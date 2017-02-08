Сводка за неделю (30 января-5 февраля) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»
Внимание! Редакция "ВО" сообщает, что организации "Правый сектор", ОУН являются запрещёнными в России.
То, что началось в конце прошлой недели и продолжилось на этой до пятницы включительно в районе Авдеевки назвать нормальными словами невозможно!
Как можно назвать того украинского генерала, который отдал приказ наступать в лоб на одну из самых укрепленных позиций НМ ДНР на линии фронта, тем более нужно учитывать, что в самом Донецке много нашей техники, а та что отведена по Минску, может по хорошим дорогам вернуться на фронт в течении часа? Зачем было уложить в землю Донбасса 225 украинских солдат и еще от 450 до 600 калечить?
К тому же у нас тут в Донецке много журналистов с западных и российских телеканалов и все это они зафиксировали и показали в своих странах.
Это наступление явно было принято спонтанно, прям под отъезд Порошенко в Берлин. Но США и Германии это наступление совсем не выгодно, по известным внутренним причинам этих стран. Поэтому, последний довод шоколадного короля, забытой всеми страны Украины, провалился. Что касается самого наступления и крупных военных ошибок при подготовке и проведении, то можно написать отдельную статью…
30.01.17, понедельник
00:00 поселок Калиново продолжал страдать от обстрелов, начатых в воскресенье. Артиллерия ВСУ работала со стороны поселка Попасная.
На протяжении всей ночи бои и обстрелы шли по всему фронту. Особенно сильные обстрелы на Донецком и Ясиноватском направлении. Также шумел южный фронт, и были попытки ДГР ВСУ разведать наши позиции.
04:45 наши батареи ответили массированным ударом по позициям минометным и арт батареям ВСУ. После чего шел уже беспокоящий огонь по скоплениям личного состава и техники.
08:50 на южном фронте после обстрелов минами наших позиций в районе поселка Коминтерново, начались позиционные бои.
09:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП, уже несколько суток работают минометы, артиллерия и техника. Зафиксированы прилеты снарядов по Киевскому району Донецка и Макеевке.
10:00 в районе поселка Пески позиционный бой. Аэропорт под обстрелом 120-мм мин и 122-снарядов.
11:10 Макеевка под сильным арт обстрелом.
12:50 на ЯБП продолжается сильный бой, работает стрелковое, гранатометы, АГС, СПГ-9, минометы и артиллерия.
13:45 на Светлодарской дуге идут бои. Севернее Углегорска падают украинские снаряды.
14:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается сильный бой, минометные и арт дуэли. По окрестностям Киевского района Донецка и Ясиноватой работает тяжелая артиллерия ВСУ.
17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП без перерыва уже 30 часов идет бой и обстрелы тяжелой артиллерией.
18:15 в районе поселка Широкая балка работают к/к пулеметы и другое стрелковое вооружение. В районе поселка Зайцево прилетело две 120-мм мины.
18:35 Куйбышевский район Донецка под обстрелом артиллерии.
19:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои идут 32 часа, работает стрелковое, минометы и артиллерия. Большие потери среди ВСУ, есть также потери среди наших защитников и мирного населения.
20:00 в районе поселка Зайцево ВСУ резко усилили минометный обстрел. С позиций ВСУ в районе Светлодарска, а конкретно на золотоотвале стоит батарея и работает по окрестностям Углегорска. Весь боекомплект ВСУ расстреливает по зеленке, опасаясь наших ДРГ.
20:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ВСУ начали сильный арт обстрел, после которого начали атаки на ЯБП.
«Противник после запроса режима прекращения огня с 20.00 начал обстрел из тяжелых орудий населенных пунктов Донецк и Макеевка, затем перешел в атаку в районе Авдеевской промзоны двумя взводами, пытаясь захватить позиции ДНР и взять под контроль трассу между городами Донецком и Горловкой. Наши подразделения были вынуждены открыть ответный огонь.
При выдвижении подразделений противника атакующие силы вышли на минные поля. Противник понес массовые потери и отступил, по нашим данным, среди бойцов ВСУ за вчерашнюю атаку более пятнадцати погибших и тридцати раненых» - отметил на пресс-конференции зам командующего оперативным командованием корпуса Басурин.
20:35 Куйбышевский и Киевский районы Донецка пережили очередной обстрел украинской артиллерией. 21:00 ходе обстрела обесточена Донецкая Фильтровальная Станция.
21:10 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП снова под обстрелом украинской артиллерии, также ВСУ применили РСЗО «Град».
21:40 поселок Калиново (ЛНР) снова страдает от обстрелов к/к пулеметов и минометов. Ситуация повторяется как в 24-28 декабря 2016 года, наши ребята с ЛНР здесь снова сдерживают многодневные атаки ВСУ.
22:10 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.
22:30 на южном фронте ситуация с утра не изменилась, с перерывами ВСУ ведут обстрелы наших позиций и поселка Коминтерново.
22:50 мкр-н Октябрьский Куйбышевского района Донецка под обстрелом тяжелой артиллерии.
23:30 в районе поселка Зайцево на севере Горловки два с половиной часа работают минометы и артиллерия ВСУ, также работает БМП-1. С большими перерывами ВСУ используют артиллерию.
23:40 на южном фронте ситуация продолжает накаляться. ВСУ работают по нашей передовой минометами 120-мм и САУ «Гвоздика»122-мм. Но есть также прилеты мин и снарядов по поселкам Коминтерново и Саханка.
23:40 южнее Донецка в районе поселка Еленовка стрелковый бой и минометная дуэль.
Наша разведка продолжала фиксировать усиление позиций ВСУ вдоль линии фронта личным составом и техникой. Так в районе поселка Берестки (21 км от фронта) обнаружено три РСЗО «Ураган» 220-мм, в готовности применить по поселкам и городам ДНР.
Также разведкой получен доклад начальника Генштаба ВСУ Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января 2017 года представленный Президенту Украины и ставший причиной возвращения Порошенко из Германии в страну.
Согласно материалов в моргах и медучреждениях Украины находились:
- морг Селидово, 29 тел погибших военнослужащих ВСУ;
- морг Красноармейска, 41 тело;
- Часов ЯР, в 65 мобильном госпитале находятся 62 раненых бойца;
- Новый труд, в 66 мобильном военном госпитале находились 8 тел погибших и 14 покалеченных военнослужащих.
В результате вечерних обстрелов ВСУ получили ранения трое мирных жителей. Кроме того, вчера днем от огня ВСУ погибло двое мирных жителей и трое получили ранения.
Потери армии ДНР за прошедшие сутки составили: четверо погибших и семеро раненых военнослужащих.
За первые сутки недели нас обстреляли 2411 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 829 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 128 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 4 раза,
- реактивными снарядами РСЗО «Град» калибра 122-мм 200 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
31.01.17, вторник
00:50 поселок Еленовка и наши позиции западнее Докучаевска под обстрелом ВСУ со стороны поселков Новотроицкое и Тарамчука.03:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП новые прилеты снарядов тяжелой артиллерии.
04:00 ЯБП и наши позиции в районе Красного Партизана под сильным арт огнем. После чего ВСУ начали атаковать наши позиции.
В 4 часа утра после артподготовки противник повторил попытку взять под контроль трассу между Донецком и Горловкой, совершив атаки в районе Авдеевской промзоны силами до трех взводов. В связи с чем, армия ДНР была вынуждена открыть ответный огонь, чтобы удержать агрессора.
