10:21 09 февраля

Украина покупает двигатели для бронетехники у российских компаний

Украинский телеканал ТСН сообщает об очередной зраде. Ссылаясь на материалы ресурса «Следствие.Инфо», телеканал сообщает, что украинская оборонка де-факто продолжает вести торговое сотрудничество с Российской Федерацией, осуществляя закупку комплектующих для военной техники. Речь, в частности, идёт о закупке компанией «Укринмаш» (структурное подразделение «Укроборонпрома») 20 двигателей для БТР-80. Причём сообщается, что закупка осуществлена по существенно завышенной цене.



Для приобретения двигателей была разработана сложная схема. Молдавско-украинская компания заключила с российским заводом КамАЗ соглашение на приобретение двигателей. Через эту фирму-посредника двигатели из России были поставлены в Молдавию, где их по документами приобрела сначала молдавская компания «Автопрезент», затем компания из Германии, которая в свою очередь и выступила «основным контрагентом» по реализации двигателей на Украину. В итоге всё было обставлено так, будто бы двигатели «Укринпром» закупает в Германии...


После использования многочисленных посредников, выяснилось, что каждый из двигателей обошёлся украинскому бюджету в 15 тыс. долларов, хотя в саму Молдавию двигатели поставлялись по цене менее 10 тысяч долларов.

Отмечается, что это далеко не первый случай использования молдавского транзита для поставок комплектующих из РФ на Украину. Отдельный вопрос, в курсе ли того, куда на самом деле идут комплектующие, руководители российских компаний. Или прибыль прежде всего?

Видео эфира телепередачи на украинском ТВ:


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Комментарии 75
  1. изя топ Сегодня, 07:23
    Украинский телеканал ТСН сообщает об очередной зраде.
    интернетовские скакуны с лёгкостью обратят любую зраду в перемогу
    изя топ
    1. Zibelew Сегодня, 09:32
      В то же время на Украине с августа 2014 действует запрет на поставку в Россию товаров военного и двойного назначения. Между тем украинская компания «Мотор Сич» продолжает работать с нашими предприятиями. Двигатели для российских вертолетов компания продолжает поставлять как напрямую, так и по «серым схемам» через Белоруссию. Вот если бы еще батька у Зори выкупил судовые турбины для сторожевиков 11356, для собственных нужд, ну там для береговой охраны Белорусского моря, откуда продают нам креветки, было бы неплохо laughing
      Zibelew
  2. Карась Сегодня, 07:23
    Вопрос к КамАЗу: деньги не пахнут?!
    Карась
    1. Чеширский Сегодня, 07:27
      Вы статью полностью читали? Схема многоходовая, поставка в Молдавию якобы для Германии. Здесь скорее к ФСБ вопросы, чем к КАМАЗу.
      Чеширский
      1. дядя Мурзик Сегодня, 07:29
        опять белорусский батька виноват сердцем чую! wassat
        дядя Мурзик
        1. антивирус Сегодня, 07:40
          кто везет , на том и едут(Батьке)
          антивирус
        2. jjj Сегодня, 09:18
          Белоруссия поставляет оружие на Украину и через Залив бармалеям
          jjj
      2. Карась Сегодня, 07:29
        Полностью читал. При желании отследить свои движки и КамАЗу не трудно, было бы желание. А тут по-моему просто бизнес завода, причем бизнес на крови...
        Карась
        1. Чеширский Сегодня, 07:31
          Отследить то, что по факту движки на украине - это уже сделано.
          Если бы было не так, мы бы с Вами статью не читали.
          А КАМАЗ мог быть и не в курсе конечного покупателя, Что ему теперь, и движки не производить?
          Чеширский
        2. Hariton Laptev Сегодня, 08:34
          Да какой бизнес? Сидит менеджер в отделе продаж к нему пришла заявка на поставку двигателей он счет выписал и отправил дальше ни кто не задумываясь отгрузит и отправит по указанному адресу главное что бы оплатили и что бы адрес не был в санкционном списке.. На движках не написано что военного назначения, а камазы по всему СНГ бегают.
          Hariton Laptev
      3. Jovanni Сегодня, 08:17
        Цитата: Чеширский
        Здесь скорее к ФСБ вопросы, чем к КАМАЗу.

        И к ФСБ, и КАМАЗ не отмазывайте.
        Вы статью полностью читали?

