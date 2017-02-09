Памяти Михаила Толстых

Пускай потеряли очень мало, но они мои, и я когда глаза им закрываю, не хочу им в глаза смотреть — не отпускают.

Мужчина — это тот, который защищает свою землю, семью свою, страну, свои интересы.

Летом 2015 года Гиви, обычно неохотно и отрывочно говоривший с журналистами, дал большое интервью порталу "Украина.ру" на позиции возле донецкого аэропорта.— Пузо вывалил, иди, давай, — cмеясь, командует «Гиви» своему подчиненному, который сидит у входа в штаб батальона «Сомали».— спрашиваю я. Ополченцы носятся туда-сюда. Вокруг хаос. За окном рвутся снаряды. Командир только и успевает отдавать приказы, прикуривая одну за другой сигареты.— У людей это лучше спросить, что вы у меня спрашиваете?— Я всегда оптимист. Я всегда считаю, что все будет на нашей стороне… — В этот момент его рация заводится в истошном вопле. — Я больше, чем уверен, да не то, что я знаю… — опять прерывают.— Что победа будет на нашей стороне, и удача. Понимаете, у меня люди. Был бы я другим, я не знаю — служили бы они у меня или нет. Ну, у них, в первую очередь, ко мне уважение, во-вторых, я их уважаю. Иногда могу на чем свет стоит, не буду скрывать…— Иногда могу шутками, иногда… по-разному. Это же люди… Вы поймите, да и я такой же обыкновенный человек, как и все остальные.— Конечно. Когда они видят, что все в порядке — у них вера в себя появляется, а ты это просто поддерживаешь.— Все хорошо. Я хочу видеть результат нашей работы. Нашей работой я называю именно службу Родине. Когда работают артиллерия, танки, люди, стрелковое оружие, «Утесы», «БМП», «МБМ-21», вот это я понимаю. А я чувствую, когда враг несет большие потери — удовлетворен.В данный момент, к сожалению, это враг. Потому что я служил в Украинских Вооруженных Силах, и всё нормально было, и офицеры были, и все было, и все нормальные.— С Майдана. Без жалости к ним.— Во-первых, сильно меня перевернуло то, что происходило в Мариуполе и Одессе, на Майдане. «Беркутята» эти, бедные пацаны, которых убивали там, их закидали смесью. И бензином всех. Я могу сказать вам честно, что не было у них оружия.— У них если и были, то помповики обычные, но именно такого оружия, чтобы они могли работать на поражение — не было.— Повлияла потеря своих людей.— Иловайск — все было распланировано заранее, и мы делали свое дело, поставленную задачу. Эту задачу мне поставил Кононов Владимир Петрович, министр обороны: поддержать Иловайск любыми путями. Я удержал Иловайск своими людьми, в первую очередь. Потом были вторая славянская рота, третья рота и четвертая рота, которая стояла за моей спиной практически. Плюс Моторола приехал на помощь. Моторола вообще внес большой вклад.— Командиром второй роты Славянского батальона.— Да. А потом я стал командиром батальона, Славянского, опять же, по приказу Кононова. Я занял высшую должность, и оттуда уже я начал формировать батальон по-своему, как я видел и как считал нужным.— Вот какой сейчас у меня есть, пехоты немного бы побольше, и вообще, человек триста еще, это было бы замечательно. Так, слава Богу, в моем батальоне все есть. Мой батальон механизированный, сильный, людей обучали мы сами. Я по специальности танкист, наводчик, командир. Так что у меня ничего сложного не было.— Четыре тысячи трупов. Они их сами закапывали, и здесь все засыпали… Это мы знали, это мы видели, разведка моя работала. Мы все видели, как они закапывали пацанов бедных, как мясо никому не нужное.— Нет! А то, что мы забрали — мы им вернули. Все, что мы находили, отправляли туда, к ним.— Ну, тысячу двести. Дорога от Иловайска до Успенки была забита сожженной техникой, забита в хлам. Так что невозможно было проехать, мы оттягивали технику своими силами, чтобы люди могли ездить по этой дороге освобожденной.— Ну, в Дебальцево я не был, давайте не буду про это рассказывать.— Да. В своих людей.— Это мой батальон.— Я знаю, что они за мной, а я за ними. В чем-то я ошибаюсь, может быть, но я не сомневаюсь. Я уверен, что мои люди будут идти за меня до конца, как и я за них.— Ну, в чем-то да, в чем-то нет. Например, к своим людям я стал еще больше привязан. Тяжело их терять. Даже когда рапорт об увольнении пишут по семейным обстоятельствам — тяжело отпускать, но отпускаем, заставлять никого не хочу. Кто хочет быть со мной, он и будет. У мирных жителей неуважение проявляется к людям в форме. Хотя с одной стороны тут мы и сами виноваты, «другие ополченцы», как я называю таких людей.Во-первых, кто-то начал чудить что-нибудь, и все, значит все такие. Обидно. А когда начинается резня, когда артобстрел, все надеются, что батальон «Ростов», батальон «Сомали» выстояли и удержались, тогда они за нас, по-моему. А так — мы для них враги номер один почему-то стали. Ну, это мое мнение, по крайней мере, я говорю так, как есть. Начинают в чем-то обвинять, начинают там писать какие-то уголовные дела. Хорошо, что министр МВД адекватный человек. К нему обращаешься и говоришь об этом. А он: «Я разберусь». Он разбирается, и действительно, там даже мои люди ни при чем.— Очень редко среди моих такое бывает, но наказываю сильно, очень сильно. Люди должны до конца оставаться людьми, защитниками своей Родины. Не нужно борзеть и не нужно садиться на голову мирным жителям, они тут ни при чем, это мое мнение.— Да такого много было, разного. Наверное, самое тяжелое было — когда у людей не было ни «броников» (бронежилет — прим.ред.), ни шлемов. А потом, когда они начали появляться, у меня другая проблема началась — чтоб они их носили. И вот у меня один есть подчиненный, вот он сидит перед вами, кивает на молодого паренька лет 25, тот смущается и опускает глаза.— Не хотел! И если ему кто-то сообщал, что я еду, он быстренько одевался весь такой. Вот это проблема была — заставлять людей носить то, что нужно. Это в целях вашей безопасности от осколков, от пуль, от всего. Да, пускай сто двадцать пятый снаряд не выдержит, но осколки он выдержит. Вот это, можно сказать, честно, стоило много нервов. Приходилось воспитывать, отстегиваешь ремень и гоняешь их, не без этого.— Да, было. И в Иловайске, и в Ямполе, и в Семеновке, и в Славянске. Еще раз повторюсь, в Иловайске больше всего мы находились под ударом, и в аэропорту, когда штурмовали старый терминал, позже штурмом командовали я и Моторола. Мы с Мотором вместе там были, шли на штурм, и ничего. В Иловайске был ранен снайпером, чуть промазал — повезло, зацепило голову.— Нет, было обидно, что скотина чуть не завалил. А так — нет.У меня был момент такой, когда стояли, отдыхали, мне что-то нехорошо стало, а наутро я к себе вызвал начмеда, дежурную по части. Она ко мне прибегает, а у меня первая мысль: что ж ты такая страшная? Я все понимаю, девчонка-то симпатичная, но она прибежала — у нее все тут торчит, в каком-то костюме непонятном, тут бушлат, тут этот, давление мерить, и главное — глаза бешеные. Я на нее посмотрел — ой, елки, что же ты такая страшная за мной пришла-то!— Нет, сказал! А она, мол, что я страшная? А я ей — а я не про тебя! Ну, вы понимаете, да? Я и говорю — главное, чтобы красивая пришла, а остальное не важно. Я одно знаю — что в плен никогда не сдамся.— Нет, у меня нет женщины мечты. Все женщины по-своему красивы и все женщины по-своему очаровательны. В каждой женщине есть своя изюминка, просто нужно ее рассмотреть.— Нет, как-то не планирую сейчас. Да и кто со мной будет жить? Я же ходячий ураган, дома не бываю, по ночам не сплю. Моя семья — это мой батальон. Большая, правда, семья.— На войне не снятся сны. На войне вообще не спишь. Сколько бы ты не спал, все равно не высыпаешься. Я уже говорил миллион раз, и еще раз скажу, что не высыпаешься совершенно.— Бывает.— О войне.— Ну, когда он будет, тогда будем думать о мире.— Тихим, спокойным, чтобы дети не боялись по улицам гулять, это самое главное. Чтобы не боялась беременная женщина, да и просто даже, чтобы женщины и мужчины, престарелые — да любые люди — не боялись ходить по улицам. Пускай они работают на благо Отечества. Все вносят свою лепту по-своему. Поверьте мне на слово — все, что разрушено, все снова построят. Я верю, что скоро и аэропорт восстановят, все будет на месте. Ну, аэропорт проще восстановить знаете как — укатать все, а потом заново восстанавливать.