В результате неудачной утренней попытки атаковать наши позиции вооруженные силы Украины и бойцы «Правого сектора» потеряли более 15 убитыми и 30 ранеными. Противник во время своих атак одновременно вел массированный огонь по Донецку и Макеевке из всех видов вооружений.
04:45 жители многих районов Донецка услышали мощную ответку ВС ДНР. Отрицать этот факт бесполезно, очень много фактов есть в СМИ и разных блогах. Жители Донбасса восприняли эту весть очень положительно, несмотря на то, что наши артиллеристы прервали сон.
06:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои и арт дуэли продолжаются.
07:20 снова многострадальный поселок Калиново (ЛНР) и окрестности под обстрелом 82-мм и 120-мм минометов.
08:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП и западнее Донецка в Старомихайловке позиционные бои, минометные и артиллерийское дуэли.
09:20 на южном фронте снова под огнем украинской тяжелой артиллерии. Под огнем поселок Коминтерново.
Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка обесточена в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. На момент отключения электроэнергии, под землей находились 203 горняка. Для того чтобы поднять их на поверхность подключили электрогенераторы шахты Засядько и ВГСЧ.
Также Кировские электросети включили «резервную бронь», чтобы запитать бытовой комплекс шахты и дать возможность горнякам помыться и согреться. Подъем горняков осуществляется одной клетью по 10 человек. За время ведения боевых действий, это уже четвертое подобное отключение, в результате которого под землей остаются люди.
О ДНР: «Группа местных и российских журналистов попала сегодня под обстрел со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка. Инцидент произошел по улице Чапаева. На месте присутствуют журналисты российских федеральных телеканалов «НТВ» и «Лайфньюз», а также сотрудники МЧС Республики и представители местной администрации. Сейчас представителям СМИ удалось укрыться в подъезде одного из жилых домов. Обстрел территории продолжается».
10:00 на южном фронте в результате первой бездарной попытки в районе поселка Коминтерново ВСУ потеряли до20 человек убитыми и 30 раненными, также была потеряна она БМП-2. Побросав погибших и раненных, противник отступил на исходные позиции.
11:30 наши отвечают по минометным и арт батареям ВСУ, обстреливающим многострадальные Куйбышевский и Киевский районы Донецка. По предварительным данным, из-за нарушений правила техники безопасности полностью уничтожена батарея гаубиц «Пион» 203-мм (4 единицы).
11:40 наши ответили еще раз, вдруг мало. Принуждаем ВСУ к миру и выполнению Минских договоренностей.
12:45 Киевский район Донецка снова под обстрелом, но уже с других позиций ВСУ.
14:30 на южном фронте ВСУ была предпринята вторая безуспешная попытка провести разведку боем, атаковав наши позиции в районе поселка Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП. При подходе к нашим позициям с фланга, каратели начали подрываться на минах. Ответным плотным огнем с позиций подразделений ВС ДНР, противник понес потери - 7 человек убитыми и более 10 раненными.
При этом нашей разведкой отмечена паника в рядах ВСУ.
По источникам из штаба «АТО» за сегодняшнюю ночь из воинских частей ВСУ дезертировало 17 военнослужащих. В подразделениях 72 ОМБР готовится бунт военнослужащих, несогласных с действиями украинского командования. Военнослужащие ВСУ деморализованы.
Имеются факты стычек в 72 бригаде между контрактниками и военнослужащими срочной службы, которые под угрозой расстрела удерживают молодых бойцов. Кроме этого, сотрудниками СБУ во всех воинских частях ВСУ, находящихся в так называемой зоне «АТО», проводятся оперативные мероприятия по выявлению и нейтрализации потенциальных беглецов.
По нашим данным только в 72 бригаде потери ВСУ составили 13 военнослужащих убитыми. Потери «Правого сектора» значительно выше, по нашим данным в Авдеевской промзоне за день погибли более 25 боевиков. Также имеются подтверждения ликвидации до 18 иностранных наемников. На юге потери боевиков «Азова» и военнослужащих 36 бригады морской пехоты составили около 30 убитыми.
Руководство донецкой шахты им. Засядько приступило к эвакуации более 200 горняков, которые были заблокированы под землей из-за нарушенного огнем укронацистов энергоснабжения предприятия. Об этом сообщил глава Киевского района столицы Валентин Левченко.
15:20 по скоплению личного состава и техники под Авдеевкой наш удар.
17:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои, минометные и арт дуэли не прекращаются. Наши братья держат каждый метр фронта. Есть очень много попаданий в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, а также в Кировском районе Макеевки.
19:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП очередной сильный арт обстрел со стороны ВСУ.
19:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) ВСУ не унимается и не жалея БК стреляют по нашим позициям из к/к пулеметов и минометов.
20:40 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ВСУ выпустили несколько пакетов РСЗО «Град».
20:50 наши ответили.
22:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП после нашей ответки вновь возобновился стрелковый бой и обстрелы минами и снарядами. 22:30 в районе поселка Зайцево ВСУ также не желает БК, стреляет длинными очередями с к/к и работают минометами по домам местных жителей.
22:30 на Светлодарской дуге в районе поселков Калиновка и Логвиново также позиционные стрелковые бои, минометные и арт обстрелы.
22:40 поселок Спартак под огнем двух минометных батарей ВСУ с поселков Опытное и Тоненькое. Мы не можем дать ответку, так как минометы ВСУ близко стоят к домам.
22:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) сильный бой и артиллерийский обстрел.
23:05 Макеевка снова под обстрелом. Жители днем и ночью не вылезают с подвалов.
23:35 наша артиллерия наносит ответный удар по батареям ВСУ в районе Авдеевки, обстреливающим ЯБП.
МО ДНР: "Украинские силовики готовы применить по территории ДНР шесть ракет «Точка-У». Разведка ДНР выявила местонахождение двух ракетных тактических комплексов «Точка-У» украинских военных вблизи линии разграничения в районе оккупированного ВСУ Краматорска. По нашей информации, украинским командованием поставлена задача – быть в готовности применить сегодня вечером шесть ракет по территории ДНР.
Наша разведка продолжила фиксировать усиление на фронте личным составом и техникой ВСУ. Так в Авдеевку прибыло до 40 единиц САУ, бронетехника и остатки личного состава 72-й бригады, которые выдвигаются к линии фронта. Фиксируется также сосредоточение резервов из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в районе Авдеевки.
Отрядам украинцев из «Правый сектор» отдана устная команда выступить в качестве заградотрядов за подразделениями ВСУ. Также по разведданным, в поселке Скучное западнее Авдеевки прибыло четыре САУ «Гвоздика» 122-мм, в поселке Галициновка под Марьинкой обнаружено две РСЗО «Град» 122-мм, там же до 250 польских наемников и до 80 военнослужащих украинской армии. В Константиновку (в 25 км от линии фронта) переброшено шесть танков Т-64Б. В районе Широкино подразделения одного из батальонов 36-й отдельной бригады морской пехоты приведены в повышенную степень боевой готовности.
Всего за прошедшие сутки противник предпринял шесть атак, из них две в районе Коминтерново и четыре в районе Авдеевки. Все атаки были отбиты и противник «в панике бежал на свои позиции. Ситуация полностью под контролем. За прошедшие сутки ВСУ потеряли убитыми 93 военнослужащих, более 300 получили ранения.
За прошедшие сутки в Макеевке и Донецке двое мирных жителей погибли, еще один получил ранение. Погибшие — женщины, жительницы Киевского района столицы и Кировского района Макеевки. Состояние пострадавшего жителя не известно.
За сутки нас обстреляли 3016 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 842 раза,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 839 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 6 раз,
- реактивные снарядами РСЗО «Град» калибра 122-мм 490 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов о ситуации на Авдеевской промзоне.
