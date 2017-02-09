Так что там с нашим политическим ландшафтом?
На неделе парламентские партии решили напомнить о своём существовании. «Единороссы» отметились заявлениями о том, что в 2017 году решатся на смену «руководящих партийных органов», не комментируя арифметическое правило о перемене мест слагаемых... Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о подготовке к личному и общероссийскому рекорду – 6-му участию в президентских выборах (март 2018) - участию с неизменным для Владимира Вольфовича лозунгом, который он таит в глубинах своей широкой души: «главное не победа...»
«Справедливая Россия» не менее дежурно, чем Жириновский об участии в выборах, объявила, что выступает, дескать, «за сбережение и приумножение российского народа». И хотя термин «российский народ» ещё только обсуждается в качестве возможного существования в конституционных формах, справедливороссы уже решили его «сберегать и приумножать». Что мешало раньше – непонятно...
В общем, по федеральным телеканалам эти «политические всплески» показали – народ в программе «Время» (для тех, кто привык смотреть этот информационный выпуск) своих избранников увидел, а для избранников - самое то.
Решили не отставать от своих коллег по думскому цеху и представители КПРФ. «Неотставание» вылилось в проведении заседания Совета народно-патриотических сил в Доме союзов – между концертами симфонической музыки и подготовкой Дома к празднованию 75-летия со дня рождения композитора Джабраила Хаупы. Совет народно-патриотических сил, который собирается, если можно так выразиться, под эгидой Компартии, на спей раз обсуждал обращение Геннадия Зюганова, названное «Время властно требует новой политики».
Это обращение и заседание самого Совета стоит обсудить подробнее, тем более что речь всё-таки о народно-патриотических силах, а это в «векторном» плане близко.
Из выступления бессменного лидера КПРФ (с сайта партии):
Кризис в России продолжается, и он будет неизбежно углубляться. Государственный бюджет на ближайшие три года гарантирует дальнейшее разрушение производства и падение уровня жизни.
В стране не осталось ни одной крупной социальной группы, чье положение улучшается. Первой жертвой псевдореформ стал рабочий класс. В ходе грабительской приватизации промышленность России подверглась разгрому.
Сложные времена переживает крестьянство. Число крупных коллективных хозяйств уменьшилось в разы. Фермеры брошены на произвол судьбы.
В унизительном положении российская интеллигенция – ученые, учителя, врачи, деятели культуры. Научная и культурная среда все чаще остаются без поддержки государства. Истинные творцы прозябают, а подлинное искусство замещают сорняки – худшие образцы западной масс-культуры.
Пришла пора сплачиваться всем, кто представляет интересы рабочего и крестьянина, ученого и инженера, учителя и врача, студента и ветерана, представителя малого или среднего бизнеса. Этот союз должен бросить решительный вызов процессам разрушения и увядания России.
В стране не осталось ни одной крупной социальной группы, чье положение улучшается. Первой жертвой псевдореформ стал рабочий класс. В ходе грабительской приватизации промышленность России подверглась разгрому.
Сложные времена переживает крестьянство. Число крупных коллективных хозяйств уменьшилось в разы. Фермеры брошены на произвол судьбы.
В унизительном положении российская интеллигенция – ученые, учителя, врачи, деятели культуры. Научная и культурная среда все чаще остаются без поддержки государства. Истинные творцы прозябают, а подлинное искусство замещают сорняки – худшие образцы западной масс-культуры.
Пришла пора сплачиваться всем, кто представляет интересы рабочего и крестьянина, ученого и инженера, учителя и врача, студента и ветерана, представителя малого или среднего бизнеса. Этот союз должен бросить решительный вызов процессам разрушения и увядания России.
Золотые, как говорится, слова. И о сложных временах, и о грабительской приватизации, и о унизительном положении врача и учителя, и о прочем, прочем, прочем.
Но всё это народно-патриотические силы, как говорится, и сами знают, ибо сами видят и сами в этих процесса «варятся». А каковы предложения? И, главное, когда эти предложения политические силы хотя бы попытаются реализовать?
Предложение от Геннадия Андреевича таковы (так называемые «10 шагов к достойной жизни, озвученные ещё в ходе предвыборной кампании):
Первое. Народ – хозяин страны.
Второе. Экономически независимая Россия.
Третье. Вложения в индустрию, науку, технологии.
Четвёртое. Развитое село как основа благополучия России.
Пятое. Использование кредитных ресурсов на возрождение страны.
Шестое. Установление контроля над тарифами и ценами.
Седьмое. Отказ от действующей «уродливой» системы налогообложения. Постепенная ликвидация НДС.
Восьмое. Люди – главная ценность.
Девятое. Сильная страна – безопасность жизни.
Десятое. Страна высокой культуры.
Второе. Экономически независимая Россия.
Третье. Вложения в индустрию, науку, технологии.
Четвёртое. Развитое село как основа благополучия России.
Пятое. Использование кредитных ресурсов на возрождение страны.
Шестое. Установление контроля над тарифами и ценами.
Седьмое. Отказ от действующей «уродливой» системы налогообложения. Постепенная ликвидация НДС.
Восьмое. Люди – главная ценность.
Девятое. Сильная страна – безопасность жизни.
Десятое. Страна высокой культуры.
Приглашённые на Совет народно-патриотических сил к этому добавили, что народу пора объединяться против олигархии, ростовщичества, засилья зарубежных капиталов, а также против вождизма. Правда, после слов о вождизме, произнесённых публицистом Юрией Болдыревым (который теперь тоже, оказывается, в числе народных патриотов), другой делегат В.Таранин предложил закрепить за Геннадием Зюгановым право на выдвижение от упомянутых народных патриотов в качестве кандидата в президенты (к грядущим президентским выборам Геннадию Андреевичу исполнится 73)...
Итак, народно-патриотические силы, название которых как бы приватизировали в КПРФ (ну да ладно, лишь бы на пользу делу), в очередной раз озвучивают свою программу с предложениями и направлениями для дальнейшей деятельности. Откровенно – лично для автора материала, вашего покорного слуги – программа выглядит очень привлекательно. Настолько привлекательно, что вроде бы грех не поддержать. Но вся проблема в том, что подобные программы есть и у других партий, в не менее красивую обёртку они упакованы, вот только партии слишком большое внимание уделяют именно упаковке, но никак не реализации того, что в программах указано. И поддерживалась же уже программа...
«Народ – хозяин страны». Весомое заявление. Объединение против олигархии и ростовщичества – тоже весомо. Но в чём всё это планируется выразить? И, главное, есть ли интерес у тех, кто эти лозунги (а ведь подобное слышно и от партии парламентского (а теперь и конституционного) большинства) постоянно эксплуатирует, к их (лозунгов) реализации?
Складывается впечатление, что интерес в большинстве своём невелик. Если взять КПРФ, то задача на парламентских выборах решена – кресла в Думе обеспечены. У ЛДПР и СР – тоже. Вообще замечательно всё у ЕР – кресел так много, что порой сидеть в них некому, приходится изыскивать внутренние резервы из актёрских или спортивных «сегментов». А если все при должностях, которые в современных условиях никого ни к чему особенно и не обязывают (проголосовал за законопроект – молодец, не проголосовал – в принципе, тоже молодец...), то и реализация громких лозунгов из собственных же программ – ну, это как с майскими указами президента. Уже не все вспомнят, маем какого года они датируются, но когда нужно явить нечто информационно красивое – то всегда пожалуйста – в рамках «майских указов», говорят...
То есть думским старожилам жилы рвать не с руки – это факт. Вот объявить себя кандидатом – то да. Сказать: «Люди – главная ценность!» - вполне... Непарламентские партии о себе напоминать и вовсе пока не желают. Одним печенек не подкинули, других отцепляют, как говорится, не по-детски. Почему отцепляют? Так именно потому, что вдруг такие политические силы решат реально пощекотать олигархов (да вполне бескровно), реально вложиться в индустрию, реально отрубить каналы для вывода капиталов и реально объявить хозяином страны народ, а не несколько десятков отдельных его представителей с зарубежными активами...
В общем, политическая ситуация похожа на замкнутый круг. Одни своего добились и развлекают себя и народ съездами и конференциями. Другие своего не добились, хотят добиться, но кто ж даст, да и стартер барахлит. Третьи силы и вовсе уповают на зарубежных спонсоров, которые готовы отслюнявить миллиард-другой на «майдан» и скачки в кастрюлях.
И вот на таком фоне власть «изыскивает» источники дохода, например, радуясь сделке с Катаром. А где-то тихо-тихо в своей квартире очередной «полковник Захарченко» или «губернатор Хорошавин» пригоршнями заталкивают «обналичку» в шкаф и думают, что если «народ – это и мы тоже, то почему бы нам не быть хозяевами этой жизни и этой страны».
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://kprf.ru