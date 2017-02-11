Поляки играются газовыми вентилями

Это уже не первый выпад Польши в сторону российских энергоресурсов. В конце 2016 года польская топливная компания PGNiG подала иск против решения Еврокомиссии об исключении газопровода «OPAL», который является продолжением «Северного потока», из Третьего энергопакета, то есть против разрешения увеличить поставки газа по нему с 50 до 90 %. Свои возражения компания обосновала тем, что наращивание объемов газа, поступающего по трубам «Газпрома» в Европу, во-первых, дестабилизирует ситуацию с энергообеспечением, вызывая ее перекос в сторону России, а во-вторых, ставит под угрозу транзит через Украину, интересы которой Польша отчаянно защищает. Более того, Варшава назвала развитие строительства новых российских газопроводов, предназначенных для обеспечения европейских стран газом, рычагом политического давления.Когда иск, поданный PGNiG, был удовлетворен, «неожиданно» оказалось, что в условиях низких зимних температур имеющихся газопроводных мощностей Европе не хватает. В настоящий момент ситуация не является критичной, поскольку в декабре и январе страны Евросоюза благоразумно заполнили газовые хранилища и пока имеют возможность закрывать дефицит запасами. Однако рано или поздно они иссякнут.В 2019 году будут введены в работу два новых газопровода: «Северный поток — 2», закладываемый по дну Балтийского моря из России в Германию, и «Турецкий поток», который соединит Анапский район с Турцией. Очевидно, что делается это не просто так: оба энергетических объекта требуют огромных финансовых вливаний, и со стороны «Газпрома» было бы нерациональным вкладываться в проекты, в которых нет необходимости. Но, по прогнозам экспертов, энергопотребление в Европе будет расти, и уже к 2025 году увеличится на 30%. Отметим, что эти расчеты были выполнены с учетом имеющихся на сегодняшний день путей поставок.Таким образом, если Польша в 2022 году запретит транзит российского газа, это негативно повлияет на энергетический баланс других стран. Уже сегодня страны Старого Света озаботились поиском новых источников углеводородов. В частности, ведутся закупки сжиженного природного газа, основным поставщиком которого является США, но пока эта затея не выглядит перспективной. Несмотря на то, что в американских СМИ сжиженный газ называют выгодным вложением, затраты на его транспортировку делают ценник крайне непривлекательным. Кроме того, в случае необходимости будет сложно увеличить объемы его поставок, потому что для этого нужны новые танкеры и время на их создание. К тому же, в данный момент в США работают только два завода по сжижению газа. И даже если их число увеличится, конечный продукт дешевле не станет.Учитывая вышесказанное, заявление Варшавы выглядит абсолютно не логичным. Прежде всего, оно означает убытки для самой Польши, которая потеряет деньги, получаемые от России за транзит. Впрочем, польскому правительству свойственно принимать решения, наносящие финансовый ущерб государству. В июне 2016 года польский оператор транспортировки газа «Gaz System» подавал предварительный запрос на строительство трубы, которая стала бы ответвлением «Северного потока — 2». Однако польские власти ответили отказом.Единственное, что объясняет происходящее — это политика. Высказывание Варшавы прозвучало очень грозно, что, конечно, подняло рейтинг правительства в глазах населения. Также представители власти понимают, как важны трубы на их территории для стран по обе стороны от их границ, и теперь не исключено, что планы по прекращению транзита будут использоваться для манипуляции ценами на газ. А самое главное, что все это можно делать, оставаясь безнаказанными, потому что договор будет иметь силу еще 5 лет, и без отопления Польша пока не останется.Произошедшее еще раз доказывает: с кем поведешься, от того и наберешься. Украина, которую продолжают поддерживать польские политики в большинстве вопросов, тоже однажды сделала свои газопроводы инструментом шантажа, и теперь рискует лишиться российского газа насовсем. Не очень верится в то, что Польша имеет четкий план действий в топливно-энергетической сфере после 2022 года. Но если направление ее взглядов останется таким же, самое время начать этот план составлять.