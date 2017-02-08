14:17 08 февраля

Военная приемка: Электронные секреты «Ратника»

Все, кто интересуется армией, знают, что такое «Ратник». Новую боевую экипировку, принятую на вооружение Министерством обороны, многие называют русскими боевыми доспехами будущего. Но ведь «Ратник» – это не только форма, но и огромное количество электронных систем, которые, например, позволяют управлять взводом солдат в режиме онлайн. Это множество электронных датчиков, которые следят за состоянием солдата. Связь, прицелы, навигация. Все то, что поможет солдату выжить на поле боя.

На одном из полигонов парка «Патриот» прошли учения, на которые впервые допустили журналистов. Командование оценивало, как научились солдаты пользоваться всеми системами «Ратника». Но еще более внимательно следила за происходящим «Военная приёмка».




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Комментарии 2
  1. перат Сегодня, 12:10
    чувство гордости ощущаю за наши ВС.Надеюсь что у всех подразделений будет такое вооружение и снаряжение.
    перат
  2. Мар.Тира Сегодня, 12:16
    Цитата: перат
    чувство гордости ощущаю за наши ВС.Надеюсь что у всех подразделений будет такое вооружение и снаряжение.

    Вот я и говорю.Главное надо научить нашего солдата,как им пользоваться по назначению.Слишком навороченное будет быстренько убрано,как лишнее.На полигоне это одно.А в реальности,да ещё где нибудь в глубинке это совсем другое.Знаем,проходили.
    Мар.Тира

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