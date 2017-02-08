14:20 08 февраля

В США приступили к разработке одноразового ударного беспилотника

Компания «Kratos Defense & Security Solutions» приступила к разработке нового одноразового ударного беспилотника XQ-222 на базе БЛА BQM-167A, который используется американской армией в качестве летающей мишени, сообщает Warspot.

Беспилотник BQM-167A

По словам разработчиков, на создание беспилотника уйдет около 2,5 лет, что гораздо меньше, если бы модель разрабатывалась с нуля.


«В Минобороны США считают, что при выполнении многих боевых задач применение истребителей, бомбардировщиков или многоразовых ударных дронов экономически нецелесообразно. Поэтому военное ведомство заказало разработку сравнительно недорогого дрона, который сможет быстро преодолевать большие расстояния и с высокой точностью поражать заданные цели», – говорится в материале.

В Пентагоне полагают, что модификация сравнительно недорого БЛА BQM-167A ($ 500 тыс. за единицу) будет оптимальным решением (для сравнения, стоимость MQ-9 Reaper составляет $ 17 млн).



Новый дрон могут принять на вооружение к 2020 году.

Справка ресурса: «Беспилотник XQ-222 сможет нести до 227 кг полезной нагрузки, что позволит размещать на нем две корректируемые бомбы GBU-29 SDB или четыре управляемые ракеты AGM-114 Hellfire. Дальность полета «камикадзе» составит 5600 км в "одноразовом режиме" или около 2700 км, если военные захотят сохранить его для последующего использования».

Использованы фотографии: af.mil
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Комментарии 15
  1. Монос Сегодня, 13:23
    Им конечно интересен одноразовый. Больше денег освоят.
    Монос
    1. Alex_Rarog Сегодня, 13:35
      Блин а чем он по факту будет отличаться от обычной крылатой ракеты? тем что будет доп вооружеие нести? так это опять же доп цена... им тогда проще совсем отказаться от дронов и блин создавать дешевый аналог топора...
      Alex_Rarog
      1. Großer Feldherr Сегодня, 13:44
        Топор является сам боевой частью, этот БПЛА лишь носитель .
        Одноразовый условно, по сути многоразовый , просто потерять его не жалко , т.к. дешевый .
        Großer Feldherr
        1. Челентаныч Сегодня, 14:11
          Заявленная боевая нагрузка маленькая."Топором" можно нанести гораздо больший ущерб не боясь его потерять.Да и потерять ударный беспилотник все-таки редкость,Риперов 4 штуки всего потеряли 3 из них при заходе на посадку.
          Челентаныч
      2. Челентаныч Сегодня, 13:55
        Тоже непонятно,чем те же крылатые ракеты AGM их не устраивают для поражения целей,их почти на все можно подвешивать.Да и сравнение приведенное тут с Рипером не уместно.По сути это какая-то "ракетонесущая ракета".
        Челентаныч
      3. Alexey RA Сегодня, 14:10
        Цитата: Alex_Rarog
        Блин а чем он по факту будет отличаться от обычной крылатой ракеты? тем что будет доп вооружеие нести?

        Возможностью возврата:
        Дальность полета «камикадзе» составит 5600 км в "одноразовом режиме" или около 2700 км, если военные захотят сохранить его для последующего использования

        То есть, МО США хочет дальний БПЛА, достаточно дешёвый для того, чтобы его можно было использовать в варианте КР, но при этом имеющий возможность возврата.
        Alexey RA
  2. Hades1911 Сегодня, 13:25
    [media=https://youtu.be/fIX3_QCmaUM]

    На этой неделе darpa тестировала кран ловящий беспилотник.
    Hades1911
  3. Мар.Тира Сегодня, 13:39
    Цитата: Монос
    Им конечно интересен одноразовый. Больше денег освоят.

    Начали применять тактику смертников.Только электронных.
    Мар.Тира
    1. Großer Feldherr Сегодня, 13:47
      делают ставку на технический прогресс , вот и всего .
      С таким же успехом и мы делаем ставку на "смертников" , неуправляемый снаряд так же летит и "убивается" об цель ....разница лишь в том, что даже электронных мозгов нет, но кого это волнует !? wassat
      Großer Feldherr
  4. Großer Feldherr Сегодня, 13:42
    или около 2700 км, если военные захотят сохранить его для последующего использования».]

    Т.е. все таки многоразовый , но такой , чтобы и потерять не жалко .
    Закономерное развитие технического прогресса , все ожидаемо .
    Großer Feldherr
  5. Галеон Сегодня, 13:49
    А чем "одноразовый беспилотник" от крылатой ракеты отличается, кроме системы управления?
    Галеон
  6. trenkkvaz Сегодня, 13:51
    А тогда крылатая ракета это что ? Тот же беспилотный дрон.))
    trenkkvaz
  7. Altona Сегодня, 13:58
    Цитата: Großer Feldherr
    делают ставку на технический прогресс , вот и всего .

    --------------------------------
    В чем прогресс то? Прямо дежа вю с Ту-143 "Рейс". Если убрать с советского тяжелую аналоговую разведывательную аппаратуру и зарядить его нынешней компактной системой управления, то там ого-го чего можно разместить из вооружения, даже просто боеголовку как у крылатой ракеты.
    Altona
  8. dubowitskij.vick Сегодня, 14:05
    Цитата: Галеон
    А чем "одноразовый беспилотник" от крылатой ракеты отличается, кроме системы управления?

    Малой скоростью и возможностью барражировать над целью. Применять против хорошо вооружённого ПРО противника- бестолковая затея.
    dubowitskij.vick
  9. PBF Сегодня, 14:19
    Опоздали. Украина уже разработала и внедрила.
    PBF

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