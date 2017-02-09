Крымские татары обратились в ООН
Общественная организация "Къырым", в которую входят несколько тысяч крымских татар, направила обращение в Организацию Объединённых Наций. В обращении крымские татары призывают Генеральную ассамблею ООН признать Крымский полуостров частью Российской Федерации, а также снять антироссийские санкции.
Кроме того, в обращении говорится о необходимости по линии ООН осудить те действия украинских радикалов, которые направлены на экономическую, торговую и финансовую блокаду в отношении жителей Крыма и Севастополя.
Обращение поддержано общественным объединением «Крымские татары – опора Крыма» и ветеранами национальных движений.
Отмечено, что крымские татары проявили свою волю, проголосовав на референдуме за вхождение Крыма в состав России. Вместо признания своего выбора крымскотатарский народ, как и другие народы Крыма, получили от международного сообщества санкции, причём под лозунгами о том, что международное сообщество крымчан «защищает».
Напомним, что на Западе под крымскотатарским народом понимают лишь небольшую группу лиц, которые и занимаются террористической деятельностью в отношении крымчан. Речь идёт о нардепах ВРУ Джемилеве, Чубарове и некоторых других радикалах, получающих зарубежные иностранные гранты и старающихся оправдать вложенные в них средства.
Кроме того, в обращении говорится о необходимости по линии ООН осудить те действия украинских радикалов, которые направлены на экономическую, торговую и финансовую блокаду в отношении жителей Крыма и Севастополя.
Обращение поддержано общественным объединением «Крымские татары – опора Крыма» и ветеранами национальных движений.
Отмечено, что крымские татары проявили свою волю, проголосовав на референдуме за вхождение Крыма в состав России. Вместо признания своего выбора крымскотатарский народ, как и другие народы Крыма, получили от международного сообщества санкции, причём под лозунгами о том, что международное сообщество крымчан «защищает».
Напомним, что на Западе под крымскотатарским народом понимают лишь небольшую группу лиц, которые и занимаются террористической деятельностью в отношении крымчан. Речь идёт о нардепах ВРУ Джемилеве, Чубарове и некоторых других радикалах, получающих зарубежные иностранные гранты и старающихся оправдать вложенные в них средства.
Использованы фотографии: Русская Правда