Так что там с нашим политическим ландшафтом?

Кризис в России продолжается, и он будет неизбежно углубляться. Государственный бюджет на ближайшие три года гарантирует дальнейшее разрушение производства и падение уровня жизни.



В стране не осталось ни одной крупной социальной группы, чье положение улучшается. Первой жертвой псевдореформ стал рабочий класс. В ходе грабительской приватизации промышленность России подверглась разгрому.



Сложные времена переживает крестьянство. Число крупных коллективных хозяйств уменьшилось в разы. Фермеры брошены на произвол судьбы.



В унизительном положении российская интеллигенция – ученые, учителя, врачи, деятели культуры. Научная и культурная среда все чаще остаются без поддержки государства. Истинные творцы прозябают, а подлинное искусство замещают сорняки – худшие образцы западной масс-культуры.



Пришла пора сплачиваться всем, кто представляет интересы рабочего и крестьянина, ученого и инженера, учителя и врача, студента и ветерана, представителя малого или среднего бизнеса. Этот союз должен бросить решительный вызов процессам разрушения и увядания России.

Первое. Народ – хозяин страны.

Второе. Экономически независимая Россия.

Третье. Вложения в индустрию, науку, технологии.

Четвёртое. Развитое село как основа благополучия России.

Пятое. Использование кредитных ресурсов на возрождение страны.

Шестое. Установление контроля над тарифами и ценами.

Седьмое. Отказ от действующей «уродливой» системы налогообложения. Постепенная ликвидация НДС.

Восьмое. Люди – главная ценность.

Девятое. Сильная страна – безопасность жизни.

Десятое. Страна высокой культуры.