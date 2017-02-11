Американский конгресс выступает за санкционный пресс

Несмотря на позицию нового президента США Дональда Трампа, публично выступающего за диалог и поиск точек соприкосновения с Россией, в Вашингтоне по-прежнему преобладают антироссийские настроения.Сегодня появилась информация о том, что группа американских сенаторов во главе с представителем Демократической партии Беном Кардином и республиканцем Линдсеем Грэмом планирует представить законопроект, согласно которому полномочия Белого дома в вопросе возможной односторонней отмены санкций против Москвы будут существенно ограничены. В частности, документ обязывает администрацию президента США предоставлять отчет в сенат, разъясняющий, по какой причине ограничительные меры в отношении российской стороны должны быть сняты. После этого у конгресса будет 120 дней на то, чтобы проголосовать против решения главы государства.Данная мера, если она будет положительно рассмотрена верхней палатой законодательного органа, станет очередным свидетельством недоверия так называемых американских ястребов Дональду Трампу, за неполные три недели президентства ставшего настоящей костью в горле у части представителей истеблишмента Соединенных Штатов. Достаточно вспомнить резко негативную реакцию политических кругов Вашингтона на указ Трампа о приостановке приема беженцев в страну, чтобы понять: к консенсусу новый лидер и чиновники, особенно придерживающиеся идей экспансионизма, пока не пришли.В ситуации же с антироссийскими санкциями и усложнением процедуры их возможной отмены противники миллиардера, по всей видимости, решили действовать на упреждение и обезопасить себя от возможного «самодурства» хозяина Овального кабинета. Возможно, поводом для подобных опасений стала публикация изданием The Wall Street Journal интервью Дональда Трампа незадолго до его инаугурации, в котором политик допустил постепенное ослабление санкционного режима против России в случае успешного сотрудничества двух стран по ряду важных вопросов. Также уместно предположить, что шаги, указанные в вышеупомянутом документе, призваны подготовить почву для введения новых ограничительных мер в отношении Москвы, которые формально могут быть увязаны с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Несмотря на прошедшие президентские выборы и смену руководителей подавляющего большинства министерств и ведомств, выпестованная прежней администрацией русофобская риторика не может в одночасье покинуть уютные кабинеты здания на Капитолийском холме.Что касается России, то позицию руководства страны не так давно озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев, призвавший заинтересованные стороны «расстаться с иллюзиями» и не рассчитывать на скорую отмену санкций, из чего можно сделать вывод, что инициатива американских сенаторов предназначена для внутреннего пользования.Надо полагать, сложившуюся ситуацию по силам изменить лишь представителям бизнес-сообщества США, в первую очередь реализующим свои проекты совместно с российской стороной в нефтяной сфере. По мере увеличения собственных убытков в результате антироссийских санкций крупные компании, традиционно широко представленные лоббистами в американском законодательном органе, будут вынуждены повлиять на политиков с целью заставить последних внести поправки или вовсе отменить ограничительные меры. Как представляется, в конечном итоге у чиновников не останется другого выбора, кроме как удовлетворить разумные требования деловых кругов Соединенных Штатов. Как говорится: «Это просто бизнес, ничего личного».