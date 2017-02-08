В США приступили к разработке одноразового ударного беспилотника
Компания «Kratos Defense & Security Solutions» приступила к разработке нового одноразового ударного беспилотника XQ-222 на базе БЛА BQM-167A, который используется американской армией в качестве летающей мишени, сообщает Warspot.
По словам разработчиков, на создание беспилотника уйдет около 2,5 лет, что гораздо меньше, если бы модель разрабатывалась с нуля.
«В Минобороны США считают, что при выполнении многих боевых задач применение истребителей, бомбардировщиков или многоразовых ударных дронов экономически нецелесообразно. Поэтому военное ведомство заказало разработку сравнительно недорогого дрона, который сможет быстро преодолевать большие расстояния и с высокой точностью поражать заданные цели», – говорится в материале.
В Пентагоне полагают, что модификация сравнительно недорого БЛА BQM-167A ($ 500 тыс. за единицу) будет оптимальным решением (для сравнения, стоимость MQ-9 Reaper составляет $ 17 млн).
Новый дрон могут принять на вооружение к 2020 году.
Справка ресурса: «Беспилотник XQ-222 сможет нести до 227 кг полезной нагрузки, что позволит размещать на нем две корректируемые бомбы GBU-29 SDB или четыре управляемые ракеты AGM-114 Hellfire. Дальность полета «камикадзе» составит 5600 км в "одноразовом режиме" или около 2700 км, если военные захотят сохранить его для последующего использования».
По словам разработчиков, на создание беспилотника уйдет около 2,5 лет, что гораздо меньше, если бы модель разрабатывалась с нуля.
«В Минобороны США считают, что при выполнении многих боевых задач применение истребителей, бомбардировщиков или многоразовых ударных дронов экономически нецелесообразно. Поэтому военное ведомство заказало разработку сравнительно недорогого дрона, который сможет быстро преодолевать большие расстояния и с высокой точностью поражать заданные цели», – говорится в материале.
В Пентагоне полагают, что модификация сравнительно недорого БЛА BQM-167A ($ 500 тыс. за единицу) будет оптимальным решением (для сравнения, стоимость MQ-9 Reaper составляет $ 17 млн).
Новый дрон могут принять на вооружение к 2020 году.
Справка ресурса: «Беспилотник XQ-222 сможет нести до 227 кг полезной нагрузки, что позволит размещать на нем две корректируемые бомбы GBU-29 SDB или четыре управляемые ракеты AGM-114 Hellfire. Дальность полета «камикадзе» составит 5600 км в "одноразовом режиме" или около 2700 км, если военные захотят сохранить его для последующего использования».
Использованы фотографии: af.mil