США объявили информационную войну против России. Теперь – официально

В Соединенных Штатах Америки реализуется стратегия контрпропаганды против России. Для этого создается отдельное ведомство в структуре Государственного департамента.Обычно под резким ухудшением отношений между странами Запада и Россией понимается так называемая «санкционная война», в большей степени затрагивающая торгово-экономическую сферу. Как правило, вне поля зрения общественности остается война информационная – понятие более абстрактное и сложное, не имеющее точного определения. Между тем, информационное пространство уже давно стало самостоятельным направлением политики, на котором руководство любой страны сосредотачивает усилия по формированию нужного ему имиджа другого государства среди собственного населения. Разумеется, не является исключением администрация нового президента США Дональда Трампа.Напомним, еще до вступления в должность главы государства республиканец приобрел популярность как сторонник построения американо-российских отношений на конструктивной основе, предусматривающей взаимный учет интересов двух стран. Эти заявления вызвали неоднозначную реакцию среди политического истеблишмента Соединенных Штатов. К жестким противникам Трампа, во время предвыборной кампании обвинявшим его во всех смертных грехах, включая фашизм, расизм и сексизм, помимо демократов присоединилась часть его однопартийцев.Вероятно, одним из проявлений отсутствия поддержки 45-го президента в Конгрессе является совместная инициатива членов Демократической и Республиканской партий по созданию межведомственного «Центра глобального взаимодействия» (ЦГВ) на базе Государственного департамента. Формально эта организация создавалась для противостояния пропаганде ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) и имела годовой бюджет в размере 5 миллионов долларов. Новый законопроект предполагает переориентирование деятельности Центра на отслеживание информационных кампаний, проводимых иностранными государствами, а также анализ и выработку стратегии противодействия им. Расширение функциональных обязанностей повлекло и увеличение требуемого финансирования – Конгресс получил запрос на выделение 160 миллионов долларов.При этом главной задачей ЦГВ американские законодатели считают противодействие «дезинформации, распространяемой российскими медиа». С помощью грантов, выделяемых «независимым организациям» и оппозиционным политическим деятелям, они рассчитывают создать сеть СМИ, которые будут распространять «правдивую» информацию, а также способствовать укреплению ценностей гражданского общества. На поддержку «объективных» русскоязычных журналистов предполагается дополнительно выделить 100 миллионов долларов.На данный момент можно сделать следующие промежуточные выводы. С одной стороны, информационная война против России началась не сегодня, а наоборот, продолжается не первый год. С другой, впервые эту деятельность предлагается на законодательном уровне закрепить за специально созданным подразделением Госдепа, что благодаря централизации управления должно привести к повышению эффективности информационных кампаний, проводимых США.С определенной долей уверенности можно утверждать, что инициатива конгрессменов не в последнюю очередь должна служить сигналом Дональду Трампу о том, что без их одобрения ни одно новшество республиканца, в том числе в сфере внешней политики, не имеет шансов на успех. Таким образом, политическая система Соединенных Штатов впервые за долгое время находится в кризисе, а создание «Центра глобального взаимодействия» — очередное тому подтверждение.