14:17 08 февраля

Турецкие войска и ССА вошли в Эль-Баб

Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что войска Турции совместно с представителями так называемой сирийской свободной (освободительной) армии (ССА) вошли на западные окраины Эль-Баба, в кровопролитных боях выбив оттуда боевиков ИГИЛ (*). Сообщается о прорыве обороны игиловцев на севере провинции Алеппо, в результате чего удалось войти в город, длительное время находившийся под контролем боевиков.

Турецкие войска и ССА вошли в Эль-Баб


Турецкое военное командование сообщает, что сухопутной операции предшествовали авиаудары по позициям террористов. За минувшие сутки по игиловцам были нанесены несколько сотен ударов с воздуха, в результате которых были уничтожены 58 боевиков и разрушено 13 объектов ИГИЛ (*).

Операция по взятию Эль-Баба турецкой армией являются частью операции, которую в Генштабе ВС Турции называют «Щит Евфрата», утверждая, что в общей сложности в ходе этой операции уничтожено уже более 2,1 тыс. террористов так называемого «Исламского государства» (*).

Необходимо отметить, что во время вхождения турецких войск и ССА в западную часть Эль-Баба, сирийские правительственные войска приблизились к городу с юга, юго-запада и юго-востока. В ближайшее время группировка ИГИЛ (*) в Эль-Бабе может быть полностью окружена. При этом открытым остаётся вопрос, как вероятную победу в дальнем собираются делить ВС Турции и ВС Сирии на севере провинции Алеппо?..

(*) Организация ИГИЛ ("Исламское государство") является террористической. Запрещена в РФ

Использованы фотографии: urbanultra.ru
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5
  1. 210окв Сегодня, 13:28
    Турция я так понимаю создает буферную зону против курдов на севере Сирии.
    210окв
  2. Мар.Тира Сегодня, 13:32
    Будет как на Эльбе.Разграничение!План США по разделу как я понимаю начал претворяться?
    Мар.Тира
  3. дядя Мурзик Сегодня, 13:55
    вышли и опять зашли! wassat
    дядя Мурзик
  4. МРоманович Сегодня, 14:04
    в общей сложности в ходе этой операции уничтожено уже более 2,1 тыс. террористов

    И это за пару месяцев? Получается бандиты сбивались в большие кучи на открытой местности и как бараны ждали ударов. Другого объяснения таким цифрам нет.
    МРоманович
  5. МРоманович Сегодня, 14:08
    (*) Организация ИГИЛ ("Исламское государство") является террористической. Запрещена в РФ

    Ух ты! Не знал, не знал.
    МРоманович

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня