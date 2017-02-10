Навальный: хотите посадить? Тогда я в президенты пойду!

Эта история берет начало в 2009 году, когда губернатором Кировской области стал Никита Белых, который, кстати, в июне 2016 года был задержан с поличным при получении крупной суммы денег. Белых собирал вокруг себя друзей-товарищей, назначая их своими советниками на общественных началах. Естественно альтруистами такие высококвалифицированные кадры не являлись и, скорее всего, получили полную волю действий в Вятке с целью обогащения себя и своего руководителя.За время руководства Кировской областью Никита Белых не раз становился участником скандалов, связанных с вымогательством денежных средств своими советниками. Подобным консультантом был и Алексей Навальный, который сразу же приступил к выполнению «обязанностей», подключив своего товарища Петра Офицерова.Последний зарегистрировал ООО «Вятская лесная компания» (ВЛК) в марте 2009 года, буквально через 2 месяца после избрания нового губернатора. С апреля по август того же года КОГУП «Кировлес» продает лесоматериалы ООО «ВЛК» по заниженным ценам, и государственное предприятие терпит убытки.Аудиторская проверка на предприятии установила целый ряд нарушений, правоохранительные органы в августе 2009 года начали проверять возможные обстоятельства хищения. В результате в декабре 2012 года Ленинским судом города Кирова был признан факт незаконного присвоения и вина директора «Кировлеса» Вячеслава Ополева.Естественно, экс-руководителю кировского госпредприятия сидеть не захотелось, и он пошел на сделку со следствием. После его удивительных рассказов выяснилось, что подписать договор с ООО «ВЛК» его надоумил Навальный, «мотивируя» его возможными санкциями со стороны советника губернатора с расширенными полномочиями.Дело закрутилось по-новому, следствие настаивало на том, что организатором преступления являлся Навальный, а Офицеров – пособник. Оппозиционер отрицал свою вину и утверждал, что дело сфабриковано. Позже появились аудиозаписи, доказывающие причастность новых фигурантов дела к предъявляемым обвинениям, которые, кстати, защита регулярно пыталась исключить из дела, мол «получены незаконным путем».Складывается интересная картина: главный борец с коррупцией оправдывает себя «незаконностью добытых улик» по делу о финансовых махинациях. Но сейчас не об этом.В итоге, в июле 2013 года суд признал Навального и Офицерова виновными и приговорил их к 5 и 4 годам условно соответственно. Стоит добавить, что произошло это в ту пору, когда Алексей Анатольевич был кандидатом в мэры Москвы, что позволило ему назвать решение судебного органа политизированным, а результаты проигранных выборов не признавать.Позже оппозиционер подал жалобу в Европейский суд по правам человека, которую Страсбург удовлетворил. Таким образом, в ноябре 2016 года президиум Верховного суда отменил обвинительный приговор, и дело было отправлено на пересмотр. Буквально через неделю после объявления о первом слушании по пересмотру дела «Кировлеса» Навальный заявил, что не собирается посещать заседание. Объяснялось это тем, что каждая поездка на суд предполагает оплату билетов и гостиницы как для него самого, так и для его адвокатов. Эти расходы не были компенсированы ему после первого процесса, так как его признали виновным. Второй раз тратиться на поездки в Киров он не намерен. Однако буквально на следующий день оппозиционер все же признался, что получил 3,4 млн. рублей компенсации, а значит отговорка, а другими словами подобные «аргументы» назвать сложно, была больше не актуальна.В итоге на заседании Алексей Навальный все же появился, но уже на следующий день проигнорировал слушание. Вместе с тем, 13 декабря 2016 года оппозиционер объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру ни много ни мало на пост президента Российской Федерации. Есть подозрение, что борец с коррупцией сделал подобное заявление неслучайно, ведь до выборов больше года, и скорее всего тут присутствует попытка убить двух зайцев. Во-первых, сделать весьма вероятное и невыгодное для себя решение суда политизированным, а во-вторых, попиариться задолго до предвыборной гонки. Отчасти план удался: официально кандидатом политик еще не стал, но после подобных заявлений уже начинает привлекать к себе внимание.Рассуждая о президентских амбициях Навального, надо признать, что шансов стать главой государства у блоггера практически нет, о чем сам он, надо полагать, знает хорошо. Можно вспомнить осенние выборы в Государственную Думу. Скандал с развалом так называемой «демкоалиции» и ликвидация Минюстом «Партии прогресса» за многочисленные нарушения, среди которых, кстати, была фальсификация подписей. В итоге оппозиционер остался вне предвыборной гонки.После многочисленных возмущений и жалоб Алексей Анатольевич вроде и смирился, но поступил по принципу – «если не я – то никто». А именно, непосредственно перед выборами в своем блоге он выложил результаты проведенного его командой социологического исследования, который соответствовал действительности. Данные этого опроса показали, что в реальности ни одна из оппозиционных партий, входившая в состав той самой демкоалиции, не набирает и 1% поддержки населения.И этот шаг он сделал тоже неслучайно. Дискредитация соратников по демкоалиции позволила Алексею Навальному сохранить место под солнцем в протестном движении России и доказать свою важность и нужность для спонсоров. А они играют не последнюю роль в жизни борца с коррупцией, так как официальный источник дохода оппозиционера никому неизвестен. Сам он утверждает, что деньги зарабатывает посредством юридической деятельности, вот только опять же, вряд ли найдется человек, который готов назвать многочисленные дела, выигранные адвокатом Навальным. А живет «великий» юрист далеко не бедно.Но вернемся к судебному процессу. Так, 27 января господин Навальный снова не явился на заседание, что спровоцировало суд принять решение принудительно доставить его в Киров.В своем блоге оппозиционер, бравируя перед аудиторией, сообщил, что билет на самолет у него есть, и, мол, напрасно и бессмысленно судебные приставы его сопровождали до здания суда. Но ведь основания были, и воспользовался бы Алексей Анатольевич этим билетом, большой вопрос.Но и на этом самопиар оппозиционера не закончился. Судья принял во внимание, что на процесс его доставили принудительно и решил поместить обвиняемого под подписку о невыезде, которую, впрочем, последний подписывать отказался. Более того, Навальный заявил, что в субботу собирается открывать свой избирательный штаб в Санкт-Петербурге. Как адвокату, ему должно быть известно, что игнорирование подобной меры пресечения грозит реальным сроком.Получается, предвыборная кампания еще не началась, но Навальный уже рискует свободой, чтобы открыть избирательный штаб в Петербурге. Чем не популизм? По сути, оппозиционер целенаправленно пытается создать себе имидж политической жертвы.Исходя из вышесказанного, не сложно догадаться, что блоггер будет делать в случае своего заключения. Скорее всего, обратится в Европейский суд по правам человека с жалобой об ущемлении права на политическую деятельность. В таком случае политик привлечет западных журналистов для саморекламы и в очередной раз обвинит власть в тирании. Но вряд ли ЕСПЧ удовлетворит его иск, учитывая, что действия российского органа судебной власти будут вполне законны.Виновен оппозиционер или нет, будет решать суд, допустят ли его до политической борьбы, пока тоже неизвестно, тем более что в настоящее время никаких выборов не проводится. Таким образом, вполне очевидно, что Навальный занимается популизмом, а не политикой или борьбой с коррупцией. Построение своей кампании на негативе – единственное, что еще привлекает его аудиторию. В то же время можно задаться вопросом: что оппозиционер сделал полезного? Может быть, он помог детскому дому или построил какую-либо дорогу? Вспомнить подобные подвиги сложно.Ну и в завершении, кто сможет сказать, когда Навальный появился на политической арене, когда он стал таким ярым оппозиционером? Да, в тот самый момент, когда его начали подозревать в причастности к расхищению «Кировлеса».