— Металл укатывается предприятиями Донецка. Все думают, что это мы его «подрезаем».— Бог… Я больше всего уверен, что девяносто процентов батальона никогда в церковь не ходили, ну, ходили там по праздникам. Но именно, чтобы были такими фанатами Бога — нет, я больше чем уверен.за, и я это не скрываю, переживаю за ребят, и говорю…— рас​сматриваю браслет из маленьких иконок на его запястье.— Да, это мама подарила.— Мама бедная переживает. Мама переживает, отец переживает, они, слава Богу, в безопасности, я их отправил.— Есть сестра, она уже давно в России живет и работает.— Зачем? Мне здесь что, плохо что ли? Пока не закончу здесь — никуда не поеду. Потом закончу здесь, поеду на каникулы. Меня на Алтай приглашают.— Да, у меня боец с Алтая служит.— Любовь — это все. Просто самое чистое чувство, которое в мире есть. Ну, я его не знаю.— Ну, потому что не знаю, потому что у меня никого нет, понимаешь?— Ты любовь воспринимаешь только как «мужчина и женщина»?— Да. Ну, смотря какую сторону любви брать. Можно любить и родину свою, любить своих родственников, любить своих детей, это одно. А когда отношения между мужчиной и женщиной — это совершенно другое. Это самое высшее чувство, которое может быть, если оно чистое и откровенное. Понимаете?— Да! Тут у меня весело, я на одной свадьбе недавно гулял. Было красиво, весело, мне понравилось. Жизнь-то продолжается. Война людям не мешает, понимаете? Влюбляться, жениться, детей делать, это хорошо.— С одной стороны, да, мы знаем, каким ты становишься, какой ты есть, можно увидеть, насколько мужчина действительно мужчина. Поверьте моим словам, мужчина называется мужчиной не только в сравнении с тем, насколько крепки его, извините за грубое выражение, яйца. Мужчина всегда должен быть мужчиной до конца. Начиная с мирной жизни и до боевых действий.Меня, например, многие не любят за то, что я отстаиваю свое мнение, и никогда ни под кого ложиться не собираюсь. Если я считаю, что это правильно, я буду бодаться до последнего— Даже моя мама говорит — как был упёртым, так и остался. Я когда принял решение ехать в Славянск, она даже не пыталась отговорить, потому что она не смогла бы этого сделать. Я такой, какой я есть, упертый, как баран. Но, знаете, как у таких людей — вижу цель, но не вижу препятствие, а препятствие-то всегда есть. Его нужно обойти, или снести.— Иногда нужно действовать, как Чапаев. Шашку наголо — и полетел сносить. Иногда нужно обойти где-то, где-то сработает тактика. Где-то нужно какую-то схему, где-то нужно просто импровизировать, где-то нужно хитростью взять.— Вообще молчу. Мое будущее в данный момент, я считаю — это ближайшие сутки, и то я в них не уверен. Я планирую там, распределяю единицы времени, но больше времени я оставляю на передовую со своими людьми. И вот так вот постоянно. Да, у меня ребята опытные, но когда я сам вижу, я принимаю более масштабные решения, чем они могут принять. Я учу людей, конечно, чтобы они более обширно думали, обширно рассуждали, обширно делали, и все остальное, но это все такое дело.— Конечно. Даже те неудачи, что были в Славянске, Ямполе, Семеновке, и то чему-то научили. Из каждой ситуации можно взять плюс или минус — сделать выводы, заключение, и все остальное.— В детстве — Чапаев, сейчас — мои люди. Мои люди — герои, все, все до единого. Все герои, по-настоящему герои.— Да, их много. Понимаешь, последний из героических поступков, когда на Марьинку выскочили мои танки и вывезли ребят, закрыли своей броней. Семь человек спасли. Это героический поступок. Но, поверьте моим словам, удержаться на позициях, где сейчас держатся — это тоже героический поступок. Они уже держатся не одни сутки, они уже держатся третий месяц. Их там утюжат, но мои люди держатся, и отступать не собираются. Если я дам приказ отступать — они пойдут отступать. Но пока я не даю такого приказа — они будут стоять до последнего.— Это Киев горит. Киев горит. Это целый день показывают. Вы понимаете, они провоцируют Россию на войну. Россия показала свою мощь на параде. Я уверен, что у Владимира Владимировича еще заныкано в рукаве тузов под самое горло.