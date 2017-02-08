Первое учение с участием F-35 пройдет в Японии
Первые маневры, в которых будут задействованы американские многофункциональные истребители F-35В, переброшенные недавно в Японию, пройдут на этой неделе в районе префектуры Окинава, сообщает газета ВПК со ссылкой на заявление командования США в Японии.
Точная дата тренировок не указывается по соображениям безопасности. Аналогичные учения в этом году должны пройти также в районе американских баз Кадена и Футэмма на Окинаве.
Напомним, в январе на базу морской пехоты США Ивакуни (префектура Ямагути) были переброшены 10 самолетов F-35В. Ещё 6 машин планируется разместить там в июле.
Кроме того, осенью на аэродром этой же базы начнется переброска палубной авиации атомного авианосца ВМС США Ronald Reagan, находящегося в Йокосуке у входа в Токийский залив. Речь идет о 61-м самолете, в том числе истребителях F/A-18 и самолетах радиолокационного обнаружения E-2C.
После перевода этой группировки численность американского контингента (вместе с семьями) превысит 10 тыс. человек, что составит более 10-ти процентов от местного населения.
Справка газеты: «F-35 – это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте по ее созданию принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. В США F-35 выпускается в трех модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты».
Точная дата тренировок не указывается по соображениям безопасности. Аналогичные учения в этом году должны пройти также в районе американских баз Кадена и Футэмма на Окинаве.
Напомним, в январе на базу морской пехоты США Ивакуни (префектура Ямагути) были переброшены 10 самолетов F-35В. Ещё 6 машин планируется разместить там в июле.
Кроме того, осенью на аэродром этой же базы начнется переброска палубной авиации атомного авианосца ВМС США Ronald Reagan, находящегося в Йокосуке у входа в Токийский залив. Речь идет о 61-м самолете, в том числе истребителях F/A-18 и самолетах радиолокационного обнаружения E-2C.
После перевода этой группировки численность американского контингента (вместе с семьями) превысит 10 тыс. человек, что составит более 10-ти процентов от местного населения.
Справка газеты: «F-35 – это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте по ее созданию принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. В США F-35 выпускается в трех модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты».
Использованы фотографии: http://sandrermakoff.livejournal.com