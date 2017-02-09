Трамп и Пакистан: что ждёт двусторонние отношения?

Появление указа Дональда Трампа, запретившего въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Судана, Сомали и Йемена, стало настоящим шоком для исламского мира. Дело в том, что все перечисленные страны характеризуются преобладанием мусульманского населения. Соответственно, указ Трампа был воспринят в азиатских и африканских государствах как одно из проявлений антиисламского поворота во внешней политике США, хотя администрация президента, разумеется, отрицает подобные обвинения. Тем не менее, победа Трампа вызвала серьезное беспокойство не только у стран, чьим гражданам запретили въезжать в США, но и у государств, считавшихся традиционными союзниками Соединенных Штатов в исламском мире. Речь идет, в том числе, и о Пакистане.Одна из крупнейших мусульманских стран мира практически всю свою историю является военно-политическим партнером США в Южной Азии и на Среднем Востоке. В то же время, в Пакистане довольно непростая внутриполитическая обстановка, поскольку в горных и плохо контролируемых центральными властями районах страны действуют вооруженные формирования религиозных фундаменталистов, во многих городах Пакистана практически легально действуют всевозможные радикальные организации, а значительная часть населения открыто симпатизирует радикалам и всячески подчеркивает свои антиамериканские настроения. Как только США запретили въезд для граждан семи исламских стран, забеспокоились и в Пакистане. Это беспокойство приобрело вполне ощутимые черты после того, как руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус открыто сообщил о том, что в список «запрещенных стран» может быть внесен и Пакистан. Для Исламабада это очень неприятное откровение. Ведь Пакистан в течение многих десятилетий является верным союзником США, он играл важнейшую роль в «Холодной войне», в том числе в скрытом противостоянии США советскому военному присутствию в Афганистане. И вот, получается, что в награду за сотрудничество Пакистан получает нерадужные перспективы запрета на въезд своих граждан в Соединенные Штаты. Между тем, у Пакистана — серьезные демографические проблемы, только не со снижением численности населения, а наоборот — с перенаселенностью. На фоне непростой социально-экономической ситуации это вынуждает многих пакистанцев мигрировать в поисках лучшей жизни в Великобританию, страны Скандинавии и, разумеется, в Соединенные Штаты Америки. Кроме того, многие пакистанцы имеют развитые деловые контакты с США, в том числе с закрепившейся в Штатах многочисленной и влиятельной пакистанской диаспорой.Опасения Пакистана тем более оправданны, чем очевиднее, что запрет на въезд в США граждан перечисленных стран новые американские власти мотивировали соображениями о национальной безопасности США. То есть, не только такие антиамериканские режимы, как Иран, вошли в этот перечень, но и та же Ливия. Соответственно, из соображений национальной безопасности вполне можно закрыть въезд и пакистанцам, поскольку многие участники радикально-фундаменталистских движений являются гражданами Пакистана.Исламабад поспешил отреагировать на указ Трампа не критикой, как иранский президент, а действиями, которые, по мнению пакистанского руководства, могут свидетельствовать о лояльности страны идее борьбы с терроризмом. В первую очередь, это активизация борьбы с радикальными группировками, действующими на территории Пакистана. 31 января 2017 года пакистанской полицией был задержан и помещен под домашний арест Хафиз Мухаммад Саид (на фото) — один из лидеров пакистанских религиозных радикалов, руководитель организации «Лашкар-е-Тайба» («Армия Бога» или «Армия Справедливого»). В прошлом преподаватель ислама в Технологическом университете в Лахоре (Пакистан), Мухаммад Саид еще в 1980-е годы прошел обучение в Саудовской Аравии, где установил контакты с влиятельными шейхами. Он общался с участниками войны в Афганистане из числа моджахедов и сам принимал участие в поддержке радикальных группировок, сражавшихся против НДПА и советских войск, а затем, по возвращению в Пакистан, создал организацию «Марказ Дауат-уль-Иршад». В 1990 году в афганской провинции Кунар была создана «Лашкар-е-Тайба», которую возглавил Мухаммад Саид, с тех пор, уже почти три десятилетия являющийся ее бессменным лидером и идеологом.