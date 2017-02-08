19:29 08 февраля

В Киеве отвергли предложенный Донецком план по урегулированию ситуации

Киев отверг план урегулирования ситуации в Донбассе, подготовленный оперативным командованием ДНР, также проигнорировал инициативу республики и замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает РИА Новости.



Ранее в военном ведомстве ДНР сообщили, что разработали план урегулирования конфликта в Донбассе. Документ предусматривает «полное прекращение огня, отведение тяжелого вооружения от линии соприкосновения, доступ ОБСЕ в места хранения техники, создание в радиусе одного километра от Донецкой фильтровальной станции зоны без вооружений и любых военных подразделений, а также запрет на любые наступательные действия».


Представитель командования ДНР Эдуард Басурин:
Этот план прошел все согласования, был задокументирован и передан украинскому командованию для дальнейшей его ратификации. Но украинская сторона этот документ отвергла и проигнорировала инициативу республики.


Также «отказался быть посредником в этом переговорном процессе, проигнорировав нашу инициативу, и замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг», добавил Басурин.

Использованы фотографии: http://rusvesna.su
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Комментарии 49
  1. nemec55 Сегодня, 17:10
    Еще бы у них свой план есть на кой им план тупика ( минск 2)
    nemec55
    1. Серый брат Сегодня, 17:15
      Цитата: nemec55
      Еще бы у них свой план есть на кой им план тупика ( минск 2)

      Без разницы - это план другого тупика. Пока хохлы по рогам не получат, так чтобы чан затрещал, разговаривать с ними бесполезно.
      Серый брат
      1. cniza Сегодня, 17:47
        Да не нужен им мир , им война кормушка.
        cniza
        1. Серый брат Сегодня, 17:55
          Цитата: cniza
          Да не нужен им мир

          Надо сделать так, чтобы стал нужен, но без животворящих звездюлей ничего не получится.
          Пока они силу за собой чувствуют, разговаривать им не интересно.
          Серый брат
      2. nemec55 Сегодня, 18:32
        Без разницы - это план другого тупика. Пока хохлы по рогам не получат, так чтобы чан затрещал, разговаривать с ними бесполезно.

        Патриотично но не правдиво , у нас куда не глянь все "отгребают" все срут в сторону России и все "отгребают" в наших мечтах .
        Знаю точно , пока мы живем по уровню жизни на уровне зимбабве на нас клали все прибалты краинцы и иже с ними одними ракетами трындалетами самолетами и тархтаматами одежка на детях и еда на столе не появится.
        Только уровнем жизни мы можем притянуть страны к себе .
        nemec55
        1. ИванИванов Сегодня, 18:38
          И да и нет. Заробитчане к нам гоняют и все уровень жизни у нас им не хорош.
          ИванИванов
        2. g1v2 Сегодня, 18:56
          Жалко , что вы по уровню жизни в Зимбабве живете. Сочувствую. У нас в России вам тоже сочувствуют. ЛИЧНО Я СМОТРЮ ПО СТОРОНАМ И ПОНИМАЮ , ЧТО ЛУЧШЕ ЧЕМ СЕЙЧАС БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ НИКОГДА НЕ ЖИЛО - НИ В СОЮЗЕ НИ ПРИ ЦАРЕ. Улицы забиты хорошими машинами, сетевые магазины людьми с тележками , дома жилые строятся вокруг и пустых квартир в них не особо видно. За границей в любых отелях можно русских встретить. Понятно, что далеко не везде так , но в крупных городах точно. Блин , в провинции уже пробки наблюдаются. request
          У вас рядом наверняка есть гастарбайтеры из других республик бывшего союза . Вот и расспросите - почему они к нам едут и как у них дома живут по сравнению с тем как живем мы. Как живут украинцы, узбеки, молдаване , грузины, армяне и тд. Все кто кричал, что они Россию кормят. Может и поймете чего. И что нам есть куда падать, если подобные вам майдан замутят. hi
          g1v2
        3. Серый брат Сегодня, 19:24
          Цитата: nemec55
          "отгребают" в наших мечтах .

          Я не про мечты, а по факту.
          Серый брат
  2. MoJloT Сегодня, 17:12
    Было бы странно, если бы согласились.
    MoJloT
    1. Pirogov Сегодня, 17:22
      Цитата: MoJloT
      Было бы странно, если бы согласились.

      Мне интересно ,а когда ДНР делало это предложение им самим не смешно было ?
      Pirogov
      1. hhhhhhh Сегодня, 17:25
        Нужен предупредительный выстрел вверх.
        hhhhhhh
        1. vpk72 Сегодня, 17:38
          не смешите , эти предупредительные выстрелы постоянно в течении 3 лет делаются после приезда великого и ужасного бюстгалтера
          vpk72
        2. тол100в Сегодня, 17:43
          Цитата: hhhhhhh
          Нужен предупредительный выстрел вверх.

          В голову Укрофашистов и их подпевал типа ОБСЕ!
          тол100в
  3. PValery53 Сегодня, 17:13
    "Киев отверг план урегулирования ситуации в Донбассе, подготовленный оперативным командованием ДНР, также проигнорировал инициативу республики и замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг"
    - Раз "игнорируют", - значит, привести в негодность всю группировку укробандер в Донбассе, и идти на куев. Там сразу согласятся.
    PValery53
    1. Вадим237 Сегодня, 17:18
      "Идти на Куев" Войска ЛДНР еле удерживают нынешние позиции - а вы говорите на Киев идти. В данной ситуации, такой поход - физически невозможен и скорее ещё несколько лет будет невозможен.
      Вадим237
      1. 210окв Сегодня, 18:11
        Вот все,надо идти на Киев,разбить гадину..А вспомните с каким трудом шло окружение под Дебальцево..Армии ЛДНР свои бы позиции удержать,тем более настоящих командиров выбили..
        Цитата: Вадим237
        "Идти на Куев" Войска ЛДНР еле удерживают нынешние позиции - а вы говорите на Киев идти. В данной ситуации, такой поход - физически невозможен и скорее ещё несколько лет будет невозможен.
        210окв
    2. fif21 Сегодня, 17:50
      Цитата: PValery53
      Раз "игнорируют",

      Россия как гарант Минских соглашений может провести операцию принуждения к миру Киева , но не хочет! Боятся в Кремле взять ответственность на себя , все за лужу смотрят , да на " партнеров" по ЕС. Путину пора на пенсию.
      fif21
      1. bk316 Сегодня, 18:17
        Путину пора на пенсию.

        Очень хочется в Кремль?
        "Открой личико гюльчатай!"
        bk316
        1. fif21 Сегодня, 18:50
          Цитата: bk316
          Очень хочется в Кремль? "Открой личико гюльчатай!"
          Хачу в Зимний дворец , Зухраwassat А в Кремль - Жирика! laughing
          fif21
  4. Вадим237 Сегодня, 17:14
    План Киева, по сваливанию ЛДНР к аналогу Сектора Газа, живёт и развивается.
    Вадим237
  5. кеп Сегодня, 17:15
    Также «отказался быть посредником в этом переговорном процессе, проигнорировав нашу инициативу, и замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг», добавил Басурин.


    Кто нибудь ждал другого.Святая наивность.Пока команда не поступит из-за лужи,никто пальцем не пошевелит.Скорее всего следует ждать дальнейшего обострения ситуации.
    кеп
    1. Rus2012 Сегодня, 17:44
      Цитата: кеп
      Пока команда не поступит из-за лужи,никто пальцем не пошевелит.Скорее всего следует ждать дальнейшего обострения ситуации.

      ...кстати говоря,
      очень интересный вопрос - "команда из-за лужи".
      Трамп, во всяком случае опосредственно, не желает влезать в дела предыдущего начальнеГа...
      В связи с этим ВОПРОС: а где счас находятся спецы ЦРУ занимавшие целый этаж у вассалов в здании СБУ?

      Если на месте - значит будет команда "ФАС!"
      Если нет, педрюня сдаст взад...

      Ну а Трампушке выгодно, чтобы РФ впряглась в это дело хотябы ВКС. Потом он конечно станет какБЭ над схваткой и разведет лохов в стороны к своей выгоде.
      ВКС же "снеся" заборы и срезая столбов - обеспечит наступление армии ЛДНР до Крыма и вплоть до ПМР. С остальным пусть гейЗОЛЬДАТЫ пусть занимаются...

      Вот такой вот дискурс открывается...
      Rus2012
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:15
    Ранее в военном ведомстве ДНР сообщили, что разработали план урегулирования конфликта в Донбассе. Документ предусматривает «полное прекращение огня, отведение тяжелого вооружения от линии соприкосновения, доступ ОБСЕ в места хранения техники


    Чего смеяться то ...сколько таких планов накропали...ГИВИ у вас под носом убили а вы тут какие то планы строчите...тьфу позорище.
    Тот же ЛЕХА
    1. Вадим237 Сегодня, 17:22
      ."ГИВИ у вас под носом убили" - Ничего, скоро и этих составителей планов, по плану "отправят" - уже навсегда.
      Вадим237
    2. dvina71 Сегодня, 17:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .ГИВИ у вас под носом убили

      Седня в ВО черти что творится.. Невозможно читать комменты...ощущение,что критическое мышление отказало нафиг у большинства.. Реагируют как мой ротвейлер.. ГИви-- гава гав..ЛДНР слили..гав гав..
      Куда делись аналитические комментарии.. не с кем даже поспорить...
      dvina71
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:15
        Куда делись аналитические комментарии.. не с кем даже поспорить...


        Какая тут аналитика к черту ...я тоже не могу прийти в себя после убийства ГИВИ.
        Сколько можно то плодить трупы боевых командиров ЛНДР...чем там руководство этих республик занимается...организацией трауров убитых...теряю всякое уважение и к ПЛОТНИЦКОМУ и к ЗАХАРЧЕНКО.
        Тот же ЛЕХА
        1. Служил один раз Сегодня, 18:52
          Вопрос кто и чем занимается снят сегодня утром...Сейчас на повестке дня:Кто следующий?Захарченко,Плотницкий и человек к которому мы все привыкли за прошедшие годы-Эдуард Басурин.Я очень,очень,очень хочу ошибаться.Жизнь только жёстче,увы...
          Служил один раз
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:57
            Захарченко,Плотницкий и человек к которому мы все привыкли за прошедшие годы-Эдуард Басурин


            Это уже не важно.
            Они не способны остановить диверсионные акты ДРГ...есть подозрения что они сами причастны к устранению командиров ЛНДР... и я не знаю даже что тут и сказать...слишком все гладко укладывается в эту версию.
            Тот же ЛЕХА
      2. irbis0373 Сегодня, 18:33
        Таки да, так и есть. Сплошные эмоции и больше ничего, а вот подумать критически - это ведь сложно. Хоть пару комментов вроде и было.
        irbis0373
      3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:38
        В сети уже выложили видео кабинета ГИВИ...выгорел изнутои полностью ...чем серьезным шарахнули...покойник...то что от него осталось на части носилок уместилось.

        Вообщем гарантировано убили.
        Осталось только ДНК экспертизу провести для полной достоверности личности погибшего.
        Тот же ЛЕХА
    3. nemec55 Сегодня, 18:15
      Чего смеяться то ...сколько таких планов накропали...ГИВИ у вас под носом убили а вы тут какие то планы строчите...тьфу позорище.

