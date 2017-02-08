14:26 08 февраля

Сводка за неделю (30 января-5 февраля) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»

Внимание! Редакция "ВО" сообщает, что организации "Правый сектор", ОУН являются запрещёнными в России.

То, что началось в конце прошлой недели и продолжилось на этой до пятницы включительно в районе Авдеевки назвать нормальными словами невозможно!

Как можно назвать того украинского генерала, который отдал приказ наступать в лоб на одну из самых укрепленных позиций НМ ДНР на линии фронта, тем более нужно учитывать, что в самом Донецке много нашей техники, а та что отведена по Минску, может по хорошим дорогам вернуться на фронт в течении часа? Зачем было уложить в землю Донбасса 225 украинских солдат и еще от 450 до 600 калечить?


К тому же у нас тут в Донецке много журналистов с западных и российских телеканалов и все это они зафиксировали и показали в своих странах.

Сводка за неделю (30 января-5 февраля) о военной и социальной ситуации в ДНР от военкора «Маг»

Это наступление явно было принято спонтанно, прям под отъезд Порошенко в Берлин. Но США и Германии это наступление совсем не выгодно, по известным внутренним причинам этих стран. Поэтому, последний довод шоколадного короля, забытой всеми страны Украины, провалился. Что касается самого наступления и крупных военных ошибок при подготовке и проведении, то можно написать отдельную статью…

30.01.17, понедельник
00:00 поселок Калиново продолжал страдать от обстрелов, начатых в воскресенье. Артиллерия ВСУ работала со стороны поселка Попасная.
На протяжении всей ночи бои и обстрелы шли по всему фронту. Особенно сильные обстрелы на Донецком и Ясиноватском направлении. Также шумел южный фронт, и были попытки ДГР ВСУ разведать наши позиции.

04:45 наши батареи ответили массированным ударом по позициям минометным и арт батареям ВСУ. После чего шел уже беспокоящий огонь по скоплениям личного состава и техники.
08:50 на южном фронте после обстрелов минами наших позиций в районе поселка Коминтерново, начались позиционные бои.
09:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП, уже несколько суток работают минометы, артиллерия и техника. Зафиксированы прилеты снарядов по Киевскому району Донецка и Макеевке.
10:00 в районе поселка Пески позиционный бой. Аэропорт под обстрелом 120-мм мин и 122-снарядов.
11:10 Макеевка под сильным арт обстрелом.
12:50 на ЯБП продолжается сильный бой, работает стрелковое, гранатометы, АГС, СПГ-9, минометы и артиллерия.
13:45 на Светлодарской дуге идут бои. Севернее Углегорска падают украинские снаряды.
14:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается сильный бой, минометные и арт дуэли. По окрестностям Киевского района Донецка и Ясиноватой работает тяжелая артиллерия ВСУ.
17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП без перерыва уже 30 часов идет бой и обстрелы тяжелой артиллерией.
18:15 в районе поселка Широкая балка работают к/к пулеметы и другое стрелковое вооружение. В районе поселка Зайцево прилетело две 120-мм мины.
18:35 Куйбышевский район Донецка под обстрелом артиллерии.
19:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои идут 32 часа, работает стрелковое, минометы и артиллерия. Большие потери среди ВСУ, есть также потери среди наших защитников и мирного населения.
20:00 в районе поселка Зайцево ВСУ резко усилили минометный обстрел. С позиций ВСУ в районе Светлодарска, а конкретно на золотоотвале стоит батарея и работает по окрестностям Углегорска. Весь боекомплект ВСУ расстреливает по зеленке, опасаясь наших ДРГ.
20:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ВСУ начали сильный арт обстрел, после которого начали атаки на ЯБП.

«Противник после запроса режима прекращения огня с 20.00 начал обстрел из тяжелых орудий населенных пунктов Донецк и Макеевка, затем перешел в атаку в районе Авдеевской промзоны двумя взводами, пытаясь захватить позиции ДНР и взять под контроль трассу между городами Донецком и Горловкой. Наши подразделения были вынуждены открыть ответный огонь.

При выдвижении подразделений противника атакующие силы вышли на минные поля. Противник понес массовые потери и отступил, по нашим данным, среди бойцов ВСУ за вчерашнюю атаку более пятнадцати погибших и тридцати раненых» - отметил на пресс-конференции зам командующего оперативным командованием корпуса Басурин.

20:35 Куйбышевский и Киевский районы Донецка пережили очередной обстрел украинской артиллерией. 21:00 ходе обстрела обесточена Донецкая Фильтровальная Станция.
21:10 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП снова под обстрелом украинской артиллерии, также ВСУ применили РСЗО «Град».
21:40 поселок Калиново (ЛНР) снова страдает от обстрелов к/к пулеметов и минометов. Ситуация повторяется как в 24-28 декабря 2016 года, наши ребята с ЛНР здесь снова сдерживают многодневные атаки ВСУ.
22:10 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.
22:30 на южном фронте ситуация с утра не изменилась, с перерывами ВСУ ведут обстрелы наших позиций и поселка Коминтерново.
22:50 мкр-н Октябрьский Куйбышевского района Донецка под обстрелом тяжелой артиллерии.
23:30 в районе поселка Зайцево на севере Горловки два с половиной часа работают минометы и артиллерия ВСУ, также работает БМП-1. С большими перерывами ВСУ используют артиллерию.
23:40 на южном фронте ситуация продолжает накаляться. ВСУ работают по нашей передовой минометами 120-мм и САУ «Гвоздика»122-мм. Но есть также прилеты мин и снарядов по поселкам Коминтерново и Саханка.
23:40 южнее Донецка в районе поселка Еленовка стрелковый бой и минометная дуэль.

Наша разведка продолжала фиксировать усиление позиций ВСУ вдоль линии фронта личным составом и техникой. Так в районе поселка Берестки (21 км от фронта) обнаружено три РСЗО «Ураган» 220-мм, в готовности применить по поселкам и городам ДНР.

Также разведкой получен доклад начальника Генштаба ВСУ Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января 2017 года представленный Президенту Украины и ставший причиной возвращения Порошенко из Германии в страну.
Согласно материалов в моргах и медучреждениях Украины находились:
- морг Селидово, 29 тел погибших военнослужащих ВСУ;
- морг Красноармейска, 41 тело;
- Часов ЯР, в 65 мобильном госпитале находятся 62 раненых бойца;
- Новый труд, в 66 мобильном военном госпитале находились 8 тел погибших и 14 покалеченных военнослужащих.

В результате вечерних обстрелов ВСУ получили ранения трое мирных жителей. Кроме того, вчера днем от огня ВСУ погибло двое мирных жителей и трое получили ранения.

Потери армии ДНР за прошедшие сутки составили: четверо погибших и семеро раненых военнослужащих.

За первые сутки недели нас обстреляли 2411 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 829 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 128 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 4 раза,
- реактивными снарядами РСЗО «Град» калибра 122-мм 200 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.





31.01.17, вторник

00:50 поселок Еленовка и наши позиции западнее Докучаевска под обстрелом ВСУ со стороны поселков Новотроицкое и Тарамчука.03:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП новые прилеты снарядов тяжелой артиллерии.
04:00 ЯБП и наши позиции в районе Красного Партизана под сильным арт огнем. После чего ВСУ начали атаковать наши позиции.

В 4 часа утра после артподготовки противник повторил попытку взять под контроль трассу между Донецком и Горловкой, совершив атаки в районе Авдеевской промзоны силами до трех взводов. В связи с чем, армия ДНР была вынуждена открыть ответный огонь, чтобы удержать агрессора.

В результате неудачной утренней попытки атаковать наши позиции вооруженные силы Украины и бойцы «Правого сектора» потеряли более 15 убитыми и 30 ранеными. Противник во время своих атак одновременно вел массированный огонь по Донецку и Макеевке из всех видов вооружений.

04:45 жители многих районов Донецка услышали мощную ответку ВС ДНР. Отрицать этот факт бесполезно, очень много фактов есть в СМИ и разных блогах. Жители Донбасса восприняли эту весть очень положительно, несмотря на то, что наши артиллеристы прервали сон.
06:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои и арт дуэли продолжаются.
07:20 снова многострадальный поселок Калиново (ЛНР) и окрестности под обстрелом 82-мм и 120-мм минометов.
08:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП и западнее Донецка в Старомихайловке позиционные бои, минометные и артиллерийское дуэли.
09:20 на южном фронте снова под огнем украинской тяжелой артиллерии. Под огнем поселок Коминтерново.

Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка обесточена в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. На момент отключения электроэнергии, под землей находились 203 горняка. Для того чтобы поднять их на поверхность подключили электрогенераторы шахты Засядько и ВГСЧ.

Также Кировские электросети включили «резервную бронь», чтобы запитать бытовой комплекс шахты и дать возможность горнякам помыться и согреться. Подъем горняков осуществляется одной клетью по 10 человек. За время ведения боевых действий, это уже четвертое подобное отключение, в результате которого под землей остаются люди.

О ДНР: «Группа местных и российских журналистов попала сегодня под обстрел со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка. Инцидент произошел по улице Чапаева. На месте присутствуют журналисты российских федеральных телеканалов «НТВ» и «Лайфньюз», а также сотрудники МЧС Республики и представители местной администрации. Сейчас представителям СМИ удалось укрыться в подъезде одного из жилых домов. Обстрел территории продолжается».

10:00 на южном фронте в результате первой бездарной попытки в районе поселка Коминтерново ВСУ потеряли до20 человек убитыми и 30 раненными, также была потеряна она БМП-2. Побросав погибших и раненных, противник отступил на исходные позиции.
11:30 наши отвечают по минометным и арт батареям ВСУ, обстреливающим многострадальные Куйбышевский и Киевский районы Донецка. По предварительным данным, из-за нарушений правила техники безопасности полностью уничтожена батарея гаубиц «Пион» 203-мм (4 единицы).
11:40 наши ответили еще раз, вдруг мало. Принуждаем ВСУ к миру и выполнению Минских договоренностей.
12:45 Киевский район Донецка снова под обстрелом, но уже с других позиций ВСУ.



14:30 на южном фронте ВСУ была предпринята вторая безуспешная попытка провести разведку боем, атаковав наши позиции в районе поселка Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП. При подходе к нашим позициям с фланга, каратели начали подрываться на минах. Ответным плотным огнем с позиций подразделений ВС ДНР, противник понес потери - 7 человек убитыми и более 10 раненными.



При этом нашей разведкой отмечена паника в рядах ВСУ.
По источникам из штаба «АТО» за сегодняшнюю ночь из воинских частей ВСУ дезертировало 17 военнослужащих. В подразделениях 72 ОМБР готовится бунт военнослужащих, несогласных с действиями украинского командования. Военнослужащие ВСУ деморализованы.

Имеются факты стычек в 72 бригаде между контрактниками и военнослужащими срочной службы, которые под угрозой расстрела удерживают молодых бойцов. Кроме этого, сотрудниками СБУ во всех воинских частях ВСУ, находящихся в так называемой зоне «АТО», проводятся оперативные мероприятия по выявлению и нейтрализации потенциальных беглецов.

По нашим данным только в 72 бригаде потери ВСУ составили 13 военнослужащих убитыми. Потери «Правого сектора» значительно выше, по нашим данным в Авдеевской промзоне за день погибли более 25 боевиков. Также имеются подтверждения ликвидации до 18 иностранных наемников. На юге потери боевиков «Азова» и военнослужащих 36 бригады морской пехоты составили около 30 убитыми.

Руководство донецкой шахты им. Засядько приступило к эвакуации более 200 горняков, которые были заблокированы под землей из-за нарушенного огнем укронацистов энергоснабжения предприятия. Об этом сообщил глава Киевского района столицы Валентин Левченко.

15:20 по скоплению личного состава и техники под Авдеевкой наш удар.
17:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои, минометные и арт дуэли не прекращаются. Наши братья держат каждый метр фронта. Есть очень много попаданий в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, а также в Кировском районе Макеевки.
19:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП очередной сильный арт обстрел со стороны ВСУ.
19:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) ВСУ не унимается и не жалея БК стреляют по нашим позициям из к/к пулеметов и минометов.
20:40 по линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП ВСУ выпустили несколько пакетов РСЗО «Град».
20:50 наши ответили.
22:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП после нашей ответки вновь возобновился стрелковый бой и обстрелы минами и снарядами. 22:30 в районе поселка Зайцево ВСУ также не желает БК, стреляет длинными очередями с к/к и работают минометами по домам местных жителей.
22:30 на Светлодарской дуге в районе поселков Калиновка и Логвиново также позиционные стрелковые бои, минометные и арт обстрелы.
22:40 поселок Спартак под огнем двух минометных батарей ВСУ с поселков Опытное и Тоненькое. Мы не можем дать ответку, так как минометы ВСУ близко стоят к домам.
22:45 в районе поселка Калиново (ЛНР) сильный бой и артиллерийский обстрел.
23:05 Макеевка снова под обстрелом. Жители днем и ночью не вылезают с подвалов.
23:35 наша артиллерия наносит ответный удар по батареям ВСУ в районе Авдеевки, обстреливающим ЯБП.