Важнейшая цель «Лашкар-е-Тайба» — освобождение населенного мусульманами Кашмира от власти Индии. Именно на территории Кашмира находится большинство лагерей организации. Разумеется, «Лашкар-е-Тайба» не могла бы действовать столь эффективно на протяжении трех десятилетий, если бы она не пользовалась поддержкой как международных финансовых структур, связанных с религиозными фундаменталистами, так и пакистанской армии и спецслужб. Борьба «Лашкар-е-Тайба» против индийского присутствия в Кашмире вполне укладывается в рамки военно-политической стратегии Пакистана, остающегося главным противником Индии в Южной Азии. Вместе с тем, официально пакистанские власти, разумеется, отмежевываются от действий «Лашкар-е-Тайбы». Это и неудивительно — на счету организации множество террористических актов, совершенных в Индии.Так, 25 января 1998 года Абдул Хамид Гада, боевик «Лашкар-е-Тайба», устроил стрельбу в городе Вандхама в Кашмире, расстреляв группу из 24 безоружных индусов, в которой были 10 мужчин и 14 женщин и детей. Погибли 23 человека, и лишь 14-летнему юноше удалось укрыться под грудой трупов и выжить. Примечательно, что Гада сумел убежать и его жизнь оборвалась от пуль индийских полицейских лишь через два года после расстрела. 20 марта 2000 года в Анантнаге боевики «Лашкар-е-Тайба» убили 36 сикхов, а 14 мая 2002 г. в Калухаке расстреляли пассажиров индийского туристического автобуса. Затем террористы вступили в бой с индийскими военнослужащими. В результате перестрелки погиб 31 человек, 47 человек получили ранения. 23 марта 2003 г. террористы опять расстреляли 24 индуса в Анантнаге. 29 октября 2005 г. организация взорвала три бомбы в индийской столице Дели. Жертвами взрывов тогда стали 62 человека, еще несколько сотен человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. 7 марта 2006 г. «Лашкар-е-Тайба» взорвала бомбы в священном для индуистов городе Варанаси. В результате терактов погибли 28 человек. 30 апреля 2006 г. в штате Джамму и Кашмир были убиты 34 безоружных паломника-индуса. 11 июля 2006 г. боевики «Лашкар-е-Тайба» устроили серию взрывов в поездах, следовавших из Мумбаи в другие города Индии. Жертвами терактов стали от 211 до 407 человек (по разным данным), еще примерно 800 человек получили ранения.С 26 по 29 ноября 2008 гг. неизвестная прежде организация «Деккан Муджахедин» (Моджахеды Декана, названы так по имени плоскогорья Декан в Центральной Индии) совершила серию террористических актов в Мумбаи, в результате которых были убиты 195 человек. «Атака на Мумбаи» стала одной из самых впечатляющих операций пакистанских радикалов на индийской территории. Действиям террористов тогда могла позавидовать любая диверсионная группа. 21 ноября 2008 г. отряд из десяти человек выдвинулся из пакистанского порта Карачи на надувных лодках в сторону индийского побережья. Каждый из боевиков был вооружен АК-47 , гранатами, револьвером системы «Наган», охотничьими ножами, имел бронежилет, комплект питьевой воды и сухофруктов на неделю. 23 ноября 2008 г. террористы захватили рыболовный траулер, заставив капитана под угрозой смерти взять курс на Мумбаи. При захвате траулера были убиты 4 индийских моряка. Затем, 26 ноября 2008 года, в 7 км от пристани «Колаба», террористы убили капитана и сбросили его тело в воду, после чего пересели на четыре надувные лодки и взяли курс на берег.Высадившись в Мумбаи, в безлюдном месте, они разделились на группы и под видом обычных прохожих затерялись в толпе. Вскоре террористы начали действовать. Первая группа стала стрелять по людям в здании вокзала Виктории, две другие группы захватили заложников в гостиницах «Оберой» и «Тадж-Махал», еще одна группа напала на полицейский участок. Также нападениям подверглись госпиталь, Еврейский центр и кафе. Жертвами террористического нападения стали 195 человек. Но были убиты и девять из десяти террористов. Захваченный полицейскими террорист Мохаммед Аджмал Амир Касаб — 21-летний уроженец пакистанской провинции Пенджаб, был казнен по приговору суда в 2012 году.Индийское руководство обвинило в организации нападения на Мумбаи организацию «Лашкар-е-Тайба», тем более, что именно к ней принадлежали все участники террористической группы, высадившейся в ноябре 2008 года в городе. В 2008 году правительство Индии выдало уведомление на арест гражданина Пакистана Хафиза Мухаммада Саида, в связи с его активной ролью в организации атаки на Мумбаи. Тогда же господин Саид был включен в список особо опасных преступников Государственным казначейством Соединенных Штатов Америки. Организация Объединенных Наций в соответствии с резолюцией СБ ООН 1267 в декабре 2008 года также причислила Мухаммада Саида к числу террористов. В 2012 году американские спецслужбы объявили награду за голову Хафиза Мухаммада Саида — 10 миллионов долларов.