19:36 08 февраля

О начале морских испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон"

Информационные источники сообщают о том, что первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут проведены на флоте уже весной этого года. В сообщении говорится, что речь идёт о начале именно морских испытаний этой новейшей российской ракеты. Ранее речь шла о вероятном развитии программы пусков с космодрома «Плесецк», однако «Интерфакс» эту информацию опровергает.

Из материала:
Весной впервые "Циркон" будет запущен не с Плесецка, откуда ранее выполнялись пуски этой гиперзвуковой ракеты, а с морского носителя. Впервые ракета будет стартовать с морской платформы.


О начале морских испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон"



Гиперзвуковая ракета ЗМ22 «Циркон» создаётся в качестве основного вида вооружений АПЛ проекта «Ясень-М» и перспективных атомных подводных лодок проекта «Хаски». Кроме того, ракету смогут использовать надводные корабли различных модификаций.

Ракета разрабатывается корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», которая решает важнейшую задачу по достижению гиперзвуковой скорости без критического разогрева корпуса ракета, способного повлечь преждевременную деформацию и начальную стадию плавления используемых материалов.

По предварительным данным, дальность поражения целей ракетами «Циркон» составляет не менее 450 км на скорости 5 с лишним звуковых (более 5 Мах). Испытания «Циркона» с наземного стартового комплекса были начаты в марте 2016 года.

Использованы фотографии: slavyanskaya-kultura.ru
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Комментарии 32
  1. Alex_Rarog Сегодня, 17:43
    Удачи на испытаниях и скорейшего принятия!
    Alex_Rarog
    1. cniza Сегодня, 17:45
      По предварительным данным, дальность поражения целей ракетами «Циркон» составляет не менее 450 км на скорости 5 с лишним звуковых (более 5 Мах). Испытания «Циркона» с наземного стартового комплекса были начаты в марте 2016 года.


      Всё время приводят разные ТТХ , видимо истинных мы никогда и не узнаем - это правильно. Успехов.
      cniza
      1. Lesorub Сегодня, 18:09
        Реальная дальность, скорей всего будет 1000 км, может и более.
        Lesorub
      2. тол100в Сегодня, 18:27
        Цитата: cniza
        Всё время приводят разные ТТХ , видимо истинных мы никогда и не узнаем - это правильно.

        То что это правильно - никто и не сомневается! А лучше, такие сведения не рекламировать , а держать за "тремя нолями или ОВ!" Зачем облегчать жизнь шпионам-партнерам?! А потроллить можно и сверхзвуковыми и супер-сладкими презервативами.
        тол100в
    2. 210окв Сегодня, 18:06
      Читая СМИ думаешь что принятие на вооружение гиперзвуковых ракет сравнимо с принятием на вооружение ЯО..Может так оно и есть.Во всяком случае это надежная гарантия неприкосновенности наших границ..
      210окв
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:20
        Читая СМИ думаешь что принятие на вооружение гиперзвуковых ракет сравнимо с принятием на вооружение ЯО


        гиперзвук круче. И менее пыльно) 100% долет до цели ибо нечем сбить. Интересно что с БЧ

        с-т Petrov
        1. 210окв Сегодня, 18:33
          Я почти с Вами согласен..Вот 100%выглядит нереально..Не из за того что нечем сбить,а просто технически неосуществимы эти 100%,ну хотя бы 95%..Это вообще замечательно.
          Цитата: с-т Petrov
          Читая СМИ думаешь что принятие на вооружение гиперзвуковых ракет сравнимо с принятием на вооружение ЯО


          гиперзвук круче. И менее пыльно) 100% долет до цели ибо нечем сбить. Интересно что с БЧ
          210окв
  2. Талгат Сегодня, 17:46
    Великолепная новость! После гибели Союза привык к печальных новостям, что та или иная технологии утеряны. все погибло, нет кадров и т д

    Но все равно какой то потенциал был сохранен - что то выжило. Значит не сдадимся! Читал о о проектах стартовавших еще с Советского наследия под названием Холод. Значит реанимировали и продолжили. Зачет.

    Как я понял из прочитанных статей, есть 2 варианта гиперзвука

    1 - это гиперзвуковые планеры боеголовок баллистических ракет - - они планируют из космоса на гиперзвуке и их трудно перехватить про ( эти головки уже ставятся на вооружение и РФ и Китаем)
    2 - Гиперзвуковые КР с двигателями - запускаемые с моря или воздуха или с земли - это Цирконы или Брамосы 2
    Талгат
    1. dvina71 Сегодня, 17:57
      Цитата: Талгат
      они планируют из космоса на гиперзвуке

      Каждая бг влетающая в атмосферу из космоса летит на гс.Но не каждая может изменять траекторию полета. Далеко не каждая.
      И относительно гиперзвуковых ЛА есть одна,сложнорешаемая задача. Управление. Плазма покрывающая ЛА на такой скорости полностью экранирует его от ЭМИ. Однако наши эту проблему решили..на ЗУР 53Т6
      dvina71
      1. Катерник Сегодня, 18:16
        Цитата: dvina71
        Цитата: Талгат
        они планируют из космоса на гиперзвуке

        Каждая бг влетающая в атмосферу из космоса летит на гс.Но не каждая может изменять траекторию полета. Далеко не каждая.
        И относительно гиперзвуковых ЛА есть одна,сложнорешаемая задача. Управление. Плазма покрывающая ЛА на такой скорости полностью экранирует его от ЭМИ. Однако наши эту проблему решили..на ЗУР 53Т6

        - Если эта проблема была решена исчо тогда, то почему теперь мучаются ??? Наверное у Вас неверные сведения !!!
        Катерник
        1. Thor Сегодня, 18:26
          относительно гиперзвуковых ЛА есть одна,сложнорешаемая задача. Управление. Плазма покрывающая ЛА на такой скорости полностью экранирует его от ЭМИ. Однако наши эту проблему решили..на ЗУР 53Т6

          Интересно, каким образом?
          Ведь, кстати, на гиперзвуке летают и ЗУР семейства С-300, который мы давно экспортируем.
          Thor
        2. venik Сегодня, 19:35
          Цитата: Катерник
          - Если эта проблема была решена исчо тогда, то почему теперь мучаются ??? Наверное у Вас неверные сведения !!!

          =====
          Да скорее не сведения неверные, а принципы управления/наведения (да и скорости) - РАЗНЫЕ!
          venik
      2. Vita VKO Сегодня, 18:18
        Цитата: dvina71
        наши эту проблему решили..на ЗУР 53Т6

        Проблемы с управлением и наведением ракет будет существовать, если не сделают что то принципиально новое. Циркон должен самостоятельно осуществлять наведение, т.к., в отличии от ЗУР, поражает цели за радиогоризонтом.
        Vita VKO
      3. opus Сегодня, 18:29
        Цитата: dvina71
        днако наши эту проблему решили..на ЗУР 53Т6

        Чего там "решили-то"?
        система управления радиокомандная, ответчик и автопилот на борту
        передача команд наведения и других команд происходит по каналу станции передачи команд (СПК).

        Антенны приемника команд и ответчика расположены попарно по 2 шт на корпусе ракеты, экранирование антенн от плазмы, возникающей при полете ракеты в атмосфере, происходит впрыском фреона или аналогичной по свойствам жидкости.

        5Н20 "Дон-2Н" и СПК на дистанции 20 км и солнце наскрозь просветят,наплевав на плазму

        Мне вот интересно как Вы обеспечите для 15Ю71("4202") в точке поражения
        излучаемую импульсную мощность — 250 МВт, и как 15Ю71 донесет до цели на себе запас фреона (не расстает)? ему ж не 30 км надо высоты преодолеть ,а 140-50=90км+ до этого 7000- 9000км до цели,и не со скорости 0 км/с до 5,5кмС/(а то и 3,8 км/С) разогнаться ( до "отсечка"), а как раз наоборот с 7,4 км/с тормознуть хотя бы жо 3 км/с,.
        причем не 90км конечно а 90 км/sin (угла входа)
        ?
        wink
        opus
        1. san4es Сегодня, 19:08
          stop Это-ж ! военная тайна ! bully lol
          san4es
        2. dvina71 Сегодня, 19:16
          Цитата: opus
          Антенны приемника команд и ответчика расположены попарно по 2 шт на корпусе ракеты,

          Не подскажите официальный источник этих данных..?
          dvina71
      4. Асадулла Сегодня, 19:08
        И относительно гиперзвуковых ЛА есть одна,сложнорешаемая задача. Управление. Плазма покрывающая ЛА на такой скорости полностью экранирует его от ЭМИ. Однако наши эту проблему решили..на ЗУР 53Т6


        laughing Так решили или нет?
        Асадулла
        1. dvina71 Сегодня, 19:17
          Цитата: Асадулла
          Так решили или нет?

          Так ведь попадает..! решили ? Или нет?
          dvina71
    2. Vadivak Сегодня, 18:08
      Цитата: Талгат
      После гибели Союза привык к печальных новостям, что та или иная технологии утеряны. все погибло, нет кадров и т д

      Про "Холод" не слышали? В 1970-х годах создана скорость шесть тысяч километров в час. Создана на базе зенитной ракеты 5В28 комплекса С-200В (SA-5), разработанной в Химкинским КБ "Факел" под руководством генерального конструктора П.Д. Грушина.Все испытания проходили на полигоне у озера Балхаш при поддержке правительства и Академии Наук Казахстана.
      Vadivak
      1. Талгат Сегодня, 19:28
        Цитата: Vadivak
        Про "Холод" не слышали?

        Приветствую Вадивак! Да я читал про Холод

        и также горжусь. что моя республика хоть каким то боком была причастна к таким высоким технологиям
        Талгат
      2. opus Сегодня, 19:32
        Цитата: Vadivak
        1970-х годах создана скорость шесть тысяч километров в час.

        5В28 и для 200го в тч.



        Только 5В28 прямого отношения к С-57 не имеет,


        как и 70-е( профессор Е.С. Щетинков подал заявку на изобретение ГПВРД в 1957 г. )
        По моему там 5В28М использовалась


        но это не принципиально,могла бы быть использованная и другая ЗУР


        В 1988 г. были проведены два летно-конструкторских испытания ракеты габаритно-весовыми макетами головных отсеков.

        в1 998 г., была достигнута скорость полета М = 6,5 ДГПВРД проработал более 77 с без разрушения конструкции.

        НО ЭТО ИСПЫТАНИЯ по контрактам с Национальным научным центром Франции (ONERA), а в 1997 и 1998 гг. по контракту с Национальным космическим агентством США (NASA).
        opus
  3. Просто человек Сегодня, 17:55
    Всегда по доброму завидовал инженерам конструкторам, всем кого бог наградил пытливым умом в области математики, физики и других технологичных знаний. Вот
    это настоящая элита нашего общества.
    Просто человек
    1. Pirogov Сегодня, 17:58
      Согласен ! Ещё бы государству научится ценить таких людей.
      Pirogov
    2. виктор н Сегодня, 18:22
      А Киркоров с Райкиным?!
      виктор н
      1. MstislavHrabr Сегодня, 19:16
        фентикулюшки
        MstislavHrabr
  4. Влад5307 Сегодня, 18:17
    Цитата: Просто человек
    сегда по доброму завидовал инженерам конструкторам, всем кого бог наградил пытливым умом в области математики, физики и других технологичных знаний. Вот
    это настоящая элита нашего общества.

    В РФ бы еще воспитать настоящую экономическую элиту, а не этих нынешних самозванцев бестолково проедающих ресурсы страны, как природные так и человеческие, и выработать принципы и механизмы подбора кадров по знаниям и умениям, а не наглости и люзоблюдства! Тогда успехи были бы еще более значимы, надеюсь на успешные испытания и принятия на вооружение! drinks
    Влад5307
    1. Просто человек Сегодня, 18:24
      Согласен, сейчас умной молодёжи пробиться через выстроенную систему кумоства, культа денег и царство воинствующей мрази, сложнее чем сделать мировое открытие. Сейчас культ эффективных менеджеров из детей "элит" , из их шлюх и содержанок, и нужных людей, в крайнем случае просто подхалимов и прохвостов
      Просто человек
  5. Катерник Сегодня, 18:19
    - Если собираются проводить испытания с морского носителя, то наверное испытания с сухопутного проходят не плохо .... .
    Катерник
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:23
    Кстати, ходят слухи что это не одна ракета -"цирконов "будет несколько морских вариантов,с разной дальностью и разного размера,типа ближние,среднего и дальнего радиуса действия.
    Изгоняющий либероидов
  7. НЕКСУС Сегодня, 18:24
    Ох скорее бы Циркон доделали и передали флоту. Ну и на его основе что-то сухопутное тоже было бы неплохо создать,равно как и для воздушного базирования.
    НЕКСУС
  8. Bronevick Сегодня, 18:47
    Прям аж на душе полегче стало.
    Bronevick
  9. kefan Сегодня, 19:07
    А вот это ну очень хорошая новость! yes
    kefan

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