В США заявили, что Иран провёл очередное ракетное испытание
Американский телеканал FOXNews распространил информацию о том, что Иран якобы снова осуществил испытательные пуски ракет. В материале речь идёт о пуске ракеты ближнего действия «Mersad» класса "земля-воздух". Отмечается, что ракета упала примерно в 55-60 км от места пуска. Обращает на себя внимание тот факт, что американский телеканал ссылается на некоего неназванного источника в американской администрации.
В том же материале заявлено, что испытательный пуск проводился в январе текущего года и стал вторым после испытаний баллистической ракеты средней дальности, стартовавшей с полигона Семнан и пролетевшей более 960 км перед взрывом.
Напомним, что президент США Дональд Трамп недавно назвал Ираном «врагом номер один», фактически вернувшись к более ранней риторике своих предшественников. В Тегеране отметили, что Дональд Трамп своим «агрессивным заявлением в адрес Ирана показал своё истинное лицо».
Стоит заметить, что ранее в отношении Ирана было снято большинство санкций, включая запрет на экспорт нефти. В администрации Трампа, как сообщается в американских СМИ, прорабатывается вопрос возвращения и даже большего ужесточения санкций, нежели это было при Обаме. На этом фоне может снова подняться вопрос о необходимо усиления евроПРО «для отражения потенциальной иранской агрессии».
В том же материале заявлено, что испытательный пуск проводился в январе текущего года и стал вторым после испытаний баллистической ракеты средней дальности, стартовавшей с полигона Семнан и пролетевшей более 960 км перед взрывом.
Напомним, что президент США Дональд Трамп недавно назвал Ираном «врагом номер один», фактически вернувшись к более ранней риторике своих предшественников. В Тегеране отметили, что Дональд Трамп своим «агрессивным заявлением в адрес Ирана показал своё истинное лицо».
Стоит заметить, что ранее в отношении Ирана было снято большинство санкций, включая запрет на экспорт нефти. В администрации Трампа, как сообщается в американских СМИ, прорабатывается вопрос возвращения и даже большего ужесточения санкций, нежели это было при Обаме. На этом фоне может снова подняться вопрос о необходимо усиления евроПРО «для отражения потенциальной иранской агрессии».
Использованы фотографии: http://www.foxnews.com/