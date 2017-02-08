В Киеве отвергли предложенный Донецком план по урегулированию ситуации

Этот план прошел все согласования, был задокументирован и передан украинскому командованию для дальнейшей его ратификации. Но украинская сторона этот документ отвергла и проигнорировала инициативу республики.

Киев отверг план урегулирования ситуации в Донбассе, подготовленный оперативным командованием ДНР, также проигнорировал инициативу республики и замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает РИА Новости Ранее в военном ведомстве ДНР сообщили, что разработали план урегулирования конфликта в Донбассе. Документ предусматривает «полное прекращение огня, отведение тяжелого вооружения от линии соприкосновения, доступ ОБСЕ в места хранения техники, создание в радиусе одного километра от Донецкой фильтровальной станции зоны без вооружений и любых военных подразделений, а также запрет на любые наступательные действия».Представитель командования ДНР Эдуард Басурин:Также «отказался быть посредником в этом переговорном процессе, проигнорировав нашу инициативу, и замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг», добавил Басурин.