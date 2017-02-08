14:23 08 февраля

В Феодосии заложен сторожевой катер на воздушной подушке

Во вторник на Судостроительном заводе «Море» (Крым, Феодосия) заложен головной пограничный сторожевой катер на воздушной подушке 2-го ранга проекта А25ПС, сообщает bmpd со ссылкой на агентство «Крыминформ».

В Феодосии заложен сторожевой катер на воздушной подушке


Проект катера разработан в Судостроительной компании «Аэроход» в Нижнем Новгороде.


По данным агентства, в мероприятии приняли участие «заместитель министра промышленной политики Крыма Борис Кабаков, заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Александр Панов, глава Феодосийского муниципального образования Светлана Гевчук, заместитель главы администрации Феодосии Матвей Соломатин, директор завода "Море" Олег Зачиняев».

Завод "Море" всегда специализировался на выпуске судов с динамическими принципами держания. И основная линейка была всегда на воздушной подушке. Мы возрождаем данную историческую специализацию и сегодня заложили головное судно на воздушной подушке для Пограничной службы ФСБ России. Эти корабли будут нести службу на Чёрном море. До 2020 года планируется выпуск целой серии данных кораблей из 20 единиц. В этом году планируется также закладка второго малого ракетного корабля (первый был заложен в мае 2016 года), так что в плановом порядке мы движемся вперед,
сказал директор завода Олег Зачиняев.

Блог напоминает, что в 2014 году на мощностях компании «Аэроход» была построена первая и пока единственная гражданская версия катера проекта А25.

Головной катер проекта А25 в гражданском исполнении постройки ООО «Судостроительная компания «Аэроход» в Волго-Балтийском канале.

Справка bmpd: «катер на воздушной подушке базового проекта А25 имеет длину 17,23 м и ширину 7,94 м. Вместимость в пассажирском варианте 30-50 человек, экипаж 2-3 человека. Воздушная подушка с гибким ограждением. Два дизеля мощностью по 312-370 л.с. (типа ЯМЗ) приводят в движение 2 шестилопастных толкающих воздушных винта диаметром по 2,5 м в кольцевых насадках и четыре центробежных двухсекционных вентилятора подъёмно-нагнетательного комплекса. Скорость полного хода – до 60-70 км/ч, дальность хода – до 400-500 км. Цена катера для коммерческих заказчиков – от 52 млн рублей».

Использованы фотографии: ИА "Крыминформ", Павел Феклистов / fleetphoto.ru
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Комментарии 8
  1. Корсар0304 Сегодня, 12:12
    Новость хорошая, но что-то они размахнулись с количеством 20 катеров до 2020 года. Осилят 5 катеров в год?

    P.S. На головастика похож, на "Зарю", внешне конечно ))
    Корсар0304
    1. Delink Сегодня, 14:10
      У них в запасе 4 года, так что должны успеть)))
      Delink
  2. dauria Сегодня, 12:15
    Одно лето года 3 назад у нас в Нижнем бегал как автобус по линии Бор- Мещера. На пляж выползал. И ходил не по фарватеру , а по мелководью между островками, рыбаков пугал . Шустрый зверёк. Но пропал потом, видно не окупался.
    dauria
    1. faiver Сегодня, 13:14
      при таком ценнике неудивительно что не окупался...
      faiver
  3. mitrich Сегодня, 13:03
    Хорошая вещь. Только интересно, за какой срок, реально, сделают и введут в эксплуатацию? Что то пока у нас с этим, не айс. И почему только на ЧМ? А на другие флоты, не годяться?
    mitrich
  4. тлауикол Сегодня, 13:06
    На Селенге лет 20-ть назад Гепард бегал ( наверное Рыбохрана ) - не мог против ветра идти по реке. И жрал много. Увезли то ли на Баргузин, то ли еще куда
    тлауикол
    1. 1vlad19 Сегодня, 13:46
      Гепард немного не такой, у Гепарда не гибкое ограждение, а баллоны надуваемые воздухом. Здесь же гибкое ограждение (юбка).Я служил на Мурене.
      1vlad19
  5. Монархист Сегодня, 13:30
    Камрады помните,на страницах нашего сайта шел разговор о перспективах судостроителей Крыма? Некоторые тогда печатались,что верфи Крыма в запустение,а вот "первые ласточки"Феодосийский морзавод начинает ,следом и Керчь подтянется
    Монархист

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