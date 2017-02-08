О начале морских испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон"

Весной впервые "Циркон" будет запущен не с Плесецка, откуда ранее выполнялись пуски этой гиперзвуковой ракеты, а с морского носителя. Впервые ракета будет стартовать с морской платформы.

Информационные источники сообщают о том, что первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут проведены на флоте уже весной этого года. В сообщении говорится, что речь идёт о начале именно морских испытаний этой новейшей российской ракеты. Ранее речь шла о вероятном развитии программы пусков с космодрома «Плесецк», однако «Интерфакс» эту информацию опровергает.Из материала:Гиперзвуковая ракета ЗМ22 «Циркон» создаётся в качестве основного вида вооружений АПЛ проекта «Ясень-М» и перспективных атомных подводных лодок проекта «Хаски». Кроме того, ракету смогут использовать надводные корабли различных модификаций.Ракета разрабатывается корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», которая решает важнейшую задачу по достижению гиперзвуковой скорости без критического разогрева корпуса ракета, способного повлечь преждевременную деформацию и начальную стадию плавления используемых материалов.По предварительным данным, дальность поражения целей ракетами «Циркон» составляет не менее 450 км на скорости 5 с лишним звуковых (более 5 Мах). Испытания «Циркона» с наземного стартового комплекса были начаты в марте 2016 года.