10:17 09 февраля

МИД Германии поддержал заявление посла в Киеве по выборам в Донбассе

Официальные власти Германии прокомментировали заявление посла на Украине Эрнста Райхеля по вопросу выборов в Донбассе и реакцию украинской стороны. Напомним, что по заявлениям Райхеля, Берлин призывает стороны конфликта к выполнению Минских соглашений, а также выступает за проведение местных выборов в Донбассе и в том случае, «если там не будут подняты украинские флаги». У украинской стороны это вызвало всплеск негодования. Радикалы совершили акт вандализма у стен немецкого посольства в Киеве.

Официальный представитель главного внешнеполитического ведомства Германии Мартин Шефер заявил, что заявление немецкого посла вовсе не противоречит «позиции ФРГ по восстановлению Украиной суверенитета». По словам Шефера, Германия просто поддерживает необходимость выполнения Минских договорённостей, где проведение выборов в Донбассе чётко прописано.

МИД Германии поддержал заявление посла в Киеве по выборам в Донбассе



Официального представителя МИД Германии сразу же попросили прокомментировать вопрос «наличия в Донбассе российских войск». Мартин Шефер заявил, что информацией о наличии российской армии Донбассе не располагает.

Напомним, что накануне в Пентагоне заявили, что не заметили каких-либо перемещений российских войск у границ с Украиной, которые «могли бы сказать о начале чего-то большего».

В Киеве после таких заявлений из Берлина и Вашингтона почувствовали охлаждение интереса к украинской «повестке». При этом немецкий посол Райхель был вызван в МИД Украины, где от него потребовали разъяснений по заявлениям о выборах в ЛДНР.

Использованы фотографии: Фокус.ua
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Комментарии 16
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:41
    Укронаци повержены! Такое получить от наставников и советчиков! bully
    a.s.zzz888
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:48
      Самое смешное это реакция укропитеков на это похоже на обезьяну с какашками... последний типа аргумент...
      Alex_Rarog
      1. cniza Сегодня, 08:20
        Цитата: Alex_Rarog
        Самое смешное это реакция укропитеков на это похоже на обезьяну с какашками... последний типа аргумент...


        И ещё вентилятор в руках , а если серьёзно то таких "сюрпризов" ,для хунтят , впереди ещё много.
        cniza
        1. alex-s Сегодня, 08:53
          Радикалы совершили акт вандализма у стен немецкого посольства в Киеве.

          Насрали что ли?! belay
          alex-s
    2. Karasik Сегодня, 09:05
      Мегазрада! Заставляют выполнять то, о чём договорено! Безобразие! wassat
      Karasik
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:44
    Так укроина на все мински поклала, им главное-чтобы Европа либо не замечала их военные преступления, либо обвиняла во всем только Россию,а тут на тебе-посол вдруг с катушек слетел fool требует невозможного fool выполнять мински соглошательства!!! crying Укроина не для того подписывает бумаги,чтобы их выполнять sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Юра Сегодня, 09:39
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Так укроина на все мински поклала, им главное-чтобы Европа либо не замечала их военные преступления,

      У них вдруг глаза открываться начинают, понимание того, что Германию и Париж используют, а заодно и всю Европу их изумляет. Украина их в наглую имеет и ни во что не ставит, ( как же, ведь они гаранты Киевской переговорной стороны). Европа думает, что они небожители, а тут на тебе Украина думает, что они половая тряпка для уборки её дерьма.
      Юра
  3. inkass_98 Сегодня, 07:46
    Как говорится, факт на лице: Германия внезапно начала правильно читать и, что самое главное, верно трактовать условия Минских соглашений. А для Руины это оказалось совершенно неожиданно, почему и начал МИД б/У делать резкие и глупые движения в виде вызова посла Германии на ковер. Чугункин слегка забылся, клиент не вправе требовать отчета в действиях от кредитора.
    inkass_98
    1. Смог Сегодня, 08:54
      клиент не вправе требовать отчета в действиях от кредитора.

      Да что Вы? Украина поднад усе.... am
      Кому я должен всем прощаю. request
      Смог
  4. ВСЗМК Сегодня, 07:55
    При этом немецкий посол Райхель был вызван в МИД Украины

    А посол послал МИД Украины.
    ВСЗМК
  5. berserk24 Сегодня, 07:58
    Это вполне закономерное завершение укроинского похода. Россия на нападки не отреагировала а кормить свору голодранцев не желающих работать никто не хочет и не будет.Скоро прибегут плакаться к нам и будем же восстанавливать и помогать как обычно забыв что недавно в их школах были такие блюда как "москальский ребенок" angry
    berserk24
  6. Altona Сегодня, 08:03
    Ну хотя бы троллить хунту начали, а то все по головке гладили.
    Altona
  7. BerBer Сегодня, 08:36
    Где-то маячит финал, под названием писец. Будем наблюдать шоу под названием "переобуйся в воздухе" и "я не я зопа не моя". Скоро вспомнят, что оказывается мы братья.
    BerBer
  8. Волька Сегодня, 08:40
    хохляндия надоела уже всем своей откровенной глупостью, варварством и жестокостью, и по-настоящему никому не интересна...
    Волька
  9. sgazeev Сегодня, 09:31
    [quote][/quotОфициального представителя МИД Германии сразу же попросили прокомментировать вопрос «наличия в Донбассе российских войск». Мартин Шефер заявил, что информацией о наличии российской армии Донбассе не располагает.

    sgazeev
  10. Vitalson Сегодня, 09:41
    ". При этом немецкий посол Райхель был вызван в МИД Украины, где от него потребовали разъяснений "
    И он что пришёл для дачи разъяснений?
    Vitalson

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