07:19 09 февраля

Американские СМИ опубликовали письмо Обаме от узника Гуантанамо

Американское издание «Майами Хэралд» публикует письмо, написанное человеком по имени Халид Шейх Мохаммед. Шейха Мохаммеда американские власти считают организатором террористических актов 11 сентября 2001 года. В письме, которое состоит из 18 страниц, говорится, что винить в терактах нужно сами Соединённые Штаты. Из письма главного подозреваемого американскими спецслужбами:
США несут ответственность за это, так как убивали невинных людей по всему миру (...) Не мы начали войну против вас (11 сентября), а вы и ваши диктаторы первыми сделали это с нашей землёй.


Американские СМИ опубликовали письмо Обаме от узника Гуантанамо


Письмо Шейха Мохаммеда было адресовано Бараку Обаме. При этом в письме Обама именуется не иначе как «голова змеи» (насчёт «головы» Мохаммед явно погорячился...) и глава «государства угнетения и тирании».


Необходимо отметить, откуда Мохаммед направлял своё письмо Обаме. Речь идёт о тюрьме Гуантанамо, в которой узники находятся годам без суда и следствия. Тюремная верхушка сначала наложила запрет на отправку узником письма в Вашингтон, однако потом адвокат, как сообщается, «приложил максимум усилий», чтобы письмо заключённого в Белом доме получили. Решение выносилось военным судом. Реакция Обамы на письмо от заключённого тюрьмы Гуантанамо опубликована не была.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 10
  1. 210окв Сегодня, 06:30
    "Голова змеи"-это зачетно...Я думаю то письмо не передали по любому...
    210окв
    1. дядя Мурзик Сегодня, 06:43
      таки это же американская демократия! bully
      дядя Мурзик
    2. Зяблицев Сегодня, 06:45
      Обама, наверное, всплакнул навзрыд и начал искать в интернете другие произведения этого до селе не известного писателя-фантаста из, далекой страны, Гуантанама... laughing
      Зяблицев
  2. Александр 3 Сегодня, 06:45
    "Реакция Обамы на письмо от заключённого тюрьмы Гуантанамо опубликована не была."Можно только догадываться куда попало письмо,с таким трудом пробивая себе дорогу.
    Александр 3
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:49
    Пускай пошлет еще одно письмо и трампу -это тоже фрукт еще тот, крови со временем прольет моря.
    Изгоняющий либероидов
  4. кедр Сегодня, 06:52
    Какая голова? Какой Обама? Обама был и нету. А анаконда, обвившая мир и США в том числе, была и есть. В её смертельных финансовых тисках находится и Россия.
    Зрим в корень.
    кедр
  5. Тринадцатый Сегодня, 06:57
    Вот блин... Если б у нас в стране была тюрьма на подобии Гуантаномо нас бы цивилизованая обЧественность по винтикам бы разобрала.
    Тринадцатый
    1. рюрикович Сегодня, 07:04
      Ага yes Вот только мы,типа, не демократия, и нам такие тюрьмы содержать, по статусу не положено wassat Для примера - вот Беларусь есть тирания и посмешище для всего мира, ибо применяем смертную казнь, а ЮэСэЙ - светоч демократии и прав человека, ибо тоже применяет смертную казнь fellow laughing
      what Вынос мозга - звезда в шоке laughing laughing laughing hi
      рюрикович
  6. Vita VKO Сегодня, 07:01
    Родственникам убитых американскими бомбами в Ливии, Афганистане, Ираке, Сирии, Югославии необходимо чаще писать и публиковать отрытые письма Обаме, Оланду и другим любителям сеять хаос в чужих странах. Понятно, что цинизму этих политиков нет предела, но их избирателям будет очень интересно почитать о преступлениях своих "защитников".
    Vita VKO
  7. Nix1986 Сегодня, 07:07
    Я думал письмо начнется словами "Ты Обама, черт американский":)))
    Nix1986

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