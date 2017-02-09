10:15 09 февраля

Россия внесла Румынию в список военных угроз

В главном внешнеполитическом ведомстве России одной из стран, от которых исходит потенциальная военная угроза в адрес РФ, назвали Румынию. Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя МИД РФ Александра Боцан-Харченко (директор 4-го европейского департамента ведомства) пишет, то к списку угроз Румыния отнесена по объективным причинам. Речь идёт о размещении в румынском Девеселу объектов американской ПРО.



По словам российского дипломата, размещение американских элементов ПРО в Румынии «превратило эту страну в форпост". "О том, что Румыния стала представлять угрозу для России» официальным властям в Бухаресте было объявлено публично.


Из заявления сотрудника МИД РФ:
Все эти решения, эти планы представляют угрозу для России, и, естественно, они направлены, в первую очередь, против России. То, что это крайне осложняет взаимодействие и сотрудничество - это факт. Но вместе с тем надо сохранять и использовать те возможности, которые есть. Со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике.


Между тем, дипломат отметил, что между Россией и Румынией есть все основы для сотрудничества и для преодоления негативной ситуации в отношениях.

В Румынии никак не отреагировали на предупреждения со стороны Москвы относительно попадания государства в список военных угроз. Румынские власти, против которых сегодня по всей стране идут протесты в связи с коррумпированностью, предпочитают считать, что американская ПРО – лучшее, что можно предложить для румынско-российских отношений.

Использованы фотографии: bmpd - LiveJournal
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Комментарии 21
  1. андрей юрьевич Сегодня, 09:47
    размещение американских элементов ПРО в Румынии «превратило эту страну в форпост".
    в мишень...
    андрей юрьевич
    1. Alex_Rarog Сегодня, 09:50
      да причем первоочередную! в случае чего по ним ударим даже раньше чем обратка к матрасам полетит! господа румыны даже мяуу сказать не успеют...
      Alex_Rarog
      1. роман66 Сегодня, 09:54
        а ведь, сейчас обижаться начнут
        роман66
        1. Alex_Rarog Сегодня, 10:00
          Не ну а че обижаться то.... они хотели и рубки поесть и с вялым не играть.... так не бывает...
          Alex_Rarog
          1. роман66 Сегодня, 10:10
            они еще за Остапа Бендера ответить должны!!
            роман66
      2. cniza Сегодня, 09:56
        Сейчас может до них дойдет , что США превращают , а вернее уже превратили, в расходный материал.
        cniza
  2. aleksejpill Сегодня, 09:47
    Они сами себя в мишень определили.
    aleksejpill
  3. Hades1911 Сегодня, 09:50
    В Интересное время живем.
    Румыния угрожает России laughing
    Hades1911
    1. новичок Сегодня, 09:54
      точнее это янки угрожают нам из румынии.
      новичок
      1. Hades1911 Сегодня, 10:09
        Цитата: новичок
        точнее это янки угрожают нам из румынии.


        Иран тест проводит баллистических ракет.
        Надо же кому-то защищать Европу hi
        Hades1911
    2. Topotun Сегодня, 10:09
      Да не Румыния, а та страна флаг которой на Вашем нике отображается...
      Topotun
      1. Topotun Сегодня, 10:09
        Очень американцы любят подставлять других...
        Topotun
  4. Primipilus Сегодня, 09:51
    Мамалыжник негодуют?
    Primipilus
    1. Смог Сегодня, 10:11
      Не, мамалыгу жуют laughing Им команду негодовать пока не дали request
      Смог
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:51
    Россия внесла Румынию в список военных угроз
    Мало того .Публикуйте каждый год список целей для ядерного удара в странах с американской ПРО.Нужно ещё и красочных "мультиков" снять .И периодично крутить.Креативно не стесняясь к вопросу нужно подходить.Глядишь и инвестиции в Румынию "увеличатся" Каждый наверное зная что это цель номер один туда вкладывать бабло будет bully
    Наблюдатель2014
    1. Topotun Сегодня, 10:10
      Ага, с перечнем назначенных на порожение целей средств. Хотя бы в эквиваленте тротилу...
      Topotun
  6. RUSIVAN Сегодня, 09:51
    Россия внесла Румынию в список военных угроз
    Ну зачем мы так с ними,они и так все на карвалоле с валидолом сидели когда мы в их сторону даже не смотрели,сейчас то с ними ,что будет,когда про эту новость узнают,не по человечески это...
    RUSIVAN
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:03
      RUSIVAN
      Ну зачем мы так с ними,они и так все на карвалоле с валидолом
      Теперь будут и на диареи.
      Наблюдатель2014
  7. venik Сегодня, 09:52
    Кто "кнопку" нажал? Я вас спрашиваю! Ракета пошла!!
    - Да никто не мог, товарищ полковник! Ночь - весь личный состав спит.
    - Х-мм! Действительно все спят... Ладно, х..рен с ней, с этой Румынией! Завтра разберемся!!
    venik
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:55
    Просто в боеголовки для ракет ввели точные данные о местонахождении системы ПРО ,и теперь только один вопрос-придется ли отдавать команду на запуск этих ракет.
    Изгоняющий либероидов
  9. Стройбат запаса Сегодня, 10:11
    Я надеюсь, румынам прямо сказали: Вы разместили ПРО и из пустого места превратились в мишень.
    Стройбат запаса

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