МО ДНР: "Украинские силовики готовы применить по территории ДНР шесть ракет «Точка-У». Разведка ДНР выявила местонахождение двух ракетных тактических комплексов «Точка-У» украинских военных вблизи линии разграничения в районе оккупированного ВСУ Краматорска. По нашей информации, украинским командованием поставлена задача – быть в готовности применить сегодня вечером шесть ракет по территории ДНР.

Наша разведка продолжила фиксировать усиление на фронте личным составом и техникой ВСУ. Так в Авдеевку прибыло до 40 единиц САУ, бронетехника и остатки личного состава 72-й бригады, которые выдвигаются к линии фронта. Фиксируется также сосредоточение резервов из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в районе Авдеевки.

Отрядам украинцев из «Правый сектор» отдана устная команда выступить в качестве заградотрядов за подразделениями ВСУ. Также по разведданным, в поселке Скучное западнее Авдеевки прибыло четыре САУ «Гвоздика» 122-мм, в поселке Галициновка под Марьинкой обнаружено две РСЗО «Град» 122-мм, там же до 250 польских наемников и до 80 военнослужащих украинской армии. В Константиновку (в 25 км от линии фронта) переброшено шесть танков Т-64Б. В районе Широкино подразделения одного из батальонов 36-й отдельной бригады морской пехоты приведены в повышенную степень боевой готовности.

Всего за прошедшие сутки противник предпринял шесть атак, из них две в районе Коминтерново и четыре в районе Авдеевки. Все атаки были отбиты и противник «в панике бежал на свои позиции. Ситуация полностью под контролем. За прошедшие сутки ВСУ потеряли убитыми 93 военнослужащих, более 300 получили ранения.

За прошедшие сутки в Макеевке и Донецке двое мирных жителей погибли, еще один получил ранение. Погибшие — женщины, жительницы Киевского района столицы и Кировского района Макеевки. Состояние пострадавшего жителя не известно.

За сутки нас обстреляли 3016 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 842 раза,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 839 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 6 раз,
- реактивные снарядами РСЗО «Град» калибра 122-мм 490 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.

Начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов о ситуации на Авдеевской промзоне.



01.02.17, среда

00:10 западные пригороды Докучаевска под обстрелом украинской артиллерии, работают Д-30 122-мм.00:10 поселок Зайцево обстреливается минами 82-мм и 120-мм со стороны Майорска.
00:10 поселок Гольмовский и Углегорск под обстрелом мин и снарядов со стороны позиций ВСУ в районе Светлодарска.
00:10 в районе поселка Калиново (ЛНР) ни днем и ни ночью нет покоя мирным жителям, снова стрелковые бои и минометные и арт обстрелы.
00:15 наши батареи наносят удары по батареям ВСУ, которые начали развертывание для обстрелов Донецка и Макеевки.
00:30 поселок Зайцево после обстрелов минами, начал подвергаться обстрелу артиллерией.
01:10 северные пригороды Горловки продолжают страдать от обстрелов артиллерии. В городе частично нет света.
01:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) новые прилеты снарядов ближе к Ирмино.
02:20 наши снова нанесли удары по скоплениям живой силы и техники в районах опытное – Тоненькое – Авдеевка, после чего на фронте наступило затишье.
05:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли.
06:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) снова сильный бой, стрелковое, АГС, минометы, артиллерия техника и танки. Со стороны ВСУ работает также реактивная артиллерия.
06:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли.
06:10 в том же районе поселка Калинино (ЛНР) практически сразу же, наши ответили из всего имеющегося вооружения.
07:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли.
08:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли. Каждые несколько секунд слышно разрыв снаряда. Вся промка и позиции ВСУ в районе Авдеевки в огне.
09:10 Донецк и Макеевка частично без электричества, из-за чего остановилась вся коммуналка – вода и отопление.

09:15 поселок Зайцево снова под обстрелом артиллерии.
09.30 обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.
12:00 Калининский район Донецка под обстрелом ВСУ.

МО ДНР: "Около часа назад была обстреляна (фото и видео ниже) улица Элеваторная. Снаряд упал рядом с проезжающей машиной скорой помощи. Осколочные ранения получили мирный житель, водитель и фельдшер, находящиеся в машине".







17:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои и арт обстрелы.
17.30 энергетики ДТЭК «Донецкоблэнерго» восстановили электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции. В настоящее время проводятся работы по запуску фильтровальной станции. После заполнения гидротехнических сооружений и магистральных водоводов предположительно через 12 – 16 часов питьевая вода поступит потребителям (жителям Донецка, Макеевки, Ясиноватой).
18:10 жители Донецка с ужасом слышат прилеты тяжелой артиллерии ВСУ.
19:00 в районе поселка Озеряновка на юго-западе Горловки прилетело три 120-мм мины.
19:00 в районе поселков Зайцево и Гольмовский начался сильный бой, работают минометы и артиллерия.
19:15 Куйбышевский район Донецка под обстрелом тяжелой артиллерии ВСУ.
19:20 на Светлодарской дуге, в районах Калиновка и Логвиново арт дуэль.
19:30 Макеевка под обстрелом тяжелой артиллерии.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются тяжелые упорные бои и обстрелы минами и снарядами. Изредка ВСУ используют РСЗО «Град» (полные пакеты).
21:25 юго-западнее Горловки сильные обстрелы, частично нет электричества.
22:55 в районе ЯБП бой продолжается, интенсивность обстрела минами и снарядами несколько уменьшилась. Но, все таки ВСУ еще применяют тяжелую артиллерию.
23:35 многострадальный поселок Калиново (ЛНР) снова начался бой и минометный обстрел.

Киев направил на усиление бригад ВСУ под Авдеевкой боевиков националистических батальонов «Правый сектор», «Азов» и «Днепр-1».
Об этом рассказал ДНР Эдуард Басурин:
«Украинские силовики продолжают концентрировать свои силы в районе Авдеевки для ведения наступательных действий. Выявлено усиление 72 бригады батальонной тактической группой 25 отдельной десантно-штурмовой бригады, карателями ДУК «Правый сектор», националистами «Азова» и «Днепр-1».

Согласно данным разведки ДНР, общее количество сил и средств противника на данном участке составляет до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов.

Сотрудники МЧС ДНР за три дня эвакуировали из обстреливаемых районов Донецка и Ясиноватой почти 60 человек. Об этом свидетельствует сводная информация ведомства, полученная Донецким агентством новостей. «За вчерашний день с привлечением легкобронированной техники МЧС из наиболее подверженных обстрелами районов города Донецка эвакуировано 38 человек, из них шесть детей», — отметили в МЧС.

Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Накануне вечером, около 20:30, в Киевском районе были ранены двое мужчин: 1957 и 1973 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы. Ранее Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявлял, что боевые действия идут на территории протяженностью в 50 километров. Противник несет большие потери. Приказ начать атаку ДНР отдал лично президент Украины Петр Порошенко.

Один боец Донецкой Народной Республики убит, еще один ранен в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки.

За сутки нас обстреляли 1617 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 429 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 374 раз,
- реактивными снарядами калибра 122-мм РСЗО «Град» 120 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.



02.02.17, четверг

00:20 на ЯБП продолжаются стрелковые бои, наши ВС держа позиции и не дают прорваться ВСУ. В Киевском районе Донецка есть разрушения и раненные среди мирного населения.00:50 южный фронт под обстрелом украинских РСЗО «Град». Реактивные снаряды прилетели по району поселка Коминтерново.
01:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) возобновился стрелковый бой при поддержки минометов.
01:35 север Горловки под обстрелом, снаряды летят с позиций ВСУ в Светлодарске по поселкам Зайцево и Гольмовский и южнее по зеленке возле Углегорска.

Огнем с украинской стороны повреждены две линии электропередачи 110 киловатт между Горловкой и Углегорском. В результате обесточены 17 трансформаторных подстанций и две котельные. Без света на данный момент остаются четыре тысячи абонентов. На месте повреждений с 06:00 по местному времени велись восстановительные работы.

09:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые бои при поддержке минометов.
10:20 наши пытаются подавить огневые точки и минометные батареи ВСУ.
11:00 в Петровский район Донецка прилетело две 120-мм мины.
11:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильная арт дуэль.
12:00 на ЯБП также сильный стрелковый бой, минометные и артиллерийские дуэли.
13:30 наши поддерживают ребят, обороняющих ЯБП, минометами и арт огнем. На позициях ВСУ в районе промки множественные разрывы и пожары.
14:50 поселки Зайцево и Гольмовский, а также Углегорск под сильным минометным и арт огнем со стороны позиций ВСУ в районе Светлодарска.
17:00 на ЯБП бои с самого утра не прекращаются. В 13:30 наши удачно уничтожили несколько минометных расчетов в районе Старой Авдеевки. Прилеты в жилмассив Донецка, Ясиноватой и Макеевки продолжаются.
17:50 в районе поселка Калиново (ЛНР) начался стрелковый бой с применением минометов, ЗУ. Со стороны Светлодарска летят снаряды арты в сторону Калиновки. В ходе боя ВС ДНР подожгли украинский БМП, которая вела обстрел позиций ополчения из района зелёнки у грязевского ставка. После чего ВСУ начали минометами калибра 82-мм и 120-мм обстреливать по квадратам.
19:00 на южном фронте начались вечерние бои и перестрелки минометов.
19:00 западнее Донецка в районе поселка Старомихайловка летят мины калибра 120-мм со стороны оккупированной ВСУ Красногоровки.
19:50 Куйбышевский и Киевский районы снова переживают арт обстрел. Зачем командование ВСУ тратит боезапас на мирный город не понятно!
21:00 по всей линии фронта от Коминтерново – на южном фронте и до Горловки – на северном идут бои, минометные и арт дуэли, также ВСУ применяют танки и РСЗО.
22:00 между нашими позициями на ЯБП и позициями ВСУ в старой Авдеевке продолжаются бои, с применением минометов и артиллерии.
22:00 Куйбышевский и Киевский районы продолжает разрушаться украинской артиллерией.
22:00 по северным пригородам Донецка прилетели несколько пакетов РСЗО «Град».
22:50 ВСУ произвели одиночный обстрел с РСЗО «Ураган» 220-мм в районе «Мотель».



23:20 со стороны Светлодарска в сторону Углегорска несколько пакетов РСЗО град полетело, идет бой.
23:45 на южном фронте бои в районе поселка Широкино и арт обстрелы украинскими САУ с района поселка Сартана.
23:50 в ответ на террористические арт обстрелы батареями ВСУ Донецка и Макеевки, наши нанесли удары.

За сутки погибло 2 и ранено 13 мирных жителей.

За сутки нас обстреляли 3481 раз, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 1086 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 753 раза,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 64 раза,
- реактивными снарядами 122-мм и 220-мм 196 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.

03.02.17, пятница

00:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением минометов.00:15 северные районы Донецка под арт огнем.
00:20 наши отвечают по батареям ВСУ.
00:25 Киевский район под обстрелом РСЗО «Град».

01:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои и очередной арт обстрел.
02:15 наши отвечают по батареям ВСУ, обстреливающим северные районы Донецка.
02:40 Петровский район Донецка под минометным огнем.
08:30 на ЯБП уже несколько суток идут бои.
08:30 в районе поселка Зайцево начались стрелковые бои и минометные обстрелы.
12:40 на южном фронте в районе поселка Коминтерново позиционные бои и арт дуэли.
13:00 на Светлодарской дуге стрелковые бои, минометы и артиллерия работают не переставая.
13:10 в западных пригородах Донецка на линии фронта Марьинка – Старомихайловка идут позиционные бои. Периодически работают 120-мм минометы.
13:30 в районе многострадального поселка Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
14:15 ЯБП под сильным арт обстрелом.
14:30 наша ответка по батареям ВСУ. На позициях ВСУ фиксируем множественные детонации кондиционеров.
15:00 на западе и севере Горловки стрелковые и минометные бои. Работает так же техника и периодически артиллерия.
16:00 по району Углегорска отработал украинский РСЗО «Град». Все РС упали по зеленке.
20:40 поселок Калиново (ЛНР) стрелковый бой с применением минометов.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП стрелковые бои с применением минометов и артиллерии.
21:10 на Светлодарской дуге в районах поселков Калиновка и Калиново (ЛНР) идут позиционные бои, минометные и арт дуэли.
21:40 ЯБП продолжает страдать от украинской артиллерии.
21:50 на южном фронте сильная канонада, под арт обстрелом поселки Коминтерново и Саханка. ВСУ ведут обстрел с района Сартана.
22:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) наш удар по украинским батареям.
23:05 в районе поселка Калиново (ЛНР) завязался бой и снова наш удар по украинским батареям.

За сутки нас обстреляли 1777 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 518 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 366 раз,
- танковыми снарядами калибра 125-мм 56 раз,
реактивными снарядами РСЗО «Град» 122-мм 80 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.

Досье. Видео с комбатом Гиви:




04.02.17, суббота

Несмотря на выходной и привычный график боев и обстрелов, в этот день на фронте было тихо. Возможно, повлиял дождь. А может дело не в погоде, и ВСУ ждали подвоза БК для новых обстрелов.18:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) начались вечерние стрелковые и минометные бои. 19:00 на ЯБП начался бой с поддержкой к/к пулеметов и минометов. Наши сразу начали отвечать.
22:40 в районе поселка Калиново (ЛНР) СУ пытались завязать бой, но сразу получили ответку и успокоились.
23:10 городские службы Горловки пытаются восстановить электричество в городе, тепло и вода уже есть.
23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП периодически вспыхивают позиционные бои с применением минометов, но без продвижений.
23:30 Петровский район Донецка обстрелян из РПГ.

Наша разведка зафиксировала значительное увеличение личного состава и техники ВСУ на линии фронта.

Так на территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса «Точка-У», а в Новобахмутовке на железнодорожной станции выгрузились еще шесть «Точек-У» и убыли для выполнения задач.

В район расположения 72-й ОМБР прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор» Д.Ярошем.

В район Волноваха прибыли подразделения Национальной гвардии Украины.

Под покровом ночи, с Крымского направления, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57-й ОМПБР. Кроме того, установлен факт перемещения 92-й ОМБР в полном составе из Харьковской области. Из поселка Урзуф в Мариуполь прибыли три батальона из числа националистов «Азова».

За сутки нас обстреляли 524 раза, из них:
- минами калибра 82-мм и 120-мм 158 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 25 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.



05.02.17, воскресенье

01:30 в районе ЯБП – промка периодически перестрелки снайперов и пулеметчиков.03:15 в районе поселка Калиново (ЛНР) стрелковые бои и работают наши батареи по позициям ВСУ.
10:45 ЯБП под обстрелом минометов калибра 82-мм и 120-мм.
13:35 украинская сторона вновь грубо нарушила режим прекращения огня и совершила акт бесчеловечного преступления, открыв снайперский огонь по военнослужащим НМ ДНР, обеспечивающим безопасность ремонтных бригад, в ходе восстановления поврежденных от обстрелов ВСУ линий электропередач рядом с ДФС. В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий НМ ДНР. Восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы. Данный факт раскрывает истинную сущность всей украинской власти, которая просто не способна выполнять свои обещания.
15:00 в районах ЯБП и Горловки стрелковые бои с применением минометов, в целом на фронте тихо.
16:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались стрелковые бои с применением минометов.
17:00 в районе ЯБП бой и обстрелы увеличились.
17:00 на Светлодарской дуге бои и минометные обстрелы.
17:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) начались вечерние бои.
18:00 на юном фронте, в районе Аэропорта и ЯБП, а также в районе Светлодарской дуге идут стрелковые бои с применением минометов.
19:45 в районе ЯБП ВСУ ведут обстрел наших позиций с артиллерии.
20:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) бои идут третий час, ВСУ стали применять артиллерию.
20:45 на ЯБП очередной арт налет.
22:45 на южном фронте под обстрелом наши позиции и поселки Коминтерново и Саханка, ВСУ для обстрелов также применяют БМП-2.
23:00 над Петровским районом Донецка наша ЗУ работает по украинскому БЛА.
23:35 на южном фронте бой усилился, также ВСУ сильно обстреливают с артиллерии наши позиции в районе Коминтерново.
23:40 в районе Вольво-Центра сильный стрелковый бой с применением минометов калибра 82-мм и 120-мм.

Украинские военные на прошедшей неделе предприняли 10 безуспешных атак на позиции сил ДНР, при этом погибли 18 бойцов Республики и еще 26 были ранены.

Эдуард Басурин: "С 29 января противник предпринял 10 безуспешных атак наших позиций. Из них две в районе села Коминтерново, остальные на Авдеевской промзоне. Наши потери при этом составляют 18 погибших военнослужащих и 26 раненных.
При этом потери противника в разы превышает республиканские. Так, согласно данным командования, за этот период погибли 230 силовиков, ранения получили около 450 человек. Также противник потерял семь артиллерийских орудия, два танка, три БМП, пять автомобилей с боеприпасами. Разница потерь противоборствующих сторон больше чем на порядок, сама за себя говорит о том, кто же на самом деле ведет наступление, а кто обороняется. И нет никакого сомнения, в том, что агрессором является украинская армия."

Шесть мирных жителей погибли, еще 34 получили ранения за неделю в Донецкой Народной Республике в результате массированных обстрелов со стороны украинских силовиков.

За последние сутки недели нас обстреляли 1229 раз, из них:
- минометами калибра 82-мм и 120-мм 435 раз,
- снарядами калибра 122-мм и 152-мм 108 раз,
- остальные обстрелы производились с гранатометов, техники и различного стрелкового оружия.