        И там написано - фирма Молдаво-УКРАИНСКАЯ! Этого должно быть достаточно, чтобы догадаться, куда пойдут двигатели для бэтэров...
        Jovanni
      4. Ольгович Сегодня, 08:54
        Цитата: Чеширский
        Схема многоходовая, поставка в Молдавию якобы для Германии. Здесь скорее к ФСБ вопросы, чем к КАМАЗу.


        Так и эта схема, собственно, не нужна. ГДЕ официальный запрет властей России (Указ Президента, Совмина) на поставку таких вещей даже и прямо на украину? А нет его.

        Вот что должно быть поводом для возмущения, а не продажи КАМАЗом продукции.
        Ольгович
      5. uav80 Сегодня, 08:58
        А что собственно КамАЗ нарушил..??? Российские власти не запрещали экспорт на украину, по импорту да есть ограничения и то они больше внешние чем внутренние. Тут больше сами украинцы себе поднасрали, запретив себе же импорт и экспорт из России в военной сфере...
        uav80
      6. Вадим237 Сегодня, 10:06
        ФСБ продажей двигателей, через третьи страны, заниматься не будет - делать им больше нечего, как с моторами ковыряться.
        Вадим237
    2. Дамир Сегодня, 07:29
      а КАМАЗ мог быть и не в курсе конечного потребителя...
      Дамир
      1. DenZ Сегодня, 09:22
        Цитата: Дамир
        а КАМАЗ мог быть и не в курсе конечного потребителя...

        Что не делает чести такому серьезному в общем-то предприятию. Иностранцы когда подобные вещи продают в Россию всегда отслеживают конечного потребителя ( сам сталкивался многократно).
        DenZ
    3. Flinky Сегодня, 07:31
      У КамАЗа юристы либо безголовые, либо хорошо смазанные. Иначе в соглашении был бы пункт о том, что двигатели хранятся у них, а на технику привозит и ставит бригада КамАЗа по запросу.
      Flinky
      1. Чеширский Сегодня, 07:37
        Кому это все надо-то?
        Иначе в соглашении был бы пункт о том, что двигатели хранятся у них, а на технику привозит и ставит бригада КамАЗа по запросу.
        Чеширский
        1. Flinky Сегодня, 09:08
          Кому реально нужны двигатели - тот согласится и на такие условия. А кому для перепродажи - сольётся.
          Flinky
      2. Мур Сегодня, 08:10
        Цитата: Flinky
        У КамАЗа юристы либо безголовые, либо хорошо смазанные. Иначе в соглашении был бы пункт о том, что двигатели хранятся у них, а на технику привозит и ставит бригада КамАЗа по запросу.

        Угадайте, кто ставит камазовские двигатели на наши БТРы. Неправильный ответ - КАМАЗ.
        Мур
        1. berserk24 Сегодня, 08:21
          Все проще юристам нужно внести пункт о запрете перепродажи продукции и использование ее только теми с кем заключается договор fellow но видимо там знают куда пойдет продукция angry деньги не пахну-это факт!!! yes
          berserk24
          1. Hariton Laptev Сегодня, 08:37
            А как же дилерские и сервисные центры?? им что прикажете заморозить продажу запчастей и комплектующих?
            Hariton Laptev
      3. wasjasibirjac Сегодня, 08:21
        кто же на такое согласится. мужик решил сам перебрать движок у своего старенького камаза пошел за запчастями, а ему в ответ- приедет наш мастер и сам поменяет, а ты не моги. кто в таком случае будет покупать машины.
        wasjasibirjac
        1. Flinky Сегодня, 09:09
          У мужика военный камаз? Или, может быть, у него десять камазов?
          Удивляюсь умению некоторых сваливать всё в одну кучу.
          Flinky
      4. BerBer Сегодня, 08:40
        Это моторы, а не ракеты. Не надо раздувать чёрти что.
        BerBer
      5. Serg65 Сегодня, 08:48
        Цитата: Flinky
        У КамАЗа юристы либо безголовые, либо хорошо смазанные. Иначе в соглашении был бы пункт о том, что двигатели хранятся у них, а на технику привозит и ставит бригада КамАЗа по запросу.

        Два вопроса дружище..
        1, КАМАЗ продаёт двигатели?
        2, Зарплату, командировочные. проездные, полугодовалый простой бригады вы оплачивать будите?
        Serg65
        1. Flinky Сегодня, 09:06
          1. Допустим, КамАЗ продаёт двигатели для БТР-80 (точно не знаю, ориентируюсь на статью). Однако эти двигатели - для техники военного назначения, и договор на их поставку, как и на поставку оружия, должен отличаться от обычного договора гражданского ранга. О чём и говорю - юристы либо безголовые, либо хорошо смазаны.
          2. Охренительная у вас логика. Примерно на уровне двора. Нет, всё это включается в стоимость двигателей, либо выкатывается обязательный пакет сопутствующих услуг. Если покупателю реально нужны двигатели - он согласится, а если для перепродажи - откажется.
          Flinky
          1. Serg65 Сегодня, 09:25
            Цитата: Flinky
            Допустим, КамАЗ продаёт двигатели для БТР-80

            КАМАЗ не производит двигателя! Ни для кого! КАМАЗ не производит БТР-80! БТР - 80 делают в Арзамасе!
            Цитата: Flinky
            Охренительная у вас логика.

            Не одно современное предприятие не будет содержать заранее убыточный проект!
            Если вы купили Мерс и он на гарантии, то кто будет вам менять двигатель? Завод или сервисный центр?
            Украинцы, чтобы показать какие они хитрые и как они облапошили Россию, даже не подумав о том, что двигатели для КАМАЗА не КАМАЗ производит, ляпнули, а тут уже многие кричат...всё пропало, КАМАЗ виновен!!!!
            Serg65
            1. Flinky Сегодня, 09:37
              Цитата: Serg65
              КАМАЗ не производит двигателя! Ни для кого! КАМАЗ не производит БТР-80! БТР - 80 делают в Арзамасе!

              Речь шла о продаже, и то под словом "допустим". Узбагойтесь, деточка, сильные эмоции чаще вредят. Не производит, не продает - и хорошо, я инфой не владею, спорить не буду.

              Цитата: Serg65
              Если вы купили Мерс и он на гарантии, то кто будет вам менять двигатель? Завод или сервисный центр?

              Зависит от конкретного случая. Как правило, меняет авторизованный СЦ, даже если двигатель с заводским браком.

              Цитата: Serg65
              многие кричат...всё пропало, КАМАЗ виновен!!!!

              Вы тоже тут кричите, что КамАЗ невиновен и движки ваще не производит. Может быть, пора уже перестать орать друг на друга, и начать слушать?
              Flinky
              1. Serg65 Сегодня, 10:13
                Цитата: Flinky
                Узбагойтесь, деточка

                laughing Деточка? Спасибо за "деточку". право польщён!
                Цитата: Flinky
                Зависит от конкретного случая. Как правило, меняет авторизованный СЦ, даже если двигатель с заводским браком.

                laughing Так всё таки СЦ, не завод?
                Цитата: Flinky
                начать слушать?

                what Слушать что? То как НА Украине одни ляпнули что бы придать значимость своей хитрости? Или наших - ищущих малейший повод что бы облить власть фекалиями? Что слушать то? Если вы мне внятно докажите вину КАМАЗА, то без проблем. я тут же поменяю взгляды и буду требовать крови гендиректора и комерца КАМАЗА!
                Serg65
      6. DenZ Сегодня, 09:26
        Цитата: Flinky
        Иначе в соглашении был бы пункт о том, что двигатели хранятся у них, а на технику привозит и ставит бригада КамАЗа по запросу

        Ну не в соглашении а в договоре на продажу. Ну и был бы такой пункт, бригада приехала бы в Украину ставить движки и что??? Если КАМАЗ не хочет продавать движки в Украину он и Украине их не продаст и в договорах будет прописывать "без права передачи тому- то". То есть КАМАЗ либо не хочет этого делать либо их самих обманули относительно конечного потребителя в этой партии двигателей.
        DenZ
        1. Flinky Сегодня, 09:38
          О чём и разговор...
          юристы либо безголовые, либо хорошо смазанные.
          Flinky
    4. berserk24 Сегодня, 08:17
      Схема не новая так и военная техника поставляется во многие страны не только двигатели request
      berserk24
    5. Skubudu Сегодня, 09:25
      Цитата: Карась
      Вопрос к КамАЗу: деньги не пахнут?!

