут в Минск.
    Сергей956
    1. Доктор Зорге Сегодня, 13:22
      Вы сначала посмотрите полное интервью, а не регнума цитаты и делайте потом выводы.
      Доктор Зорге
  15. mr.fafes Сегодня, 13:21
    Какое дело России до Белорусского кодекса!
    Россия это не Беларусь, у на свой кодекс!
    У диктатора Лукашенко начался старческий маразм!
    Не чего гейропа его вылечит, евро свечка для него уже готова!
    Дай боже, чтоб после такого лечения побочных эффектов не было, как на Украине!
    mr.fafes
    1. Доктор Зорге Сегодня, 13:43
      Вы ВО с цензором и политикусомру попутали.
      Доктор Зорге

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня