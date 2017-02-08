19:35 08 февраля

«Пётр Великий» вернулся к берегам России

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вернулся в Россию из дальнего похода в Средиземное море, позднее к нему присоединится авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

«Пётр Великий» вернулся к берегам России


«Адмирал Кузнецов» возглавлял авианосную группу СФ, выполнявшую задачи по борьбе с террористами в Сирии.


Согласно сообщению, «Петр Великий» встанет на рейде Североморска в Кольском заливе.

В Минобороны отметили, что «такой масштабный поход с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота». Корабли вышли в поход 15 октября.

«На завершающем этапе дальнего похода корабли отработали ряд задач на морских полигонах Баренцева моря. Третьего февраля самолеты и вертолеты авиагруппы кораблей вернулись на аэродром базирования Североморск-3», – рассказали в военном ведомстве.

По прибытию на рейд Североморска "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов" выполнят праздничный салют – 15 артиллерийских выстрелов из салютных орудий. Ответный салют произведет эскадренный миноносец Северного флота "Адмирал Ушаков", ошвартованный у причала главной военно-морской базы Северного флота,
говорится в сообщении.

Вместе с кораблями на базу вернутся и суда обеспечения: спасательное буксирное судно «Николай Чикер», танкеры «Сергей Осипов» и «Кама».

За время похода корабли прошли около 18 тыс. миль.

Использованы фотографии: РИА Новости. Министерство обороны Великобритании
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Комментарии 18
  1. Мар.Тира Сегодня, 16:44
    Я смотрел на R/T,красавцы!Исполины вернулись домой!С возвращением!
    Мар.Тира
    1. cniza Сегодня, 17:50
      Они не просто красавцы , а ещё , теперь уже , опытные единицы нашего флота.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 18:38
        К этим красавцам еще бы и "Лазарева"присовокупить...Да видно не судьба..
        Цитата: cniza
        Они не просто красавцы , а ещё , теперь уже , опытные единицы нашего флота.
        210окв
  2. Донской Сегодня, 16:51
    Очень неоднозначный поход получился с точки зрения эффективности решения задач Кузнецовым, но крайне полезным для руководства ВМФ и МО. Надеюсь сделают правильные выводы для будущего строительства флота.
    Донской
    1. Lyncher Сегодня, 17:32
      Ну всё таки первый боевой. Как бы многие не скалили зубы в отношении "Кузи" он дошёл до САР, выполнил боевую работу хоть и не без изъянов и своим ходом вернулся в родную гавань. В отличии от некоторых НАТОвских "супер" фрегатов. Ещё пару лет назад будущее Российского авианосного флота было туманным и печальным. Данный поход даёт надежду на возвращение нашего флота в мировой океан.
      Опыт полученный в работе будут использовать для строительства "Шторма", а это бесценно.
      Lyncher
  3. мыслитель Сегодня, 16:54
    позднее к нему присоединится авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

    Что-то последнее время качество публикаций упало, мягко говоря.
    СЕВЕРОМОРСК, 8 фев — РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов", вернувшийся из Сирии, встал в Кольском заливе на рейде Североморска
    мыслитель
  4. НЕКСУС Сегодня, 16:55
    Когда уже будем читать -ТАРКи Адмирал Нахимов и Адмирал Лазарев вернулись домой после похода?
    НЕКСУС
    1. Lyncher Сегодня, 17:36
      Очень надеюсь, что «Лазарева» окончательно решат восстанавливать и восстановят. В 14ом проводили доковый ремонт, потом вроде решили восстанавливать оба крейсера, далее... определиться не могут.
      Lyncher
  5. Мар.Тира Сегодня, 16:56
    Цитата: Донской
    Очень неоднозначный поход получился

    Тем не менее всё хорошо."Кузнецов" дымнул на последок ГЭУ,когда отошли буксиры.Продул ноздри.и затих.Надеюсь следующий поход будет уже с новой оснасткой.и вооружением.
    Мар.Тира
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:12
    фильм посмотрите обязательно на нашем сайте в разделе "фото и видео" " Андреевский флаг" Весчь good С удовольствием посмотрел и первую и вторую часть.Вторая как раз про "Пётр Великий"
    Наблюдатель2014
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:40
      Хочу добавить. Вот нигде не читал и не знал что на "Пётр Великий" ракеты в пусковых контейнерах ,как и на сухопутном варианте.То-есть ракеты защищены от внешнего воздействия.Да и все125 ракет С300 можно выпустить практически без задержки.Все ракеты смонтированы на барабанных ПУ. Крейсер может дать бой массированному налёту врага.Впечатляет. Я не знаю почему такую мощь крейсером называют.Это линкор.
      Наблюдатель2014
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:51
        Цитата: Наблюдатель2014
        Я не знаю почему такую мощь крейсером называют.Это линкор.

        А вы только сейчас об этом узнали? Без лишнего пафоса и преувеличений,Петр Великий способен в одиночку вести боевые действия против не хилого боевого соединения кораблей. То есть,концепция корабля-арсенала была воплощена в жизнь задолго до матрассовского Замволта.
        НЕКСУС
      2. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:30
        Цитата: Наблюдатель2014
        Да и все125 ракет С300 можно выпустить практически без задержки

        У него их 96.
        Цитата: Наблюдатель2014
        Крейсер может дать бой массированному налёту врага.

        Может. С-300 + кинжалы+ кортики+ артиллерия.... это сила
        Андрей из Челябинска
    2. irbis0373 Сегодня, 18:07
      Смотрел этот фильм правда отрывками, но очень понравилось. Понравилась особо фраза: "Цель похода - продемонстрировать на море присутствие Андреевского флага!"
      irbis0373
  7. Донской Сегодня, 17:28
    Цитата: НЕКСУС
    Когда уже будем читать -ТАРКи Адмирал Нахимов и Адмирал Лазарев вернулись домой после похода?

    Про ТАРК Лазарев уже не услышим, к сожалению. Скорее всего это уже будет атомный эсминец Лазарев ближе к 2030 году winked
    Донской
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:13
    Интересно, а дальше -непродолжительный, или продолжительный отдых? recourse
    Изгоняющий либероидов
  9. Laksamana Besar Сегодня, 18:14
    .................
    Laksamana Besar
    1. Комментарий был удален.
  10. Bronevick Сегодня, 18:49
    Это вам не Петро. Это Пётр. Пётр Великий.
    Bronevick

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