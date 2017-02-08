14:17 08 февраля

Убийство Гиви: подробности и комментарии из Украины

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что ведомство проверит информацию о гибели в Донецке командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») и о результатах сообщит позже, передает РИА Новости.



«Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что якобы в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Могу лишь сказать то, что я вижу, я не подтверждаю эту информацию, мы должны проверить ее», – сказал Тандит в эфире канала «112 Украина».

При этом он отметил, что о причастности Киева к этому убийству он говорить не будет, пока информация не проверена.

Очевидно, будут какие-то сделаны заявления со стороны самопровозглашенных республик – будут опять выдвигать какие-то обвинения в сторону законной власти Украины,
заявил советник.

По его словам, убийство может быть следствием выяснения отношений в ДНР или зачисткой.

Версию о зачистке поддержала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. «Зачищают свидетелей и подельников», – написала она в «Фейсбуке».

Другой представитель Киева, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, не скрывает свой радости по поводу случившегося. «Какое прекрасное утро… Наши источники в оккупированном Донецке предварительно подтверждают ликвидацию "Гиви"», – написал он в соцсети.

Заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский: «Чудесное начало дня».

А представитель командования АТО Леонид Матюхин выразил сожаление, что Толстых теперь не сможет предстать перед украинским судом, чтобы за свои преступления. «Похоже, что, к сожалению, он погиб. Его должен был судить международный суд, и он должен был отвечать по закону», – сказал Матюхин.

В полиции по Донецкой области Украины гибель Толстых подтвердили. «Могу подтвердить, что да, полиция Донецкой области имеет такую информацию о том, что сегодня с утра убит террорист "Гиви". Наши источники, которые там сейчас находятся, видели, как это происходило. Могут сказать, что, действительно, там произошел взрыв, он погиб… место (его гибели) окружено. В настоящее время более подробной информации дать не можем», – сказал начальник полиции Вячеслав Аброськин.

О некоторых подробностях произошедшего сообщил из Донецка корреспондент РИА «Новости».

На пульт оперативно-диспетчерской службы в 06.20 поступил звонок с сообщением о возгорании в здании бывшего проектного института. На месте был развернут оперативный штаб. На данный момент эвакуационные мероприятия уже завершены, есть один погибший. Сейчас пожар уже ликвидирован

– приводит он сообщение пресс-службы МЧС ДНР.

Здание оцеплено правоохранителями. «Ближе чем на 200 метров никого к зданию не подпускают. В самом здании на нескольких этажах выбиты стекла, оконные проемы покрыты копотью», – сообщил корреспондент.

По словам жителей близлежащих домов, был слышен один хлопок. «Один хлопок был, несильный, из здания дым пошел, а потом и пожар начался», – сказала жительница Донецка.

В связи со случившимся в республике был объявлен план «Перехват».

Согласно информации Минобороны республики, «Гиви» предположительно «был убит выстрелом из огнемета "Шмель"».

Складывающуюся ситуацию в Донбассе прокомментировал также глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Трагические новости с Донбасса. Судя по многим признакам, Киев развернул подготовку к наступлению на Юго-Востоке, в том числе откровенно террористическими методами,

- написал он в «Фейсбуке».

Использованы фотографии: РИА Новости. Алексей Филиппов
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Комментарии 85
  1. dedBoroded Сегодня, 12:51
    Жаль что уходят такие люди...
    dedBoroded
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 12:55
      Боюсь, что их уходят специально...
      Скептик-Самоучка
      1. Zibelew Сегодня, 12:57
        Где то в ЛДНР сидит жирный крот...И похоже не один...СБУ - "Сборище Бандеровских Убийц".
        Zibelew
        1. Arh Сегодня, 13:10
          Это Такие Романтики : Гиви , Моторола , Мозговой ...
          Arh
          1. aleks_29296 Сегодня, 13:29
            Как обычно- революцию делают романтики, а ее плодами пользуются подонки.
            aleks_29296
        2. BYV Сегодня, 13:14
          Цитата: Zibelew
          СБУ - "Сборище Бандеровских Убийц"

