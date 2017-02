The National Interest: США против Китая и России вместе, кто победит?

Статья «US vs. China & Russia Together: Who Wins?»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/could-america-win-war-against-russia-china-the-same-time-19305

Военно-политическая ситуация в мире постоянно меняется. Появляются новые вызовы, на которые приходится реагировать ведущим странам. Аналитики и специалисты пытаются предугадать дальнейшее развитие событий и определить требуемые действия. Чаще всего такие попытки изучить текущее положение дел и предсказать будущее приводят к появлению соответствующих публикаций в прессе.3 февраля американское издание The National Interest в рубрике The Buzz опубликовало статью «US vs. China & Russia Together: Who Wins?» («США против Китая и России вместе: кто победит?») за авторством Роберта Фарли. Известный военный эксперт и доцент Школы дипломатии и международной торговли имени Паттерсона предпринял попытку проанализировать текущую обстановку и ее перспективы в условиях возможного противостояния трех крупных и мощных стран.Свою статью Р. Фарли начинает с достаточно смелого заявления. Он утверждает, что Америка по-прежнему может успешно вести две войны одновременно, или, как минимум, делать это так, что Китай или Россия не смогут рассчитывать на выгодное для себя завершение конфликта. Соединенные Штаты имеют такую возможность, потому что по-прежнему имеют самую мощную в мире армию, а также благодаря тому, что стоят во главе крупного военного альянса. Кроме того, к удобству американских военных, Россия и Китай представляют собой проблемы в разных областях, что позволяет США выделить часть потенциала на одну угрозу, а с другой работать прочими силами.В конце прошлого десятилетия Соединенные Штаты отказались от доктрины «двух войн», предназначавшейся для одновременного участия в разных конфликтах регионального уровня. Эта доктрина была создана с целью сдерживания потенциальных противников. Предполагалось, что с ее помощью США смогут удержать КНДР от начала войны в то время, когда американская армия будет занята в Иране или Иране, либо наоборот. Такая доктрина в условиях прекращения Холодной войны помогла сохранить имеющийся потенциал Департаменту оборонных закупок и другим организациям, отвечающим за материально-техническое обеспечение войск. Растущая мощь Китая и появление множества террористических организаций вынудили США отказаться от существующей доктрины.Р. Фарли задает вопрос: а что, если Соединенным Штатам сегодня придется вступить в войну сразу с двумя противниками, причем ими будут не Иран или Северная Корея? Что делать, если Россия и Китай смогут договориться и объединить усилия, результатом чего станет начало двух войн, на Тихом океане и в Европе?Могли бы Пекин и Москва скоординированными совместными действиями спровоцировать сразу несколько кризисов, которые потребовали бы отдельных ответов со стороны Соединенных Штатов? Американский аналитик полагает, что такое может быть, но вероятность этого невелика. Каждая страна, напоминает он, имеет свои цели и работает в направлении их достижения. Вероятнее всего, одна из сторон в рассматриваемой ситуации попытается использовать совместно начатый кризис в своих собственных интересах регионального уровня. Например, если Соединенные Штаты будут втянуты в конфликт в Южно-Китайском море, Москва может попытаться захватить Прибалтику.В любом случае, по мнению Р. Фарли, война начнется по инициативе России или Китая. Соединенные Штаты могут воспользоваться преимуществами текущей обстановки во всех ситуациях. Кроме того, США, как правило (по крайней мере, в сферах, где сталкиваются интересы крупных держав), используют экономические и дипломатические инструменты. США могли бы создать условия для гипотетической войны, но начало такого конфликта все же будет связано с деятельностью Москвы или Пекина.Американский эксперт отмечает, что рассматриваемая ситуация может иметь несколько характерных черт военного характера, связанных с боями в Европе и на Тихом океане. Подобно тому, как было в годы Второй мировой войны, армии Соединенных Штатов придется нести на себе всю тяжесть защиты Европы, а весь флот будет сосредоточен на Тихом океане. Военно-воздушные силы, в свою очередь, будут работать на обоих театрах военных действий на вспомогательных ролях.