01.02.17, среда
00:10 западные пригороды Докучаевска под обстрелом украинской артиллерии, работают Д-30 122-мм.00:10 поселок Зайцево обстреливается минами 82-мм и 120-мм со стороны Майорска.
00:10 поселок Гольмовский и Углегорск под обстрелом мин и снарядов со стороны позиций ВСУ в районе Светлодарска.
00:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) ни днем и ни ночью нет покоя мирным жителям, снова стрелковые бои и минометные и арт обстрелы.
00:15 наши батареи наносят удары по батареям ВСУ, которые начали развертывание для обстрелов Донецка и Макеевки.
00:30 поселок Зайцево после обстрелов минами, начал подвергаться обстрелу артиллерией.
01:10 северные пригороды Горловки продолжают страдать от обстрелов артиллерии. В городе частично нет света.
01:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) новые прилеты снарядов ближе к Ирмино.
02:20 наши снова нанесли удары по скоплениям живой силы и техники в районах опытное – Тоненькое – Авдеевка, после чего на фронте наступило затишье.
05:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли.
06:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова сильный бой, стрелковое, АГС, минометы, артиллерия техника и танки. Со стороны ВСУ работает также реактивная артиллерия.
06:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли.
06:10 в том же районе поселка Калинино (ЛНР) практически сразу же, наши ответили из всего имеющегося вооружения.
07:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли.
08:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли. Каждые несколько секунд слышно разрыв снаряда. Вся промка и позиции ВСУ в районе Авдеевки в огне.
09:10 Донецк и Макеевка частично без электричества, из-за чего остановилась вся коммуналка – вода и отопление.
09:15 поселок Зайцево снова под обстрелом артиллерии.
09.30 обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.
12:00 Калининский район Донецка под обстрелом ВСУ.
МО ДНР: "Около часа назад была обстреляна (фото и видео ниже) улица Элеваторная. Снаряд упал рядом с проезжающей машиной скорой помощи. Осколочные ранения получили мирный житель, водитель и фельдшер, находящиеся в машине".
17:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои и арт обстрелы.
17.30 энергетики ДТЭК «Донецкоблэнерго» восстановили электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции. В настоящее время проводятся работы по запуску фильтровальной станции. После заполнения гидротехнических сооружений и магистральных водоводов предположительно через 12 – 16 часов питьевая вода поступит потребителям (жителям Донецка, Макеевки, Ясиноватой).
18:10 жители Донецка с ужасом слышат прилеты тяжелой артиллерии ВСУ.
19:00 в районе поселка Озеряновка на юго-западе Горловки прилетело три 120-мм мины.
19:00 в районе поселков Зайцево и Гольмовский начался сильный бой, работают минометы и артиллерия.
19:15 Куйбышевский район Донецка под обстрелом тяжелой артиллерии ВСУ.
19:20 на Светлодарской дуге, в районах Калиновка и Логвиново арт дуэль.
19:30 Макеевка под обстрелом тяжелой артиллерии.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются тяжелые упорные бои и обстрелы минами и снарядами. Изредка ВСУ используют РСЗО «Град» (полные пакеты).
21:25 юго-западнее Горловки сильные обстрелы, частично нет электричества.
22:55 в районе ЯБП бой продолжается, интенсивность обстрела минами и снарядами несколько уменьшилась. Но, все таки ВСУ еще применяют тяжелую артиллерию.
23:35 многострадальный поселок Калиново (ЛНР) снова начался бой и минометный обстрел.
Киев направил на усиление бригад ВСУ под Авдеевкой боевиков националистических батальонов «Правый сектор», «Азов» и «Днепр-1».
Об этом рассказал ДНР Эдуард Басурин:
«Украинские силовики продолжают концентрировать свои силы в районе Авдеевки для ведения наступательных действий. Выявлено усиление 72 бригады батальонной тактической группой 25 отдельной десантно-штурмовой бригады, карателями ДУК «Правый сектор», националистами «Азова» и «Днепр-1».
Согласно данным разведки ДНР, общее количество сил и средств противника на данном участке составляет до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов.
Сотрудники МЧС ДНР за три дня эвакуировали из обстреливаемых районов Донецка и Ясиноватой почти 60 человек. Об этом свидетельствует сводная информация ведомства, полученная Донецким агентством новостей. «За вчерашний день с привлечением легкобронированной техники МЧС из наиболее подверженных обстрелами районов города Донецка эвакуировано 38 человек, из них шесть детей», — отметили в МЧС.
Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Накануне вечером, около 20:30, в Киевском районе были ранены двое мужчин: 1957 и 1973 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы. Ранее Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявлял, что боевые действия идут на территории протяженностью в 50 километров. Противник несет большие потери. Приказ начать атаку ДНР отдал лично президент Украины Петр Порошенко.
Один боец Донецкой Народной Республики убит, еще один ранен в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки.
За сутки нас обстреляли 1617 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 429 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 374 раз,
- реактивными снарядами калибра 122-мм РСЗО «Град» 120 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
02.02.17, четверг
00:20 на ЯБП продолжаются стрелковые бои, наши ВС держа позиции и не дают прорваться ВСУ. В Киевском районе Донецка есть разрушения и раненные среди мирного населения.00:50 южный фронт под обстрелом украинских РСЗО «Град». Реактивные снаряды прилетели по району поселка Коминтерново.
01:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) возобновился стрелковый бой при поддержки минометов.
01:35 север Горловки под обстрелом, снаряды летят с позиций ВСУ в Светлодарске по поселкам Зайцево и Гольмовский и южнее по зеленке возле Углегорска.
Огнем с украинской стороны повреждены две линии электропередачи 110 киловатт между Горловкой и Углегорском. В результате обесточены 17 трансформаторных подстанций и две котельные. Без света на данный момент остаются четыре тысячи абонентов. На месте повреждений с 06:00 по местному времени велись восстановительные работы.
09:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые бои при поддержке минометов.
10:20 наши пытаются подавить огневые точки и минометные батареи ВСУ.
11:00 в Петровский район Донецка прилетело две 120-мм мины.
11:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильная арт дуэль.
12:00 на ЯБП также сильный стрелковый бой, минометные и артиллерийские дуэли.
13:30 наши поддерживают ребят, обороняющих ЯБП, минометами и арт огнем. На позициях ВСУ в районе промки множественные разрывы и пожары.
14:50 поселки Зайцево и Гольмовский, а также Углегорск под сильным минометным и арт огнем со стороны позиций ВСУ в районе Светлодарска.
17:00 на ЯБП бои с самого утра не прекращаются. В 13:30 наши удачно уничтожили несколько минометных расчетов в районе Старой Авдеевки. Прилеты в жилмассив Донецка, Ясиноватой и Макеевки продолжаются.
17:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) начался стрелковый бой с применением минометов, ЗУ. Со стороны Светлодарска летят снаряды арты в сторону Калиновки. В ходе боя ВС ДНР подожгли украинский БМП, которая вела обстрел позиций ополчения из района зелёнки у грязевского ставка. После чего ВСУ начали минометами калибра 82-мм и 120-мм обстреливать по квадратам.
19:00 на южном фронте начались вечерние бои и перестрелки минометов.
19:00 западнее Донецка в районе поселка Старомихайловка летят мины калибра 120-мм со стороны оккупированной ВСУ Красногоровки.
19:50 Куйбышевский и Киевский районы снова переживают арт обстрел. Зачем командование ВСУ тратит боезапас на мирный город не понятно!
21:00 по всей линии фронта от Коминтерново – на южном фронте и до Горловки – на северном идут бои, минометные и арт дуэли, также ВСУ применяют танки и РСЗО.
22:00 между нашими позициями на ЯБП и позициями ВСУ в старой Авдеевке продолжаются бои, с применением минометов и артиллерии.
22:00 Куйбышевский и Киевский районы продолжает разрушаться украинской артиллерией.
22:00 по северным пригородам Донецка прилетели несколько пакетов РСЗО «Град».
22:50 ВСУ произвели одиночный обстрел с РСЗО «Ураган» 220-мм в районе «Мотель».
23:20 со стороны Светлодарска в сторону Углегорска несколько пакетов РСЗО град полетело, идет бой.
23:45 на южном фронте бои в районе поселка Широкино и арт обстрелы украинскими САУ с района поселка Сартана.
23:50 в ответ на террористические арт обстрелы батареями ВСУ Донецка и Макеевки, наши нанесли удары.
За сутки погибло 2 и ранено 13 мирных жителей.
За сутки нас обстреляли 3481 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 1086 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 753 раза,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 64 раза,
- реактивными снарядами 122-мм и 220-мм 196 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
03.02.17, пятница
00:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением минометов.00:15 северные районы Донецка под арт огнем.
00:20 наши отвечают по батареям ВСУ.
00:25 Киевский район под обстрелом РСЗО «Град».
01:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои и очередной арт обстрел.
02:15 наши отвечают по батареям ВСУ, обстреливающим северные районы Донецка.
02:40 Петровский район Донецка под минометным огнем.
08:30 на ЯБП уже несколько суток идут бои.
08:30 в районе поселка Зайцево начались стрелковые бои и минометные обстрелы.
12:40 на южном фронте в районе поселка Коминтерново позиционные бои и арт дуэли.
13:00 на Светлодарской дуге стрелковые бои, минометы и артиллерия работают не переставая.
13:10 в западных пригородах Донецка на линии фронта Марьинка – Старомихайловка идут позиционные бои. Периодически работают 120-мм минометы.
13:30 в районе многострадального поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
14:15 ЯБП под сильным арт обстрелом.
14:30 наша ответка по батареям ВСУ. На позициях ВСУ фиксируем множественные детонации кондиционеров.
15:00 на западе и севере Горловки стрелковые и минометные бои. Работает так же техника и периодически артиллерия.
16:00 по району Углегорска отработал украинский РСЗО «Град». Все РС упали по зеленке.
20:40 поселок Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые бои с применением минометов и артиллерии.
21:10 на Светлодарской дуге в районах поселков Калиновка и Калиново (ЛНР) идут позиционные бои, минометные и арт дуэли.
21:40 ЯБП продолжает страдать от украинской артиллерии.
21:50 на южном фронте сильная канонада, под арт обстрелом поселки Коминтерново и Саханка. ВСУ ведут обстрел с района Сартана.
22:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) наш удар по украинским батареям.
23:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) завязался бой и снова наш удар по украинским батареям.
За сутки нас обстреляли 1777 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 518 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 366 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 56 раз,
реактивными снарядами РСЗО «Град» 122-мм 80 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Досье. Видео с комбатом Гиви:
04.02.17, суббота
Несмотря на выходной и привычный график боев и обстрелов, в этот день на фронте было тихо. Возможно, повлиял дождь. А может дело не в погоде, и ВСУ ждали подвоза БК для новых обстрелов.18:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) начались вечерние стрелковые и минометные бои. 19:00 на ЯБП начался бой с поддержкой к/к пулеметов и минометов. Наши сразу начали отвечать.
22:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) СУ пытались завязать бой, но сразу получили ответку и успокоились.
23:10 городские службы Горловки пытаются восстановить электричество в городе, тепло и вода уже есть.
23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП периодически вспыхивают позиционные бои с применением минометов, но без продвижений.
23:30 Петровский район Донецка обстрелян из РПГ.
Наша разведка зафиксировала значительное увеличение личного состава и техники ВСУ на линии фронта.
Так на территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса «Точка-У», а в Новобахмутовке на железнодорожной станции выгрузились еще шесть «Точек-У» и убыли для выполнения задач.
В район расположения 72-й ОМБР прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор» Д.Ярошем.
В район Волноваха прибыли подразделения Национальной гвардии Украины.
Под покровом ночи, с Крымского направления, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57-й ОМПБР. Кроме того, установлен факт перемещения 92-й ОМБР в полном составе из Харьковской области. Из поселка Урзуф в Мариуполь прибыли три батальона из числа националистов «Азова».
За сутки нас обстреляли 524 раза, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 158 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 25 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
05.02.17, воскресенье
01:30 в районе ЯБП – промка периодически перестрелки снайперов и пулеметчиков.03:15 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковые бои и работают наши батареи по позициям ВСУ.
10:45 ЯБП под обстрелом минометов калибра 82-мм и 120-мм.
13:35 украинская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления, открыв снайперский огонь по военнослужащим НМ ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад, в ходе восстановления поврежденных от обстрелов ВСУ линий электропередач рядом с ДФС. В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий НМ ДНР. Восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы. Данный факт раскрывает истинную сущность всей украинской власти, которая просто не способна выполнять свои обещания.
15:00 в районах ЯБП и Горловки стрелковые бои с применением минометов, в целом на фронте тихо.
16:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались стрелковые бои с применением минометов.
17:00 в районе ЯБП бой и обстрелы увеличились.
17:00 на Светлодарской дуге бои и минометные обстрелы.
17:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) начались вечерние бои.
18:00 на юном фронте, в районе Аэропорта и ЯБП, а также в районе Светлодарской дуге идут стрелковые бои с применением минометов.
19:45 в районе ЯБП ВСУ ведут обстрел наших позиций с артиллерии.
20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои идут третий час, ВСУ стали применять артиллерию.
20:45 на ЯБП очередной арт налет.
22:45 на южном фронте под обстрелом наши позиции и поселки Коминтерново и Саханка, ВСУ для обстрелов также применяют БМП-2.
23:00 над Петровским районом Донецка наша ЗУ работает по украинскому БЛА.
23:35 на южном фронте бой усилился, также ВСУ сильно обстреливают с артиллерии наши позиции в районе Коминтерново.
23:40 в районе Вольво-Центра сильный стрелковый бой с применением минометов калибра 82-мм и 120-мм.
Украинские военные на прошедшей неделе предприняли 10 безуспешных атак на позиции сил ДНР, при этом погибли 18 бойцов Республики и еще 26 были ранены.
Эдуард Басурин: "С 29 января противник предпринял 10 безуспешных атак наших позиций. Из них две в районе села Коминтерново, остальные на Авдеевской промзоне. Наши потери при этом составляют 18 погибших военнослужащих и 26 раненных.
При этом потери противника в разы превышает республиканские. Так, согласно данным командования, за этот период погибли 230 силовиков, ранения получили около 450 человек. Также противник потерял семь артиллерийских орудия, два танка, три БМП, пять автомобилей с боеприпасами. Разница потерь противоборствующих сторон больше чем на порядок, сама за себя говорит о том, кто же на самом деле ведет наступление, а кто обороняется. И нет никакого сомнения, в том, что агрессором является украинская армия."
Шесть мирных жителей погибли, еще 34 получили ранения за неделю в Донецкой Народной Республике в результате массированных обстрелов со стороны украинских силовиков.
За последние сутки недели нас обстреляли 1229 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 435 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 108 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Полная сводка за указанный период - в блоге (ссылка1, ссылка2).
