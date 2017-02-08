Самолёт министра обороны Германии сломался во время визита в Литву
Новейший военный транспортник ВВС Германии Airbus A400M Grizzly сломался во время своего первого вояжа за рубеж, передает Военный информатор сообщение издания Kieler Nachrichten.
На борту самолета, прибывшего в Литву находилась министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Во вторник она прибыла в страну, чтобы навестить 130 военнослужащих бундесвера, отправленных для усиления восточного фланга НАТО.
О неисправности одного из двигателей А400М стало известно уже после приземления в аэропорту Каунаса. В результате, чтобы вернуться обратно министру и сопровождающим ее лицам пришлось пересесть на старый C-160 Transall, использовавшийся до принятия на вооружение нового транспортного самолета.
Издание уточняет, что А400М для министра обороны был поставлен бундесверу в конце 2016 года. Полет в Каунас с министром на борту был его первым служебным вылетом. Эта модель транспортника должна заменить в армии ФРГ все самолеты C-160 Transall. К настоящему времени из 53 запланированных машин в армию поставлено только восемь.
На борту самолета, прибывшего в Литву находилась министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Во вторник она прибыла в страну, чтобы навестить 130 военнослужащих бундесвера, отправленных для усиления восточного фланга НАТО.
О неисправности одного из двигателей А400М стало известно уже после приземления в аэропорту Каунаса. В результате, чтобы вернуться обратно министру и сопровождающим ее лицам пришлось пересесть на старый C-160 Transall, использовавшийся до принятия на вооружение нового транспортного самолета.
Издание уточняет, что А400М для министра обороны был поставлен бундесверу в конце 2016 года. Полет в Каунас с министром на борту был его первым служебным вылетом. Эта модель транспортника должна заменить в армии ФРГ все самолеты C-160 Transall. К настоящему времени из 53 запланированных машин в армию поставлено только восемь.
Использованы фотографии: tagesschau.de