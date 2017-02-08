Убийство Гиви: подробности и комментарии из Украины

Очевидно, будут какие-то сделаны заявления со стороны самопровозглашенных республик – будут опять выдвигать какие-то обвинения в сторону законной власти Украины,

На пульт оперативно-диспетчерской службы в 06.20 поступил звонок с сообщением о возгорании в здании бывшего проектного института. На месте был развернут оперативный штаб. На данный момент эвакуационные мероприятия уже завершены, есть один погибший. Сейчас пожар уже ликвидирован

Трагические новости с Донбасса. Судя по многим признакам, Киев развернул подготовку к наступлению на Юго-Востоке, в том числе откровенно террористическими методами,