          Моторола - в лифте своего охраняемого подъезда, Гиви - взрыв в своем кабинете. Вы действительно считаете, что это дело рук СБУ?
          BYV
          1. Владыка Ситх Сегодня, 13:31
            Не охранялся подъезд и дом заодно тоже. В том доме у меня два знакомых проживает и я знаю, что говорю.
            Владыка Ситх
      2. WKS Сегодня, 12:58
        Украина окончательно превращается в террористическое государственное образование. Скоро на площадях публично начнут рубить головы под радостные вопли, скачущей толпы.
        WKS
        1. антивирус Сегодня, 13:26
          если нет войны, а есть АТО:
          что Толстых теперь не сможет предстать перед украинским судом,
          Юристы скажут точную формулировку? - убивать без суда-- преступление?
          антивирус
      3. Пиджак Сегодня, 13:03
        К сожалению, убийство Михаила - часть той большой провокации, которая там сейчас имеет вид "обострения ситуации".
        Светлая память герою!
        Что-то мне подсказывает, что это была последняя капля и скоро полетят в Киев ответки и за Арсения и Михаила.
        Пиджак
        1. larand Сегодня, 13:15
          Цитата: Пиджак
          Что-то мне подсказывает, что это была последняя капля и скоро полетят в Киев ответки и за Арсения и Михаила.

          Никаких ответок не будет. А вот на российском триколоре будет надолго кровавое пятно - "Новороссия".
          larand
        2. Atlant-1164 Сегодня, 13:18
          держу пари..никуда и ничего не полетит..никакая ответка..это никому не нужно .идет торг.а вовремя торга нужна тишина.
          Atlant-1164
          1. Монархист Сегодня, 13:40
            Атлант1164,Вы думаете о том же,что и я:кое-кто в Донецке начинает наводить"мосты"с прицелом на свое обеспеченое будущее?
            Монархист
            1. Atlant-1164 Сегодня, 13:47
              стольким людям дали надежду. вселили уверенность. начали помогать на разных уровнях.убиты тысячи людей за эту идею..и что!!?? все конец кина не будет!!
              Atlant-1164
      4. hanter2035 Сегодня, 13:04
        Одно удивляет, как так проворонили бойца со "Шмелем" (если предположение правдиво)? Это не СВУ подложить, и не с пистолета выстрелить, просто так под пальто не спрячешь...
        Странно, очень странно, значит у них где-то сидит крот, очень опасный крот.
        hanter2035
        1. Монархист Сегодня, 13:46
          Охотник 2035(коли не ошибаюсь hanter: охотник)я бы сказал не крот,а суперкрот.Согласитесь все эти операции рядовому агенту не поплечу.
          Монархист
      5. Teberii Сегодня, 13:11
        Непросто специально,а уничтожают боевых командиров,прежде чем начать полномаштабную войну.
        Teberii
      6. Стропорез Сегодня, 13:11
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Боюсь, что их уходят специально...

        Не бойтесь, это так и есть!
        Стропорез
    2. Асадулла Сегодня, 12:59
      Жаль что уходят такие люди...


      Уходят, потому что журналисты сделали их "такими". СБУ бьет не по подбородку, а лишь бы фингал поставить. Тогда все скажут, что побили, ведь видно на морде лица.....на фронте же укров грузят замершими тушками, и в этом нет единоличной заслуги Гиви, царствие ему небесное. Зато теперь, на Украине звенят бокалами, несмотря что идут похороны почти в каждом украинском городке.....
      Асадулла
    3. Зяблицев Сегодня, 13:07
      Да уж... Нужно руководство Новороссии прямо таки заставить читать Владимира Ильича в подлиннике, пока ещё кого нибудь не грохнули:"Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться!"
      Зяблицев
    4. REXSTORZ Сегодня, 13:10
      После моторолы оставался только ГИВИ ,надежда была только что больше поживет (
      ибо слишком хорошо непонятных ДРГ работают
      Земля Пухом ГИВИ! мы не забудем тебя
      REXSTORZ
    5. дядя Мурзик Сегодня, 13:36
      вечная память и земля пухом Мише!можно сказать одно что украинские диверсанты научились работать,а спец службы ДНР к сожалению нет!
      дядя Мурзик
      1. васильев ю Сегодня, 14:16
        Тоже так думаю.
        А так же это наверно будет лишний повод не брать или отпускать бандер логов живыми. Я например не заморачивался бы с пленными, меньше пленных-меньше забот в будущем.
        васильев ю
  2. 210окв Сегодня, 12:53
    А вот то что сказали об этом убийстве на Украине заранее можно предсказать...Там сейчас праздник...Ети их..
    210окв
    1. krass Сегодня, 13:47
      Цитата: 210окв
      А вот то что сказали об этом убийстве на Украине заранее можно предсказать...Там сейчас праздник...Ети их..

