«Величайшая сила справедливости на Земле»: это не про Россию
Мистер Трамп считает, что американские военно-морские силы есть нечто вроде флота времён Первой мировой войны. Президент побывал на военной базе во Флориде и пообещал морякам дать побольше кораблей и вообще всего, что им нужно. Новый хозяин США договорился до того, что назвал родные военные силы «величайшей силой справедливости на Земле».
Выступая на базе Центрального командования в штате Флорида, Дональд Трамп сравнил состояние американских военно-морских сил с временами Первой мировой войны. Отчёт с выступлением Трампа не представляет тайны и обнародован на сайте The White House.
Выразив благодарность «от имени всего народа» американским военным, проходящим службу под началом Центрального командования США (CENTCOM) и Командования специальных операций США (SOCOM), мистер Трамп лично поприветствовал армию, морскую пехоту, ВМС, ВВС и береговую охрану, а также гражданский персонал, участие которого тоже «важно для успеха». «Мы должны защищать нашу нацию, — считает Трамп. — И мы сделаем это, поверьте мне». (Аплодисменты.)
По словам мистера Трампа, американские военнослужащие получат оборудование, ресурсы и всё прочее, необходимое для службы.
Трамп считает, что американские силы ныне «истощены»: флот находится в состоянии, почти напоминающем состояние во время той мировой войны, которая окончилась «давным-давно». С таким положением дел Трамп мириться не намерен.
Вместе с тем это не означает, что президент станет расшвыриваться деньгами. Он гарантировал собравшимся, что деньги налогоплательщиков впустую тратиться не будут. «Я уже сэкономил более 700 млн. долл., когда участвовал в переговорах по F-35. Вы знаете об этом, — сказал Трамп. — И я хочу поблагодарить «Локхид Мартин», и я хочу поблагодарить «Боинг», и я хочу поблагодарить все компании, которые действительно пошли навстречу».
Далее Трамп пообещал заботиться об американских ветеранах, показать, что Америка всегда стоит на стороне тех, кто выступает за свободу, а также призвал союзников США раскошелиться на совместную оборону. По его словам, союзники должны платить «справедливую долю». Уменьшение такой доли есть «несправедливость» по отношению к США, заявил президент. «Мы решительно поддерживаем НАТО, — сказал он. — Мы только просим, чтобы все члены НАТО делали свои полные и надлежащие финансовые взносы в казну альянса. Многие из них этого не делают. Многие из них даже близко к этому не подошли, и они должны будут теперь сделать это», — отметил президент.
В конце речи мистер Трамп повторил известное мнение об исключительности американцев, до того растиражированное мистером Обамой и его командой. По мнению Трампа, американская нация «была благословлена богом». Тому есть доказательство: те мужчины и женщины, что служат в вооружённых силах Соединённых Штатов, являются «величайшей силой справедливости на Земле, какую мир когда-либо знал».
Трамп пообещал победить «радикальный исламский терроризм» и не позволить ему «пустить корни» в США.
«Спасибо, — сказал президент в заключение. — Да благословит вас бог, и бог благословит Америку. Большое спасибо. Спасибо». (Аплодисменты.)
Что касается проблем флота, то издание «Defence News» сообщало ранее, что у ВМС США недостаточно финансовых средств на ремонт военных кораблей, зато полно долгов. Проблема заключается в неспособности Конгресса принять бюджет.
Почти две трети ударных истребителей, принадлежащих военному флоту США, не могут летать и стоят на земле. Эти самолёты либо проходят техническое обслуживание, либо ждут запчастей, либо находятся ещё в какой-нибудь «очереди». В целом, отмечает журнал, более половины самолётов ВМС простаивают на суше. И основой причиной простоев является нехватка денег на ремонт.
Не хватает денег и на ремонт кораблей. Всё больше судов нуждается в ремонте. Работы по обслуживанию отменяются или откладываются. Командиры говорят, что, если проблема денег не будет решена, скоро встанут ещё пять подлодок.
У ВМС США нет денег даже на то, чтобы оплатить переезды военнослужащих и членов их семей, которые получили новые назначения. Мало того, правительство задолжало морякам около $440 млн.
15% береговых объектов ВМС находятся в плачевном состоянии.
Мрачная картина, представленная руководителями ВМС, резко контрастирует с бодрыми заявлениями администрации Трампа касательно «роста военно-морских сил». Разговоры о строительстве десятков новых кораблей хороши для газетных заголовков, но «не совсем понятно, когда и как Конгресс отменит Закон о контроле бюджета, а именно секвестр, который, если его не ослабить, будет продолжаться до 2021 года», указывает издание.
Даже если «потолок» бюджета увеличится, то по словам начальников из ВМС, деньги должны пойти на требующееся обслуживание флота, а не на строительство новых кораблей. Официальный представитель военно-морских сил сказал, что приоритеты флота «однозначно сосредоточены на готовности», а не на «новых стартах».
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Похоже, программы мистера Трампа по возрождению «величайшей силы справедливости на Земле» пока представляют из себя обыкновенный пропагандистский пшик. Как принято у многих нынешних «лидеров государств», речи идут впереди дела. И даже руководители ВМС (наиболее компетентные лица) сомневаются, что проекты Трампа приведут к какому-либо позитивному результату.
Если нет денег даже на выплаты военнослужащим, то откуда возьмутся средства на строительство десятков новых кораблей? Вероятно, Трамп предполагает поступить согласно прожектам С. Ю. Глазьева: напечатать побольше денег и вложить их в промышленность.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru