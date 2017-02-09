Россия внесла Румынию в список военных угроз

Все эти решения, эти планы представляют угрозу для России, и, естественно, они направлены, в первую очередь, против России. То, что это крайне осложняет взаимодействие и сотрудничество - это факт. Но вместе с тем надо сохранять и использовать те возможности, которые есть. Со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике.

В главном внешнеполитическом ведомстве России одной из стран, от которых исходит потенциальная военная угроза в адрес РФ, назвали Румынию. Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД РФ Александра Боцан-Харченко (директор 4-го европейского департамента ведомства) пишет, то к списку угроз Румыния отнесена по объективным причинам. Речь идёт о размещении в румынском Девеселу объектов американской ПРО.По словам российского дипломата, размещение американских элементов ПРО в Румынии «превратило эту страну в форпост". "О том, что Румыния стала представлять угрозу для России» официальным властям в Бухаресте было объявлено публично.Из заявления сотрудника МИД РФ:Между тем, дипломат отметил, что между Россией и Румынией есть все основы для сотрудничества и для преодоления негативной ситуации в отношениях.В Румынии никак не отреагировали на предупреждения со стороны Москвы относительно попадания государства в список военных угроз. Румынские власти, против которых сегодня по всей стране идут протесты в связи с коррумпированностью, предпочитают считать, что американская ПРО – лучшее, что можно предложить для румынско-российских отношений.