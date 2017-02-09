Американские СМИ опубликовали письмо Обаме от узника Гуантанамо
Американское издание «Майами Хэралд» публикует письмо, написанное человеком по имени Халид Шейх Мохаммед. Шейха Мохаммеда американские власти считают организатором террористических актов 11 сентября 2001 года. В письме, которое состоит из 18 страниц, говорится, что винить в терактах нужно сами Соединённые Штаты. Из письма главного подозреваемого американскими спецслужбами:
Письмо Шейха Мохаммеда было адресовано Бараку Обаме. При этом в письме Обама именуется не иначе как «голова змеи» (насчёт «головы» Мохаммед явно погорячился...) и глава «государства угнетения и тирании».
Необходимо отметить, откуда Мохаммед направлял своё письмо Обаме. Речь идёт о тюрьме Гуантанамо, в которой узники находятся годам без суда и следствия. Тюремная верхушка сначала наложила запрет на отправку узником письма в Вашингтон, однако потом адвокат, как сообщается, «приложил максимум усилий», чтобы письмо заключённого в Белом доме получили. Решение выносилось военным судом. Реакция Обамы на письмо от заключённого тюрьмы Гуантанамо опубликована не была.
США несут ответственность за это, так как убивали невинных людей по всему миру (...) Не мы начали войну против вас (11 сентября), а вы и ваши диктаторы первыми сделали это с нашей землёй.
Письмо Шейха Мохаммеда было адресовано Бараку Обаме. При этом в письме Обама именуется не иначе как «голова змеи» (насчёт «головы» Мохаммед явно погорячился...) и глава «государства угнетения и тирании».
Необходимо отметить, откуда Мохаммед направлял своё письмо Обаме. Речь идёт о тюрьме Гуантанамо, в которой узники находятся годам без суда и следствия. Тюремная верхушка сначала наложила запрет на отправку узником письма в Вашингтон, однако потом адвокат, как сообщается, «приложил максимум усилий», чтобы письмо заключённого в Белом доме получили. Решение выносилось военным судом. Реакция Обамы на письмо от заключённого тюрьмы Гуантанамо опубликована не была.
Использованы фотографии: YouTube