Американские сенаторы собираются запретить Трампу ослаблять антироссийские санкции
Представители американского Сената решили предпринять меры на случай, если президент США Дональд Трамп решит ослабить или отменить антироссийские санкции. Фамилии сенаторов, которые предлагают на законодательном уровне закрепить невозможность отмены президентом США антироссийских санкций, - Линдси Грэм и Бен Кардин. Примечательно, что русофобия исходит вне зависимости от принадлежности сенаторов к определённой политической партии. Кардин представляет Демпартию, а Грэм – республиканцев.
CNN сообщает о том, что документ, подготовленный упомянутыми сенаторами, носит название «Акт об оценке отношений с Россией». В документе предлагается обязать администрацию президента США подготовить объяснение в том случае, если президент соберётся ослаблять или отменять санкции в отношении РФ. Кроме того, американские парламентарии хотят добавить для себя возможность в течение 120 суток проголосовать против принятия решения по отмене или ослаблению санкций, если таковое предложит президент.
Фактически речь идёт о парламентской возможности в США наложить вето на президентскую инициативу о санкциям. А это является очередным доказательством того факта, что все размышления некоторых соотечественников о том, что «придёт Трамп – снимет санкции» далеки от реальности, даже если кому-то очень и очень хочется думать именно так.
CNN сообщает о том, что документ, подготовленный упомянутыми сенаторами, носит название «Акт об оценке отношений с Россией». В документе предлагается обязать администрацию президента США подготовить объяснение в том случае, если президент соберётся ослаблять или отменять санкции в отношении РФ. Кроме того, американские парламентарии хотят добавить для себя возможность в течение 120 суток проголосовать против принятия решения по отмене или ослаблению санкций, если таковое предложит президент.
Фактически речь идёт о парламентской возможности в США наложить вето на президентскую инициативу о санкциям. А это является очередным доказательством того факта, что все размышления некоторых соотечественников о том, что «придёт Трамп – снимет санкции» далеки от реальности, даже если кому-то очень и очень хочется думать именно так.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump/