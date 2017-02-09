07:20 09 февраля

Крымские татары обратились в ООН

Общественная организация "Къырым", в которую входят несколько тысяч крымских татар, направила обращение в Организацию Объединённых Наций. В обращении крымские татары призывают Генеральную ассамблею ООН признать Крымский полуостров частью Российской Федерации, а также снять антироссийские санкции.

Крымские татары обратились в ООН


Кроме того, в обращении говорится о необходимости по линии ООН осудить те действия украинских радикалов, которые направлены на экономическую, торговую и финансовую блокаду в отношении жителей Крыма и Севастополя.


Обращение поддержано общественным объединением «Крымские татары – опора Крыма» и ветеранами национальных движений.

Отмечено, что крымские татары проявили свою волю, проголосовав на референдуме за вхождение Крыма в состав России. Вместо признания своего выбора крымскотатарский народ, как и другие народы Крыма, получили от международного сообщества санкции, причём под лозунгами о том, что международное сообщество крымчан «защищает».

Напомним, что на Западе под крымскотатарским народом понимают лишь небольшую группу лиц, которые и занимаются террористической деятельностью в отношении крымчан. Речь идёт о нардепах ВРУ Джемилеве, Чубарове и некоторых других радикалах, получающих зарубежные иностранные гранты и старающихся оправдать вложенные в них средства.

Использованы фотографии: Русская Правда
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Комментарии 7
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:05
    По хорошему молодцы мужики (и женщины конечно )что так поступили! hi Только вот сейчас в том же оонии завоют сша, укроина , и прочие колонии что это сто пудов лично Путин по ночам ходил с пулеметом в руках, и,угрожая оружием заставил местное население подписывать какие-то бумаги даже не давая их прочесть. fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Hades1911 Сегодня, 07:08
      Сегодня руководство Трампа сказала что не будет снимать санкции пока Крым хохлам не вернут hi
      Hades1911
  2. Мар.Тира Сегодня, 07:07
    На сайте тоже татары есть.Пусть выскажут свою позицию?Ведь вместе мы сила.И были ей всегда, особенно когда собирались в один кулак перед угрозой порабощения!
    Мар.Тира
  3. Дмитрий Потапов Сегодня, 07:08
    Что характерно Джемилев не одобрит! А людям респект!
    Дмитрий Потапов
  4. Егоза Сегодня, 07:09
    Да, попал ООН. То ли Путина обвинять, то ли от украинского министра соц. политики отбиваться. Какой министр? А вот тот, что заявил, что "ООН нагло вмешивается во внутренние дела Украины". И "обчественность свидомая" его в этом поддерживает.
    Егоза
  5. 210окв Сегодня, 07:09
    Я вот думаю что надо провести некий татарский конгресс и они должны решить официально что делать с этим "меджлисом".Да и с лидерами этого дурдома.А после отправляться в ООН с требованием признать их террористами в свете их действий и решений.А госпринадлежность Крыма вообще не обсуждается. hi
    210окв
  6. изя топ Сегодня, 07:17
    интересно,как там татарин в опоре поживает... what
    изя топ

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