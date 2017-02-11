Российский огнемёт: от истоков до наших дней

Огнемёт – одно из самых деморализующих орудий на поле боя. Ошибочно принято считать, что первыми его изобрели немецкие войска. Мнение это пошло от того, что именно Германия впервые применила огнемёты во время боевых действий Первой Мировой, однако советские военные техники уже давно разрабатывали свой аппарат. Описываемые события происходили в 1915-1916 годах, а ведь прообраз огнемёта появился намного раньше: первые упоминания подобного орудия датируются примерно VII веком. Назывался он тогда «греческий огонь».Первоначально греческий огонь применялся в морских сражениях. В 673 и 717−718 годах с его помощью был сожжен арабский флот, в 872 году уничтожено 20 критских кораблей, а в 882 году огненосные византийские корабли (хеландрии) снова нанесли поражение арабскому флоту. С тех самых пор конструкция огнемётов совершенствовалась веками, а смертоносность десятикратно возросла.Считается, что впервые в массовом порядке огнемёты были использованы фрицами 30.07.1915г. против пехоты англичан. Однако то было лишь отдалённое подобие огнемётов. В 1915-1916 гг. в России также велось конструирование огнемётов. В сентябре 1915 года были испытаны ранцевые огнемёты профессора Горбова, в 1916 г. армия получила на вооружение огнемёт Товарницкого. Уже с осени 1916 года огнемётом Товарницкого оснащались огнемётные команды русской армии.Немногим позже Странден, Поварнин и Столица создали фугасный огнемёт (СПС-огнемёт). Дальность действия такого орудия составляла 35-50 метров.Однако первый прототип советского ранцевого огнемёта РОКС-1 был создан уже спустя 24 года, в 1940 году. Баллоны с горючей смесью крепились на ранце, а сама огнемётная пушка внешне напоминала обычное ружьё. Советский образец огнемёта был введён в боевой режим позднее немецкого лишь потому, что был отправлен на доработку, вследствие которой в последующей модели РОКС-3 увеличился объём горючей жидкости и предельное огнеметание.За всё время Второй мировой войны благодаря огнемётам было уничтожено множество вражеской силы. Лишь по примерным подсчётам историков: живая сила - 34 000 человек, танки, самоходные орудия, бронетранспортеры - 120, ДОТы, ДЗОТы и другие огневые точки - 3000, автомашины – 145. Насколько же мощным оружием стал огнемёт в наше время?Россия может похвастаться разработками, которые практически не имеют аналогов во всём мире. «Древний» способ доставки горючей смеси канул в лету. И если в огнеметах военного и послевоенного периода она «разливалась» под давлением, то в 1970 году советские инженеры-оружейники создали принципиально иное оружие в своем классе: реактивный пехотный огнемет РПО «Рысь».После перехода на новую систему главным флагманом российского ВПК стал реактивный пехотный огнемет (РПО) «Шмель», который пришёл на замену огнемёта РПО «Рысь». «Шмель», принятый в 1988 году на вооружение химических войск Советской Армии, неоднократно улучшался и модернизировался, став одним из самых мощных мобильных орудий на сегодняшний день.На данный момент «Шмель-М» состоит на вооружении (в разных количествах) в огнеметных подразделениях войск радиационной, химической и биологической защиты, морской пехоте России, спецназе, в армиях стран СНГ. Последняя его модификация «Шмель-М» уничтожает всё живое в объёме до 80 м³, а площадь поражения его равна: на открытой местности — от 50 м², в замкнутом пространстве — до 80 м². Цифры внушительные, но в деле всё смотрится ещё более устрашающе.Калибр, мм: 90Прицельная дальность, м: 800Дальность полета капсулы, м: 1700Масса огнемета, кг: 8,8Масса огнесмеси в капсуле, кг: 3,2Длина, мм: 940