Р. Фарли пишет, что Россия не имеет возможности бороться с военно-морскими силами НАТО в Северной Атлантике. Тем не менее, похоже, у нее нет никаких политических интересов, связанных с этим. Это значит, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу смогут выделить некоторые силы для действий вблизи российских морских границ, мешающих работе флота противника. Основные силы ВМС США при этом могут быть сосредоточены на Тихом океане. В зависимости от продолжительности и интенсивности конфликта, Соединенные Штаты могли бы перебрасывать дополнительные соединения сухопутных войск в Европу для участия в крупных и важных операциях.По мнению автора издания The National Interest, большая часть авианосцев, прочих надводных кораблей и подводных лодок военно-морских сил США должна будет работать в Тихом и Индийском океанах. Их задачей будет борьба с A2/AD-системой Китая, а также нарушение его морских коммуникаций. Дальняя авиация, в том числе малозаметные стратегические бомбардировщики, должны будут использоваться на обоих театрах военных действий в соответствии с текущей необходимостью.Одной из главных целей американских вооруженных сил, оказывающих серьезное давление на них, будет максимально быстрая победа в одном из конфликтов. Для получения таких результатов США могут использовать на одном из направлений все доступные силы, включая военно-воздушные, космические и информационные силы. Это позволит одержать решительную победу на одном из театров, что даст возможность высвободить часть сил и перевести их на борьбу с другим противником. С учетом потенциала европейских союзников, США, по мнению Р. Фарли, могли бы сосредоточить собственные силы на конфликте в Тихоокеанском регионе.Ситуация с союзниками Соединенных Штатов на Тихом океане серьезно отличается от подобных дел в Европе. Несмотря на некоторые политические моменты и озабоченность судьбой некоторых союзников, США имеют только один повод для вступления в войну с Россией в Европе: сохранение целостности НАТО. Если США вступят в войну, то им будут помогать Германия, Франция, Польша и Великобритания. В большинстве т.н. обычных сценариев европейские члены Альянса даже сами по себе способны дать НАТО в целом заметное преимущество перед российскими вооруженными силами. Так, Россия может занять Прибалтику, но в связи с этим ей придется подвергаться массированным ударам с воздуха, из-за чего, вероятно, длительное удержание захваченных территорий будет невозможным. В таком контексте военно-воздушные силы и морская авиация Соединенных Штатов будет играть роли средства поддержки и координатора, позволяющие НАТО получить требуемое преимущество перед противником. Ядерные силы США, в свою очередь, станут инструментом, необходимым в случае применения противником тактического или стратегического ядерного оружия.В случае с Тихим океаном США сталкиваются с более сложной ситуацией. Япония или Индия могут быть заинтересованы в участии в конфликте в Южно-Китайском море. Тем не менее, такой интерес вовсе не гарантирует их участие в конфликте на стороне США и НАТО. Участие или неучастие третьих стран, по мнению Р. Фарли, зависит исключительно от особенностей войны и интересов этих государств. Как следствие, одним могут выступить на стороне США, тогда как другие предпочтут сохранить нейтралитет. Мишенью для Китая могут стать Филиппины, Вьетнам, Южная Корея, Япония и Тайвань, что делает их потенциальными союзниками Соединенных Штатов. Прочие государства региона, однако, предпочитают оставаться в стороне. Такая обстановка может привести к дополнительным проблемам для США, желающих увеличить свое влияние в регионе.Америка по-прежнему может успешно вести две войны одновременно, либо участвовать в двух конфликтах так, что ее противники в лице Китая или России не смогут рассчитывать на выгодное для себя завершение боев. Соединенные Штаты имеют такую возможность, поскольку по-прежнему имеют самую мощную в мире армию, а также благодаря тому, что стоят во главе крупного военного альянса. Также отмечается, что Россия и Китай представляют собой проблемы в разных областях, а это позволяет США выделить часть потенциала на одну угрозу, а вторую «обрабатывать» иными силами.Тем не менее, Р. Фарли призывает помнить, что такая ситуация не может сохраняться вечно. Соединенные Штаты попросту не могут в течение неопределенного времени поддерживать имеющийся уровень военной мощи, позволяющий оставаться на доминирующих позициях. Из-за этого в долгосрочной перспективе их руководству придется тщательно выбирать принимаемые на себя обязательства. В то же время, именно США создали существующий мировой порядок, приносящий пользу многим развитым и процветающим странам. Аналитик полагает, что США вполне могут рассчитывать на поддержку таких союзников в случае начала конфликта.