      Если это ( как все уверждают ) СБУ -то только можно позавидовать их профессианализму.
      Завалить практическую всю верхушку вооруженых сил Новороссии -и ни следа не оставить .
      Ни одно следствие ничего не нашло.
      Надо признать - спецназ ВСУ в таком случае один из самых бое способных и профессиональных в мире.
      Есть чему поучиться .
      krass
  3. Злой543 Сегодня, 12:54
    Ну от свидомых ничего другого ожидать нельзя, это ещё не самые противные комментарии, там такое г...но льют, и радуются. Он для них враг, и враг идейный.
    Злой543
    1. 210окв Сегодня, 13:20
      Пусть "порадуются"что их удот в погонах положил за несколько дней почти три сотни людей с ихними флагами на шевронах...
      Цитата: Злой543
      Ну от свидомых ничего другого ожидать нельзя, это ещё не самые противные комментарии, там такое г...но льют, и радуются. Он для них враг, и враг идейный.
      210окв
  4. GeorgeSev85 Сегодня, 12:54
    Земля Пухом ГИВИ!
    GeorgeSev85
    1. Masya Masya Сегодня, 13:49
      "Уезжать куда-то я не собираюсь, это моя родная земля, я здесь родился, я здесь вырос, я здесь живу и буду жить. И когда нужно, умру на своей земле и за свою землю. Убегать отсюда я не собираюсь никуда". (Интервью Михаила Толстых, под позывным Гиви 26 октября 2016 года)
      Упокой господи его душу
      Masya Masya
  5. Наблюдатель 33 Сегодня, 12:55
    Скоро никого не останется, из тех кто видел как все начиналось. Кто придет на смену? Неизвестно...
    Наблюдатель 33
    1. stas Сегодня, 13:01
      Это царю известно, видимо не отвечая на теракты кому то так выгодно.
      Царь что то ждёт, жизни не важны, царские указы важнее - надеюсь что ошибаюсь.
      stas
      1. Berkut752 Сегодня, 13:11
        Цитата: stas
        Это царю известно, видимо не отвечая на теракты кому то так выгодно.
        Царь что то ждёт, жизни не важны, царские указы важнее - надеюсь что ошибаюсь.

        Послушай, злыдень писюкатый, не кидайся головой в навоз, ты посмотри вокруг и трезво содрогнись,и надейся на пролетарское нисхождение мудрое, но не сговорчивое.
        Для нас, Российских граждан ты говоришь обидно. Короче, халамидник, когда-то у тебя в роте не имелось вставных зубов, глаза видели без толстых стекол и при медленной ходьбе опираться на палку не мечталось. Тебе дальше рассказывать за светлое будущее?
        Короче, халамидник, когда-то у тебя в роте не имелось вставных зубов, глаза видели без толстых стекол и при медленной ходьбе опираться на палку не мечталось. Тебе дальше рассказывать за светлое будущее?
        Berkut752
    2. Hades1911 Сегодня, 13:05
      На замену придёт украинское правительство.
      Минское соглашение поддерживает Россия.
      Hades1911
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 13:21
        Цитата: Hades1911
        На замену придёт украинское правительство.
        Минское соглашение поддерживает Россия.

        Не смешите мои тапочки. Хотя бы потому, что нет никакого украинского правительства. Нет государства, нет закона, нет правительства. Некому приходить. Все, что попадает к этим людям в руки, разрушается. Приходить некому.
        Придут кровопийцы, несущие смерть- взрывы начнут греметь в Киеве. Вторая сторона тоже перестанет выбирать методы.
        Таков закон жизни, хоть это и плохо просматривается из под американского флага.
        Наблюдатель 33
        1. Hades1911 Сегодня, 13:31
          Цитата: Наблюдатель 33
          Цитата: Hades1911
          На замену придёт украинское правительство.
          Минское соглашение поддерживает Россия.

