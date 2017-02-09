ОАК и «Ильюшин» заключили контракт на создание пассажирского самолёта Ил-96-400М
Объединенная авиастроительная корпорация и Авиакомплекс им. С. В. Ильюшина подписали контракт на проведение ОКР по созданию пассажирского лайнера Ил-96-400М, сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу ОАК.
Согласно сообщению, опытный экземпляр самолета должен подняться в небо для испытаний в 2019 году.
Программой совместной деятельности предусмотрена также организация серийного производства и «внедрение системы господдержки продаж самолетов лизинговыми компаниями». Кроме того, запланирована разработка системы последующего обслуживания авиалайнеров.
В настоящее время уже производятся самолеты Ил-96-400. В августе прошлого года одна из таких машин была передана российскому военному ведомству.
Самолет Ил-96-400 является дальнейшим развитием самолета Ил-96-300, в котором используется удлиненный на 9,65 метра фюзеляж, более мощные двигатели ПС-90А тягой 17400 кгс. Максимальная взлетная масса судна – 270 тонн, дальность полета – до 12 тыс. километров.
Согласно сообщению, опытный экземпляр самолета должен подняться в небо для испытаний в 2019 году.
Программой совместной деятельности предусмотрена также организация серийного производства и «внедрение системы господдержки продаж самолетов лизинговыми компаниями». Кроме того, запланирована разработка системы последующего обслуживания авиалайнеров.
В настоящее время уже производятся самолеты Ил-96-400. В августе прошлого года одна из таких машин была передана российскому военному ведомству.
Самолет Ил-96-400 является дальнейшим развитием самолета Ил-96-300, в котором используется удлиненный на 9,65 метра фюзеляж, более мощные двигатели ПС-90А тягой 17400 кгс. Максимальная взлетная масса судна – 270 тонн, дальность полета – до 12 тыс. километров.
Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС