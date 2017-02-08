Россия даст ответ на планы НАТО усилить присутствие в Черном море
Как сообщает РИА Новости, постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко сообщил о всесторонних мерах, предпринимаемых Москвой в ответ на планы альянса усилить свое присутствие в Черном море:
Ранее страны НАТО выступили с инициативой создать постоянную миссию альянса в Черном море. Это предложение поддерживают США и Румыния, считающие необходимым наращивание потенциала сдерживания России в регионе. На участие в потенциальной миссии претендует и не являющаяся членом Организации Североатлантического договора Украина.
А. Грушко полагает, что на запланированном на 15-16 февраля заседании Совета НАТО на уровне министров обороны будут даны ориентиры для деятельности альянса (в том числе в черноморском регионе), в которых он нуждается после обновления администрации США:
По мнению А. Грушко возможности НАТО в деле своего укрепления на Черном море ограничены устоявшимися договоренностями:
Эксперт «Военного обозрения» О. Чувакин настроен не столь оптимистично:
В любом случае эти планы следует рассматривать как еще один шаг в направлении усиления конфронтационного начала с РФ. Что касается нашего ответа, он уже дан, военно-технический. Мы укрепляем свои западные рубежи, объявили о создании трех дивизий, две уже созданы. Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы наши интересы безопасности и обороны были надежно обеспечены.
Ранее страны НАТО выступили с инициативой создать постоянную миссию альянса в Черном море. Это предложение поддерживают США и Румыния, считающие необходимым наращивание потенциала сдерживания России в регионе. На участие в потенциальной миссии претендует и не являющаяся членом Организации Североатлантического договора Украина.
А. Грушко полагает, что на запланированном на 15-16 февраля заседании Совета НАТО на уровне министров обороны будут даны ориентиры для деятельности альянса (в том числе в черноморском регионе), в которых он нуждается после обновления администрации США:
Думаю, что оно будет интересным, потому что НАТО, которое изголодалось по американскому лидерству, наконец, получит первые ориентировки со стороны США… Было анонсировано, что будут приняты некие дополнительные решения по усилению натовского присутствия на юго-востоке, прежде всего, речь идет, видимо, о завершении формирования многонациональной бригады, а также речь может пойти об усилении присутствия в акватории Черного моря.
По мнению А. Грушко возможности НАТО в деле своего укрепления на Черном море ограничены устоявшимися договоренностями:
Турция обладает большим флотом, плюс Болгария и Румыния. И есть конвенция Монтре, внерегиональные державы не могут там держать свои суда, они ограничены по времени и тоннажу, хотя мы видим, что последнее время осуществляется давление на режим конвенции, но тем не менее, абсолютным большинством конвенция рассматривается как стабилизирующий фактор и было бы слишком опасно играть судьбой этого инструмента.
Эксперт «Военного обозрения» О. Чувакин настроен не столь оптимистично:
Запад не желает и, разумеется, никогда не будет желать укрепления российского присутствия в Чёрном море. Этот регион действительно становится похож на «горячую точку».