          Не смешите мои тапочки. Хотя бы потому, что нет никакого украинского правительства. Нет государства, нет закона, нет правительства. Некому приходить. Все, что попадает к этим людям в руки, разрушается. Приходить некому.
          Придут кровопийцы, несущие смерть- взрывы начнут греметь в Киеве. Вторая сторона тоже перестанет выбирать методы.
          Таков закон жизни, хоть это и плохо просматривается из под американского флага.


          Послушайте своего президента.
          Хоть как в конце это всё отойдет к Украине кроме Крыма hi
          Hades1911
    3. Андрей Скоковский Сегодня, 13:54
      Цитата: Наблюдатель 33
      Скоро никого не останется, из тех кто видел как все начиналось. Кто придет на смену? Неизвестно...

      те, кого они воспитали, те кто шел за ними...
      Андрей Скоковский
  6. барон врангель Сегодня, 12:55
    Что мне подсказывает, что был предатель. Если из огнемета , то свой гад был.
    то ли купленный, то ли просто разборки.
    барон врангель
  7. Чаронда Сегодня, 12:55
    Плотницкий и компания сливают ЛНР так же,как Кернес слил Харьков и Москва на это спокойно смотрит. Это плохо кончится.
    Чаронда
  8. Dashout Сегодня, 12:56
    Конечно жаль! Но зло берет на спецслужбы ДНР! Как так, у них террористы гуляют куда захочется... Терракты постоянно, Только Моторолу убили, теперь Гиви... Что-то там менять надо...
    Dashout
  9. Гюнтер Сегодня, 12:56
    Земля пухом русскому воину....
    Что меня немного удивляет,так это то, почему нет опубликованных имён нейтрализованных ДРГ Новоросии знаковых руководителей бандформирований киевской хунты.
    Ну раз смерти наших бойцов возлагаются на киевскую хунту, слышны только грозные заявления((((

    *.Начало января 2015 года. Убит бывший министр обороны ЛНР Александр Беднов, известный как Бэтмен. Власти ЛНР тогда обвинили Беднова и его людей в грабежах, похищениях и пытках.
    *.Конец января 2015 года. Убит один из полевых командиров так называемой "Казачьей гвардии" Евгений Ищенко, контролировавший Первомайск. Власти ЛНР заявили, что казака убила украинская диверсионно-разведывательная группа.
    *.Май 2015 года. В районе Алчевска убит командир бригады "Призрак" Алексей Мозговой. Его машина взорвалась на территории, которую контролировали вооруженные сторонники ЛНР. Луганск обвинил в смерти Мозгового украинских военных.
    *.Декабрь 2015 года. Убит казацкий атаман Павел Дремов. Его машина, как и машина Мозгового, взорвалась посреди дороги, которую контролировали бойцы его же подразделения.
    *.Сентябрь 2016 года. В Подмосковье убит лидер пророссийской организации "Оплот", базировавшейся в Харькове, Евгений Жилин. В Следственном комитете России заявили, что основной версией убийства является коммерческая деятельность погибшего.
    *.Октябрь 2016 года. Багги. Полевой командир Армен Багирян с позывным Багги, а также несколько его подчиненных застрелены в поселке Славяносербск Луганской области.
    *.Октябрь 2016 года. Командир отряда "Спарта" Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, взорван вместе с телохранителем в лифте его дома в Донецке.
    *.Февраль 2017 года. "Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", - сообщил представитель министерства обороны ДНР."©
    Гюнтер
    1. flSergius Сегодня, 12:59
      Потому-что Путин выбрал ущербный путь дипломатии и уважения т.н. "международного права".
      flSergius
  10. Мар.Тира Сегодня, 12:56
    Басурин уже обьявил,что заказчик этот самый Шкиряк и есть.Если это правда,что мешало уничтожить ещё тогда,когда он руководил убийством Мозговых.Я вообще перестал понимать ситуацию в Донбассе???????????????????Где наши ССО.ЧВК наконец.Ждут когда на Кремлёвских деятелей посыпется.Путину кстати тоже грозят.Он какой в списке будет?
    Мар.Тира
  11. flSergius Сегодня, 12:57
    Если бы из "шмеля" стрельнули, там бы пол-фасада разворотило. Что-то другое там...
    flSergius
    1. РУСС Сегодня, 13:39
      Цитата: flSergius
      , там бы пол-фасада разворотило.