      Когда ты отгреб по полной лежиш без сил а отгребать еще ой как много и до последнего вздоха то тут наш мозг и выдает такие фортели типа договориться
      nemec55
  7. Талгат Сегодня, 17:22
    В общем мое мнение такое, что на Украине успех будет зависеть не от атак. сражении и т д, там запад нанес Евразии ( в лице сейчас России страшный удар - распропагандировав украинцев что Украина це Европа)

    да. вы вернули Крым в наше общее пространство, посеяли смуту в донецке и луганске, но настоящее возрождение произойдет, когда хотя бы половина Украины поймет, что ее историческая судьба не с западом- не с "тевтонцами" или с "мировыми правителями" - а с нами со всеми - с Россией, с Киргизией, с Казахстаном, в со всей Евразией

    Да, согласен с ВВП - он сказал что в ВОВ гитлеровцы захватили всю Украину и Белоруссию и часть запада России - а мы все равно выстояли и победили и без этих территории - пришли панфиловская дивизия из под Алматы, монгольские лошади и полушубки, пришли буряты и тувинцы, а главное русские сибиряки и т д - т е империя БОЛЬШАЯ и в общем выживем и отобъемся и без Украины. Да.

    Но все равно - не помню точно точно кто сказал - вроде Бисмарк что ли - что Россия с Украиной Империя - а без нее нет.

    Долгосрочный план должен быть вернуть этот на самом деле родной народ в семью. Пусть на край Львов уйдет и Галичина - там наверное действительно живут европейские люди - но остальные должны со временем осознать, что тунгус якут и русский для них роднее запада.
    Талгат
    1. Лужский Сегодня, 17:51
      "Долгосрочный план должен быть вернуть этот на самом деле родной народ в семью. Пусть на край Львов уйдет и Галичина - там наверное действительно живут европейские люди - но остальные должны со временем осознать, что тунгус якут и русский для них роднее запада."

      Ай, молодца, хорошо сказал.
      Без иронии. Жму руку. hi
      Лужский
    2. Служил один раз Сегодня, 18:03
      Не придет к ним Талгат "просветление".Поколение целое выросло считающее себя "европейцами"и искренне ненавидящее "орду".Мы все для них "орда":русские,мордва,казахи,татары,чеченцы...М
      ы видим возрождение нацизма в Европе,нового нацизма с бандеровским оттенком.Явного желания покончить с новой,нарожденной "коричневой чумой" я не наблюдаю.Да Герои есть,да они бьются,но их усилий хватает только на сдерживание этого чудовища.Чудовище многоголово,с разными лицами и дышит огнем совсем рядом.Я не являюсь "всепропальщиком"и думать не хочу,что кто то,где то что то слил...Но и выхода пока не вижу.Вижу уничтожение командиров ополчения,вижу как метр за метром отжимается и так то небольшая территория Республик.Дай Бог сражающимся выстоять!Развязка судя по событиям близка.
      Служил один раз
    3. БАРХАН Сегодня, 18:55
      Цитата: Талгат
      Да, согласен с ВВП - он сказал что в ВОВ гитлеровцы захватили всю Украину и Белоруссию и часть запада России - а мы все равно выстояли и победили и без этих территории

      А на хрена ,спрашивается ,ждать чтоб были захвачены территории до Москвы и Сталинграда?Янукович тоже хотел без крови обойтись,и Николай Второй был пацифистом ...И?Страна в крови по шею.Мне не нужно видеть бандеровца на своём пороге из-за бесхребетности власти.То ,что делает наша власть ,запихивая ЛДНР в попрыгляндию -предательство и преступление.Каждая капля крови русских на совести нашей власти.
      Или быть может Вы ,Талгат считаете ,что бандеровца можно перевоспитать?Так вот скажу Вам в любом случае мы уже враги для них.И новое поколение молодёжи там враги.Время болтологии прошло.Время малой крови упущено.
      Вангую.Дальше начнёт взрываться по России.И это тоже будет на совести бесхребетных вельмож.
      БАРХАН
  8. Zubr Сегодня, 17:35
    Видать в этом году начнутся крупномасштабные военные действия по всему фронту юго-востока.
    Zubr
  9. Romaskos Сегодня, 17:42
    зачем киеву идти на какие-то соглашения?.. у них-сегодня праздник, боевой дух поднят до небес, у нас- шёпотом мантра про минские договорённости...
    Romaskos
  10. fif21 Сегодня, 17:45
    У них свой план! Силовое решение проблемы с выходом к границам РФ. Следующим шагом будет Крым. Они это уже озвучили и сроки назвали! Все идет по Укро-НАТО плану. am
    fif21
  11. Jovanni Сегодня, 17:57
    В Киеве отвергли предложенный Донецком план по урегулированию ситуации

    Да нафига им он сдался? У них свой есть, вполне реально работает. Сколько уже командиров Новороссии не с нами? Вот и Гиви... Царство небесное воину...
    Jovanni
  12. romandostalo Сегодня, 18:09
    Вот и грёбаное ОБСЕ проявило себя в полной красе!!!
    romandostalo
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:19
    Басурин как дите малое -чтобы не обижали больше готов замирится с врагом. Зубы надо Киеву показать -долбить их за каждый метр земли,а то они тихой сапой республики подомнут под себя. Так ведь можно и свободу свою профукать.
    Изгоняющий либероидов
  14. Влад5307 Сегодня, 18:24
    Также «отказался быть посредником в этом переговорном процессе, проигнорировав нашу инициативу, и замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг», добавил Басурин.

    Все это говорит только о том, что Порося и К получили от Запада карт-бланш на развязывание еще одного "наступления" для того, чтобы попытаться втянуть РФ в "войну" с Окраиной. У них на все про все еще 2-3 недели, а дальше придется "рвать когти" как говорит их шеф! soldier
    Влад5307
  15. Skif83 Сегодня, 18:26
    Здесь сработает только один план - взять Киев и поставить всю хунту к стенке!
    Остальное все - бла-бла-бла...
    Skif83
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:57
      Skif83 - Киев будите брать сегодня ночью, или завтра утром?
      Изгоняющий либероидов
  16. Александр С. Сегодня, 18:29
    Как же бесит, когда наши пытаются быть хорошими в глазах запада.
    Александр С.
  17. фа2998 Сегодня, 18:31
    Цитата: Серый брат
    Цитата: cniza
    Да не нужен им мир

    Надо сделать так, чтобы стал нужен, но без животворящих звездюлей ничего не получится.
    Пока они силу за собой чувствуют, разговаривать им не интересно.

    Силу они чувствуют. Мотололу убили ,Гиви убили. Наступают потихоньку, ответа, отпора нет! Вот они борзеют.
    фа2998
  18. Koshak Сегодня, 18:39
    Цитата: Pirogov
    Цитата: MoJloT
    Было бы странно, если бы согласились.

    Мне интересно ,а когда ДНР делало это предложение им самим не смешно было ?

    "Смешно" и дипломатия - две большие разницы, как говорят в Одессе.
    Koshak
  19. Влад5307 Сегодня, 18:39
    Цитата: Rus2012
    В связи с этим ВОПРОС: а где счас находятся спецы ЦРУ занимавшие целый этаж у вассалов в здании СБУ?
    Если на месте - значит будет команда "ФАС!"
    Если нет, педрюня сдаст взад...

    В фашингтоне сейчас еще только формируется "новая власть" и во многих вопросах царит двоевластия, т.е. Окраина пока контролируется "старой властью" и все действия потрошенко и К получают одобрение Запада(молчаливое). России сейчас "икается" недальновидность, проявленная до подписания Минск-2, а именно то, что линии фронта не была отодвинута максимально далеко и не освобождено все Азовское побережье вместе с Мариуполем. А убийство Мотороллы, Гиви и др. командиров в ЛДНР показывает либо беззубость контрразведки, либо продажность их окружения, что не удивительно - менталитет вбитый в головы пропагандой национализма просто так не уходит, а только с кровью и болью. crying
    Влад5307
  20. kefan Сегодня, 18:51
    Да, давайте им хоть сто планов, а хохлы будут вас убивать.
    kefan

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