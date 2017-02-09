Теперь и Гиви..

Хочется писать о победах… Об успехах молодых Народных Республик. О восстановлении того, что было разрушено украинскими фашистами. О том, как народ, от мала до велика, выходит на площади с флагами. А приходится – опять о грустном. Опять о смерти. Опять о боли. Символы «Русской весны» уходят один за другим. Вот и утро 8 февраля было ознаменовано страшной новостью из ДНР. Новостью, в которую сложно поверить, в которую не хотелось верить. Но реальность оказывается страшнее, чем это можно себе представить…Когда был убит в коварном террористическом акте Арсен Павлов, позывной «Моторола», жители Донецка говорили: «Зато у нас есть «Гиви». Не менее легендарный Михаил Толстых, командир батальона «Сомали». И вот укротеррористы выстрелили из «Шмеля» по окнам кабинета, где находился этот опытный боец и любимый народом герой… Так мы теряем воинов Новороссии одного за другим…Казалось бы, ничто не предвещало такого известия… Провокация «укропов» в Авдеевке, можно сказать, провалилась. После страшной ночи «Градов» и «Ураганов» наступило некоторое затишье. Игра господина Порошенко на мировую публику выглядела нелепо и глупо. А значит, нужна была еще одна провокация. Нужен был новый удар, очень чувствительный моральный удар. И он был нанесен.Похоже, сейчас Киеву просто необходим повод, чтобы попробовать реализовать давнюю мечту всех необандеровцев: стереть непокорные Республики с лица земли. «Минск-1», «Минск-2», все перемирия внутри перемирий – не более чем политические игры, которые украинская майданная хунта готова отбросить в любой момент. Не случайно ранее ее представители неоднократно ссылались на опыт Хорватии, при попустительстве и даже поддержке Запада уничтожившей Республику Сербскую Краину .Но пока что «доблестные» вояки не слишком умеют воевать в открытом бою. Вот устроить подлый удар исподтишка – это то, на что они способны. В этом они преуспели. В этом деле у них давние традиции. Недаром идеологи Майдана поклоняются кровавому Бандере и прочим приспешникам фашизма, которые подло стреляли в спину солдатам и партизанам, сражавшимся с оккупантами.Граждане ДНР сейчас – в шоке… Их сообщения полнятся болью от несправедливости и нелепости всего происходящего. Вполне закономерны и вопросы к своим: почему за все эти годы, когда враги неоднократно применяли диверсионную тактику, - ей так и не научились эффективно противостоять? Почему террористы безнаказанно хозяйничают на территории, подконтрольной ДНР и ЛНР? Сколько еще это будет продолжаться? И – один из самых болезненных вопросов: как этому противостоять? Понятное дело – народу, а также рядовым бойцам сейчас - не до политиков с их «хитрыми планами» и очередными «Минсками».А перед политическим руководством ДНР стоят другие вопросы, прежде всего: как уберечь Республику? Как не поддаться на провокации и не дать повода к тому, чтобы укрохунта окончательно похоронила все свои обязательства, связанные с пресловутым минским форматом? Взывать к мировому сообществу? От его имени говорят лицемеры, которые смогут лишь на словах осудить самые кровавые, самые страшные преступления против мирных жителей Донбасса, а на деле – будут продолжать оправдывать официальный Киев.К сожалению, без решительных действий со стороны России ситуация грозит так и остаться в тупике… Либо вялотекущая война с периодическими подлыми атаками исподтишка, либо – что самое страшное – уничтожение Республик. Кто после этого будет верить Москве? Не настал ли час окончательной проверки России на способность защитить тех, кто еще не теряет надежды? Пока еще можно «показать зубы» хотя бы на политико-дипломатическом уровне… Потом – может быть поздно.Неофашистская бандеровская хунта будет мстить тем, кто посмел выступить против попытки насильственной украинизации народа Донбасса. Открыто или вот такими диверсионными актами. Прежде всего – эта гнусная месть настигает воинов – тех, кто был вынужден взять в руки оружие, чтобы отстаивать свою землю, свои ценности, свои семьи. Но это – и трагедия мирных жителей, потому что не будет воинов – будут растоптаны, физически или морально, и они…От имени коллектива сайта «Военное обозрение» приношу соболезнования родным, друзьям, сослуживцам Михаила Толстых, всем гражданам Донецкой Народной Республики, а также Луганской Народной Республики и России, потому что нас эта гибель тоже касается.Хочется надеяться, что исполнителей и заказчиков этого подлого, трусливого преступления настигнет заслуженная кара. Но лучшей местью укрохунте и ее приспешникам будут новые победы и новые успехи несломленной Новороссии. Пусть даже кто-то и говорит, будто бы идея Новороссии «похоронена», но среди настоящих патриотов таких нет.