      200 000 $ для КамАЗа пшик... они не стали бы так себя подставлять.
      Скорее всего не в курсе были.
      Skubudu
  3. demo Сегодня, 07:23
    "Кому война, а кому мать родна".

    Интересно, а кто в этом виноват, что мы такие беспринципные?
    demo
    1. Стабилиози Сегодня, 08:32
      есть мнение, что фсб виновата...
      Стабилиози
  4. Чеширский Сегодня, 07:24
    Надеюсь, песочек в картерах присутствует в необходимом количестве.
    Чеширский
    1. антивирус Сегодня, 07:41
      скорее закладка в управлении
      антивирус
    2. aleks_29296 Сегодня, 08:13
      Какой песочек, какая закладка? Вы в каком мире живете? Бизнес, и ничего личного. Вспомните мировые войны, когда Германии поставляли вооружения и кредиты ее же противники. Бабло рулит миром.
      aleks_29296
  5. Мар.Тира Сегодня, 07:25
    Это тоже одна из причин,двойных стандартов .Крупный буржуазный капитал интернационален.Ему чуждо слово патриотизм,соучастие,страдание.Лобби в Москве,в Кремле очень мощное.Не важно что завтра убьют их родных,близких.Главное прибыль,и на Мальдивы.
    Мар.Тира
    1. Стропорез Сегодня, 09:17
      Цитата: Мар.Тира
      Мар.Тира

      Вы правильно сказали.
      Все стенания наших сми по поводу окраины -это всё для внутреннего пользования.
      А реально поставляется газ, нефть, труба амиачная в одесский порт каламойши поступает.Банки отечественные в каклии присутствуют, да и активов наших новуоришей в каклии до фига.
      Появилась уверенность в том , что народ между собой стравили, а буржуи живут припеваючи, ручкаются, водку жрут в давосах да куршавелях.
      Стропорез
  6. Серый брат Сегодня, 07:26
    Есть ещё через бритишей цепочка. Движки так и так попадут на Украину, не через Европу, так через Уругвай какой-нибудь. По такой схеме любые санкции обходятся.
    Серый брат
  7. Flinky Сегодня, 07:26
    Ну так это разве новость? Во всём мире такую схему используют постоянно. Мы тоже ей пользуемся - закупаем подсанкционное оборудование через Казахстан.
    Flinky
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:27
    Если это правда, то,данный случай является подтверждением прописной истины"кому война, а кому и мать родна "-КамаЗ является спонсором и участником гражданской войны на в укроине, и на руках менеджеров и руководства предприятия, как и на их совести кровь мирных жителей Донбасса .Впрочем, совести у подобных существ давно нету -продадут и мать родную, все дело в цене.
    Изгоняющий либероидов
    1. Опасный Сегодня, 07:42
      Зрите в корень! Так можно и слесаря, который болты крутит, в пособники записать. Дело ведь вовсе не в КамАЗе, знали они или не знали. Наше государство, при желании и жесткой позиции, давно бы могло эту войну прекратить. А так получается, что раз верхи не хотят, то почему низы должны за свой счет (путем недополученной прибыли) заниматься благими делами?
      Опасный
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:47
        Опасный-руководство предприятия знало наверняка куда идут движки, и,могло их просто не продавать am А раз продали -значит,там тоже Иуда на иуде в руководстве.
        Изгоняющий либероидов
        1. Опасный Сегодня, 08:19
          Про иуду вопрос лучше другим задать, тем кто газ поставляет на Украину. А уголь, кстати, сами ДНР продают украинцам. А вы на КамАЗ зачем-то накинулись
          Опасный
    2. Serg65 Сегодня, 08:13
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Если это правда, то,данный случай является подтверждением прописной истины"кому война, а кому и мать родна "-КамаЗ является спонсором и участником гражданской войны на в укроине, и на руках менеджеров и руководства предприятия, как и на их совести кровь мирных жителей Донбасса .Впрочем, совести у подобных существ давно нету -продадут и мать родную, все дело в цене.