      Не факт, "шмель" всё таки огнемёт, а не гранатомёт.
      РУСС
  12. Василий Крылов Сегодня, 12:57
    Низко,подло и ожидаемо.
    Василий Крылов
    1. krass Сегодня, 13:51
      Цитата: Василий Крылов
      Низко,подло и ожидаемо.

      профессионально - на войне как на войне.
      krass
  13. Михаил_59 Сегодня, 12:58
    Убили русского человека. Зачем нам укрокомменты? Они предали свой род. Какова их информационная ценность?
    PS Израельские будут комментарии?
    PPS Кому это надо?
    Михаил_59
  14. слава1974 Сегодня, 12:58
    СБУ Украины действует в соответствии с поставленными задачами. На территории подконтрольной хунте убиты, пропали без вести или сидят за решеткой тысячи русских людей, которые могли вокруг себя объединить народ и возглавить сопротивление.
    На неподконтрольной бандерлогам территории происходит то же самое, диверсионными методами.
    слава1974
  15. tihon4uk Сегодня, 12:58
    После выборов в РФ 2018 году про ДЛНР ни кто и не вспомнит из нашей верхушки, а сми как по команде замолчат и будут находить более интересные темы чем гибель русских людей. Убийства самых идейных командиров тому подтверждение. Жаль что у власти стоят люди заботящиеся не о народе , а барыги.
    tihon4uk
  16. GeorgeSev85 Сегодня, 12:58
    Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что ведомство проверит информацию о гибели в Донецке командира батальона «Сомали» Михаила

    Прикол в том что потом Украина заявит о серии новых выпущенных - обновленных киборгах которые уничтожают командиров ополчения. Уже и кастрюльна в комментах пишет мол какие у них спецы работают ... что мол с такими и Крым не страшно забирать! И смех и Грех.
    GeorgeSev85
  17. salat Сегодня, 12:59
    Да гиви погиб, да очень жаль! никто не сомневается в том что он Герой и стоял у истоков зарождения республик! Но к сожалению это война( и война подлая!!! главное не допустить деморализации личного состава! и стать еще крепче чем было.
    Героям Вечная Память!
    salat
  18. vik669 Сегодня, 13:00
    Зачищают свидетелей и подельников - пока ни в Киеве но похоже скоро ...!
    vik669
  19. nord62 Сегодня, 13:00
    НЕ понимаю - почему нельзя точно так же мочить укроповских Аваковых, ляшко и прочие отбросы общества! angry
    Вечная память "Гиви" !
    nord62
    1. libivs Сегодня, 13:27
      Их низзя... Это партнеры. Хоть и не такие уважаемые как Педро, но все таки партнеры, которых признал таковыми Кремль.
      libivs
  20. Николай Болотников Сегодня, 13:02
    Все идет по плану Минских соглашений Путина. Мозговой, Моторолла, Гиви итд, а может я ошибаюсь, но пока все выглядит так. В итоге мы наблюдает геноцид русских на Донбассе.
    Николай Болотников
  21. VNP1958PVN Сегодня, 13:03
    Боюсь, что "обмен Крыма на Новороссию" всё таки существует.
    Данные примерно на три тысячи добровольцев из России, уехавших когда-то сражаться на Донбасс за «русский мир», их адреса, члены семей, жены и дети каким-то образом оказались в СБУ, часть их уже выложена в открытом доступе. Еще часть пока нигде не засветилась
    VNP1958PVN
  22. jekasimf Сегодня, 13:05
    Бэтмен,Мозговой,Моторола,Гиви.Мерзко на душе от того,что абсолютно ясно-их убивали свои.Это уже любому понятно.Ранее я болел душой за Новороссию.А сейчас прекрасно понимаю,что там сидит г_н_и_д_а ,которая убивает любого,кто своим авторитетом хоть как-то может ограничивать его власть.
    jekasimf
    1. aleks_29296 Сегодня, 13:37
      А сейчас прекрасно понимаю,что там сидит г_н_и_д_а ,которая убивает любого,кто своим авторитетом хоть как-то может ограничивать его власть


      Вы ошибаетесь, там сидят пешки. Г.н.и.д.а сидит не там.
      aleks_29296
  23. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:05
    Не капли не поверю в мифические укроинские дрг -избавляются изберательно от тех кто не желает мирно сидеть и смотреть как всу и наци унечтожают мирное население, и,безнаказанно захватывают территории республик.
    Изгоняющий либероидов
    1. trut3078 Сегодня, 13:39
      Верно мыслите!
      trut3078
    2. Монархист Сегодня, 14:05
      Ежу ясно,что подобные операции не для "деток Пана Педро":для этого Мозги не проспиртованые
      Монархист
  24. GeorgeSev85 Сегодня, 13:08
    Цитата: nord62
    НЕ понимаю - почему нельзя точно так же мочить укроповских Аваковых, ляшко и прочие отбросы общества! angry
    Вечная память "Гиви" !

