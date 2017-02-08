14:19 08 февраля

Россия даст ответ на планы НАТО усилить присутствие в Черном море

Как сообщает РИА Новости, постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко сообщил о всесторонних мерах, предпринимаемых Москвой в ответ на планы альянса усилить свое присутствие в Черном море:
В любом случае эти планы следует рассматривать как еще один шаг в направлении усиления конфронтационного начала с РФ. Что касается нашего ответа, он уже дан, военно-технический. Мы укрепляем свои западные рубежи, объявили о создании трех дивизий, две уже созданы. Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы наши интересы безопасности и обороны были надежно обеспечены.


Россия даст ответ на планы НАТО усилить присутствие в Черном море


Ранее страны НАТО выступили с инициативой создать постоянную миссию альянса в Черном море. Это предложение поддерживают США и Румыния, считающие необходимым наращивание потенциала сдерживания России в регионе. На участие в потенциальной миссии претендует и не являющаяся членом Организации Североатлантического договора Украина.


А. Грушко полагает, что на запланированном на 15-16 февраля заседании Совета НАТО на уровне министров обороны будут даны ориентиры для деятельности альянса (в том числе в черноморском регионе), в которых он нуждается после обновления администрации США:
Думаю, что оно будет интересным, потому что НАТО, которое изголодалось по американскому лидерству, наконец, получит первые ориентировки со стороны США… Было анонсировано, что будут приняты некие дополнительные решения по усилению натовского присутствия на юго-востоке, прежде всего, речь идет, видимо, о завершении формирования многонациональной бригады, а также речь может пойти об усилении присутствия в акватории Черного моря.


По мнению А. Грушко возможности НАТО в деле своего укрепления на Черном море ограничены устоявшимися договоренностями:
Турция обладает большим флотом, плюс Болгария и Румыния. И есть конвенция Монтре, внерегиональные державы не могут там держать свои суда, они ограничены по времени и тоннажу, хотя мы видим, что последнее время осуществляется давление на режим конвенции, но тем не менее, абсолютным большинством конвенция рассматривается как стабилизирующий фактор и было бы слишком опасно играть судьбой этого инструмента.


Эксперт «Военного обозрения» О. Чувакин настроен не столь оптимистично:
Запад не желает и, разумеется, никогда не будет желать укрепления российского присутствия в Чёрном море. Этот регион действительно становится похож на «горячую точку».




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Комментарии 17
  1. Мар.Тира Сегодня, 10:43
    Конвенцию может отменить только одно.Начало боевых действий.На Россию будут давить до определённого момента,до точки когда ситуация может стать не обратимой.Тогда они начнут с другого.Это уже было не раз.Они не пойдут на прямые боевые действия.Нам терпения,и труда,в обороне своих рубежей.
    Мар.Тира
    1. stas Сегодня, 11:01
      Нашим пара на Донбассе усилить своё военное присутствие и уничтожать командный состав карательных батальонов.
      stas
      1. oleg-gr Сегодня, 12:40
        В очередной раз пришлют Дональда Кука? Так над ним уже поиздевались наши летуны.
        oleg-gr
    2. лаврентий павлович Сегодня, 12:36
      Какое терпение? Нужно предупредить, что любой военный корабль приблизившийся к нашим водам будет потоплен. Нато понимает только силу.
      лаврентий павлович
  2. byxarik1 Сегодня, 10:53
    видать пока по зубам не получат не успокоятся.
    byxarik1
  3. berserk24 Сегодня, 10:57
    Они в Черном море уже попробовали сунутся когда Крым в состав России вошел,мало видимо показалось.Ну погасят теперь не один корабль а всю эскадру и в плен захватят может тогда дойдет до них!!!
    berserk24
    1. san4es Сегодня, 11:08
      ...пусть приснятся-им " Чёрные дыры" belay
      san4es
      1. berserk24 Сегодня, 11:10
        Да для них Черное море может стать новыми Бермудами!!! laughing
        berserk24
  4. berserk24 Сегодня, 11:00
    Вот так и будут стоять без движения но еще вот эти ребята подлетят!!!
    berserk24
  5. DPN Сегодня, 11:05
    Если верить Т/В то Чёрное море у нас простреливается береговой охраной насквозь,значит ничего страшного нет. А против США только КУБА которую наша страна уже предавала.
    DPN
  6. Syxoi_ Сегодня, 11:25
    доблесное нато - шакальё!
    Syxoi_
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:27
    у НАТОсровцев все идёт по их плану. И ни какая новая администрация фашингтона, не сможет переломить этот ход. Нам надо только адекватно отвечать, иначе затопчут.
    a.s.zzz888
  8. кеп Сегодня, 11:28
    Почаще закрывать акваторию ставить мишени,и расстреливать на виду у экипажей"туристов",чтобы без биноклей было видно,что с ними может произойти. Привыкли с сомалийскими пиратами воевать,вот пусть посмотрят на вероятного противника.

    Как то так.
    кеп
  9. Волька Сегодня, 11:30
    ох, не зря подняли ПВО ЦВО и бросили под Астрахань...
    Волька
  10. sasha.28blaga Сегодня, 11:36
    Убили командира "Сомали" Гиви в Донбассе.
    sasha.28blaga
  11. Чаронда Сегодня, 13:06
    Конвенция Монтре и сегодня нарушается НАТО в достаточно грубой форме,а у случае обострения конфликта НАТО просто перестанет соблюдать это соглашение вовсе. России нужно срочно достраивать фрегаты 11356 для собственного флота,тем более что уже созданы отечественные образцы турбин М70ФРУ,которые можно устанавливать на 11356 без перестройки машинного отделения. Нужно увеличить количество новых береговых ракетных комплексов ПКР и ЗРК,таких как С-300B4, Оникс и Калибр.
    Чаронда
  12. Мар.Тира Сегодня, 13:16
    Цитата: кеп
    Почаще закрывать акваторию ставить мишени,и расстреливать на виду у экипажей"туристов",чтобы без биноклей было видно,что с ними может произойти. Привыкли с сомалийскими пиратами воевать,вот пусть посмотрят на вероятного противника.
    [media=https://www.youtube.com/watch?v=IJMqb7iJpf
    I]
    Как то так.

    Я понимаю что ни кто не застрахован,Но пока что получается вот так.В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean, — сообщает российское дипломатическое представительство на своей странице в сети Twitter. — С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных».
    Мар.Тира

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