МИД Германии поддержал заявление посла в Киеве по выборам в Донбассе

Официальные власти Германии прокомментировали заявление посла на Украине Эрнста Райхеля по вопросу выборов в Донбассе и реакцию украинской стороны. Напомним, что по заявлениям Райхеля, Берлин призывает стороны конфликта к выполнению Минских соглашений, а также выступает за проведение местных выборов в Донбассе и в том случае, «если там не будут подняты украинские флаги». У украинской стороны это вызвало всплеск негодования. Радикалы совершили акт вандализма у стен немецкого посольства в Киеве.Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства Германии Мартин Шефер заявил, что заявление немецкого посла вовсе не противоречит «позиции ФРГ по восстановлению Украиной суверенитета». По словам Шефера, Германия просто поддерживает необходимость выполнения Минских договорённостей, где проведение выборов в Донбассе чётко прописано.Официального представителя МИД Германии сразу же попросили прокомментировать вопрос «наличия в Донбассе российских войск». Мартин Шефер заявил, что информацией о наличии российской армии Донбассе не располагает.Напомним, что накануне в Пентагоне заявили, что не заметили каких-либо перемещений российских войск у границ с Украиной, которые «могли бы сказать о начале чего-то большего».В Киеве после таких заявлений из Берлина и Вашингтона почувствовали охлаждение интереса к украинской «повестке». При этом немецкий посол Райхель был вызван в МИД Украины, где от него потребовали разъяснений по заявлениям о выборах в ЛДНР.