05:09 10 февраля
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Что поляку страх, то американцу военный размах

Что поляку страх, то американцу военный размах


Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский выступил за размещение в стране американского ядерного оружия.

В интервью изданию Gazeta Polska Качиньский заявил: «…поляки должны поставить себе цель увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Несмотря на поддержку союзников, мы должны радикально повысить наш оборонный потенциал. И речь идет не только об увеличении армии, ее лучшем оснащении, хотя это, несомненно, приоритет, но также об увеличении оборонных возможностей граждан и государства».


Напомним, Ярослав Качиньский еще до развала Организации Варшавского договора являлся ярым русофобом. С середины 1970-х годов Ярослав вместе со своим братом Лехом Качиньским принимали участие в деятельности польских диссидентов. Его брат — бывший президент Польши, погибший в авиакатастрофе под Смоленском. По официальному заключению, трагедия произошла по вине польского экипажа, проигнорировавшего указания диспетчеров. Тем не менее, руководитель партии «Право и справедливость» не упускает возможности при любом удобном случае обвинить Россию в гибели его близкого родственника.

Ведь при живом брате президенте Ярослав Качиньский был назначен главой правительства и, по сути, являлся вторым лицом в государстве, не брезгуя советовать польскому лидеру принимать выгодные для себя решения. Так, большой резонанс вызвала отставка в июне 2007 года вице-премьера, министра сельского хозяйства, лидера партии «Самооборона» Анджея Леппера, мотивируемая его причастностью к коррупционным махинациям, что сам политик категорически отрицал. Тогда в СМИ были опубликованы сообщения о том, что отставка вице-премьера произошла в результате спланированной провокации Ярослава Качиньского.

Необходимо отметить, уже в октябре 2007 года по результатам выборов он уступил кресло премьер-министра Дональду Туску, которого неоднократно обвинял в работе на Россию. Впрочем, если и есть в Польше более ярый русофоб, то это министр обороны Антоний Мачеревич, в компании которого Качиньский также частенько осуждал Москву. Оба одиозных политика постоянно видят угрозу со стороны России и выступают за усиление военного присутствия НАТО в Польше.

Отметим, после начала строительства американских установок противоракетной обороны Кремль заявил о необходимости симметричного ответа и намекнул о размещении у западных границ оперативно-тактических комплексов «Искандер». Польская сторона советам не вняла и приняла решение о расположении танковой бригады США на своей территории. Таким образом, поведение Варшавы является откровенной провокацией в надежде на более радикальные меры со стороны Москвы.

Большие сомнения вызывает самостоятельность принятия подобных решений, ведь очевидной угрозы нет, и только умалишенный может со всей серьезностью заявлять об агрессивных действиях России в отношении Польши. Итак, на территории «Речи Посполитой» появляются системы ПРО США, танковая бригада США, и вот Качиньский заявляет о необходимости размещения ядерного оружия США. Не нужно обладать уникальными дедуктивными способностями, чтобы сделать вывод, ради какого государства «независимая» и гордая Польша пошла на такой рискованный для себя шаг, ведь в случае реальной угрозы она будет мишенью номер один для российских ракет.

Не менее интересен вопрос об увеличении бюджета на оборону до 3% ВВП, в момент, когда рост экономики Польши в 2016 году резко замедлился. Таким образом, Варшава будет тратить около 15 млрд. долларов, что более чем в полтора раза выше нынешнего «налога на войну». Что примечательно, более-менее исправно платят дань только Польша и страны Балтии, видимо, как самые опасающиеся российской угрозы.

Неслучайно 2 дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что те члены НАТО, которые не будут в полной мере обеспечивать финансирование Североатлантического альянса, рискуют быть исключенными из него. Так что же получается, заявление Качинского это клятва в верности военному союзу и лично Трампу? Но так ли обоснованы его опасения?

Вполне очевидно, что нет. У президента США нет полномочий исключать кого бы то ни было из НАТО, а односторонний выход Соединенных штатов из альянса маловероятен. Во-первых, будет против Пентагон, ведь США десятилетиями разрабатывали стратегию размещения своих военных баз на территории других государств. Во-вторых, пострадает военно-промышленный комплекс, не будет единых стандартов вооружения, ведь США практически монопольно снабжает всю Европу своим оружием. Ну, а в-третьих, это способ содержать свои же объекты за счет тех стран где они расположены.

Что же касается американского ядерного оружия в Польше, то предпосылки для этого появились еще в 2008 году, когда было подписано соглашение между Вашингтоном и Варшавой о размещении элементов американской системы ПРО. Как известно, эта система способна в будущем нести ракеты более чем на 500 км. в том числе и с ядерными боеголовками. То, что американская ПРО была направлена якобы против Ирана, — откровенная ложь, и на первый взгляд незначительное упоминание Качиньского об атомном оружии в Польше — это лишь очередной шаг к его будущему фактическому размещению.

Таким образом, заявление польского политика — очередной акт политического спектакля, направленного на оправдание необоснованного усиления американского военного контингента вблизи российских границ.
Автор: Петр Романов


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