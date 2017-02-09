Американские СМИ опубликовали письмо Обаме от узника Гуантанамо

США несут ответственность за это, так как убивали невинных людей по всему миру (...) Не мы начали войну против вас (11 сентября), а вы и ваши диктаторы первыми сделали это с нашей землёй.

Американское издание «Майами Хэралд» публикует письмо, написанное человеком по имени Халид Шейх Мохаммед. Шейха Мохаммеда американские власти считают организатором террористических актов 11 сентября 2001 года. В письме, которое состоит из 18 страниц, говорится, что винить в терактах нужно сами Соединённые Штаты. Из письма главного подозреваемого американскими спецслужбами:Письмо Шейха Мохаммеда было адресовано Бараку Обаме. При этом в письме Обама именуется не иначе как «голова змеи» (насчёт «головы» Мохаммед явно погорячился...) и глава «государства угнетения и тирании».Необходимо отметить, откуда Мохаммед направлял своё письмо Обаме. Речь идёт о тюрьме Гуантанамо, в которой узники находятся годам без суда и следствия. Тюремная верхушка сначала наложила запрет на отправку узником письма в Вашингтон, однако потом адвокат, как сообщается, «приложил максимум усилий», чтобы письмо заключённого в Белом доме получили. Решение выносилось военным судом. Реакция Обамы на письмо от заключённого тюрьмы Гуантанамо опубликована не была.