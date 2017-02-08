19:37 08 февраля

УВЗ впервые представит боевой модуль на выставке в Эмиратах

«Уралвагонзавод» впервые представит полноразмерный макет 30-мм боевого модуля на международной военной выставке «IDEX 2017» в Абу-Даби, передает ТАСС сообщение пресс-службы корпорации.

УВЗ впервые представит боевой модуль на выставке в Эмиратах


«На Международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2017 в Абу-Даби состоится премьерный показ от корпорации УВЗ. Впервые на международном салоне будет продемонстрирован полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, который предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Он будет установлен на мотовездеход», – говорится в релизе.


По данным производителя, «этот боевой модуль является основным вооружением боевых бронированных машин и оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 (основное вооружение) и 7,63-мм танковым пулеметом 6П7К (вспомогательное вооружение)».

Кроме того, УВЗ продемонстрирует в Эмиратах 82-мм миномет 2Б24. «Его максимальная дальность стрельбы выстрелом не менее 6 км. Скорострельность без исправления наводки – не менее 20 выстрелов в минуту», – рассказали в пресс-службе.

«В рамках экспозиции корпорации участники и гости выставки смогут познакомиться и с другими изделиями предприятий интегрированной структуры», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: https://mstrok.ru
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Комментарии 18
  1. MoJloT Сегодня, 15:51
    Молодцы, работают люди. ТТТТТААААААААГГГГГГГГИИИИИИИЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!
    MoJloT
    1. ДэнСабака Сегодня, 16:08
      они то работают, а вот автор статьи туману напустил.....
      вот модуль о котором идёт речь:

      но как ЭТО поставить на МОТОВЕЗДЕХОД, я не представляю....
      ДэнСабака
      1. MoJloT Сегодня, 16:22
        в заде сидящий в руках наверное держать будет.
        MoJloT
        1. ДэнСабака Сегодня, 16:29
          ну если только в заде....
          ДэнСабака
        2. Koshak Сегодня, 17:33
          Цитата: MoJloT
          в заде сидящий в руках наверное держать будет.

          В "заде" сидят только глисты.
          Koshak
      2. inkass_98 Сегодня, 16:42
        Гораздо более интересен пулемет калибра 7,63, наверное и патронами от "Маузера 712" питается или автоматика от него же используется laughing
        inkass_98
  2. rumpeljschtizhen Сегодня, 15:54
    Представил МАКЕТ...а не сам боевой модуль
    rumpeljschtizhen
  3. 210окв Сегодня, 15:56
    Фото хоть покажете?А то получается телевизор смотрим с одним звуком..
    210окв
    1. ДэнСабака Сегодня, 16:07

      но как ЭТО поставить на МОТОВЕЗДЕХОД, я не представляю....
      ДэнСабака
      1. Koshak Сегодня, 17:46
        Цитата: ДэнСабака

        но как ЭТО поставить на МОТОВЕЗДЕХОД, я не представляю....

        А что такое "мотовездеход? По вашим понятиям - это что то типа квадроцикла, а по моим - им может быть любая (мото) техника. повышенной проходимости. Хоть сочлененные вездеходы (кстати тоже "мото" потому как с мотором) типа "Витязь".
        Koshak
    2. Berkut752 Сегодня, 16:10
      Цитата: 210окв
      Фото хоть покажете?А то получается телевизор смотрим с одним звуком..

      Если ты читаешь СМИ, то ты информированный, если не читаешь СМИ, ты дезинформированный.
      Терпенье мой друг, терпенье.
      Berkut752
      1. 210окв Сегодня, 17:05
        О!Ну читая или смотря наши некоторые СМИ точно станешь или зомби или чужим..
        Цитата: Berkut752
        Цитата: 210окв
        Фото хоть покажете?А то получается телевизор смотрим с одним звуком..

        Если ты читаешь СМИ, то ты информированный, если не читаешь СМИ, ты дезинформированный.
        Терпенье мой друг, терпенье.
        210окв
  4. berserk24 Сегодня, 16:24
    Цитата: ДэнСабака
    они то работают, а вот автор статьи туману напустил.....
    вот модуль о котором идёт речь:

    но как ЭТО поставить на МОТОВЕЗДЕХОД, я не представляю....

    Ну если мотовездеход будет на базе бмд то вполне возможно laughing
    berserk24
    1. ДэнСабака Сегодня, 16:31
      может быть подразумевалась "мотоболка" (МТЛБ), но что то я сумлеваюсь, что их будут ТАК модернизировать.....
      ДэнСабака
      1. berserk24 Сегодня, 16:35
        У МТЛБ слишком громоздкая станина для 1 модуля. hi
        berserk24
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:27
    Знаете, почему мы не обгоним по продажам оружия сша? Они привозят готовые оброзцы вооружения, а мы-макеты. Сами себя прибыли лишаем. По моему на высокую оружия надо приезжать только с реальным оброзцом, полностью работоспособным и укомплектованным всем тем что к нему планируется иметь, или же не приезжать вообще.
    Изгоняющий либероидов
    1. PValery53 Сегодня, 16:36
      Согласен. На выставках вооружений экскурсантов-потенциальных покупателей надо "кормить" не химерами в виде разных макетов и прожектов, а реально работающими образцами.
      PValery53
  6. Максим Шелудяков Сегодня, 18:12
    Он в реальности стоит на каком то грузовичке типа тигра. Это не макет, а рабочий образец
    Максим Шелудяков

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