    А нельзя .. мы пытаемся подружиться с новой администрацией сша ... Лишнего кипиша боимся. Опять РФ обвинять будут а нам это не надо Видимо так ... sad
    GeorgeSev85
    1. viktor. Сегодня, 13:18
      видимо точно так и есть и полностью поддерживаю, а упыри с укропии проживут долго и счастливо в США как Фашисты с германии!!!
      viktor.
  25. 72jora72 Сегодня, 13:11
    Цитата: Наблюдатель 33
    Скоро никого не останется, из тех кто видел как все начиналось. Кто придет на смену? Неизвестно...

    Остались десятки командиров и многие сотни отличных бойцов,менее раскрученных СМИ и интернетом..........
    72jora72
  26. 72jora72 Сегодня, 13:15
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Не капли не поверю в мифические укроинские дрг -избавляются изберательно от тех кто не желает мирно сидеть и смотреть как всу и наци унечтожают мирное население, и,безнаказанно захватывают территории республик.

    Да,это Захарченко в месте с Путиным лично убили Гиви,(а так же всех остальных)..........а если серьезно ,то что хотели враги добиться этими убийствами,они добились----паника,взаимное недоверие,и обливание дерьмом своих же.....
    72jora72
    1. trut3078 Сегодня, 13:42
      Вы бредите,уважаемый.
      trut3078
      1. Скоробей Сегодня, 14:00
        Половина посетителей сайта придерживаются украинской версии гибели героев. Так и есть, разброд, подозрения и т. д. То что им надо. На самом деле в гражданкой войне как правило обе стороны насыщены агентурой и потенциальными предателями. Взять за яйца можно практически любого, семья, компраматы и т.д. Гражданская война - это прежде всего одно бывшее государство где переплетено всё - семьи, друзья, рабочие связи, деньги.
        Скоробей
  27. кеп Сегодня, 13:16
    Лучшие уходят.Царство ему небесное.
    кеп
  28. Лютояр Сегодня, 13:18
    Гиви никуда не лез, просто воевал, как и Мотор. И это не та фигура, которая что-то решает.
    А укроки как-раз могут теракт совершить. Только что их очередное наступление в крови захлебнулось, нужна хоть какая-то перемога. Попробовали с Гиви. Но это дают только моральный эффект какой-то для своих. Тем более, что недавно в Луганске взорвали полковника, который командовал раздачей пиздюлей укропам под Дебальцево в декабре.
    Ещё мне кажется, что это предвестник очередного укроповского наступления.

    А Гиви вечная слава и память... Уверен, их с Мотором именами назовут аэропорт Донецка после победы.
    Лютояр
  29. senima56 Сегодня, 13:28
    Царствие небесное и вечная память воину и человеку!
    senima56
  30. татарин 174 Сегодня, 13:29
    Только -только как-то сердце успокоилось вроде после того, как не стало Моторолы и теперь Гиви... Тяжко как-то...
    татарин 174
  31. Толстоевский Сегодня, 13:30
    чекисты, расчехляйте ледорубы
    Толстоевский
  32. VadimSt Сегодня, 13:32
    Даже комментировать нет сил и слов. Сожалеем, осуждаем, призываем, надеемся, - что "есть запас прочности", ..."не удастся привести к дальнейшей эскалации" Все, - извините, не до "Вас"! Рекомендуем чаще всматриваться и вчитываться в безальтернативные "Минские соглашения".
    VadimSt
    1. Доктор Зорге Сегодня, 13:34
      Да, сейчас даже уже озабоченность главный дипломат не выражает. Всем на всё наплевать.
      Доктор Зорге
      1. libivs Сегодня, 14:09
        Ну как же... Ответили.
        «Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации. Потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженная в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной», — сказал Песков.
        Источник: http://rusvesna.su/news/1486547232
        Все понятно. Не удастся привести к дальнейшей эскалации. В переводе на русский: все будет как прежде, Путин слово держит. Чем закончится? Наверное плохо. Для всех, как для "хитропланщиков", так и "путинслилщиков". Блин, я уже не знаю, что должно произойти, чтобы Кремль понял, что с этими ребятами договориться нельзя в принципе? Взорвать бомбу на Красной Площади?
        libivs
  33. ser65 Сегодня, 13:33
    ради сохранения психики, читать укрокоментарии не стоит....
    ser65
    1. Вадим Коровин Сегодня, 14:01
      Да они Ё...тые на всю голову, вчера только пытались со мной вести диалог с Тернополя, это полный кретинизм.
      Притом не молодые, мои бывшие друзья по Байконуру в далёкие 80-е...
      Им только эфФект Дрездена образца 1945 года может помочь.....
      Вадим Коровин
  34. Югра Сегодня, 13:52
    Публично казнить устроителей теракта.Только так.И в ответ должна начаться партизанская война в киеве.С хохлами точно так же как они с дончанами...
    Югра
  35. neoshef Сегодня, 13:52
    У бандеровцев праздник. Надеюсь не долго он продлится. Справедливость восторжествует, бандерляндия получит по заслугам.
    neoshef
  36. Altona Сегодня, 13:53
    Цитата: Асадулла
    Уходят, потому что журналисты сделали их "такими". СБУ бьет не по подбородку, а лишь бы фингал поставить. Тогда все скажут, что побили, ведь видно на морде лица.....на фронте же укров грузят замершими тушками, и в этом нет единоличной заслуги Гиви, царствие ему небесное.

    --------------------------------
    Согласен, Арсений и Михаил конечно выдающиеся солдаты, но во многом распиаренные, так как первыми встали в ряды осмысленного вооруженного сопротивления киевскому режиму. Насчет торга, слили-не слили. Сливать Новороссию уже поздно, не для того рогами в Сирии упираемся. Просто сочтут за слабость. Но и брать себе на баланс Украину с ордами свидомья тоже не хочется. Сейчас их больше и они наглее чем при Сталине. Никакой контрразведки не хватит. В общем то этот случай с Гиви и показал, что нас ждет в случае "оккупации" Украины. Оборотней выше крыши, продается все, включая ридну маты и батька, батькивщина само собой, в любом количестве.
    Altona
  37. Flatter Сегодня, 13:56
    Убрали тех,кто отстаивал независимость Новороссии от Украины.Поверивших.
    Flatter
  38. Вадим Коровин Сегодня, 13:57
    Просто нет слов...
    "Ушли" последнего идейного Бойца, Михаила Толстых.
    "Ушли" подло, ибо в лобовую кишка тонка, а душонка подлая.
    Не хочу строить гипотезы, я не Ванга...
    Но душа болит от мысли что Родину-Донбасс, сливают окончательно.
    Начав это преступное движение в 2014 году, когда признали выборы Порошенко.
    Обещание ВВП не дать в обиду русскоязычное население Донбасса превратилось в пустой звук и геноцид со стороны Киева...
    Люди разменная монета в идиотской игре толстосумов и политиканов по обе стороны баррикад.
    Земля тебе пухом, ГИВИ....
    Вадим Коровин
  39. Монархист Сегодня, 13:58
    Как хотите,а в жалею ,что в Донецком МГБ нет Л. П.или Абакумова ,чтоб там все перенести,а то завтра останутся только Басурин и Захарченко (чегось мне захотелось,чтоб их первыми"просветили").
    Как-то не верится,что это СБУ сработало: уж очень профессионально ,а если 5 колонна в руководстве завелась то прочь сомнения!!
    Монархист
  40. Orionvit Сегодня, 14:15
    Трагические новости с Донбасса. Судя по многим признакам, Киев развернул подготовку к наступлению на Юго-Востоке, в том числе откровенно террористическими методами,
    В реальной войне, нет такого понятия, как "террористические методы". Есть грамотная служба контрразведки, которая должна заниматься этими вопросами, и пресекать подобные случаи.
    Orionvit
  41. Rock616 Сегодня, 14:16
    Нужно смотреть кому выгодно , а уж потом строить версии ... request
    Мои соболезнования , всем близким командира ......
    Rock616

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