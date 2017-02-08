14:26 08 февраля

Американские сенаторы собираются запретить Трампу ослаблять антироссийские санкции

Представители американского Сената решили предпринять меры на случай, если президент США Дональд Трамп решит ослабить или отменить антироссийские санкции. Фамилии сенаторов, которые предлагают на законодательном уровне закрепить невозможность отмены президентом США антироссийских санкций, - Линдси Грэм и Бен Кардин. Примечательно, что русофобия исходит вне зависимости от принадлежности сенаторов к определённой политической партии. Кардин представляет Демпартию, а Грэм – республиканцев.

CNN сообщает о том, что документ, подготовленный упомянутыми сенаторами, носит название «Акт об оценке отношений с Россией». В документе предлагается обязать администрацию президента США подготовить объяснение в том случае, если президент соберётся ослаблять или отменять санкции в отношении РФ. Кроме того, американские парламентарии хотят добавить для себя возможность в течение 120 суток проголосовать против принятия решения по отмене или ослаблению санкций, если таковое предложит президент.

Американские сенаторы собираются запретить Трампу ослаблять антироссийские санкции



Фактически речь идёт о парламентской возможности в США наложить вето на президентскую инициативу о санкциям. А это является очередным доказательством того факта, что все размышления некоторых соотечественников о том, что «придёт Трамп – снимет санкции» далеки от реальности, даже если кому-то очень и очень хочется думать именно так.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump/
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Комментарии 24
  1. 210окв Сегодня, 12:35
    Да вроде и так всем ясно что санкции не снимут..И слава богу.
    210окв
    1. Ампер Сегодня, 12:47
      Если снимут то с выгодой
      Ампер
    2. oleg-gr Сегодня, 12:49
      Вот и будет грызня между Трампом и Конгрессом. Будут блокировать все потуги друг друга.
      oleg-gr
      1. 210окв Сегодня, 12:50
        Грызня?Из за санкций?Нет,не будет.По другим вопросам,возможно..
        Цитата: oleg-gr
        Вот и будет грызня между Трампом и Конгрессом.
        210окв
      2. Ампер Сегодня, 12:52
        Ссмотря что предложит.фРС может загнать Трампа вугол
        Ампер
      3. Венд Сегодня, 13:18
        Цитата: oleg-gr
        Вот и будет грызня между Трампом и Конгрессом. Будут блокировать все потуги друг друга.

        Как бы Трамп не хотел спасти США, ему не дадут. Видно пришло время и США раздербанить на части. Мировые элиты они такие.
        Венд
    3. WKS Сегодня, 12:54
      Американские сенаторы всерьёз полагают, что ихние санкции смогут поставить Россию в коленопреклонённую позу, в которой её можно будет иметь как заблагорассудится. Нанайские мальчики в этом случае намного превосходят американских сенаторов жизненным опытом. Это внешняя сторона, а с обратной - идёт жесткое лоббирование интересов американского ВПК, который переживает второе рождение.
      WKS
      1. Ампер Сегодня, 13:06
        Американский ВПК переживает не лутшие времена!трамп пытается уседеть на двух стульях
        Ампер
  2. кеп Сегодня, 12:44
    Лишний раз доказали Трампу и миру,кто в Америке хозяин.
    кеп
  3. Мар.Тира Сегодня, 12:51
    У них и спрашивать ни кто не будет.Если концернам будет выгодно сотрудничество,то эти санкции не помешают.Их и вводили то с оглядкой на корпорации.Насколько я наслышен несколько уже отменили.
    А что против чиновников ввели,так я за!Знать будут,что за бугор не вывезешь наворованное.
    Мар.Тира
  4. Flinky Сегодня, 12:51
    Да и пофиг как-то. Своих забот хватает.
    Flinky
  5. VNP1958PVN Сегодня, 12:51
    Мне одному кажется, что наши СМИ практически перестали уделять внимание Новороссии? Или это демонстрация "не при делах"?
    VNP1958PVN
    1. Bearhug Сегодня, 13:12
      согласен, все внимание ушло на Сирию..впрочем и в мировых СМИ
      Bearhug
  6. Masya Masya Сегодня, 12:54
    Скоро без их разрешения и в сортир сходить не сможет... wink
    Masya Masya
    1. электроОлег Сегодня, 13:02
      Цитата: Masya Masya
      в сортир сходить не сможет


      К тимошенко? laughing
      электроОлег
      1. Masya Masya Сегодня, 13:23
        К тимошенко?

        И под каждым санузлом, ей готов и стол и дом... lol
        Masya Masya
  7. Bearhug Сегодня, 13:10
    а кто полагал, что Трамп прийдет и ему дадут что-то сделать? Ведь совершенно ясно, что при том давлении со стороны СМИ, всей этой шумихой про "русский след" в назначении Трампа у него не будет выхода, да даже если захочет, конгресс с маразматиками, которые Алеппо не могут выговорить и Крым называют Кореей, ничего не даст ему сделать
    Bearhug
    1. Ампер Сегодня, 13:16
      Не все так одназначно!трамп еще не выкладыал козырей.он прагматик,не позволит себя недооценивать.
      Ампер
  8. yuriy55 Сегодня, 13:30
    А я хочу, чтобы американские санкции продолжались...Мне они не мешают, а "этим", кому они невыгодны, надо будет шевелить мозгами, чтобы научиться жить самостоятельно, без кураторства и подсказок...
    Собственно, все крики идут со стороны либерастов...Люди, создающие славу России, на Америку не оглядываются...Просто делают своё дело так, что США уже не в силах диктовать свою волю...
    Да...Может быть, настало время, когда введение санкций против РФ станет приравниваться к продеванию головёнки в петлю... belay
    yuriy55
  9. Großer Feldherr Сегодня, 13:30
    И никого не смущает, что не так давно Трам сам , лично заявлял, что снимать или смягчать санкции против России не намерен?
    Как объяснят то, что администрация Трампа готовит очередной пакет санкций в дополнение к уже действующим?
    В чьей больной фантазии вообще появилась идея о том, что Трамп друг или хотя бы сторонник России , если сам он этого не говорил , и поводов так думать не давал?
    Großer Feldherr
    1. Ампер Сегодня, 13:36
      Фантазия CNN
      Ампер
      1. Großer Feldherr Сегодня, 13:41
        А еще в желтой прессе пишут о нашествиях НЛО и проклятиях Атлантиды, но это почему то в серьез никто не воспринимает . Почему?
        Großer Feldherr
        1. Ампер Сегодня, 14:03
          Незнаю.американские сми работают против трампа.их заявления вымышленые,журналисты продажные,отсюда больные фантазии.
          Ампер
  10. Кент0001 Сегодня, 13:36
    Все идет так как оно должно. Если кто-то и питал иллюзии, то напрасно. Русофобия- одна из составных частей внешней политики политики США, проводимая при любом президенте, так и будет далее.
    Кент0001

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