Полная сводка за указанный период - в блоге (ссылка1, ссылка2).

*Редакция "ВО" сообщает, что организации "Правый сектор", ОУН являются запрещёнными в России.

Использованы фотографии: http://chervonec-001.livejournal.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10
  1. Мар.Тира Сегодня, 13:01
    Спасибо за подробности!Сжать зубы и не смотря ни на что бить тварей не человеческих!Если ещё год назад я не считал что на Украине все такие.То с каждым днём эта надежда тает всё больше,и больше!Всё больше и больше выродков украинского народа лезет на Донбасс испить человеческой крови.
    Мар.Тира
  2. 210окв Сегодня, 13:02
    Спасибо за сводку..Видео с живым еще Гиви тронуло душу...Генералу который положил столько людей наверное медальку в Киеве дадут...Удоды блин..
    210окв
    1. Bearhug Сегодня, 13:25
      земля ему пухом, настоящий мужик...вдвойне тяжелее было узнать про его смерть после Мотороллы
      Bearhug
  3. Николай Болотников Сегодня, 13:08
    Все хорошо, все идет по плану Путина, так и должно быть, держитесь, держитесь - все идет по плану. Простите, а по какому плану, - не знаю, но все идет по хитрому плану, по очень хитрому плану.
    Николай Болотников
    1. psiho117 Сегодня, 13:23
      Достали уже с этим "хитрым планом"
      Если бы не Путин, и помощь Русского народа, мы б давно уже червей кормили!

      а есть этот план или нет, мне наcрать, главное что мои родные живы, и мой город остался свободным от фашистской мрази, и в этом есть большущая заслуга Путина!
      psiho117
      1. Scoun Сегодня, 13:45
        Цитата: psiho117
        Если бы не Путин, и помощь Русского народа, мы б давно уже червей кормили!
        а есть этот план или нет, мне наcрать, главное что мои родные живы, и мой город остался свободным от фашистской мрази, и в этом есть большущая заслуга Путина!

        А многие даже не представляют что это идёт не война Донбасса с Киевом а идёт хитрая, кровавая война вообще с Русским миром, и всего что с ним связано.
        Югославия, Польша, Чехия, Словакия, Болгария.... одних утопили в крови и разделили, в Болгарии посадили антинародное и русофобское правительство (только нынешний президент адекватный занял пост но его будет сдерживать свита) у поляков Мацаревич уже столько ветряных мельниц и памятников "сразил".... а ещё было 08.08.08 а ещё кто-то очень активно защищал и спонсировал бандитов Чечни которые лечились в той же Германии..
        5 миллиардов было вбухано только в этот майдаун на Украине а ведь был ещё ставленник Ющенко, а на Лукошенко какая травля была!
        Лукашенко который теперь громко лает на РФ, просто забыл кто его, "последнего диктатора Европы" от западных демократий спас.
        Санкции против России всё равно были бы введены, причину бы всё равно нашли и устроили бы несколько провокаций как например со сбитым Малазийским "Боингом".
        С какого перепугу все страны запада говорят об угрозе со стороны РФ и стягивают войска в прибалтику и польшу?
        Scoun
        1. ИванИванов Сегодня, 14:00
          имхо все просто нет ни страха ни уважения
          ИванИванов
  4. Гюнтер Сегодня, 13:28
    Продолжается, третий год, вялотекущий геноцид русских киевской хунтой - под сенью "минского сговора", гибнут мирные люди - дети, старики....
    Цитата: Путин 4 марта 2014
    ....И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно. Это крайняя мера.

    Ждём....
    Гюнтер
  5. тухлик Сегодня, 13:28
    Как проспали покушение на командира? Где контрразведка, земля ему пухом.
    тухлик
  6. VNP1958PVN Сегодня, 13:32
    Командир легендарного подразделения «Сомали» Михаил Толстых под позывным Гиви рассказал, что его подразделению удалось вернуть позиции в Авдеевской промзоне, в этом бою он был легко ранен, а четверо его лучших бойцов погибли. Ополченцы были готовы продолжать наступление, преследуя отступавшего противника, но пришел приказ остаться на линии, оговоренной Минскими соглашениями. Многие считают это предательством, потому знают, что только очередное крупное поражение армии Петра Порошенко, заставит киевскую власть вновь запросить перемирия. Со второй половины дня 3 февраля ВСУ возобновили массированный обстрел по всей линии фронта. Это от 4-го февраля. А сегодня Гиви уже нет. Вот так!
    VNP1958PVN

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