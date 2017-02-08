14:17 08 февраля

Самолёт министра обороны Германии сломался во время визита в Литву

Новейший военный транспортник ВВС Германии Airbus A400M Grizzly сломался во время своего первого вояжа за рубеж, передает Военный информатор сообщение издания Kieler Nachrichten.



На борту самолета, прибывшего в Литву находилась министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Во вторник она прибыла в страну, чтобы навестить 130 военнослужащих бундесвера, отправленных для усиления восточного фланга НАТО.


О неисправности одного из двигателей А400М стало известно уже после приземления в аэропорту Каунаса. В результате, чтобы вернуться обратно министру и сопровождающим ее лицам пришлось пересесть на старый C-160 Transall, использовавшийся до принятия на вооружение нового транспортного самолета.

Издание уточняет, что А400М для министра обороны был поставлен бундесверу в конце 2016 года. Полет в Каунас с министром на борту был его первым служебным вылетом. Эта модель транспортника должна заменить в армии ФРГ все самолеты C-160 Transall. К настоящему времени из 53 запланированных машин в армию поставлено только восемь.

Использованы фотографии: tagesschau.de
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Комментарии 15
  1. Чаронда Сегодня, 13:49
    Жаль,что только сломался,а не упал на базу НАТО,или аэродром в Литве.
    Чаронда
    1. BecmepH Сегодня, 13:53
      Цитата: Чаронда
      Жаль,что только сломался,а не упал на базу НАТО,или аэродром в Литве.

      Но, но... чтобы опять слушать, что это Путин... Всё равно скажут, что это рука Кремля в движке поковырялась
      BecmepH
      1. Чаронда Сегодня, 13:54
        Да все равно Россию обвинят во всех смертных грехах,пусть уж лучше за ( дело ) ,чем голословно.
        Чаронда
        1. BecmepH Сегодня, 13:56
          Цитата: Чаронда
          Да все равно Россию обвинят во всех смертных грехах,пусть уж лучше за ( дело ) ,чем голословно.

          Может быть Вы и правы...)))
          BecmepH
          1. Чаронда Сегодня, 14:00
            В отношении Литвы и министра обороны ФРГ тут двух мнений быть не может. Эта генеколог больна русофобией на всю голову.
            Чаронда
    2. maxim947 Сегодня, 14:04
      Знаки... Они по всюду)))))))))
      maxim947
  2. 210окв Сегодня, 13:49
    Ну,всякое бывает..Главное что не грохнулся,вот тогда бы обвинили Калининградскую группировку...
    210окв
  3. Iline Сегодня, 13:56
    Бывает...
    И с нашими тоже, чего греха таить. Даже из правительственного отряда.
    Iline
  4. AID.S Сегодня, 14:01
    Сильная женщина, навестила 130 мужиков, да еще и самолет новый сломали, дас ист фантастиш....
    AID.S
  5. Челентаныч Сегодня, 14:02
    Плохой корпус,проблемы с двигателями,а Германия продолжает их закупать!Ждут видать,когда они падать начнут.
    Челентаныч
  6. bocsman Сегодня, 14:03
    Баба на борту к беде ! Ну что гражданский человек может понимать в военном деле !? И как следствие , самолеты не летают , танки не ездят (а если и ездят то при этом горят как спички) , патронов не хватает . И это вот сборище покемонов собралось охранять Европу . В это только много умные прибалты могут верить !
    bocsman
  7. Балу Сегодня, 14:04
    Двигателю А400М присвоить внеочередное звание и поощрить отпуском lol в Крыму.
    Даже самолеты не хотят подчиняться шайсе фрау, как бы чего того-самого... wassat
    Балу
  8. Alexey RA Сегодня, 14:07
    Дык... то, что у А400М проблемы с движками - это уже давно не секрет.
    ...первые два переданные ВВС ФРГ военно-транспортных самолета Airbus A400M постоянно находятся на земле из-за проблем с двигателями. Эта информация, изначально озвученная германской прессой, 30 июня 2016 года была подтверждена министерством обороны ФРГ.
    «Мы подтверждаем, что недавно была обнаружена трещина в коробке приводов двух из трех самолетов А400М, и мы помогаем нашему клиенту решить эту проблему», - в свою очередь подтвердил пресс-секретарь Airbus Defence and Space Киран Дейли (Kieran Daly).
    Оба самолета, у которых была обнаружена проблема, имеют бортовые номера "54+01" и "54+02", были поставлены Люфтваффе в конце 2014 и 2015 годов соответственно, став первыми двумя машинами этого типа в ВВС ФРГ. Оба самолета интенсивно использовались, налет по двигателям достиг 365 и 189 часов.
    Недоработка коробки приводов турбовинтового двигателя ТР-400, устанавливаемого на самолете А400М, в апреле 2016 года уже признавалась Airbus. В то время производитель полагал, что эта проблема «будет представлять серьезный недостаток для производства и поставок самолетов клиентам».
    После обнаружения проблемы двигатели А400М должны проходить осмотр после каждых 200 часов налета, или даже 20 часов в том случае, если была обнаружена трещина в коробке приводов

    Причём президент концерна Airbus в ответ на все претензии делал абсолютно феерические заявления типа: "во всём виноваты неопытность разработчиков двигателей":
    ...в своем интервью германской газете Bild президент концерна Airbus Том Эндерс (Tom Enders) признал наличие «огромных ошибок», которые были допущены в ходе проектирования военно-транспортного самолета Airbus А400М. «Мы недооценили проблемы с двигателем, и мы попали в ловушку этого первородного греха».
    При запуске этой программы нас убедили именитые главы европейских правительств доверить проектирование двигателя консорциуму, который имел мало опыта, фактически переложив на нас ответственность за этот новый турбовинтовой двигатель», отметил руководитель Airbus. Он также добавил, что «в этом заключается две огромных ошибки, за которые мы действительно должны заплатить.

    Просто для справки: консорциум, который имел мало опыта - это объединение MTU, Safran (бывшая Snecma) и Rolls Royce. laughing
    Военно-транспортный самолет А400М оснащается четырьмя турбовинтовыми двигателями Europrop International TP400-D6, разработанными консорциумом Europrop International , в который вошли следующие европейские двигателестроительные компании: MTU Aero Engines (ФРГ), Safran Aircraft Engines (бывшая Snecma) - Франция, Rolls Royce (Великобритания), ITP (Испания). Итальянская компания Avio привлекалась для разработки некоторых узлов.

    Все цитаты утянуты с bmpd.
    Alexey RA
  9. PBF Сегодня, 14:11
    Сломался и сломался. Отремонтируют и взлетит. Министр обороны прилетела навестить 130 военнослужащих. И не какой помпы.( Если верить фотографии). А где свита? Где стайка генералов?
    PBF
  10. RUSIVAN Сегодня, 14:12
    Самолёт министра обороны Германии сломался во время визита в Литву
    Ну 200700% русские хакеры-слесаря взломали,поломали...
    RUSIVAN

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