      laughing Прикольно! Т.е. не выяснив что либо, вы уже невинных людей расстрелять готовы? А узнать то. что двигатель для БТР - 80 выпускают на ЯМЗ в Ярославле и этот же двигатель ЯМЗ - 238М2 ставиться на серийный КАМАЗ - 7403? Выяснить имеет ли КАМАЗ право реэкспорта ярославских двигателей или нет? Выяснить кто молдаванам продал эти двигателя КАМАЗ или ЯМЗ? Если КАМАЗ, то этот двигатель был сугубо "гражданский", а если ЯМЗ то куда смотрело ФСБ? Так может всё таки мяслишками раскинуть, прежде чем людскую кровь проливать???
      Serg65
      1. Вадим237 Сегодня, 10:12
        Да кому из спецслужб нужны эти двигатели, им до этого по барабану - не тот масштаб.
        Вадим237
  9. Дамир Сегодня, 07:28
    Я надеюсь за гешефты с укронаци наши введут какие нибудь запреты на работу с этими молдавскими фирмами???? было бы весьма показательно...
    Дамир
  10. амурец Сегодня, 07:28
    После использования многочисленных посредников, выяснилось, что каждый из двигателей обошёлся украинскому бюджету в 15 тыс. долларов, хотя в саму Молдавию двигатели поставлялись по цене менее 10 тысяч долларов.

    Украина богатая, что ей какие-то 50% переплаты. А что двигатели прошли такое число посредников,производитель мог и не знать куда они пошли. Слишком незначительная партия: 20 штук.
    амурец
    1. антивирус Сегодня, 07:49
      партия в 20 шт или симпозиум в 20-х числах мая на Канарах.
      А без войны, не дружественные соседи лучше бы получили весточку, о контроле их жизни. И добровольно пожелали покаяться в содеянном.
      Случай, когда нашему гос-ву можно, без"Кузи", показать свою силу.
      Надеюсь, что перед отгрузкой, на вкладышах поставили свои подписи "нужные людишки"( гвоздями нацарапали)
      антивирус
  11. Мар.Тира Сегодня, 07:30
    Цитата: амурец
    После использования многочисленных посредников, выяснилось, что каждый из двигателей обошёлся украинскому бюджету в 15 тыс. долларов, хотя в саму Молдавию двигатели поставлялись по цене менее 10 тысяч долларов.

    Украина богатая, что ей какие-то 50% переплаты. А что двигатели прошли такое число посредников,производитель мог и не знать куда они пошли. Слишком незначительная партия: 20 штук.

    Это своего рода проба,наживка.Пролезет,могут поставить на поток.Нужно обрезать сразу,до самых гланд.
    Мар.Тира
  12. Горменгаст Сегодня, 07:33
    Цирк - европейский газ, германские двигатели, белорусский бензин. laughing
    Горменгаст
    1. антивирус Сегодня, 07:50
      Мелкие европейские гос-ва так и живут.
      Но моря они не копали ни когда
      антивирус
  13. snifer Сегодня, 07:37
    Такое ощущение что комментаторы на ВО еще в детский садик ходят и живут в выдуманном домике.Запомните Порошенко наш уважаемый партнер.Так Президент говорит, а ваши хотелки по поводу днр и лнр это всего лишь ваши хотелки .Бизнес с уважаемым партнером ни чего личного hi
    snifer
  14. Bulrumeb Сегодня, 07:45
    телеканал сообщает, что украинская оборонка де-факто продолжает вести торговое сотрудничество с Российской Федерацией, осуществляя закупку комплектующих для военной техники.

    а какая сволочь эти двигатели им продает?
    Bulrumeb
    1. Опасный Сегодня, 08:20
      такая же, которая продает газ и уголь
      Опасный
  15. Altona Сегодня, 07:45
    Цитата: Мар.Тира
    Крупный буржуазный капитал интернационален.Ему чуждо слово патриотизм,соучастие,страдание.

