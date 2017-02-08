УВЗ впервые представит боевой модуль на выставке в Эмиратах
«Уралвагонзавод» впервые представит полноразмерный макет 30-мм боевого модуля на международной военной выставке «IDEX 2017» в Абу-Даби, передает ТАСС сообщение пресс-службы корпорации.
«На Международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2017 в Абу-Даби состоится премьерный показ от корпорации УВЗ. Впервые на международном салоне будет продемонстрирован полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, который предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Он будет установлен на мотовездеход», – говорится в релизе.
По данным производителя, «этот боевой модуль является основным вооружением боевых бронированных машин и оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 (основное вооружение) и 7,63-мм танковым пулеметом 6П7К (вспомогательное вооружение)».
Кроме того, УВЗ продемонстрирует в Эмиратах 82-мм миномет 2Б24. «Его максимальная дальность стрельбы выстрелом не менее 6 км. Скорострельность без исправления наводки – не менее 20 выстрелов в минуту», – рассказали в пресс-службе.
«В рамках экспозиции корпорации участники и гости выставки смогут познакомиться и с другими изделиями предприятий интегрированной структуры», – говорится в сообщении.
«На Международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2017 в Абу-Даби состоится премьерный показ от корпорации УВЗ. Впервые на международном салоне будет продемонстрирован полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, который предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Он будет установлен на мотовездеход», – говорится в релизе.
По данным производителя, «этот боевой модуль является основным вооружением боевых бронированных машин и оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 (основное вооружение) и 7,63-мм танковым пулеметом 6П7К (вспомогательное вооружение)».
Кроме того, УВЗ продемонстрирует в Эмиратах 82-мм миномет 2Б24. «Его максимальная дальность стрельбы выстрелом не менее 6 км. Скорострельность без исправления наводки – не менее 20 выстрелов в минуту», – рассказали в пресс-службе.
«В рамках экспозиции корпорации участники и гости выставки смогут познакомиться и с другими изделиями предприятий интегрированной структуры», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: https://mstrok.ru