*Редакция "ВО" сообщает, что организации "Правый сектор", ОУН являются запрещёнными в России.
То, что началось в конце прошлой недели и продолжилось на этой до пятницы включительно в районе Авдеевки назвать нормальными словами невозможно!
Как можно назвать того украинского генерала, который отдал приказ наступать в лоб на одну из самых укрепленных позиций НМ ДНР на линии фронта, тем более нужно учитывать, что в самом Донецке много нашей техники, а та что отведена по Минску, может по хорошим дорогам вернуться на фронт в течении часа? Зачем было уложить в землю Донбасса 225 украинских солдат и еще от 450 до 600 калечить?
К тому же у нас тут в Донецке много журналистов с западных и российских телеканалов и все это они зафиксировали и показали в своих странах.
Это наступление явно было принято спонтанно, прям под отъезд Порошенко в Берлин. Но США и Германии это наступление совсем не выгодно, по известным внутренним причинам этих стран. Поэтому, последний довод шоколадного короля, забытой всеми страны Украины, провалился. Что касается самого наступления и крупных военных ошибок при подготовке и проведении, то можно написать отдельную статью…
30.01.17, понедельник
00:00 поселок Калиново продолжал страдать от обстрелов, начатых в воскресенье. Артиллерия ВСУ работала со стороны поселка Попасная.
На протяжении всей ночи бои и обстрелы шли по всему фронту. Особенно сильные обстрелы на Донецком и Ясиноватском направлении. Также шумел южный фронт, и были попытки ДГР ВСУ разведать наши позиции.
04:45 наши батареи ответили массированным ударом по позициям минометным и арт батареям ВСУ. После чего шел уже беспокоящий огонь по скоплениям личного состава и техники.
08:50 на южном фронте после обстрелов минами наших позиций в районе поселка Коминтерново, начались позиционные бои.
09:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП, уже несколько суток работают минометы, артиллерия и техника. Зафиксированы прилеты снарядов по Киевскому району Донецка и Макеевке.
10:00 в районе поселка Пески позиционный бой. Аэропорт под обстрелом 120-мм мин и 122-снарядов.
11:10 Макеевка под сильным арт обстрелом.
12:50 на ЯБП продолжается сильный бой, работает стрелковое, гранатометы, АГС, СПГ-9, минометы и артиллерия.
13:45 на Светлодарской дуге идут бои. Севернее Углегорска падают украинские снаряды.
14:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается сильный бой, минометные и арт дуэли. По окрестностям Киевского района Донецка и Ясиноватой работает тяжелая артиллерия ВСУ.
17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП без перерыва уже 30 часов идет бой и обстрелы тяжелой артиллерией.
18:15 в районе поселка Широкая балка работают к/к пулеметы и другое стрелковое вооружение. В районе поселка Зайцево прилетело две 120-мм мины.
18:35 Куйбышевский район Донецка под обстрелом артиллерии.
19:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои идут 32 часа, работает стрелковое, минометы и артиллерия. Большие потери среди ВСУ, есть также потери среди наших защитников и мирного населения.
20:00 в районе поселка Зайцево ВСУ резко усилили минометный обстрел. С позиций ВСУ в районе Светлодарска, а конкретно на золотоотвале стоит батарея и работает по окрестностям Углегорска. Весь боекомплект ВСУ расстреливает по зеленке, опасаясь наших ДРГ.
20:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ВСУ начали сильный арт обстрел, после которого начали атаки на ЯБП.
«Противник после запроса режима прекращения огня с 20.00 начал обстрел из тяжелых орудий населенных пунктов Донецк и Макеевка, затем перешел в атаку в районе Авдеевской промзоны двумя взводами, пытаясь захватить позиции ДНР и взять под контроль трассу между городами Донецком и Горловкой. Наши подразделения были вынуждены открыть ответный огонь.
При выдвижении подразделений противника атакующие силы вышли на минные поля. Противник понес массовые потери и отступил, по нашим данным, среди бойцов ВСУ за вчерашнюю атаку более пятнадцати погибших и тридцати раненых» - отметил на пресс-конференции зам командующего оперативным командованием корпуса Басурин.
20:35 Куйбышевский и Киевский районы Донецка пережили очередной обстрел украинской артиллерией. 21:00 ходе обстрела обесточена Донецкая Фильтровальная Станция.
21:10 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП снова под обстрелом украинской артиллерии, также ВСУ применили РСЗО «Град».
21:40 поселок Калиново (ЛНР) снова страдает от обстрелов к/к пулеметов и минометов. Ситуация повторяется как в 24-28 декабря 2016 года, наши ребята с ЛНР здесь снова сдерживают многодневные атаки ВСУ.
22:10 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.
22:30 на южном фронте ситуация с утра не изменилась, с перерывами ВСУ ведут обстрелы наших позиций и поселка Коминтерново.
22:50 мкр-н Октябрьский Куйбышевского района Донецка под обстрелом тяжелой артиллерии.
23:30 в районе поселка Зайцево на севере Горловки два с половиной часа работают минометы и артиллерия ВСУ, также работает БМП-1. С большими перерывами ВСУ используют артиллерию.
23:40 на южном фронте ситуация продолжает накаляться. ВСУ работают по нашей передовой минометами 120-мм и САУ «Гвоздика»122-мм. Но есть также прилеты мин и снарядов по поселкам Коминтерново и Саханка.
23:40 южнее Донецка в районе поселка Еленовка стрелковый бой и минометная дуэль.
Наша разведка продолжала фиксировать усиление позиций ВСУ вдоль линии фронта личным составом и техникой. Так в районе поселка Берестки (21 км от фронта) обнаружено три РСЗО «Ураган» 220-мм, в готовности применить по поселкам и городам ДНР.
Также разведкой получен доклад начальника Генштаба ВСУ Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января 2017 года представленный Президенту Украины и ставший причиной возвращения Порошенко из Германии в страну.
Согласно материалов в моргах и медучреждениях Украины находились:
- морг Селидово, 29 тел погибших военнослужащих ВСУ;
- морг Красноармейска, 41 тело;
- Часов ЯР, в 65 мобильном госпитале находятся 62 раненых бойца;
- Новый труд, в 66 мобильном военном госпитале находились 8 тел погибших и 14 покалеченных военнослужащих.
В результате вечерних обстрелов ВСУ получили ранения трое мирных жителей. Кроме того, вчера днем от огня ВСУ погибло двое мирных жителей и трое получили ранения.
Потери армии ДНР за прошедшие сутки составили: четверо погибших и семеро раненых военнослужащих.
За первые сутки недели нас обстреляли 2411 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 829 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 128 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 4 раза,
- реактивными снарядами РСЗО «Град» калибра 122-мм 200 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
31.01.17, вторник
00:50 поселок Еленовка и наши позиции западнее Докучаевска под обстрелом ВСУ со стороны поселков Новотроицкое и Тарамчука.03:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП новые прилеты снарядов тяжелой артиллерии.
04:00 ЯБП и наши позиции в районе Красного Партизана под сильным арт огнем. После чего ВСУ начали атаковать наши позиции.
В 4 часа утра после артподготовки противник повторил попытку взять под контроль трассу между Донецком и Горловкой, совершив атаки в районе Авдеевской промзоны силами до трех взводов. В связи с чем, армия ДНР была вынуждена открыть ответный огонь, чтобы удержать агрессора.
В результате неудачной утренней попытки атаковать наши позиции вооруженные силы Украины и бойцы «Правого сектора» потеряли более 15 убитыми и 30 ранеными. Противник во время своих атак одновременно вел массированный огонь по Донецку и Макеевке из всех видов вооружений.
