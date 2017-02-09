Американские СМИ: в Сирию поставлено 50 баллистических ракет "Точка"
Как сообщает «Вестник Мордовии», по сообщениям американских СМИ в Сирию поставлены 50 баллистических ракет "Точка" (SS-21 по коду НАТО). Насколько велико указанное количество, может продемонстрировать экспертная оценка, согласно которой примерно тоже число ракет данного типа состояло на вооружении украинской армии в преддверии гражданской войны.
Анонимный американский чиновник предоставил сведения, согласно которым тактическое оружие было доставлено в порт Тартус два дня назад. Кроме слов неназванного информатора отсутствуют какие-либо данные, способные объективно подтвердить факт данных поставок. Как полагают американские журналисты, в последние дни по боевикам, находящимся в провинции Идлиб, было применено 2 ракеты SS-21 и 4 ракеты SS-26 "Искандер".
Как можно предположить, даже в случае намерения осуществить реальные поставки ракет данного типа, активный актор Ближнего Востока – Израиль – мобилизовал бы все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для предотвращения возможности размещения на сопредельных территориях тактического оружия, способного в указанных количествах нейтрализовать значительную часть его военного потенциала, несмотря на развитую систему противовоздушной обороны еврейского государства.
Анонимный американский чиновник предоставил сведения, согласно которым тактическое оружие было доставлено в порт Тартус два дня назад. Кроме слов неназванного информатора отсутствуют какие-либо данные, способные объективно подтвердить факт данных поставок. Как полагают американские журналисты, в последние дни по боевикам, находящимся в провинции Идлиб, было применено 2 ракеты SS-21 и 4 ракеты SS-26 "Искандер".
Как можно предположить, даже в случае намерения осуществить реальные поставки ракет данного типа, активный актор Ближнего Востока – Израиль – мобилизовал бы все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для предотвращения возможности размещения на сопредельных территориях тактического оружия, способного в указанных количествах нейтрализовать значительную часть его военного потенциала, несмотря на развитую систему противовоздушной обороны еврейского государства.