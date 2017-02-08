Турецкие войска и ССА вошли в Эль-Баб
Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что войска Турции совместно с представителями так называемой сирийской свободной (освободительной) армии (ССА) вошли на западные окраины Эль-Баба, в кровопролитных боях выбив оттуда боевиков ИГИЛ (*). Сообщается о прорыве обороны игиловцев на севере провинции Алеппо, в результате чего удалось войти в город, длительное время находившийся под контролем боевиков.
Турецкое военное командование сообщает, что сухопутной операции предшествовали авиаудары по позициям террористов. За минувшие сутки по игиловцам были нанесены несколько сотен ударов с воздуха, в результате которых были уничтожены 58 боевиков и разрушено 13 объектов ИГИЛ (*).
Операция по взятию Эль-Баба турецкой армией являются частью операции, которую в Генштабе ВС Турции называют «Щит Евфрата», утверждая, что в общей сложности в ходе этой операции уничтожено уже более 2,1 тыс. террористов так называемого «Исламского государства» (*).
Необходимо отметить, что во время вхождения турецких войск и ССА в западную часть Эль-Баба, сирийские правительственные войска приблизились к городу с юга, юго-запада и юго-востока. В ближайшее время группировка ИГИЛ (*) в Эль-Бабе может быть полностью окружена. При этом открытым остаётся вопрос, как вероятную победу в дальнем собираются делить ВС Турции и ВС Сирии на севере провинции Алеппо?..
(*) Организация ИГИЛ ("Исламское государство") является террористической. Запрещена в РФ
Турецкое военное командование сообщает, что сухопутной операции предшествовали авиаудары по позициям террористов. За минувшие сутки по игиловцам были нанесены несколько сотен ударов с воздуха, в результате которых были уничтожены 58 боевиков и разрушено 13 объектов ИГИЛ (*).
Операция по взятию Эль-Баба турецкой армией являются частью операции, которую в Генштабе ВС Турции называют «Щит Евфрата», утверждая, что в общей сложности в ходе этой операции уничтожено уже более 2,1 тыс. террористов так называемого «Исламского государства» (*).
Необходимо отметить, что во время вхождения турецких войск и ССА в западную часть Эль-Баба, сирийские правительственные войска приблизились к городу с юга, юго-запада и юго-востока. В ближайшее время группировка ИГИЛ (*) в Эль-Бабе может быть полностью окружена. При этом открытым остаётся вопрос, как вероятную победу в дальнем собираются делить ВС Турции и ВС Сирии на севере провинции Алеппо?..
(*) Организация ИГИЛ ("Исламское государство") является террористической. Запрещена в РФ
Использованы фотографии: urbanultra.ru