04:45 жители многих районов Донецка услышали мощную ответку ВС ДНР. Отрицать этот факт бесполезно, очень много фактов есть в СМИ и разных блогах. Жители Донбасса восприняли эту весть очень положительно, несмотря на то, что наши артиллеристы прервали сон.
06:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои и арт дуэли продолжаются.
07:20 снова многострадальный поселок Калиново (ЛНР) и окрестности под обстрелом 82-мм и 120-мм минометов.
08:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП и западнее Донецка в Старомихайловке позиционные бои, минометные и артиллерийское дуэли.
09:20 на южном фронте снова под огнем украинской тяжелой артиллерии. Под огнем поселок Коминтерново.
Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка обесточена в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. На момент отключения электроэнергии, под землей находились 203 горняка. Для того чтобы поднять их на поверхность подключили электрогенераторы шахты Засядько и ВГСЧ.
Также Кировские электросети включили «резервную бронь», чтобы запитать бытовой комплекс шахты и дать возможность горнякам помыться и согреться. Подъем горняков осуществляется одной клетью по 10 человек. За время ведения боевых действий, это уже четвертое подобное отключение, в результате которого под землей остаются люди.
О ДНР: «Группа местных и российских журналистов попала сегодня под обстрел со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка. Инцидент произошел по улице Чапаева. На месте присутствуют журналисты российских федеральных телеканалов «НТВ» и «Лайфньюз», а также сотрудники МЧС Республики и представители местной администрации. Сейчас представителям СМИ удалось укрыться в подъезде одного из жилых домов. Обстрел территории продолжается».
10:00 на южном фронте в результате первой бездарной попытки в районе поселка Коминтерново ВСУ потеряли до20 человек убитыми и 30 раненными, также была потеряна она БМП-2. Побросав погибших и раненных, противник отступил на исходные позиции.
11:30 наши отвечают по минометным и арт батареям ВСУ, обстреливающим многострадальные Куйбышевский и Киевский районы Донецка. По предварительным данным, из-за нарушений правила техники безопасности полностью уничтожена батарея гаубиц «Пион» 203-мм (4 единицы).
11:40 наши ответили еще раз, вдруг мало. Принуждаем ВСУ к миру и выполнению Минских договоренностей.
12:45 Киевский район Донецка снова под обстрелом, но уже с других позиций ВСУ.
14:30 на южном фронте ВСУ была предпринята вторая безуспешная попытка провести разведку боем, атаковав наши позиции в районе поселка Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП. При подходе к нашим позициям с фланга, каратели начали подрываться на минах. Ответным плотным огнем с позиций подразделений ВС ДНР, противник понес потери - 7 человек убитыми и более 10 раненными.
При этом нашей разведкой отмечена паника в рядах ВСУ.
По источникам из штаба «АТО» за сегодняшнюю ночь из воинских частей ВСУ дезертировало 17 военнослужащих. В подразделениях 72 ОМБР готовится бунт военнослужащих, несогласных с действиями украинского командования. Военнослужащие ВСУ деморализованы.
Имеются факты стычек в 72 бригаде между контрактниками и военнослужащими срочной службы, которые под угрозой расстрела удерживают молодых бойцов. Кроме этого, сотрудниками СБУ во всех воинских частях ВСУ, находящихся в так называемой зоне «АТО», проводятся оперативные мероприятия по выявлению и нейтрализации потенциальных беглецов.
По нашим данным только в 72 бригаде потери ВСУ составили 13 военнослужащих убитыми. Потери «Правого сектора» значительно выше, по нашим данным в Авдеевской промзоне за день погибли более 25 боевиков. Также имеются подтверждения ликвидации до 18 иностранных наемников. На юге потери боевиков «Азова» и военнослужащих 36 бригады морской пехоты составили около 30 убитыми.
Руководство донецкой шахты им. Засядько приступило к эвакуации более 200 горняков, которые были заблокированы под землей из-за нарушенного огнем укронацистов энергоснабжения предприятия. Об этом сообщил глава Киевского района столицы Валентин Левченко.
15:20 по скоплению личного состава и техники под Авдеевкой наш удар.
17:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои, минометные и арт дуэли не прекращаются. Наши братья держат каждый метр фронта. Есть очень много попаданий в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, а также в Кировском районе Макеевки.
19:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП очередной сильный арт обстрел со стороны ВСУ.
19:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) ВСУ не унимается и не жалея БК стреляют по нашим позициям из к/к пулеметов и минометов.
20:40 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ВСУ выпустили несколько пакетов РСЗО «Град».
20:50 наши ответили.
22:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП после нашей ответки вновь возобновился стрелковый бой и обстрелы минами и снарядами. 22:30 в районе поселка Зайцево ВСУ также не желает БК, стреляет длинными очередями с к/к и работают минометами по домам местных жителей.
22:30 на Светлодарской дуге в районе поселков Калиновка и Логвиново также позиционные стрелковые бои, минометные и арт обстрелы.
22:40 поселок Спартак под огнем двух минометных батарей ВСУ с поселков Опытное и Тоненькое. Мы не можем дать ответку, так как минометы ВСУ близко стоят к домам.
22:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) сильный бой и артиллерийский обстрел.
23:05 Макеевка снова под обстрелом. Жители днем и ночью не вылезают с подвалов.
23:35 наша артиллерия наносит ответный удар по батареям ВСУ в районе Авдеевки, обстреливающим ЯБП.
МО ДНР: "Украинские силовики готовы применить по территории ДНР шесть ракет «Точка-У». Разведка ДНР выявила местонахождение двух ракетных тактических комплексов «Точка-У» украинских военных вблизи линии разграничения в районе оккупированного ВСУ Краматорска. По нашей информации, украинским командованием поставлена задача – быть в готовности применить сегодня вечером шесть ракет по территории ДНР.
Наша разведка продолжила фиксировать усиление на фронте личным составом и техникой ВСУ. Так в Авдеевку прибыло до 40 единиц САУ, бронетехника и остатки личного состава 72-й бригады, которые выдвигаются к линии фронта. Фиксируется также сосредоточение резервов из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в районе Авдеевки.
Отрядам украинцев из «Правый сектор» отдана устная команда выступить в качестве заградотрядов за подразделениями ВСУ. Также по разведданным, в поселке Скучное западнее Авдеевки прибыло четыре САУ «Гвоздика» 122-мм, в поселке Галициновка под Марьинкой обнаружено две РСЗО «Град» 122-мм, там же до 250 польских наемников и до 80 военнослужащих украинской армии. В Константиновку (в 25 км от линии фронта) переброшено шесть танков Т-64Б. В районе Широкино подразделения одного из батальонов 36-й отдельной бригады морской пехоты приведены в повышенную степень боевой готовности.
Всего за прошедшие сутки противник предпринял шесть атак, из них две в районе Коминтерново и четыре в районе Авдеевки. Все атаки были отбиты и противник «в панике бежал на свои позиции. Ситуация полностью под контролем. За прошедшие сутки ВСУ потеряли убитыми 93 военнослужащих, более 300 получили ранения.
За прошедшие сутки в Макеевке и Донецке двое мирных жителей погибли, еще один получил ранение. Погибшие — женщины, жительницы Киевского района столицы и Кировского района Макеевки. Состояние пострадавшего жителя не известно.
За сутки нас обстреляли 3016 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 842 раза,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 839 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 6 раз,
- реактивные снарядами РСЗО «Град» калибра 122-мм 490 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов о ситуации на Авдеевской промзоне.
