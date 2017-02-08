Россия даст ответ на планы НАТО усилить присутствие в Черном море

В любом случае эти планы следует рассматривать как еще один шаг в направлении усиления конфронтационного начала с РФ. Что касается нашего ответа, он уже дан, военно-технический. Мы укрепляем свои западные рубежи, объявили о создании трех дивизий, две уже созданы. Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы наши интересы безопасности и обороны были надежно обеспечены.

Думаю, что оно будет интересным, потому что НАТО, которое изголодалось по американскому лидерству, наконец, получит первые ориентировки со стороны США… Было анонсировано, что будут приняты некие дополнительные решения по усилению натовского присутствия на юго-востоке, прежде всего, речь идет, видимо, о завершении формирования многонациональной бригады, а также речь может пойти об усилении присутствия в акватории Черного моря.

Турция обладает большим флотом, плюс Болгария и Румыния. И есть конвенция Монтре, внерегиональные державы не могут там держать свои суда, они ограничены по времени и тоннажу, хотя мы видим, что последнее время осуществляется давление на режим конвенции, но тем не менее, абсолютным большинством конвенция рассматривается как стабилизирующий фактор и было бы слишком опасно играть судьбой этого инструмента.

Запад не желает и, разумеется, никогда не будет желать укрепления российского присутствия в Чёрном море. Этот регион действительно становится похож на «горячую точку».