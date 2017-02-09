07:18 09 февраля

Пока Израиль отвечал Сирии, из Египта прилетели ракеты

Израильское военное командование сообщает об обстреле территории Израиля. Речь идёт о разрыве снаряда на контролируемой Еврейским государством части Голанских высот. Кем был осуществлён обстрел, не сообщается. Однако сообщается, что он «не остался без ответа».



Обращает на себя внимание тот факт, что израильская армия нанесла удар по позициям сирийских правительственных сил. РИА Новости приводит сообщение пресс-службы израильских вооружённых сил:
После того как снаряд, выпущенный из танкового орудия со стороны Сирии, упал на севере Голанских высот, Армия обороны Израиля атаковала пост, принадлежащий сирийскому режиму… Попадание зафиксировано. Армия не потерпит никаких посягательств на суверенитет Израиля и безопасность его граждан.



И сразу же отмечается, что не исключён случайный перелёт снаряда с территории Сирии через границу с Израилем в ходе боёв на сирийской территории. Однако такого рода предположения уже в который раз не становятся для Израиля препятствием по нанесению точечных ударов именно по сирийским войскам, но никак не по международным террористическим группировкам, орудующим в САР. Израильские власти заявляют, что в любой провокации «виновен режим Асада».

Между тем, из Израиля приходят сообщения о том, что система противоракетной обороны «Железный купол» сбила несколько ракет, выпущенных с египетской территории. Ракеты были выпущены с Синайского полуострова и направлены в сторону израильского Эйлата (курортный город). О том, все ли ракеты были сбиты или нет, пока не сообщается. Как не сообщается и об «ответных ударах по позициям египетской армии». А если так, то интересна израильская «логика» - по армии Сирии наносить удары можно, так как «и в активности террористов виновен официальный Дамаск», а по армии Египта наносить удары нельзя...

Использованы фотографии: emigrados.ru
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Комментарии 26
  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:09
    "чепчик" зачётный у чувака....улыбнул..
    андрей юрьевич
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:14
      . А если так, то интересна израильская «логика» - по армии Сирии наносить удары можно, так как «и в активности террористов виновен официальный Дамаск», а по армии Египта наносить удары нельзя...
      а что с логикой не так? с территории Сирии постоянно летит,а со стороны Тер. Египта единичные провокации,нацеленные как раз на "ответку",и эскалацию в районе.
      андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 06:29
      Похоже, Израиль всем соседям как чирей на заднем месте. Может, пора переехать на другое место?
      сибиралт
  2. basil200 Сегодня, 06:12
    Двойные стандарты или зассали. Израиль всегда отвечаем ударом на удар...
    basil200
    1. Штык Сегодня, 06:19
      Цитата: basil200
      Двойные стандарты или зассали. Израиль всегда отвечаем ударом на удар...

      Перед кем зассали, перед Египтом? Так вспомните, как египтяне в 1973 году по кумполу получили! wink Разберутся, дело времени.
      Штык
      1. Hades1911 Сегодня, 06:50
        Цитата: Штык
        Цитата: basil200
        Двойные стандарты или зассали. Израиль всегда отвечаем ударом на удар...

        Перед кем зассали, перед Египтом? Так вспомните, как египтяне в 1973 году по кумполу получили! wink Разберутся, дело времени.


        У некоторых Здесь память короткая. hi
        Hades1911
    2. Арон Заави Сегодня, 06:40
      Цитата: basil200
      Двойные стандарты или зассали. Израиль всегда отвечаем ударом на удар...

      Чего именно? Израиль уже более года помогает без лишнего шума Египту,бороться с групами ИГИЛ на Синае. Только неделю назад по сообщению египетских СМИ в районе Рафиаха ,израильские ВВС поддержали египетский срецназ.
      Арон Заави
  3. Hades1911 Сегодня, 06:13
    Между Израилем и Сирией нету мирного договора.
    Hades1911
    1. Арон Заави Сегодня, 06:45
      Цитата: Hades1911
      Между Израилем и Сирией нету мирного договора.

      Даже не в этом вопрос. Выстрел из танка Т-55/62 происходит на расстоянии до 2км. Кто то думает,что наблюдательные посты АОИ не заффиксировали точки откуда прилетел танковый снаряд. Пусть скмжут спасибо,что наши просто пульнули в ответ для обозначения позиции Израиля,а не уничтожили источник огня.
      Арон Заави
      1. Hades1911 Сегодня, 06:51
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Hades1911
        Между Израилем и Сирией нету мирного договора.

        Даже не в этом вопрос. Выстрел из танка Т-55/62 происходит на расстоянии до 2км. Кто то думает,что наблюдательные посты АОИ не заффиксировали точки откуда прилетел танковый снаряд. Пусть скмжут спасибо,что наши просто пульнули в ответ для обозначения позиции Израиля,а не уничтожили источник огня.


        А надо было уничтожить hi
        Hades1911
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:16
    Израильские власти заявляют, что в любой провокации «виновен режим Асада».