Но, несмотря на международный розыск, лидер «Лашкар-е-Тайбы» продолжал спокойно проживать в Пакистане. Его, разумеется, периодически арестовывали, но больше для проформы. Так, в 2009 году Высокий суд г. Лахора распорядился освободить Мухаммада Саида из-под стражи. Хотя правительство Пакистана попыталось опротестовать решение суда и в сентябре 2009 года лидер радикалов вновь оказался под домашним арестом, в октябре 2009 года суд опять постановил, что Мухаммад Саид должен выйти на свободу, а возглавляемая им организация может спокойно действовать на всей территории Пакистана. Поэтому, хотя пакистанское правительство после указа Трампа и пошло на демонстрацию лояльности, поместив Хафиза Мухаммада Саида под домашний арест, не исключено, что в ближайшем будущем он опять выйдет на свободу. Пакистанские власти, учитывая настроения в обществе — причем не только среди базового слоя населения, но и среди военной и политической элиты страны, прекрасно понимают, что полностью искоренить религиозный радикализм на пакистанской земле невозможно.Тем не менее, 2 февраля 2017 г. стало известно, что пакистанские власти потребовали от Индии предоставить доказательства причастности Хафиза Мухаммада Саида к организации террористических актов на территории Индии, в том числе и атаки на Мумбаи. Что касается помещения известного радикала под домашний арест, то представители властей Пакистана охарактеризовали это событие как политическое решение, принятое в интересах национальной безопасности государства.В текущей ситуации пакистанское руководство оказалось в весьма щекотливом положении. С одной стороны, Пакистан позиционирует себя как одну из наиболее принципиальных исламских стран, имеет тесные связи с Саудовской Аравией, с международными фундаменталистскими структурами, а религиозно-фундаменталистские идеи пользуются особой популярностью среди широких слоев населения страны. Но, с другой стороны, Пакистан — еще и важный стратегический партнер США, ему совершенно не хочется ухудшать свое положение на международной арене в связи с поддержкой радикальных организаций. Поэтому, наряду с перспективой скорого освобождения Мухаммада Саида, не стоит исключать и версию превращения лидера «Лашкар-е-Тайба» в «сакральную жертву», которую могут отдать мировому сообществу для демонстрации лояльности Пакистана «антитеррористической коалиции». В любом случае, политика Трампа уже начинает приносить свои первые плоды не только в Америке, но и в «проблемных» регионах Азии.Ничего хорошего не сулит Пакистану и начавшееся «заигрывание» нового американского президента с Индией. Еще во время предвыборной кампании Трамп обещал, что Индия станет лучшим другом Соединенных Штатов. В его словах, судя по всему, не было лукавства — для подобных утверждений существует вполне конкретная почва. Во-первых, Индия — один из важнейших стратегических противников Китая в регионе, а Китай, как известно, был назван Трампом в числе важнейших соперников Соединенных Штатов. Во-вторых, Индия на самом деле обеспокоена террористической угрозой — и в этом плане ее позиция коренным образом отличается от позиции Пакистана. Если для Пакистана радикальные группировки — это «идейно близкие», пусть и немного заигравшиеся, единоверцы, то для Индии эти группировки являются лютыми врагами, причастными к гибели тысяч индийских граждан. Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал одним из первых мировых лидеров, с которыми говорил Трамп после инаугурации. Кстати, у Моди с Трампом есть очевидная общность — Моди, как известно, является выходцем из индийских правых кругов, которые не в меньшей степени, чем Трамп, обеспокоены проблемами миграции. Наконец, Индия представляется для США и очень важным и перспективным экономическим партнером. Индия — хороший поставщик рабочей силы, причем индийские иммигранты, англоязычные в своем большинстве и вполне лояльные к европейской культуре, в отличие от выходцев из стран Среднего и Ближнего Востока, вполне могут рассматриваться как дополнительный кадровый ресурс для корпораций.С другой стороны, Трамп продолжает давать и пакистанцам иллюзию на сохранение хороших отношений с США. Так, в телефонном разговоре с премьер-министром Навазом Шарифом Трамп назвал пакистанцев одними из умнейших людей на земле. Хотя, слова словами, а в данном случае все же лучше доверять реальным поступкам. Поэтому Исламабад с настороженностью наблюдает на крутыми поворотами американской внешней политики и пытается просчитать, не нанесет ли приход Трампа к власти серьезного ущерба американо-пакистанским партнерским отношениям.