10:21 09 февраля

Американские СМИ: в Сирию поставлено 50 баллистических ракет "Точка"

Как сообщает «Вестник Мордовии», по сообщениям американских СМИ в Сирию поставлены 50 баллистических ракет "Точка" (SS-21 по коду НАТО). Насколько велико указанное количество, может продемонстрировать экспертная оценка, согласно которой примерно тоже число ракет данного типа состояло на вооружении украинской армии в преддверии гражданской войны.

Американские СМИ: в Сирию поставлено 50 баллистических ракет "Точка"


Анонимный американский чиновник предоставил сведения, согласно которым тактическое оружие было доставлено в порт Тартус два дня назад. Кроме слов неназванного информатора отсутствуют какие-либо данные, способные объективно подтвердить факт данных поставок. Как полагают американские журналисты, в последние дни по боевикам, находящимся в провинции Идлиб, было применено 2 ракеты SS-21 и 4 ракеты SS-26 "Искандер".


Как можно предположить, даже в случае намерения осуществить реальные поставки ракет данного типа, активный актор Ближнего Востока – Израиль – мобилизовал бы все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для предотвращения возможности размещения на сопредельных территориях тактического оружия, способного в указанных количествах нейтрализовать значительную часть его военного потенциала, несмотря на развитую систему противовоздушной обороны еврейского государства.


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Комментарии 7
  1. Вас Влад Сегодня, 10:06
    Да, пора ставить точку в этой войне!
    Вас Влад
    1. Alex_Rarog Сегодня, 10:14
      Ну поставили и поставили.... хотя 50 ракет не такая уж и виликая сила в подобной войне... если б 50 танков... было бы полезнее..
      Alex_Rarog
      1. cniza Сегодня, 10:20
        Информация ни о чем , никем не подтвержденная и может поднять волну недовольства на Б.В..
        cniza
  2. DMoroz Сегодня, 10:09
    Из статьи не понятно вообще ничего. Кому они поставлены, а главное кем? Причем здесь количество украинских ракет до 2014 года? И почему поставлены через Тартус? Сплошная самостоятельная аналитега...
    DMoroz
  3. Лопатов Сегодня, 10:13
    Весьма адекватное решение.
    Не думаю, что утилизация ракет для "Точки" сможет "отбить" расходы на её осуществление. Грубо, если в микросхеме золота на 1 рубль, а на его извлечение уходит два рубля, то проще эту микросхему выбросить.

    И ещё, не стоит ставить знак "равно" между поставками "Точек" в Сирию и поставками "Точек" Сирии.
    Насчёт первого, при применении комплексов российскими военнослужащими, никто возражать не будет. От силы пресса пошумит.
    Лопатов
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:14
    Вот американская разведка наверняка информацию получает от бабки -годалки, вечно пьяной и косноязычной -другого объяснения тому что они иногда обнародуют или откровенные фейки, или не могут подтвердить свои данные просто не знаю.
    Изгоняющий либероидов
  5. Воронок Сегодня, 10:15
    Кто то,что то сказал, анонимный источник и т. д. Можно я тоже заявлю, что Америка поставила на Украину 50Томагавков и обстреливает Донецк,а также 5 батарей Пэтриотов. А теперь,кто нибудь меня опровергните
    Воронок

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