    ----------------------------------
    Да эти схемы обойти не сложно, создается офшорная контора, и через неё как через чёрную дыру все телепортируется. А где конечная станция телепорта никогда не догадаешься. Двигатели купит какой-нибудь посредник в Москве под благовидным предлогом для коммунальной техники, а потом двигатель пойдет дальше по цепочке.
    Altona
  16. oracul Сегодня, 08:04
    Ничего личного, просто бизнес. Сущность капиталистических отношений не меняется. Также США торговало с фашистской Германией через Испанию. Хорошо это или плохо? Отвратительно, потому что БТР будут использоваться не только против наших братьев в Донбассе, но и при случае - против нас.
    oracul
  17. Captain Nemo Сегодня, 08:10
    Нормальные компании требуют в спорных случаях Сертификат конечного пользователя, то есть документ, подтверждающий непопадание продукции в руки неправильного потребителя.
    Captain Nemo
  18. aleks700 Сегодня, 08:10
    Так и корабельные двигатели украинские пусть молдаване купят, а затем Кипр, а потом Таджикистан, а потом Россия
    aleks700
    1. Монархист Сегодня, 08:37
      Алекс 700, было бы здорово,но...
      Монархист
  19. shcishcok Сегодня, 08:12
    гниды везде есть, что очень жаль...хотя, если ты продаешь двигатели молдаванам, почему ты должен следить за всей цепочкой своего товара? вопрос риторический.это же не как Белорусия продает дизельное топливо конкретно украине, конкретно для "тракторов"
    shcishcok
  20. Мавр Сегодня, 08:19
    А почему все так засуетились? Для начала, может вспомним чьим углём и газом греется сейчас Украина. Газ российский, ох, пардон - словацкий, уголь - донецкий, ничего не смущает? А тут из-за 20-ти двигателей головой в навоз кидаются. Двадцать двигателей этим, 20 РПГ - тем, всё, баланс соблюдён. “Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы” Маркс был точен в формулировках.
    Мавр
  21. gukoyan Сегодня, 08:31
    Тю... Давно известный факт, но никак не новость. Об этом ещё в прошлом году было известно
    gukoyan
  22. Монархист Сегодня, 08:31
    Вопрос очень интересный:в курсе ли"руководители российских компаний". Почему-то мне кажется,что КАМАЗ не заинтересовано знать правду
    Монархист
  23. gukoyan Сегодня, 08:32
    Тю... Это известный факт, но никак не новость. Об этом было известно ещё с прошлого года.
    gukoyan
  24. Redfox3k Сегодня, 08:54
    А ничего, значит, что Россия поставляет газ и электричество по вполне официальной схеме в хохлостан? Ничего, что транзитом идет газ в европу, за что Россия платит деньги, которые идут на закупку ЛЕТАЛЬНОГО оружия, которым убивают наших людей на Донбассе? Почему этими вопросами никто не утруждает себя занять. А тут двигатели... которые могут пойти на мусороуборочный КАМАЗ...
    Redfox3k
  25. Hiss Сегодня, 08:59
    У меня для тех, у кого "внезапно открылись глаза" слова плохие: вам уже писали выше неоднократно: этот пацюк-параша, уважаемый партнер, а торговля с ныне фашиствующей 404, это лишь бизнес(под немножко грустный вид на камеру со словами заботы о замерзающих стариках) - капитализьма однако. И еще, минимум полста процентов возмущающихся в десна целоваться будет с нынешними "небратьями", если горячо любимый гарант прикажет, на турках проходили.. И не возмущайтесь - вы же именно за это на недавних выборах не голосовали.
    Hiss
  26. Горный стрелок Сегодня, 09:00
    Это называется "сертификат конечного пользователя". Никакое ФСБ не сможет заблокировать сделку, если фирма - производитель предоставляет такую бумажку - типа сами используем...
    Это все же не патроны и "стволы".
    Но это говорит о том, что отслеживать подобные сделки надо куда строже.
    Горный стрелок
  27. Карась Сегодня, 09:18
    Не обращаюсь к кому-то конкретно. Да что вы заладили - "газ, уголь", "чьим обогреваются".... Не надо путать движки для БТР и топливо, которое по-мимо промышленности греет все-тики и народ. Какое-никакое, где-то пробандеренное, но детей и бабусек в частности. Или предлагаете заморозить всех? тогда давайте и гейропу всю заморозим, ведь санкциями кидаются и русофобничают отчаянно. Давайте? Целыми народами, под корень? Как это называется понимаете?
    Карась
  28. sergei1975 Сегодня, 09:31
    Проекты для Украинской армии без российских двигателей педальный привод на лошадиной тяге.
    sergei1975
  29. Vitalson Сегодня, 09:43
    прибыль прежде всего.......
    Vitalson
  30. Вадим237 Сегодня, 10:18
    В прошлом месяце знакомый на Украину отправил 39 бушных движков ЯМЗ 236 и 238 Сегодняшняя новость - ничего нового, всё по старому.
    Вадим237

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