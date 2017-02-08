Убийство Гиви: подробности и комментарии из Украины
Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что ведомство проверит информацию о гибели в Донецке командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») и о результатах сообщит позже, передает РИА Новости.
«Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что якобы в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Могу лишь сказать то, что я вижу, я не подтверждаю эту информацию, мы должны проверить ее», – сказал Тандит в эфире канала «112 Украина».
При этом он отметил, что о причастности Киева к этому убийству он говорить не будет, пока информация не проверена.
По его словам, убийство может быть следствием выяснения отношений в ДНР или зачисткой.
Версию о зачистке поддержала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. «Зачищают свидетелей и подельников», – написала она в «Фейсбуке».
Другой представитель Киева, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, не скрывает свой радости по поводу случившегося. «Какое прекрасное утро… Наши источники в оккупированном Донецке предварительно подтверждают ликвидацию "Гиви"», – написал он в соцсети.
Заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский: «Чудесное начало дня».
А представитель командования АТО Леонид Матюхин выразил сожаление, что Толстых теперь не сможет предстать перед украинским судом, чтобы за свои преступления. «Похоже, что, к сожалению, он погиб. Его должен был судить международный суд, и он должен был отвечать по закону», – сказал Матюхин.
В полиции по Донецкой области Украины гибель Толстых подтвердили. «Могу подтвердить, что да, полиция Донецкой области имеет такую информацию о том, что сегодня с утра убит террорист "Гиви". Наши источники, которые там сейчас находятся, видели, как это происходило. Могут сказать, что, действительно, там произошел взрыв, он погиб… место (его гибели) окружено. В настоящее время более подробной информации дать не можем», – сказал начальник полиции Вячеслав Аброськин.
О некоторых подробностях произошедшего сообщил из Донецка корреспондент РИА «Новости».
– приводит он сообщение пресс-службы МЧС ДНР.
Здание оцеплено правоохранителями. «Ближе чем на 200 метров никого к зданию не подпускают. В самом здании на нескольких этажах выбиты стекла, оконные проемы покрыты копотью», – сообщил корреспондент.
По словам жителей близлежащих домов, был слышен один хлопок. «Один хлопок был, несильный, из здания дым пошел, а потом и пожар начался», – сказала жительница Донецка.
В связи со случившимся в республике был объявлен план «Перехват».
Согласно информации Минобороны республики, «Гиви» предположительно «был убит выстрелом из огнемета "Шмель"».
Складывающуюся ситуацию в Донбассе прокомментировал также глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
- написал он в «Фейсбуке».
«Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что якобы в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Могу лишь сказать то, что я вижу, я не подтверждаю эту информацию, мы должны проверить ее», – сказал Тандит в эфире канала «112 Украина».
При этом он отметил, что о причастности Киева к этому убийству он говорить не будет, пока информация не проверена.
Очевидно, будут какие-то сделаны заявления со стороны самопровозглашенных республик – будут опять выдвигать какие-то обвинения в сторону законной власти Украины,заявил советник.
По его словам, убийство может быть следствием выяснения отношений в ДНР или зачисткой.
Версию о зачистке поддержала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. «Зачищают свидетелей и подельников», – написала она в «Фейсбуке».
Другой представитель Киева, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, не скрывает свой радости по поводу случившегося. «Какое прекрасное утро… Наши источники в оккупированном Донецке предварительно подтверждают ликвидацию "Гиви"», – написал он в соцсети.
Заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский: «Чудесное начало дня».
А представитель командования АТО Леонид Матюхин выразил сожаление, что Толстых теперь не сможет предстать перед украинским судом, чтобы за свои преступления. «Похоже, что, к сожалению, он погиб. Его должен был судить международный суд, и он должен был отвечать по закону», – сказал Матюхин.
В полиции по Донецкой области Украины гибель Толстых подтвердили. «Могу подтвердить, что да, полиция Донецкой области имеет такую информацию о том, что сегодня с утра убит террорист "Гиви". Наши источники, которые там сейчас находятся, видели, как это происходило. Могут сказать, что, действительно, там произошел взрыв, он погиб… место (его гибели) окружено. В настоящее время более подробной информации дать не можем», – сказал начальник полиции Вячеслав Аброськин.
О некоторых подробностях произошедшего сообщил из Донецка корреспондент РИА «Новости».
На пульт оперативно-диспетчерской службы в 06.20 поступил звонок с сообщением о возгорании в здании бывшего проектного института. На месте был развернут оперативный штаб. На данный момент эвакуационные мероприятия уже завершены, есть один погибший. Сейчас пожар уже ликвидирован
– приводит он сообщение пресс-службы МЧС ДНР.
Здание оцеплено правоохранителями. «Ближе чем на 200 метров никого к зданию не подпускают. В самом здании на нескольких этажах выбиты стекла, оконные проемы покрыты копотью», – сообщил корреспондент.
По словам жителей близлежащих домов, был слышен один хлопок. «Один хлопок был, несильный, из здания дым пошел, а потом и пожар начался», – сказала жительница Донецка.
В связи со случившимся в республике был объявлен план «Перехват».
Согласно информации Минобороны республики, «Гиви» предположительно «был убит выстрелом из огнемета "Шмель"».
Складывающуюся ситуацию в Донбассе прокомментировал также глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Трагические новости с Донбасса. Судя по многим признакам, Киев развернул подготовку к наступлению на Юго-Востоке, в том числе откровенно террористическими методами,
- написал он в «Фейсбуке».
Использованы фотографии: РИА Новости. Алексей Филиппов