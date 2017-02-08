19:35 08 февраля

Первое учение с участием F-35 пройдет в Японии

Первые маневры, в которых будут задействованы американские многофункциональные истребители F-35В, переброшенные недавно в Японию, пройдут на этой неделе в районе префектуры Окинава, сообщает газета ВПК со ссылкой на заявление командования США в Японии.



Точная дата тренировок не указывается по соображениям безопасности. Аналогичные учения в этом году должны пройти также в районе американских баз Кадена и Футэмма на Окинаве.


Напомним, в январе на базу морской пехоты США Ивакуни (префектура Ямагути) были переброшены 10 самолетов F-35В. Ещё 6 машин планируется разместить там в июле.

Кроме того, осенью на аэродром этой же базы начнется переброска палубной авиации атомного авианосца ВМС США Ronald Reagan, находящегося в Йокосуке у входа в Токийский залив. Речь идет о 61-м самолете, в том числе истребителях F/A-18 и самолетах радиолокационного обнаружения E-2C.

После перевода этой группировки численность американского контингента (вместе с семьями) превысит 10 тыс. человек, что составит более 10-ти процентов от местного населения.

Справка газеты: «F-35 – это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте по ее созданию принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. В США F-35 выпускается в трех модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты».

Использованы фотографии: http://sandrermakoff.livejournal.com
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Комментарии 19
  1. Стройбат запаса Сегодня, 17:58
    Желаю всем фу-35 успешного приземления вверх тормашками laughing
    Стройбат запаса
    1. cniza Сегодня, 18:05
      Очень бы хотелось посмотреть настоящие отчеты , но увы их никто не обнародует и все таки кое что до нас дойдет , ждемс.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 18:14
        Что это у него за нимб на фото...Тоже богоизбранный...??..А вот светотехника у него интересная..
        210окв
        1. sabakina Сегодня, 18:23
          Если это не рог, то или что-то из кабины вылетает, например душа, или влетает.
          sabakina
    2. Либероид- Сегодня, 18:16
      Что то на японцах все испытывают, сперва атомную бомбу, теперь вот чудо истребители жутко дорогие F 35...Бедные японцы!
      Либероид-
      1. Владыка Ситх Сегодня, 19:32
        Злой вы!
        Мне кажется будет повтор тех занятий, что проходили в США. Ни о каких резких маневрах и речи быть не может.
        Владыка Ситх
    3. тол100в Сегодня, 19:10
      Цитата: Стройбат запаса
      Желаю всем фу-35

      Семь футов над килем!
      тол100в
  2. НЕКСУС Сегодня, 18:06
    Сейчас набегут товарищи с американскими флагами и доходчиво объяснят всем ,что ф-35 -это хороший самолет и что они раздувают свой военный арсенал исключительно из мирных побуждений,тк их военные защищают свою Родину.
    НЕКСУС
  3. новичок Сегодня, 18:11
    ну если уж в манёврах будут ф35, то у нас хорошая возможность их “пощупать“. да и китаю тоже интересно.
    новичок
  4. stas Сегодня, 18:12
    10 самолётов F-35 проведут крупнейшие учения в истории Японии, около Китая.
    Ох, зря он дразнят красного дракона.
    stas
    1. НЕКСУС Сегодня, 18:20
      Цитата: stas
      Ох, зря он дразнят красного дракона.

      Как вам такое в голову пришло?У США доктрина то исключительно оборонная. wassat Это Китай -угроза и Россия,а они белые и пушистые. Кстати,все время ,США обьявляют врага,с которым борются .Был сперва СССР,потом Алькаида,после РФ,Китай,теперь Иран...такие парни за мир во всем мире. wassat wassat
      НЕКСУС
      1. тол100в Сегодня, 19:13
        Цитата: НЕКСУС
        ..такие парни

        Даже не парни, а девки склочницы. Затеять скандал с войной, а самой сбежать и смотреть, кому еще оружие продать!
        тол100в
  5. sabakina Сегодня, 18:21
    Первые маневры, в которых будут задействованы американские многофункциональные истребители F-35В, переброшенные недавно в Японию, пройдут на этой неделе в районе префектуры Окинава,

    Шо? И F-22 их не будут прикрывать? Да лааадно!
    sabakina
  6. bubalik Сегодня, 18:23
    ,,,может кто подскажет recourse , какие службы в структуре МО будут отслеживать эти учения и какие у нас для этого есть возможности?(не секреты конечно, для общего развития) hi
    bubalik
    1. bubalik Сегодня, 19:12
      ,,,эксперты ВО ау sad
      bubalik
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:31
    Вот и шанс используя ф35 как условную цель потренироватся в их обнаружении и заодно получить данные об его реальной видеомости в разных диапазонах.
    Изгоняющий либероидов
  8. voyaka uh Сегодня, 18:33
    Учения морпехов всегда тактические. Типа - высадка, десант, амфибии, конвертопланы и воздушная
    поддержка истребителей.
    Что тут интересно: короткий взлет с вертолетоносцев без трамплина и вертикальная посадка.
    До недавнего времени это делали Харриеры. Теперь - F-35B
    voyaka uh
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:52
      Алексей -ну как там ваши ф35-нормально летают hi ?Если не секрет, сколько их еще в этом году вы получите?
      Изгоняющий либероидов
  9. Влад5307 Сегодня, 19:13
    Вот и тема для учений для ПВО ДВО, а заодно и кое-какие рл-характеристики Ф-35 для себя выяснить! Успехов нашим РЛ разведке и контроля! soldier
    Влад5307

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