    В любой провокации виноват ИЗРАИЛЬ...хе хе самим фактом своего существования.
    Убери раздражитель не будет и повода для конфликта...это применимо к любому конфликту...так что евреи как всегда играют словами на публику.

    А чепик у чувака полезен для хозяйства...можно использовать как сумку...яйко,хлеб,млеко носить в нем можно. smile
    Тот же ЛЕХА
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:25
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      В любой провокации виноват ИЗРАИЛЬ...хе хе самим фактом своего существования.

      что то общее с Россией... laughing
      андрей юрьевич
    2. алекс-сп Сегодня, 06:57
      Смех смехом, а чепчик несет две очень важных функции. Спасает каску от нагрева, что в Израиле весьма актуально, а во вторых, размывает контур головы, что очень неприятно,например, для снайпера...
      алекс-сп
      1. moscowp Сегодня, 07:03
        чепчик отличный, нам тоже неплохо было бы такие завести
        moscowp
  5. Штык Сегодня, 06:24
    После того как снаряд, выпущенный из танкового орудия со стороны Сирии
    И сразу же отмечается, что не исключён случайный перелёт снаряда с территорию Сирии через границу с Израилем в ходе боёв на сирийской территории.

    Учитывая дальность стрельбы танкового орудия, возникает вопрос - какие бои идут на границе с Израилем?
    Штык
  6. Мавр Сегодня, 06:35
    Мне любопытно другое: в случае "зеркальной" ситуации, т.е обстрела Сирии с израильской территории и "ответки" от сирийских войск - мировое сообщество также промолчит, а в Совбезе ООН одобрительно покрывают головой? Впрочем, вопрос риторический, всем давно известна "беспристрастность" международных организаций.
    Мавр
  7. Мардохаев Сегодня, 06:38
    9(девять)комментов.Из них 3(три)
    андрея юрьевича,который в любой...теме-затычка. И 2(два)коммента,штыка...
    Мардохаев
    1. Штык Сегодня, 06:45
      Цитата: Мардохаев
      9(девять)комментов.Из них 3(три)
      андрея юрьевича,который в любой...теме-затычка. И 2(два)коммента,штыка...

      А себя посчитать забыл? smile Так помогу - пока 1 ( один) Мордохай..
      Штык
      1. Арон Заави Сегодня, 06:48
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Израиль в своем репертуаре -бить не туда откуда прилитело; не в это именно место, а помогать негласно игилу -бить точно по армии Сирии. Оно и понятно,чем слабее соседи, тем лучше для израильтян.

        Михан , ну с чего ты взял, что не туда? Ты считаешь , что выстрел танкового орудия трудно засечь? Ты вообще кем служил? Хлеборезом?
        Арон Заави
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:59
          Арон, во первых я не михан (Виталий )меня завут Сергей,во вторых служил я старшим оператором ЗСУ и,по совместительству был командиром установки,так сказать един в двух лицах, в третьих -разве вам не выгодно чтобы ваши соседи всегда были слабее вас? Принцип "разделяй и властвуй "еще никто не отменял. hi
          Изгоняющий либероидов
          1. krass Сегодня, 07:04
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            в третьих -разве вам не выгодно чтобы ваши соседи всегда были слабее вас? Принцип "разделяй и властвуй "еще никто не отменял.

            А кому выгодно , что бы соседи были сильнее ? Да и ещё такие соседи ?
            Вам выгодно , что бы Грузия и Украина были сильнее чем Россия ?
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Принцип "разделяй и властвуй "еще никто не отменял.

            В мире вообще ни всё черное и белое. Еслть и много оттенков между двумя цветами , но --- сильных уважают , о слабых вытирают ноги.
            И в Израиле этот прекрасно понимают .
            Я думаю , в России то же.
            krass
    2. капрал Сегодня, 07:07
      Цитата: Мардохаев
      9(девять)комментов.Из них 3(три)

      laughing Я понимаю, что в Бенилюксе трава легализована, но тут видите какой нюанс, у нас на сайте принято читать комментарии, а не подсчитывать их количество. Как то так hi
      капрал
      1. Мардохаев Сегодня, 07:12
        Нда,одна извилина.И то от
        фуражки.
        Мардохаев
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:42
    Израиль в своем репертуаре -бить не туда откуда прилитело; не в это именно место, а помогать негласно игилу -бить точно по армии Сирии. Оно и понятно,чем слабее соседи, тем лучше для израильтян.
    Изгоняющий либероидов
    1. krass Сегодня, 07:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Оно и понятно,чем слабее соседи, тем лучше для израильтян.

      Вы это позиционируете как какой но негатив что ли.
      Давайте пойдём от обратного --- чем сильнее у России соседи -- тем лучше для россиян --- вы с этим согласны ? wink
      krass
  9. Nix1986 Сегодня, 07:08
    Это ракеты Асада просто срикошетировали от пирамид.
    Nix1986

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