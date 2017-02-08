«Пётр Великий» вернулся к берегам России

По прибытию на рейд Североморска "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов" выполнят праздничный салют – 15 артиллерийских выстрелов из салютных орудий. Ответный салют произведет эскадренный миноносец Северного флота "Адмирал Ушаков", ошвартованный у причала главной военно-морской базы Северного флота,

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вернулся в Россию из дальнего похода в Средиземное море, позднее к нему присоединится авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.«Адмирал Кузнецов» возглавлял авианосную группу СФ, выполнявшую задачи по борьбе с террористами в Сирии.Согласно сообщению, «Петр Великий» встанет на рейде Североморска в Кольском заливе.В Минобороны отметили, что «такой масштабный поход с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота». Корабли вышли в поход 15 октября.– рассказали в военном ведомстве.говорится в сообщении.Вместе с кораблями на базу вернутся и суда обеспечения: спасательное буксирное судно «Николай Чикер», танкеры «Сергей Осипов» и «Кама».За время похода корабли прошли около 18 тыс. миль.