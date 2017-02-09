10:14 09 февраля

ОАК и «Ильюшин» заключили контракт на создание пассажирского самолёта Ил-96-400М

Объединенная авиастроительная корпорация и Авиакомплекс им. С. В. Ильюшина подписали контракт на проведение ОКР по созданию пассажирского лайнера Ил-96-400М, сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу ОАК.

ОАК и «Ильюшин» заключили контракт на создание пассажирского самолёта Ил-96-400М


Согласно сообщению, опытный экземпляр самолета должен подняться в небо для испытаний в 2019 году.


Программой совместной деятельности предусмотрена также организация серийного производства и «внедрение системы господдержки продаж самолетов лизинговыми компаниями». Кроме того, запланирована разработка системы последующего обслуживания авиалайнеров.

В настоящее время уже производятся самолеты Ил-96-400. В августе прошлого года одна из таких машин была передана российскому военному ведомству.

Самолет Ил-96-400 является дальнейшим развитием самолета Ил-96-300, в котором используется удлиненный на 9,65 метра фюзеляж, более мощные двигатели ПС-90А тягой 17400 кгс. Максимальная взлетная масса судна – 270 тонн, дальность полета – до 12 тыс. километров.

Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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Комментарии 8
  1. maxim947 Сегодня, 09:46
    Самый красивый самолет, было бы здорово увидеть его большой серии. Идем по пути производства всей линейки гражданской авиации,браво. Только не затягивайте)
    maxim947
    1. Alex_Rarog Сегодня, 09:55
      Ну его как бы и делают для гражданского рынка) в лизинг армейскую техник как быне комельфо... кроме уж совсем огромных аппаратов вроде ПЛ...
      Alex_Rarog
      1. cniza Сегодня, 09:58
        Кто развивает самолетостроение , тот превращает страну в передовую державу.
        cniza
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:52
    А почему же Ил 96-400 не выпускается массово, почему наш (якобы)Аэрофлот их не закупает и не эксплуатирует,а используются разные европейские и американские б/у самолеты? .
    Изгоняющий либероидов
    1. Serg65 Сегодня, 10:00
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А почему же Ил 96-400 не выпускается массово, почему наш (якобы)Аэрофлот их не закупает и не эксплуатирует,а используются разные европейские и американские б/у самолеты? .

      А потому что МАК самолично и без доказательств объявил советские и российские самолёты избыточно шумными! Это решение МАКа кстати и погубило ИЛ-96-300 и избавило американцев и европейцев от конкурентов!
      Serg65
    2. Вас Влад Сегодня, 10:04
      Потому что иностранцы в прямую процент от сделки кладут в карман деятелей принимающих решение о закупке.
      Вас Влад
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:01
    Великолепная новость! Пусть в гробу перевернутся те, кто гробил производство Российской гражданской авиации. Самолёт - супер. Только не понятно, а почему движки не ПД-14? Там вроде анонсировали 18-ти тонник в одной из модификаций?
    Горный стрелок
  4. апро Сегодня, 10:07
    Действительно радует новость.Когда то писали на сайте про транспортную модификацию предположил о пассажирах наверное не забудут ....радует.
    апро

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