01.02.17, среда
00:10 западные пригороды Докучаевска под обстрелом украинской артиллерии, работают Д-30 122-мм.00:10 поселок Зайцево обстреливается минами 82-мм и 120-мм со стороны Майорска.
00:10 поселок Гольмовский и Углегорск под обстрелом мин и снарядов со стороны позиций ВСУ в районе Светлодарска.
00:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) ни днем и ни ночью нет покоя мирным жителям, снова стрелковые бои и минометные и арт обстрелы.
00:15 наши батареи наносят удары по батареям ВСУ, которые начали развертывание для обстрелов Донецка и Макеевки.
00:30 поселок Зайцево после обстрелов минами, начал подвергаться обстрелу артиллерией.
01:10 северные пригороды Горловки продолжают страдать от обстрелов артиллерии. В городе частично нет света.
01:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) новые прилеты снарядов ближе к Ирмино.
02:20 наши снова нанесли удары по скоплениям живой силы и техники в районах опытное – Тоненькое – Авдеевка, после чего на фронте наступило затишье.
05:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли.
06:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова сильный бой, стрелковое, АГС, минометы, артиллерия техника и танки. Со стороны ВСУ работает также реактивная артиллерия.
06:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли.
06:10 в том же районе поселка Калинино (ЛНР) практически сразу же, наши ответили из всего имеющегося вооружения.
07:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли.
08:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли. Каждые несколько секунд слышно разрыв снаряда. Вся промка и позиции ВСУ в районе Авдеевки в огне.
09:10 Донецк и Макеевка частично без электричества, из-за чего остановилась вся коммуналка – вода и отопление.
09:15 поселок Зайцево снова под обстрелом артиллерии.
09.30 обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.
12:00 Калининский район Донецка под обстрелом ВСУ.
МО ДНР: "Около часа назад была обстреляна (фото и видео ниже) улица Элеваторная. Снаряд упал рядом с проезжающей машиной скорой помощи. Осколочные ранения получили мирный житель, водитель и фельдшер, находящиеся в машине".
17:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои и арт обстрелы.
17.30 энергетики ДТЭК «Донецкоблэнерго» восстановили электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции. В настоящее время проводятся работы по запуску фильтровальной станции. После заполнения гидротехнических сооружений и магистральных водоводов предположительно через 12 – 16 часов питьевая вода поступит потребителям (жителям Донецка, Макеевки, Ясиноватой).
18:10 жители Донецка с ужасом слышат прилеты тяжелой артиллерии ВСУ.
19:00 в районе поселка Озеряновка на юго-западе Горловки прилетело три 120-мм мины.
19:00 в районе поселков Зайцево и Гольмовский начался сильный бой, работают минометы и артиллерия.
19:15 Куйбышевский район Донецка под обстрелом тяжелой артиллерии ВСУ.
19:20 на Светлодарской дуге, в районах Калиновка и Логвиново арт дуэль.
19:30 Макеевка под обстрелом тяжелой артиллерии.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются тяжелые упорные бои и обстрелы минами и снарядами. Изредка ВСУ используют РСЗО «Град» (полные пакеты).
21:25 юго-западнее Горловки сильные обстрелы, частично нет электричества.
22:55 в районе ЯБП бой продолжается, интенсивность обстрела минами и снарядами несколько уменьшилась. Но, все таки ВСУ еще применяют тяжелую артиллерию.
23:35 многострадальный поселок Калиново (ЛНР) снова начался бой и минометный обстрел.
Киев направил на усиление бригад ВСУ под Авдеевкой боевиков националистических батальонов «Правый сектор», «Азов» и «Днепр-1».
Об этом рассказал ДНР Эдуард Басурин:
«Украинские силовики продолжают концентрировать свои силы в районе Авдеевки для ведения наступательных действий. Выявлено усиление 72 бригады батальонной тактической группой 25 отдельной десантно-штурмовой бригады, карателями ДУК «Правый сектор», националистами «Азова» и «Днепр-1».
Согласно данным разведки ДНР, общее количество сил и средств противника на данном участке составляет до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов.
Сотрудники МЧС ДНР за три дня эвакуировали из обстреливаемых районов Донецка и Ясиноватой почти 60 человек. Об этом свидетельствует сводная информация ведомства, полученная Донецким агентством новостей. «За вчерашний день с привлечением легкобронированной техники МЧС из наиболее подверженных обстрелами районов города Донецка эвакуировано 38 человек, из них шесть детей», — отметили в МЧС.
Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Накануне вечером, около 20:30, в Киевском районе были ранены двое мужчин: 1957 и 1973 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы. Ранее Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявлял, что боевые действия идут на территории протяженностью в 50 километров. Противник несет большие потери. Приказ начать атаку ДНР отдал лично президент Украины Петр Порошенко.
Один боец Донецкой Народной Республики убит, еще один ранен в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки.
За сутки нас обстреляли 1617 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 429 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 374 раз,
- реактивными снарядами калибра 122-мм РСЗО «Град» 120 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
02.02.17, четверг
00:20 на ЯБП продолжаются стрелковые бои, наши ВС держа позиции и не дают прорваться ВСУ. В Киевском районе Донецка есть разрушения и раненные среди мирного населения.00:50 южный фронт под обстрелом украинских РСЗО «Град». Реактивные снаряды прилетели по району поселка Коминтерново.
01:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) возобновился стрелковый бой при поддержки минометов.
01:35 север Горловки под обстрелом, снаряды летят с позиций ВСУ в Светлодарске по поселкам Зайцево и Гольмовский и южнее по зеленке возле Углегорска.
Огнем с украинской стороны повреждены две линии электропередачи 110 киловатт между Горловкой и Углегорском. В результате обесточены 17 трансформаторных подстанций и две котельные. Без света на данный момент остаются четыре тысячи абонентов. На месте повреждений с 06:00 по местному времени велись восстановительные работы.
09:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые бои при поддержке минометов.
10:20 наши пытаются подавить огневые точки и минометные батареи ВСУ.
11:00 в Петровский район Донецка прилетело две 120-мм мины.
11:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильная арт дуэль.
12:00 на ЯБП также сильный стрелковый бой, минометные и артиллерийские дуэли.
13:30 наши поддерживают ребят, обороняющих ЯБП, минометами и арт огнем. На позициях ВСУ в районе промки множественные разрывы и пожары.
14:50 поселки Зайцево и Гольмовский, а также Углегорск под сильным минометным и арт огнем со стороны позиций ВСУ в районе Светлодарска.
17:00 на ЯБП бои с самого утра не прекращаются. В 13:30 наши удачно уничтожили несколько минометных расчетов в районе Старой Авдеевки. Прилеты в жилмассив Донецка, Ясиноватой и Макеевки продолжаются.
17:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) начался стрелковый бой с применением минометов, ЗУ. Со стороны Светлодарска летят снаряды арты в сторону Калиновки. В ходе боя ВС ДНР подожгли украинский БМП, которая вела обстрел позиций ополчения из района зелёнки у грязевского ставка. После чего ВСУ начали минометами калибра 82-мм и 120-мм обстреливать по квадратам.
19:00 на южном фронте начались вечерние бои и перестрелки минометов.
19:00 западнее Донецка в районе поселка Старомихайловка летят мины калибра 120-мм со стороны оккупированной ВСУ Красногоровки.
19:50 Куйбышевский и Киевский районы снова переживают арт обстрел. Зачем командование ВСУ тратит боезапас на мирный город не понятно!
21:00 по всей линии фронта от Коминтерново – на южном фронте и до Горловки – на северном идут бои, минометные и арт дуэли, также ВСУ применяют танки и РСЗО.
22:00 между нашими позициями на ЯБП и позициями ВСУ в старой Авдеевке продолжаются бои, с применением минометов и артиллерии.
22:00 Куйбышевский и Киевский районы продолжает разрушаться украинской артиллерией.
22:00 по северным пригородам Донецка прилетели несколько пакетов РСЗО «Град».
22:50 ВСУ произвели одиночный обстрел с РСЗО «Ураган» 220-мм в районе «Мотель».
23:20 со стороны Светлодарска в сторону Углегорска несколько пакетов РСЗО град полетело, идет бой.
23:45 на южном фронте бои в районе поселка Широкино и арт обстрелы украинскими САУ с района поселка Сартана.
23:50 в ответ на террористические арт обстрелы батареями ВСУ Донецка и Макеевки, наши нанесли удары.
За сутки погибло 2 и ранено 13 мирных жителей.
За сутки нас обстреляли 3481 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 1086 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 753 раза,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 64 раза,
- реактивными снарядами 122-мм и 220-мм 196 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
03.02.17, пятница
00:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением минометов.00:15 северные районы Донецка под арт огнем.
00:20 наши отвечают по батареям ВСУ.
00:25 Киевский район под обстрелом РСЗО «Град».
01:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои и очередной арт обстрел.
02:15 наши отвечают по батареям ВСУ, обстреливающим северные районы Донецка.
02:40 Петровский район Донецка под минометным огнем.
08:30 на ЯБП уже несколько суток идут бои.
08:30 в районе поселка Зайцево начались стрелковые бои и минометные обстрелы.
12:40 на южном фронте в районе поселка Коминтерново позиционные бои и арт дуэли.
13:00 на Светлодарской дуге стрелковые бои, минометы и артиллерия работают не переставая.
13:10 в западных пригородах Донецка на линии фронта Марьинка – Старомихайловка идут позиционные бои. Периодически работают 120-мм минометы.
13:30 в районе многострадального поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
14:15 ЯБП под сильным арт обстрелом.
14:30 наша ответка по батареям ВСУ. На позициях ВСУ фиксируем множественные детонации кондиционеров.
15:00 на западе и севере Горловки стрелковые и минометные бои. Работает так же техника и периодически артиллерия.
16:00 по району Углегорска отработал украинский РСЗО «Град». Все РС упали по зеленке.
20:40 поселок Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые бои с применением минометов и артиллерии.
21:10 на Светлодарской дуге в районах поселков Калиновка и Калиново (ЛНР) идут позиционные бои, минометные и арт дуэли.
21:40 ЯБП продолжает страдать от украинской артиллерии.
21:50 на южном фронте сильная канонада, под арт обстрелом поселки Коминтерново и Саханка. ВСУ ведут обстрел с района Сартана.
22:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) наш удар по украинским батареям.
23:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) завязался бой и снова наш удар по украинским батареям.
За сутки нас обстреляли 1777 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 518 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 366 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 56 раз,
реактивными снарядами РСЗО «Град» 122-мм 80 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Досье. Видео с комбатом Гиви:
04.02.17, суббота
Несмотря на выходной и привычный график боев и обстрелов, в этот день на фронте было тихо. Возможно, повлиял дождь. А может дело не в погоде, и ВСУ ждали подвоза БК для новых обстрелов.18:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) начались вечерние стрелковые и минометные бои. 19:00 на ЯБП начался бой с поддержкой к/к пулеметов и минометов. Наши сразу начали отвечать.
22:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) СУ пытались завязать бой, но сразу получили ответку и успокоились.
23:10 городские службы Горловки пытаются восстановить электричество в городе, тепло и вода уже есть.
23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП периодически вспыхивают позиционные бои с применением минометов, но без продвижений.
23:30 Петровский район Донецка обстрелян из РПГ.
Наша разведка зафиксировала значительное увеличение личного состава и техники ВСУ на линии фронта.
Так на территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса «Точка-У», а в Новобахмутовке на железнодорожной станции выгрузились еще шесть «Точек-У» и убыли для выполнения задач.
В район расположения 72-й ОМБР прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор» Д.Ярошем.
В район Волноваха прибыли подразделения Национальной гвардии Украины.
Под покровом ночи, с Крымского направления, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57-й ОМПБР. Кроме того, установлен факт перемещения 92-й ОМБР в полном составе из Харьковской области. Из поселка Урзуф в Мариуполь прибыли три батальона из числа националистов «Азова».
За сутки нас обстреляли 524 раза, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 158 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 25 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
05.02.17, воскресенье
01:30 в районе ЯБП – промка периодически перестрелки снайперов и пулеметчиков.03:15 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковые бои и работают наши батареи по позициям ВСУ.
10:45 ЯБП под обстрелом минометов калибра 82-мм и 120-мм.
13:35 украинская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления, открыв снайперский огонь по военнослужащим НМ ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад, в ходе восстановления поврежденных от обстрелов ВСУ линий электропередач рядом с ДФС. В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий НМ ДНР. Восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы. Данный факт раскрывает истинную сущность всей украинской власти, которая просто не способна выполнять свои обещания.
15:00 в районах ЯБП и Горловки стрелковые бои с применением минометов, в целом на фронте тихо.
16:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались стрелковые бои с применением минометов.
17:00 в районе ЯБП бой и обстрелы увеличились.
17:00 на Светлодарской дуге бои и минометные обстрелы.
17:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) начались вечерние бои.
18:00 на юном фронте, в районе Аэропорта и ЯБП, а также в районе Светлодарской дуге идут стрелковые бои с применением минометов.
19:45 в районе ЯБП ВСУ ведут обстрел наших позиций с артиллерии.
20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои идут третий час, ВСУ стали применять артиллерию.
20:45 на ЯБП очередной арт налет.
22:45 на южном фронте под обстрелом наши позиции и поселки Коминтерново и Саханка, ВСУ для обстрелов также применяют БМП-2.
23:00 над Петровским районом Донецка наша ЗУ работает по украинскому БЛА.
23:35 на южном фронте бой усилился, также ВСУ сильно обстреливают с артиллерии наши позиции в районе Коминтерново.
23:40 в районе Вольво-Центра сильный стрелковый бой с применением минометов калибра 82-мм и 120-мм.
Украинские военные на прошедшей неделе предприняли 10 безуспешных атак на позиции сил ДНР, при этом погибли 18 бойцов Республики и еще 26 были ранены.
Эдуард Басурин: "С 29 января противник предпринял 10 безуспешных атак наших позиций. Из них две в районе села Коминтерново, остальные на Авдеевской промзоне. Наши потери при этом составляют 18 погибших военнослужащих и 26 раненных.
При этом потери противника в разы превышает республиканские. Так, согласно данным командования, за этот период погибли 230 силовиков, ранения получили около 450 человек. Также противник потерял семь артиллерийских орудия, два танка, три БМП, пять автомобилей с боеприпасами. Разница потерь противоборствующих сторон больше чем на порядок, сама за себя говорит о том, кто же на самом деле ведет наступление, а кто обороняется. И нет никакого сомнения, в том, что агрессором является украинская армия."
Шесть мирных жителей погибли, еще 34 получили ранения за неделю в Донецкой Народной Республике в результате массированных обстрелов со стороны украинских силовиков.
За последние сутки недели нас обстреляли 1229 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 435 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 108 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.
Полная сводка за указанный период - в блоге (ссылка1, ссылка2).
*Редакция "ВО" сообщает, что организации "Правый сектор", ОУН являются запрещёнными в России.
Использованы фотографии: http://chervonec-001.livejournal.com