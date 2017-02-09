07:15 09 февраля

В США заявили, что Иран провёл очередное ракетное испытание

Американский телеканал FOXNews распространил информацию о том, что Иран якобы снова осуществил испытательные пуски ракет. В материале речь идёт о пуске ракеты ближнего действия «Mersad» класса "земля-воздух". Отмечается, что ракета упала примерно в 55-60 км от места пуска. Обращает на себя внимание тот факт, что американский телеканал ссылается на некоего неназванного источника в американской администрации.

В том же материале заявлено, что испытательный пуск проводился в январе текущего года и стал вторым после испытаний баллистической ракеты средней дальности, стартовавшей с полигона Семнан и пролетевшей более 960 км перед взрывом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп недавно назвал Ираном «врагом номер один», фактически вернувшись к более ранней риторике своих предшественников. В Тегеране отметили, что Дональд Трамп своим «агрессивным заявлением в адрес Ирана показал своё истинное лицо».




Стоит заметить, что ранее в отношении Ирана было снято большинство санкций, включая запрет на экспорт нефти. В администрации Трампа, как сообщается в американских СМИ, прорабатывается вопрос возвращения и даже большего ужесточения санкций, нежели это было при Обаме. На этом фоне может снова подняться вопрос о необходимо усиления евроПРО «для отражения потенциальной иранской агрессии».

Использованы фотографии: http://www.foxnews.com/
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Комментарии 5
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:47
    Сейчас каждый чих в Иране сша воспринимают в свой адрес -похоже что Трамп очень хочет получить чин миротворца вбомбив в каменный век пару-тройку государств.
    Изгоняющий либероидов
  2. Александр 3 Сегодня, 06:51
    Ну а как же с равноправием?Где демократические ценности?Иран может только покупать то что ему разрешат.А разрешать гегмон может только испытания духового ружья.
    Александр 3
    1. 210окв Сегодня, 07:02
      Я так понимаю что России на это теперь наплевать.И можем им продать весь спектр,ну кроме ЯО..да и скорее всего они там сами его сделают...
      Цитата: Александр 3
      Ну а как же с равноправием?Где демократические ценности?Иран может только покупать то что ему разрешат.А разрешать гегмон может только испытания духового ружья.
      210окв
  3. samarin1969 Сегодня, 06:53
    ...и при этом проиранские шииты штурмуют вместе с спецназом США Мосул.
    samarin1969
  4. изя топ Сегодня, 07:01
    Иран якобы снова осуществил испытательные пуски ракет.
    и ЧЁ?вам то там за атлантикой какое собачье дело?
    изя топ

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