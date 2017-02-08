В Феодосии заложен сторожевой катер на воздушной подушке

Завод "Море" всегда специализировался на выпуске судов с динамическими принципами держания. И основная линейка была всегда на воздушной подушке. Мы возрождаем данную историческую специализацию и сегодня заложили головное судно на воздушной подушке для Пограничной службы ФСБ России. Эти корабли будут нести службу на Чёрном море. До 2020 года планируется выпуск целой серии данных кораблей из 20 единиц. В этом году планируется также закладка второго малого ракетного корабля (первый был заложен в мае 2016 года), так что в плановом порядке мы движемся вперед,

Во вторник на Судостроительном заводе «Море» (Крым, Феодосия) заложен головной пограничный сторожевой катер на воздушной подушке 2-го ранга проекта А25ПС, сообщает bmpd со ссылкой на агентство «Крыминформ».Проект катера разработан в Судостроительной компании «Аэроход» в Нижнем Новгороде.По данным агентства, в мероприятии приняли участие «заместитель министра промышленной политики Крыма Борис Кабаков, заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Александр Панов, глава Феодосийского муниципального образования Светлана Гевчук, заместитель главы администрации Феодосии Матвей Соломатин, директор завода "Море" Олег Зачиняев».сказал директор завода Олег Зачиняев.Блог напоминает, что в 2014 году на мощностях компании «Аэроход» была построена первая и пока единственная гражданская версия катера проекта А25.Справка bmpd: