Пока Израиль отвечал Сирии, из Египта прилетели ракеты

После того как снаряд, выпущенный из танкового орудия со стороны Сирии, упал на севере Голанских высот, Армия обороны Израиля атаковала пост, принадлежащий сирийскому режиму… Попадание зафиксировано. Армия не потерпит никаких посягательств на суверенитет Израиля и безопасность его граждан.

Израильское военное командование сообщает об обстреле территории Израиля. Речь идёт о разрыве снаряда на контролируемой Еврейским государством части Голанских высот. Кем был осуществлён обстрел, не сообщается. Однако сообщается, что он «не остался без ответа».Обращает на себя внимание тот факт, что израильская армия нанесла удар по позициям сирийских правительственных сил. РИА Новости приводит сообщение пресс-службы израильских вооружённых сил:И сразу же отмечается, что не исключён случайный перелёт снаряда с территории Сирии через границу с Израилем в ходе боёв на сирийской территории. Однако такого рода предположения уже в который раз не становятся для Израиля препятствием по нанесению точечных ударов именно по сирийским войскам, но никак не по международным террористическим группировкам, орудующим в САР. Израильские власти заявляют, что в любой провокации «виновен режим Асада».Между тем, из Израиля приходят сообщения о том, что система противоракетной обороны «Железный купол» сбила несколько ракет, выпущенных с египетской территории. Ракеты были выпущены с Синайского полуострова и направлены в сторону израильского Эйлата (курортный город). О том, все ли ракеты были сбиты или нет, пока не сообщается. Как не сообщается и об «ответных ударах по позициям египетской армии». А если так, то интересна израильская «логика» - по армии Сирии наносить удары можно, так как «и в активности террористов виновен официальный Дамаск», а по армии Египта наносить удары нельзя...