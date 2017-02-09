Украина покупает двигатели для бронетехники у российских компаний

Украинский телеканал ТСН сообщает об очередной зраде. Ссылаясь на материалы ресурса «Следствие.Инфо», телеканал сообщает, что украинская оборонка де-факто продолжает вести торговое сотрудничество с Российской Федерацией, осуществляя закупку комплектующих для военной техники. Речь, в частности, идёт о закупке компанией «Укринмаш» (структурное подразделение «Укроборонпрома») 20 двигателей для БТР-80. Причём сообщается, что закупка осуществлена по существенно завышенной цене.Для приобретения двигателей была разработана сложная схема. Молдавско-украинская компания заключила с российским заводом КамАЗ соглашение на приобретение двигателей. Через эту фирму-посредника двигатели из России были поставлены в Молдавию, где их по документами приобрела сначала молдавская компания «Автопрезент», затем компания из Германии, которая в свою очередь и выступила «основным контрагентом» по реализации двигателей на Украину. В итоге всё было обставлено так, будто бы двигатели «Укринпром» закупает в Германии...После использования многочисленных посредников, выяснилось, что каждый из двигателей обошёлся украинскому бюджету в 15 тыс. долларов, хотя в саму Молдавию двигатели поставлялись по цене менее 10 тысяч долларов.Отмечается, что это далеко не первый случай использования молдавского транзита для поставок комплектующих из РФ на Украину. Отдельный вопрос, в курсе ли того, куда на самом деле идут комплектующие, руководители российских компаний. Или прибыль прежде всего?Видео эфира телепередачи на украинском ТВ: