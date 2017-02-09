Оптико-электронный комплекс наблюдения «Ирония»



Боец с оптико-электронным прибором



Комплекс в развернутом состоянии



Использование компьютера из состава "Иронии"

По материалам сайтов:

https://ria.ru/

https://rg.ru/

http://tvzvezda.ru/

http://arms-expo.ru/

http://bastion-opk.ru/

В рамках текущей программы перевооружения осуществляются поставки разнообразных систем различного назначения, в том числе современных средств наблюдения. Согласно последним сообщениям представителей министерства обороны, несколько дней назад очередная партия нового оборудования была передана одному из соединений специального назначения. Эффективность работы бойцов этого соединения теперь будет выше благодаря новому комплексу наблюдения «Ирония».7 февраля пресс-служба Западного военного округа сообщила об очередной поставке новейшего оборудования. Некоторое количество оптико-электронных комплексов «Ирония» было передано соединению специального назначения, дислоцированному в Тамбовской области. При помощи такой аппаратуры бойцы спецназа смогут решать разнообразные задачи, связанные с наблюдением за местностью и обнаружением различных объектов. Кроме того, возможности комплекса позволяют не только выявлять различные цели, но и передавать данные о них тем или иным потребителям.Следует отметить, что комплексы «Ирония» уже достаточно давно не являются новинкой для нашей армии. Первые серийные образцы такой аппаратуры были переданы войскам еще несколько лет назад. Весной 2015 года новые приборы получили спецподразделения Центрального военного округа. Чуть позже аналогичное оборудование поступило и в другие соединения вооруженных сил. Также в прошлом неоднократно сообщалось о применении систем «Ирония» в ходе различных учений.Многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» предназначается для ведения наблюдения и сбора информации о местности, в том числе с обнаружением различных объектов. Обеспечивается наблюдение в любое время суток с возможностью определения координат цели и передачей данных о ней. Проектом предусматривается создание двух версий комплекса: монтируемой на технике и переносной. Также в состав комплекса входят дополнительные средства обнаружения, позволяющие защитить разведчиков от внезапного нападения противника.Главным элементом комплекса «Ирония» является оптико-электронный прибор, используемый непосредственно для ведения наблюдения. Это изделие массой около 3,2 кг выполнено в виде компактной системы с набором требуемой оптики и прочих систем. Оно имеет коробчатый корпус со скругленными углами и гранями. На передней стенке прибора имеются три объектива разных систем, в походном положении прикрываемые откидными крышками. На боковых поверхностях предусматривается размещение ремней для переноски и набора кнопок для управления аппаратурой. На задней стенке помещается окуляр, позволяющий оператору вести наблюдение.Комплекс «Ирония» имеет традиционный для современных средств наблюдения и обнаружения состав оптики. Он оснащается видеокамерой, тепловизором и лазерным дальномером. Сигнал со всех оптических приборов передается на миниатюрный монитор, установленный в окуляре. Управление работой приборов осуществляется при помощи набора кнопок, размещенных с учетом максимального удобства использования.Имея малые габариты, «Ирония» отличается достаточно высокими характеристиками. В любое время суток имеется возможность обнаружения техники на дистанциях до 7 км, как при помощи видеокамеры, так и с использованием тепловизора. Человека тепловизор может обнаружить на дистанциях до 2,5 км. Максимальные расстояния, измеряемые лазерным дальномером, соответствуют дистанциям обнаружения: 7 км для техники и 2,5 км для человека.Оптико-электронный прибор комплекса наблюдения оснащается собственными средствами связи малого радиуса действия. С их помощью устройство соединяется с другим элементом комплекса. Для первичной обработки и передачи собранных данных разведки в составе комплекса используется многофункциональный компактный компьютер. С помощью такого «наладонника» расчет может вести наблюдение, а также решать некоторые другие задачи.Важнейшей особенностью комплекса «Ирония» является возможность передачи фотографий или видеосигнала в режиме реального времени. Благодаря использованным системам связи компьютера, фактически являющимся ретранслятором сигнала с оптико-электронного прибора, вместе с расчетом наблюдать за местностью могут бойцы, находящиеся на расстоянии до 10 км от занятой позиции. Передача сигнала осуществляется по закрытому радиоканалу.В состав комплекса также входят дополнительные средства наблюдения, позволяющие, среди прочего, обезопасить расчет во время работы. Предусматривается использование нескольких датчиков движения, при помощи которых разведчики могут контролировать пространство радиусом 3 км. При входе противника в зону, контролируемую датчиками движения, расчет «Иронии» будет вовремя предупрежден об опасности и получит возможность принять необходимые меры.Расчет комплекса наблюдения состоит из двух человек. Один из них работает с оптическими приборами и осуществляет непосредственное наблюдение за местностью, наводя объективы на изучаемый район. Также он может определять направление на обнаруженную цель и расстояние до нее. Малые габариты и вес прибора не накладывают серьезных ограничений на размещение бойца, позволяя ему выбирать наиболее удобную в текущих условиях позицию.Второй разведчик является оператором компьютера. Он отвечает за обработку данных, поступающих от оптических приборов, а также осуществляет связь и передает данные потребителям. Малые размеры «наладонника» тоже в значительной мере облегчают работу оператора, обеспечивая ему скрытность работы и высокую мобильность.Комплекс «Ирония» может изготавливаться и поставляться в двух вариантах. Первая версия комплектации предназначается для монтажа на существующие бронеавтомобили, такие как «Тигр» или «Гусар». Подобный комплекс в общей сложности весит 15 кг и включает несколько устройств, необходимых для монтажа аппаратуры на машине-носителе.Также разработан переносной вариант комплекса, отличающийся малой массой. В таком случае элементы комплекса переносятся расчетом в компактных сумках. Общая масса «Иронии» в переносной комплектации – всего 3,2 кг. Это позволяет переносить комплекс силами расчета вместе со штатным оружием и другой аппаратурой. Для развертывания комплекса на позиции требуется минимальное время: нужно только достать аппаратуру из сумок и включить ее. При необходимости разведчики могут брать с собой штативы-треноги для длительного размещения приборов на одних и тех же позициях.Используя оптико-электронный комплекс «Ирония», бойцы спецподразделений могут решать широкий круг задач, связанных с наблюдением за местностью и обнаружением различных объектов. Подобная аппаратура в «автомобильной» конфигурации может использоваться при ведении патрулирования территорий, а также, при соответствующих ограничениях, в ходе разведки в ближних тылах противника. Переносной вариант комплекса тоже может использоваться разведгруппами, в том числе перемещающимися по указанному маршруту без транспортных средств.В обоих вариантах комплекс может использоваться в целях создания разведывательной системы, отвечающей за безопасность определенного района. При одновременном развертывании нескольких комплексов на расстоянии друг от друга появляется возможность создать сплошное поле наблюдения и обнаружения шириной до нескольких километров по фронту и глубине. При этом техника будет попадать в поле зрения операторов на расстояниях не менее 7 км днем и ночью, а людей удастся выявить на дистанциях 2,5 км. Данные с оптических приборов, в том числе видеосигнал могут передаваться на командный пункт, координирующий действия всего соединения.Возможность радиосвязи и передачи сигналов в режиме реального времени является одним из важнейших преимуществ «Иронии». При использовании такой функции значительно упрощается передача данных об обнаруженном объекте: находящийся на удалении потребитель информации может получить не только описание цели от разведчика, но и лично увидеть ее, что должно положительным образом сказываться на результатах разведки.Серийное производство и поставки комплексов наблюдения «Ирония» начались несколько лет назад. Согласно официальным сообщениям пресс-служб министерства обороны и военных округов, к настоящему времени подобную аппаратуру получили соединения специального назначения Центрального и Западного военного округов. Точное количество поставленных комплексов не раскрывается, но официальные сообщения говорят о том, что полученного оборудования хватило для оснащения трех соединений спецназа. Следует отметить, что в открытых источниках фигурировали данные только о поставке переносной версии комплекса. Подтвержденные сведения о существовании системы на базе автомобиля пока отсутствуют. Известно лишь о возможности изготовления подобной модификации.Есть все основания полагать, что производство и поставки продолжатся, благодаря чему систему «Ирония» получат новые подразделения во всех четырех военных округах. Кроме того, в будущем войска могут получить первые образцы «автомобильных» комплексов наблюдения. Наличие оборудования во всех существующих вариантах даст определенный прирост эффективности в дополнение к прочим преимуществам. В итоге армия получит достаточное количество высокоэффективных и нужных средств наблюдения новейших типов.